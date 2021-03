Посол ЕС предложил изменить подход в отношении России Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС 14 марта 2021, 03:31

Россия всегда открыта к взаимодействию с Европейским союзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». «Наша позиция не зависит от тех заявлений, которые сейчас делаются. Наша позиция очевидна и, кстати говоря, очень проста для восприятия. Мы за взаимодействие на равноправной и взаимоуважительной основе. Готовы к такому взаимодействию? Пожалуйста, всегда открыты по всем направлениям – гуманитарное, политическое, оборонная сфера. Это константа, она не меняется на протяжении многих лет, десятилетий», – приводит слова Захаровой ТАСС. Она указала, что в последнее время в адрес российского внешнеполитического ведомства часто поступают просьбы дать оценку высказываниям официальных лиц ЕС, однако это утратило какой-либо смысл. «Не надо в принципе, на мой взгляд, уже обращать внимание на каждую цитату, каждое заявление и каждый шорох из Брюсселя. Если раньше эти шорохи что-то означали, то на сегодняшний момент они являются индикаторами глобального тупика в Евросоюзе в осмыслении как своего положения в мире, так и взаимоотношений с различными регионами нашей планеты», – указала дипломат. Так, по ее словам, Евросоюзу следует разобраться в своих внешнеполитических приоритетах, а прежде этого – в отношениях между странами объединения, поскольку связанный с пандемией кризис выявил их неорганизованность. «На сегодняшний день это как оркестр непрофессионалов. Мы все время слышим какие-то звуки, которые составляют не музыку, а какофонию. Какой смысл нам на это реагировать? Поэтому пусть внутри себя сами определятся, что они хотят, и дальше встраивают свою политику», – заключила Захарова. Накануне глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной». Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем. В начале февраля глава МИД Сергей Лавров заметил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом и настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике. Он подчеркнул, что в 2014 году Евросоюз сам «обрушил» создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с Россией. «Первопричиной стала, напомню, поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской», – указал министр. Лавров также обратил внимание, что с момента вхождения в ЕС стран Прибалтики в этом регионе проводится «ведется откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения». Ранее по итогам переговоров с Боррелем Лавров заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Спецпредставитель президента сообщил о триумфе российской дипломатии в ООН 13 марта 2021, 07:28

Доклад по международной информационной безопасности, принятый на площадке штаб-квартиры ООН, отражает подходы России, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских. По итогам заседания рабочей группы ООН открытого состава по вопросам достижений в сфере информатизации и телекоммуникации он заявил, что деятельность РГОС «завершилась триумфальным успехом российской дипломатии» на фоне «нагнетания отдельными государствами международной обстановки в области информационной безопасности». Крутских сообщил, что «все 193 государства – члены ООН поддержали консенсусом принятие доклада, подводящего итог двухлетней работы группы», «созданной по нашей, российской инициативе в 2018 году», передает ТАСС. В докладе «закреплены базовые подходы, продвигаемые Россией и ее партнерами». Речь идет о «предотвращении конфликтов в информационном пространстве, недопущении его милитаризации и использовании информационно-коммуникационных технологи в исключительно в мирных целях». В докладе подтверждаются соглашения, касающиеся «правил, норм и принципов ответственного поведения государств», а также «предусмотрена возможность выработки новых правил и норм, в том числе юридически обязывающего характера». Результаты РГОС говорят о заинтересованности стран в совместном решении самых «острых глобальных проблем», а также будут способствовать работе по созданию «всеобъемлющей конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях». Запуск новой рабочей группы по информационной проблематике в ООН планируется на июнь 2021 года, сказал Крутских. Доклад «содержит важнейшую рекомендацию о необходимости продолжения переговорного процесса по международной информационной безопасности под эгидой ООН в рамках данного механизма в ближайшие пять лет». Напомним, в американской печати появились сообщения о том, что США в ближайшее время намерены провести интернет-атаку против внутренних систем российских государственных организаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль крайне обеспокоен сообщениями о возможной кибератаке, отметив, что это можно назвать международной киберпреступностью. Байден оказался «между молотом и наковальней» из-за «Северного потока – 2» 13 марта 2021, 07:47

