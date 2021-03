В Бундестаге заявили о необходимости отмены санкций против России Посол ЕС предложил изменить подход в отношении России 13 марта 2021, 18:03

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной», сообщило Bloomberg. По данным агентства, Эдерер встретился с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в рамках подготовки к саммиту ЕС 25–26 марта, в центре внимания которого будут находиться отношения с Россией. Во время беседы Эдерер предложил пересмотреть стратегию, применяемую ЕС в отношении Москвы. По сведениям Bloomberg , Эдерер назвал позицию союза в отношении России «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной», передает ТАСС. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали отказалась комментировать темы, которые обсуждались во время встречи. Она заявила, что ее участники сошлись во мнениях «о сохраняющейся актуальности следования пяти руководящим принципам (среди которых выполнение всех условий Минских соглашений, установление тесных контактов с бывшими советскими республиками, борьба с угрозами со стороны России, а также избирательное сотрудничество по некотором вопросам – ред.ВЗГЛЯД), а также о более широком подходе сопротивления, сдерживания и сотрудничества с Россией при необходимости». Согласно данным Bloomberg, Германия, страны Прибалтики и большая часть стран Восточной Европы, выступают за сохранение существующих принципов. Также отмечается, что на встрече постпредов ЕС в среду некоторые члены ЕС предложили определить сферы избирательного сотрудничества с Москвой, которые лидеры будут обсуждать на предстоящем саммите. В качестве возможных вариантов Италия предложила «экономическое сотрудничество и региональные конфликты». Германия выступает за тему борьбы с изменением климата. Также Германия поддержала «скоординированный трансатлатический подход». А вот Польша, Эстония и Литва, выступают за более жесткую позицию в отношениях с Россией. В частности они настаивают на полном выполнении Минских соглашений как необходимом условии любых изменений. Кипр в свою очередь обратился с просьбой провести анализ эффективности антироссийских санкций. Ранее Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих

Использование партии вакцины AstraZeneca приостановила еще одна европейская страна 11 марта 2021, 17:25

Фото: imago-images/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Власти Италии решили приостановить использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca из соображений безопасности, говорится в заявлении Итальянского агентства по лекарствам (Aifa). «После сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от COVID-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны. В настоящее время причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим не установлена», – передает сообщение агентства РИА «Новости». На данном этапе регулятор проводит все необходимые проверки. Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Среди решивших приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca стран также значатся Люксембург и Кипр. Эта партия вакцин общим числом в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза. Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости COVID 12 марта 2021, 19:00

Фото: Madis Veltman/Reuters

Текст: Вера Басилая

Эстония вышла на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, почти пятая часть всех тестов на COVID в стране ежедневно оказывается положительной, такие данные опубликовала газета The New York Times. По подсчетам издания, уровень заболеваемости в Эстонии в последнюю неделю в расчете на 100 тыс. населения составил 116. Это самый высокий показатель в мире: долгое время лидировавшая Чехия опустилась на второе место (109), пишет «Балтийская волна». По данным издания за две последние недели, Эстония все еще остается на втором месте (ее уровень составляет 1465, тогда как у Чехии – 1562). В стране ежедневно почти пятая часть всех тестов на COVID оказывается положительной, при такой динамике ясно, что в ближайшее время балтийская республика возглавит все коронавирусные топы. С 11 марта в Эстонии введен на месяц полный карантин. Все школьники перешли на удаленное обучение, закрыты магазины, кинотеатры и музеи, кафе и рестораны работают только навынос. Лидер входившей в прошлое правительство партии EKRE Мартин Хельме обвиняет в нынешнем кризисе премьер-министра. «Правительство Каи Каллас подорвало успех предыдущего кабмина в борьбе с вызванным коронавирусом кризисом. В результате мы идем к тому, чтобы стать страной с самым высоким уровнем инфицирования в Европе. Сценарий, при котором больницы через несколько недель не смогут принимать пациентов, а люди начнут умирать без лечения, не исключен», – заявил он. По словам депутата правящей Партии реформ и отца премьер-министра Сийма Калласа, стремление правительства сохранить общество открытым было правильным. По мнению министра здоровья и труда Танеля Кийка, карантин уже начал работать и в ближайшие недели поможет развернуть кривую заболеваемости вниз. Между тем, в соседних Латвии и Литве выход из кризиса затянулся. В Латвии, где жесткие карантинные меры действуют с конца декабря, статистика заболеваемости стала заметно улушаться только к середине марта. Ранее в Австрии, Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Между тем, власти Эстонии заявили, что закупать российскую вакцину «Спутник V» не готовы. Как заявили в департаменте лекарственных средств, зарегистрированная в России вакцина против вируса SARS-CoV-2 не имеет разрешения на продажу в Евросоюзе – соответственно, в Эстонии ее использовать тоже нельзя. ЕС собрался расширить санкции против России 11 марта 2021, 23:09