Из-за противодействия строительству газопровода «Северный поток – 2» администрация президента США Джо Байдена оказалась в трудном положении, заявил высокопоставленный чиновник администрации. Официальные лица назвали дипломатическую ситуацию деликатной. По словам источника Politico, власти США «находятся между молотом и наковальней», поскольку хотят помешать строительству, но в то же время стремятся укрепить отношения с Германией, передает РИА «Новости». Источники сообщают, что Вашингтон готовит дополнительные санкции против проекта. В данный момент идет процесс определения новых организаций, попадающих под санкции. Кроме того, на Байдена оказывают давление обе парламентские партии, передает РБК. Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил санкциями участникам строительства. Он пояснил, что доклады, касающиеся санкций, «нужно предоставлять Конгрессу США каждые 90 дней», в течение которых власти США будут «оценивать деятельность вокруг трубопровода». Прайс выразил уверенность, что в том случае, если «эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций», Вашингтон «выполнит требования закона». Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2», в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной», сообщило Bloomberg. По данным агентства, Эдерер встретился с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в рамках подготовки к саммиту ЕС 25–26 марта, в центре внимания которого будут находиться отношения с Россией. Во время беседы Эдерер предложил пересмотреть стратегию, применяемую ЕС в отношении Москвы. По сведениям Bloomberg , Эдерер назвал позицию союза в отношении России «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной», передает ТАСС. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали отказалась комментировать темы, которые обсуждались во время встречи. Она заявила, что ее участники сошлись во мнениях «о сохраняющейся актуальности следования пяти руководящим принципам (среди которых выполнение всех условий Минских соглашений, установление тесных контактов с бывшими советскими республиками, борьба с угрозами со стороны России, а также избирательное сотрудничество по некотором вопросам – ред.ВЗГЛЯД), а также о более широком подходе сопротивления, сдерживания и сотрудничества с Россией при необходимости». Согласно данным Bloomberg, Германия, страны Прибалтики и большая часть стран Восточной Европы, выступают за сохранение существующих принципов. Также отмечается, что на встрече постпредов ЕС в среду некоторые члены ЕС предложили определить сферы избирательного сотрудничества с Москвой, которые лидеры будут обсуждать на предстоящем саммите. В качестве возможных вариантов Италия предложила «экономическое сотрудничество и региональные конфликты». Германия выступает за тему борьбы с изменением климата. Также Германия поддержала «скоординированный трансатлатический подход». А вот Польша, Эстония и Литва, выступают за более жесткую позицию в отношениях с Россией. В частности они настаивают на полном выполнении Минских соглашений как необходимом условии любых изменений. Кипр в свою очередь обратился с просьбой провести анализ эффективности антироссийских санкций. Ранее Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих Британский генерал заявил о «решающем преимуществе России» в киберпространстве 13 марта 2021, 15:05

Россия и Китай «получают преимущества» в «битве за киберпространство», заявил глава Стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс. В материале «Китай и Россия перехватили инициативу в битве за киберпространство» в газете Times генерал указал, что Британия «уступает стратегическую инициативу соперникам». «В то время как мы истощали свои силы в вооруженных интервенциях, таких, как Ирак, другие использовали время и пространство, чтобы продвигать свои интересы с более стратегической точки зрения. Китай осуществлял стратегию победы без борьбы, меняя положения мирового порядка; Россия комбинировала военные и невоенные средства, чтобы изменить карту, пытаясь поменять баланс сил и подрывая единство обществ путем распространения дезинформации. Обе страны получают решающее преимущество в военных технологиях информационного века», – написал Сандерс, передает РИА «Новости». Страны Запада неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках. В феврале руководитель Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом заявил, что спецслужбы страны якобы «каждый день ловят хакеров как из Китая, так и России», однако не привел никаких доказательств. Консультанты Белого дома даже включили Россию в список государств-хакеров. В России не раз называли обвинения Запада в причастности российских хакеров к различным атакам бездоказательными. При этом Москва предлагала Западу возобновить диалог по кибербезопасности, но получила «категорический отказ». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Самолет Ан-26 упал в районе аэропорта Алма-Аты 13 марта 2021, 15:31

Самолет Ан-26, предположительно, принадлежащий Пограничной службе комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, упал при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты, сообщила пресс-служба аэропорта. «Сегодня около 17.20 (14.20 мск) при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан - Алматы. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы», – приводит РИА «Новости» сообщение. В пресс-службе также уточнили, что самолет, по предварительной информации, принадлежит Пограничной службе КНБ Казахстана, на борту находились шесть человек, их судьба выясняется. В управлении здравоохранения города сообщили, что по предварительной информации, два человека из находившихся в рухнувшем самолете выжили, они госпитализированы. В свою очередь пресс-служба МЧС Казахстана сообщила, что по предварительным данным, четыре человека погибли, передает ТАСС. В сентябре прошлого года в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Власти страны рассматривали четыре основных версии авиакатастрофы, в том числе неисправность самолета, а также ненадлежащую подготовку борта к полету. Экс-президента Боливии Аньес задержали по подозрению в госизмене 13 марта 2021, 11:43

Экс-президент Боливии Жанин Аньес была задержана, она находится в руках полиции, сообщил министр внутренних дел страны Эдуардо дель Кастильо. Политика подозревают в терроризме, госизмене и преступном сговоре. Накануне особая прокуратура по антикоррупционным делам Боливии выдала ордер на арест в отношении десяти чиновников федерального правительства, включая бывшего главу МВД Артуро Мурильо, экс-главу президентской администрации Йерко Нуньеса и экс-президента Жанин Аньес, которых подозревают в терроризме, госизмене и преступном сговоре, передает РИА «Новости». В свою очередь Аньес в Twitter обвинила действующие власти в политическом преследовании: «Я заявляю Боливии и всему миру, что руководство Движения к социализму, совершая акт насилия и политического преследования, приказало меня арестовать. Меня обвиняют в участии в перевороте, которого не было. Молюсь за Боливию и за всех боливийцев». Ранее на севере страны были задержаны два министра правительства Аньес – юстиции и энергетики. По данным полиции, экс-главы МВД и минобороны покинули страну в конце 2020 года и находились в Бразилии. В конце октября 2020 года парламент Боливии потребовал провести судебное расследование в отношении Аньес, обвиняя ее в геноциде, сама политик считает себя невиновной. Также парламент рекомендовал начать уголовные процессы против 11 министров и экс-министров за нарушение прав человека, когда во время протестов после выборов президента в 2019 году погибли 26 человек, были ранены и арестованы сотни людей. В этом, по мнению парламента, были виновны полиция и военные. Напомним, беспорядки в Боливии вынудили действующего тогда президента страны Эво Моралеса уйти в отставку. Вместе с ним свои должности оставили его высокопоставленные сторонники. Власть перешла к Жанин Аньес, которая представляет оппозицию. Аньес была президентом страны с 12 ноября 2019 года по 8 ноября 2020 года. Стали известны регионы России с наибольшим ростом преступности 13 марта 2021, 12:32 Текст: Наталья Ануфриева

Генпрокуратура России опубликовала рейтинг регионов страны с наибольшим ростом преступности в 2020 году, в антилидерах оказались Севастополь, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Рейтинг опубликован на портале правовой статистики Генпрокуратуры. На первом месте оказался Севастополь, там преступность выросла по сравнению с 2019 годом на 44%. Следом за ним идут Санкт-Петербург (рост преступности составил 26%) и Ленинградская область (12,8%). В пятерку также вошли Республика Алтай (11,6%) и Костромская область (10,4%). При этом в 35 регионах криминогенная обстановка улучшилась. Лидерами по этому показателю стали Чечня, Северная Осетия и Адыгея – преступность по итогам года упала соответственно на 17%, 15% и 12,4%. Ранее сообщалось, что в России выросло число тяжких и особо тяжких преступлений. Захарова: IT-компании из США «пошли вразнос» 13 марта 2021, 11:14