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В санкционный список ЕС «за серьезные нарушения прав человека в мире» хотят внести граждан ряда стран, включая Россию и Китай, пишут СМИ. В список собираются включить около десяти «официальных лиц из Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана». По этому вопросу постпреды стран ЕС достигли «предварительной договоренности» на встрече в Брюсселе. Санкции включают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов. Расширение санкционного списка могут утвердить на заседании глав МИД стран ЕС 22 марта, передает ТАСС со ссылкой на EUobserver. Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сербский министр: Информационная кампания против «Спутника V» обречена на провал 12 марта 2021, 20:28

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Информационная кампания против российской вакцины от коронавирусной инфекции не будет успешной, заявил министр, отвечающий в сербском правительстве за инновации и технологии, руководитель межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович. «Российская вакцина «Спутник V» завоевывает весь мир, в настоящий момент это самая эффективная вакцина против коронавируса на свете. Те, кто готов нападать на вакцину, спасающую жизни в борьбе с коронавирусом, встают на сторону вируса и действуют против здоровья и жизней людей. Это кампания, которая на самом старте обречена на провал. Россия выйдет из этого еще более сильной», – сказал Попович ТАСС. Ранее российские СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле сообщили, что на Западе готовится сценарий информационной атаки на российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». В ходе этой кампании планируется провести инсценировку массовой гибели пациентов после использования препарата. Роскомнадзор потребовал снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину» 12 марта 2021, 20:37 Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину» Андрея Кондрашова, сообщили в пресс-службе ведомства. «Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи «Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова», а также проинформировать ведомство о причинах их введения», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. «Видеохостинг нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», – добавили там. «В направленном в адрес компании Google письме Роскомнадзор указывает, что фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» транслировался в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и не содержит какой-либо запрещенной информации», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости» Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму. Канал «Крым 24» частично заблокировали в Instagram 12 марта 2021, 21:07 Текст: Алексей Дегтярев

Страницу телеканала «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») частично заблокировали в Instagram, об этом сообщил сам канал в социальных сетях. «В канун празднования седьмой годовщины Крымской весны социальная сеть Instagram (офис находится в США) частично заблокировала аккаунт телеканала «Крым 24». Так, сейчас есть возможность публиковать только фотографии, а сопроводить их текстом нельзя», – цитирует сообщение канала ТАСС. При попытке написать слово или вставить хештег сервис показывает сообщение о блокировке и отменяет публикацию. Администрация соцсети сообщила, что канал якобы «накручивал лайки», но в телеканале заявили, что такими услугами не пользуются. «Интересно, что снятие блокировки назначено на 19 марта – сразу после годовщины Крымской весны», – добавили в «Крым 24». Ранее YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины. Россияне оценили инициативу сократить рабочую неделю для женщин 12 марта 2021, 15:54 Текст: Алексей Дегтярев

Около четверти россиян (26%) поддерживают предложение о введении четырехдневной рабочей недели для женщин, об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob.ru. Инициативу омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой сделать четырехдневную рабочую неделю для женщин поддерживают 26% опрошенных, передает РИА «Новости» со ссылкой на опрос портала. Меньше всего поддерживают молодые люди до 24 лет (16%), женщины чаще мужчин одобряют эту инициативу (35% против 17% соответственно). Около 30% опрошенных отметили, что четырехдневную рабочую неделю нужно ввести для всех, не только для женщин, 24% отметили, что это нововведение не нужно ни для мужчин, ни для женщин. 20% затруднились оценить предложение Потяевой. Опрос проводился 11-12 марта 2021 года, в нем участвовали 1,6 тыс. человек, представляющих экономически активное население России старше 18 лет в 398 населенных пунктах во всех федеральных округах. Статистическая погрешность не сообщается. Напомним, омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила сделать рабочую неделю для женщин в России четырехдневной. Она отметила, что у женщин выше нагрузка – «совмещать работу и все заботы, которые есть». Исландия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca 11 марта 2021, 18:47 Текст: Алексей Дегтярев

Исландия решила на время остановить вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca после сообщений о тромбах у привившихся и якобы связанным с этим смертельным случаем в Дании, сообщил директорат здравоохранения страны. «В Исландии временно приостанавливается вакцинация препаратом от AstraZeneca», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. В директорате пояснили, что в стране на данный момент не выявлено случаев возникновения тромбов после вакцинации этим препаратом. Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины. После этого аналогичные ограничения приняли в Австрии, Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, а также в Италии и Норвегии. В нескольких странах ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca 11 марта 2021, 15:51 Текст: Алексей Дегтярев