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на блокировку IT-компаниями США контента из России, заявив, что, приняв такое решение, платформы «пошли вразнос». Захарова написала в Facebook, что «очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией американские цифровые платформы решили отметить по-своему». «Сперва Google произвольно ввел возрастное ограничение на размещенный в YouTube документальный фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» из-за якобы содержащихся в нем «сцен насилия». За пять лет наконец придумали, за что уцепиться. Затем Instagram реализовал частичную блокировку телеканала «Крым 24», лишив его возможности размещать текстовую информацию помимо фотографий», – указала она. Официальный представитель МИД подчеркнула, что «платформы пошли вразнос»: «Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских IT-компаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее». Захарова пояснила, что «они в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Это смысловой и технологический тупик». Дипломат считает, что «цифровой контент произвольно и безразборно цензурируется некими модераторами без решения суда или профильного компетентного органа власти». «Одновременно сами платформы продолжают смешить мир призывами к сохранению свободы в интернете и пагубностью владения ограничений на распространение контента», – добавила она. Таким образом, «чем больше будут изыматься «модераторами» из интернет-оборота и подвергаться цензуре неудобные с политической точки зрения материалы, тем быстрее и жестче будут вводиться регулятивные ограничения на действия платформ по всему миру», и виноваты в этом будут «исключительно интернет-монополии». «Принимаемые ими рестриктивные меры носят экстерриториальный характер и идут вразрез с международными обязательствами Вашингтона в области обеспечения свободы слова и выражения мнений. В частности, нарушают право граждан на свободный поиск, получение и распространение информации, зафиксированное в Международном пакте о политических и гражданских правах, подписантом которого являются США», – указала официальный представитель МИД России. Она подчеркнула, что «цель Вашингтона очевидна – использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции во всех сферах», и добавила, что «средства достижения этой явно неблагородной цели тоже неблагодарны». Напомним, YouTube определил фильм «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины. Затем стало известно, что страницу телеканала «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») частично заблокировали в Instagram. Администрация соцсети сообщила, что канал якобы «накручивал лайки», но в телеканале заявили, что такими услугами не пользуются. Лукашенко нашел хорошее в претензиях к белорусской песне для «Евровидения» 13 марта 2021, 14:36

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что претензии Европейского вещательного союза (ЕВС) к песне белорусских участников песенного конкурса «Евровидение» группе «Галасы ЗМеста» стали для нее хорошим пиаром, однако не исключил замену конкурсной композиции. «Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на «Евровидении», я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им (группе «Галасы ЗМеста» – прим. ВЗГЛЯД) добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», – сказал Лукашенко после участия в спортивном празднике «Минская лыжня», передает БелТА. Напомним, сообщалось, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста», которая исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в стране. В песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке». 11 марта Европейский вещательный союз не допустил песню «Я научу тебя» к участию в «Евровидении» из-за политического подтекста. Белоруссии предлагается либо изменить текст песни, либо представить на конкурс новую композицию или же заменить исполнителя. В случае отказа страна будет отстранена от участия в конкурсе. Крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп ввели в эксплуатацию на Байкале 13 марта 2021, 09:29 Текст: Наталья Ануфриева

Крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD, построенный на озере Байкал, ввели в эксплуатацию в субботу, рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. По словам Фалькова, это «позволяет рассчитывать на то, что открытия, которые будут сделаны, и информация, которая будет обработана, позволят много научных задач решить», передает ТАСС. «В частности, мы рассчитываем, что наши коллеги все-таки внесут свой вклад, мы все вместе поймем, как устроена Вселенная, прочитаем историю Вселенной, как зарождались галактики», – добавил министр. Он отметил, что это важно и для региона, так как наука – один из драйверов развития территорий. Директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик РАН Григорий Трубников заявил, что «с запуском телескопа «Байкал» мы абсолютно сразу становимся мировыми лидерами в области исследования свойств нейтрино». «Байкал» будет крупнейшим нейтринным телескопом в Северном полушарии, и начало исследований на нем является очередным триумфом российской науки и международного научного сотрудничества», – добавил он. По словам академика, телескоп позволит «регистрировать лучшую на порядок статистику нейтрино, чем это было возможно в предыдущие годы»: «С помощью «Байкала» мы сумеем зафиксировать гораздо больше высокоэнергетических частиц, чем раньше, и даже будем регистрировать частицы, которые родились раньше, чем Солнечная система. Это позволит нам лучше понять рождение, развитие и устройство Вселенной. В начале апреля планируем завершить наращивание новых кластеров телескопа». Нейтрино – это одна из элементарных частиц, появляющихся в результате ядерных реакций, обладает феноменальной проникающей способностью. В середине 1930-х годов ученые вычислили, что нейтрино с энергиями порядка нескольких мегаэлектронвольт настолько слабо взаимодействуют с веществом, что могут преодолеть слой жидкого водорода толщиной в тысячу световых лет. В 2015 году за открытие нейтринных осцилляций, которые доказывают, что нейтрино обладает массой, была присуждена Нобелевская премия по физике. Установка класса мегасайенс «Байкальский глубоководный нейтринный телескоп» строится с 2015 года на 106-м км Кругобайкальской железной дороги на озере Байкал силами международной коллаборации Baikal-GVD. Возведение установки происходит под патронажем исследователей из Объединенного института ядерных исследований (город Дубна) и Института ядерных исследований РАН (город Москва) с важным вкладом ученых и инженеров из российских научных центров и зарубежных исследователей, в частности из Чехии, Словакии и Польши. Основными целями нейтринного телескопа являются обнаружение источников нейтрино сверхвысоких энергий, исследование эволюции галактик и Вселенной. Он также станет основой развития нейтринной астрономии и астрофизики. В мире несколько нейтринных телескопов подобного типа – они все большие: в Средиземном море, в Антарктиде, в Китае и Японии. Они исследуют сигналы от высокоэнергичных нейтрино, прилетающих из космоса: из рождающихся или умирающих галактик и различных экзотических звездных объектов. Самый крупный на данный момент нейтринный телескоп «Ледяной куб» располагается в Антарктиде и управляется международной коллаборацией. Его эффективный объем – почти половина кубического километра. Телескоп измеряет потоки нейтрино, влетающие из космоса со стороны Северного полюса, пронизывающие Землю и выходящие в районе Южного полюса. Телескоп «Байкал» будет исследовать потоки нейтрино, «прошивающие» Землю с Южного полюса и выходящие в Северном полушарии, в районе Байкала. Два крупнейших нейтринных телескопа – антарктический и байкальский – создадут полную объемную картину («4p-геометрию») пронизывающих планету потоков сверхэнергичных частиц. Плюс ко всему, этот телескоп является и элементом мониторинга экосистемы самого озера Байкал. В Аргентине протестующие напали на автомобиль президента 13 марта 2021, 19:20 Текст: Ксения Панькова

Протестующие окружили и забросали камнями микроавтобус, в котором находился президент Аргентины Альберто Фернандес во время поездки в провинцию Чубут, сообщил телеканал TN и La Nacion. На кадрах, показанных в эфире телеканала, видно, как протестующие окружили микроавтобус, в который садился Фернандес. Манифестанты стучали по автомобилю и кричали, а несколько человек бросили в машину камни и разбили одно из окон. По данным телеканала, в результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС. Собравшиеся протестовали против крупного горнодобывающего проекта, реализацию которого продвигает губернатор Чубута Мариано Арсиони. Президент Аргентины прибыл в Чубут, чтобы посетить зоны, пострадавшие от пожаров. В прошлом году в ходе демонстраций против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности» во Франции пострадали 37 полицейских и жандармов. В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками северной окраины Донецка 13 марта 2021, 09:47

Украинские силовики в субботу утром из гранатомета обстреляли северную окраину Донецка, сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В СЦКК сообщили, что был зафиксирован «обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Пески (под контролем Киева) – Донецк, «Вольво – Центр», выпущено пять гранат из подствольного гранатомета», передает РИА «Новости». Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе. Редактор оттаскала за волосы журналистку в суде украинского Днепра 13 марта 2021, 05:56 Текст: Антон Антонов

В суде украинского Днепра (Днепропетровска) редактор издания «Лица» Елена Гарагуц напала на журналистку телеканала ДнипроTV Яну Богословскую, сообщают СМИ. Богословская брала у Гарагуц комментарий о деятельности издания. Depo.ua сообщает, что «редактор начала таскать журналистку за волосы и их быстро развела судебная охрана». Отмечается, что «когда началась драка между женщинами, оператор телеканала занял удобную позицию для съемки». Полиция сообщила, что открыто уголовное производство по статье о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Елизавета II поделилась воспоминаниями об «очаровательном» Гагарине 13 марта 2021, 06:45