В Австрии, Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Среди решивших приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca стран также значатся Люксембург и Кипр, передает РИА «Новости». Такое решение принято до окончания расследования по выявлению причинно-следственной связи. Эту партию вакцин общим числом в миллион доз доставили в 17 стран Евросоюза, сообщил европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Партия попала в Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию. В EMA уточнили, что на данный момент не связывают инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в Австрии, с вероятным плохим качеством препарата или его побочными эффектами. Также расследование смертей пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca проводится в Южной Корее, в которой после этой прививки умерли пять человек. Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины. Норвегия приостановила использование вакцины AstraZeneca 11 марта 2021, 18:22 Текст: Вера Басилая

Власти Норвегии инициировали расследование после сообщений об образовании тромбов у привившихся AstraZeneca, и приостановили использование в стране этой вакцины, сообщает местная газета Norway Today со ссылкой на институт общественного здравоохранения. «Мы ожидаем увидеть, есть ли какая-либо связь между вакцинацией и этими случаями образования тромбов», – заявил представитель института Геир Букольм, передает РИА «Новости». По его словам, норвежское медицинское агентство инициировало расследование в отношении вакцины. Ранее власти Италии решили приостановить использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca из соображений безопасности. Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Среди решивших приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca стран также значатся Люксембург и Кипр. Эта партия вакцин общим числом в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза. Экс-спикер Рады оценил обвинения в госизмене при голосовании по ЧФ в Крыму 12 марта 2021, 22:14 Текст: Алексей Дегтярев

Бывший председатель Рады Владимир Литвин, голосовавший в 2010 году за ратификацию соглашений о пребывании Черноморского флота России в Крыму, заявил, что ратификация не была госизменой. «Абсолютно нет, не считаю (госизменой). Это была вынужденная необходимость», – заявил Литвин в эфире украинского канала, передает РИА «Новости». Политик пояснил, что вопрос о подписании и ратификации договора утвердили на заседании СНБО, тогда было признано, что «деваться некуда, надо идти на подписание этих соглашений» из-за экономической обстановки на Украине. По словам экс-спикера Рады, привлечь голосовавших за ратификацию депутатов не удастся, это закончится тем, что «немного потреплют нервы». «Я вижу, что будут таскать меня по поводу того, что происходило в Раде. Но если строго придерживаться правил парламентской жизни, то оснований (для уголовных дел) абсолютно нет», – добавил Литвин. Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения. В Бундестаге заявили о необходимости отмены санкций против России 13 марта 2021, 10:30

Фото: HANNIBAL HANSCHKE/Reuters

Текст: Вера Басилая

Прекращение экономических санкций находится в интересах Германии, обмен между ФРГ, ЕС и Россией должен быть углублен в экономическом сотрудничестве, в культурной политике, а также в вопросах геостратегических вызовов, заявила сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член Бундестага Алис Вайдель. На этой неделе делегация партии «АдГ» во главе с Вайдель посетила Москву. Как пояснила сопредседатель партии, цель нынешнего визита в Россию – покончить с экономическими санкциями, которые наносят вред не только России, но и Германии. «Контакты между Германией, ЕС и Россией должны быть незамедлительно переведены на прагматичный уровень. Идеологические шоры неуместны во внешней политике. Прекращение пагубных санкций также и в интересах Германии», – приводит РИА «Новости» слова Вайдель. Она добавила, что видит потенциал улучшения взаимоотношений между двумя странами на всех уровнях. «Обмен должен быть углублен, в частности, в экономическом сотрудничестве, в культурной политике, а также в вопросах геостратегических вызовов нашего времени», – уточнила депутат. По ее мнению, очень важно, чтобы Германия и Россия продолжали контактировать. «Если федеральное правительство отказывается от этого, тем более важно, чтобы крупнейшая оппозиционная партия («Альтернатива для Германии» - ред. ВЗГЛЯД) позаботилась о том, чтобы нить разговора не оборвалась», – добавила Вайдель. Ранее Европейский союз продлил санкции в отношении российских и украинских граждан, введенные в 2014 году «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Напомним, летом прошлого года постоянные представители 27 стран ЕС согласовали продление на год – до 23 июня 2021 года – ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. При этом Украина попросила усилить санкции против Москвы. Экономические санкции против России также неоднократно продлевались. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против России. Россия назвала действия в США и ЕС против демонстрантов нарушением прав человека 12 марта 2021, 17:29 Текст: Вера Басилая