В рамках научного форума британская королева Елизавета II рассказала о встрече с советским космонавтом Юрием Гагариным, которая произошла в Лондоне почти 60 лет назад. На конференции, которая прошла в онлайн-формате, британский ученый-космолог Мэгги Адерин-Покок рассказала, что Гагарин был «одной из причин», по которым она выбрала эту профессию. «Человек, с которым у меня день рождения в один день, 9 марта, Юрий Гагарин, первый человек, который побывал в космосе, и мне кажется, вы встречались с ним, каким он был?» – спросила Адерин-Покок. «Русским», – сказала королева под смех аудитории. Она отметила, что Гагарин «не говорил по-английски». По словам Елизаветы II, Гагарин «был очарователен». Как считает королева, «тот факт, что он был первым» космонавтом, «делал его особенно очаровательным». Она согласилась с Адерин-Покок в том, что, наверное, страшно стать первопроходцем в космосе, не зная, чем именно закончится твое путешествие. «Да, и сможете ли вы вернуться. Это очень важно», – приводит слова королевы ТАСС. Гагарин встретился с Елизаветой II в июле 1961 года. Эксперт: Полиция была обязана остановить форум «Муниципальная Россия» 13 марта 2021, 13:40 Текст: Андрей Резчиков

Правоохранительные органы были обязаны остановить форум «Муниципальная Россия», потому что его организатором выступила «Открытая Россия», признанная в нашей стране нежелательной, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Он уверен, что участники форума намерено пошли на провокацию, целью которой было вмешательство во внутренние дела России. «С юридической точки зрения здесь все стопроцентно соответствует закону. Не остановить этот форум было невозможно. Согласно закону, зарубежная организация «Открытая Россия» признана у нас в стране нежелательной и поэтому она не имеет права проводить здесь свои мероприятия, участие в которых тоже незаконно. Есть соответствующие статьи КоАП на эту тему», – сказал член Общественной палаты (ОП), президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. В субботу столичная полиция задержала муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину, а также экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на форуме, организованном «Открытой Россией». Мероприятие проходило в гостинице «Измайлово Дельта» на востоке столицы. Как рассказала РИА «Новости» координатор «Объединенных демократов» (проект межрегиональной общественной организации «Открытый Петербург», признанной в РФ иноагентом) Анастасия Буракова, на форуме собралась группа муниципальных депутатов из регионов с целью обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл. «Всех задержали, кто принимал участие и в качестве слушателя, и в качестве спикера», – сообщила Буракова. По информации газеты «Известия», правоохранители разъяснили участникам форума причину задержания, указав, что мероприятие будет прекращено. На всех задержанных будут оформлять протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ (сотрудничество с нежелательной организацией). «По факту осуществления деятельности международной или иностранной организации неправительственной, деятельность которой нежелательна на территории РФ, вы будете задержаны и доставлены в территориальные отделения для составления оперативных материалов», – сообщили представители полиции. Григорьев подчеркивает, что правоохранительные органы действовали максимально вежливо и аккуратно в отношении всех участников мероприятия. «Здесь все совершенно логично. Я скорее поднял бы вопрос о том, почему люди нарушают закон и участвуют в мероприятиях подобной организации. Какой уровень правового нигилизма у этих людей, что они идут на явное нарушение закона?» – задается вопросом эксперт. Григорьев убежден, что участники форума отдавали отчет своим действиям и намеренно пошли на провокацию. «Они считают себя особенными и что имеют право нарушать российское законодательство. Они также уверены, что российское государство не будет предпринимать никаких мер. Кроме того, у многих из этих людей достаточно большие доходы и они могут позволить себе оплатить очень небольшие штрафы за нарушения», – отметил член ОП. Собеседник считает, что организаторы и координаторы форума осуществляют «прямое вмешательство во внутренние дела России». «Цели, которые ставит перед собой «Открытая Россия», никто не скрывает. Послушайте господина [Михаила] Ходорковского, владельца этой организации. Он прямо ставит целью свержение конституционного строя в России», – полагает Григорьев.