Серьезную озабоченность вызывает ситуация с реализацией прав на свободу мирных собраний в США и странах Евросоюза, где жестко, а порой жестоко правоохранительные органы пресекают массовые акции протеста, заявил в Женеве на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) представитель России Дмитрий Воробьев. Воробьев в выступлении на сессии в пятницу призвал спецдокладчиков СПЧ рассмотреть ситуацию в области соблюдения прав и свобод в Соединенных Штатах и ЕС. «Серьезную озабоченность вызывает ситуация с реализацией прав на свободу мирных собраний в США и странах Европейского союза. Эти государства «все чаще демонстрируют миру, как нельзя обращаться со своими гражданами», в них «жестко, а порой жестоко правоохранительные органы пресекают массовые акции протеста»,– приводит ТАСС слова Воробьева. Он напомнил о протестном движении «желтых жилетов» во Франции, когда погибли 11 человек, ранены более 2,5 тыс., арестованы более 9 тыс. и более 3 тыс. приговорены к различным срокам тюремного заключения. При разгоне демонстрантов в Париже, Нанте, Лионе, Тулузе использовался слезоточивый газ, дубинки, водометы. В Нидерландах во время январских демонстраций против карантинных ограничений «полиция также применяла дубинки, слезоточивый газ и водометы». В свою очередь в США всех, кто вышел на массовые протесты для выражения недовольства результатами президентских выборов, признали «внутренними террористами». «Настало время так называемым старым демократиям бросить свои менторские замашки в отношении других стран и начать заниматься защитой прав человека у себя», – отметил дипломат. Напомним, в ходе произошедших в Нидерландах беспорядков полиция задержала не менее 70 человек. Для разгона протестующих власти привлекли спецназ. Основное недовольство людей вызвано правительственными мерами по борьбе с коронавирусом. Россия призвала страны ОБСЕ запустить производство «Спутника V» 11 марта 2021, 21:00 Текст: Вера Басилая

Заинтересованные государства могут рассмотреть возможность производства российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V», Россия готова предоставлять пробные партии препарата для изучения всех его характеристик, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета организации. Российский дипломат обратил внимание представителей государств – участников ОБСЕ, что Европейское агентство лекарственных средств приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье «Спутника V». «Надеемся, что европейский регулятор будет оценивать российскую вакцину исходя из научных и гуманитарных, а не политических соображений», – отметил Лукашевич, передает ТАСС. «Россия предлагает всем без исключения членам международного сообщества – вне зависимости от политических и экономических соображений – сотрудничать в борьбе с общей угрозой. Рассматриваем вакцинацию от COVID-19 в качестве глобального общественного блага, что подтверждено в резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения. Призываем заинтересованные государства рассмотреть возможность запуска производства вакцины, в том числе для внешних рынков, на предприятиях своих стран. Это способствовало бы созданию новых рабочих мест, развитию двустороннего и многостороннего партнерства в борьбе с пандемией и спасении жизней граждан наших государств», — заявил Лукашевич. Постпред отметил о существенном превосходстве российской вакцины по стоимости и логистической доступности. «Россия готова предоставлять полную информацию о разработке наших ученых, а также пробные партии «Спутника V» всем желающим государствам, чтобы партнеры могли провести самостоятельный, независимый анализ как ее фармакологических характеристик, так и прочих экономических и логистических факторов», — уточнил дипломат. Кроме того, Лукашевич заявил, что Россия поддерживает «призыв итальянских ученых к деидеологизации борьбы с одним из наиболее серьезных вызовов современности». Тем временем, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. 4 марта EMA приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Евросоюз продлил запрет на экспорт вакцин от коронавируса 11 марта 2021, 17:11 Текст: Наталья Ануфриева

Евросоюз (ЕС) продлил до конца июня действие механизма, запрещающего экспорт вакцины от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран - членов сообщества, сообщили в Еврокомиссии (ЕК). В ЕК заявили, что «комиссия продлила до конца июня действие механизма прозрачности и авторизации экспорта вакцин от COVID-19», данное решение «следует за постоянными задержками в некоторых поставках вакцин в ЕС», передает ТАСС. Ранее сообщалось, что фармацевтические гиганты срывают массовую вакцинацию от COVID-19 в Европе. Между тем 4 марта EMA (Европейский лекарственный регулятор) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Отметим, что Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата. Председатель Криста Виртумер-Хохе сравнила с «русской рулеткой» перспективу экстренного одобрения «Спутник V» в Австрии по примеру Венгрии. Она отметила, что пока недостаточно данных о привитых. Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕМА за слова о вакцине. Тем временем «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии.