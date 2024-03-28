  • Новость часаСК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

    7 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

    13 комментариев
    28 марта 2024, 17:47 • Новости дня

    Эксперт: Развитие культуры должно соответствовать современным технологиям и веяниям

    Политконсультант Август: Культура делает Россию духовно богатой и экономически сильной

    Эксперт: Развитие культуры должно соответствовать современным технологиям и веяниям
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин в ходе прошедшей в среду встречи с работниками культуры Тверской области наметил план развития этой сферы. Так, будет расширена программа «Пушкинская карта», в каждой российской школе появится театр, а с помощью программы «Земский работник культуры» в регионы привлекут порядка 10 тыс. специалистов. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказала политконсультант Алена Август.

    «Культуре уделяется особенное значение в нашей стране. Это одна из сфер, которая всегда поддерживается президентом», – сказала политконсультант Алена Август. Она отметила, что встреча Владимира Путина с работниками культуры состоялась в День театра, а по ее итогам был намечен план развития отрасли.

    «Так, например, будет расширена «Пушкинская карта», с помощью которой учащиеся могут посещать бесплатно многие мероприятия. В каждой школе скоро появится театр, что будет способствовать развитию ребенка с точки зрения искусства коммуникации и презентации себя. Кроме того, в России активно развиваются корпоративные музеи – это структурные подразделения негосударственных учреждений и предприятий. Они выполняют в том числе профориентационную роль, потому что, изучив историю, скажем, завода и его героев, молодежь может захотеть пойти работать в это место, что будет способствовать восстановлению технологического суверенитета РФ», – считает собеседница.

    Также в ходе встречи обсуждалась новая программа «Земский работник культуры», добавила Август. «Культурные мероприятия не могут быть сосредоточены только в крупных городах. Наша задача – поддерживать комплексное развитие этой сферы в каждом регионе. Для этого, конечно, нужны специалисты. В рамках проекта будут привлечены порядка 10 тыс. профессионалов», – указала спикер. Она подчеркнула, что развитие культуры должно соответствовать современным технологиям и веяниям.

    Собеседница напомнила, что в Госдуме рассматривается закон о креативных индустриях. «Культурные проекты, креативные технологии приносят не только пользу с точки зрения создания важного контента, но и действительно дают людям возможность зарабатывать. Это делает нашу страну как духовно богаче, так и экономически сильнее», – резюмировала политконсультант.

    В среду Владимир Путин прибыл в Торжок. Он посетил выставочный комплекс Всероссийского историко-этнографического музея, где осмотрел уникальную коллекцию берестяных грамот. В экспозиции хранится тысячный по счету документ, который был найден на территории России. Главе государства также показали образцы древних вооружений, предметов ремесла и быта, рассказали об истории города.

    После осмотра экспозиции президент провел встречу с работниками культуры Тверской области. «25-го числа у нас День работника культуры. Собирался провести эту встречу именно в этот день, но в связи с трагическими событиями в Москве, с этим варварским терактом, мы сдвинули все мероприятия подобного рода», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    На встрече была обсуждена новая программа «Земский работник культуры», которая стартует в 2025 году и призвана стимулировать переезд в малые города и села специалистов этой отрасли. Владимир Путин отметил, что важно не только привлечь новых людей, но и поддержать тех, кто уже работает в учреждениях культуры в малых городах и селах. Будет уделено внимание и материально-техническому состоянию этих учреждений.

    О планах запустить программу «Земский работник культуры» Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию. Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в один млн рублей. На Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии такая выплата будет вдвое выше.

    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    27 марта 2024, 20:02 • Новости дня
    Путин: Для России нет недружественных стран
    Путин: Для России нет недружественных стран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государства, которые сейчас называются недружественными для России, на самом деле не являются таковыми, недружественные – это элиты в этих странах, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Достижений [мировой культуры] много в тех странах, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», – сказал президент в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия не станет отменять мировую культуру, как это делают с русской культурой в западных странах. «Наоборот, мы считаем, что российская культура – часть мировой культуры, и мы гордимся тем, что она является этой частью, в контексте мировой [культуры] смотрим на свою, не исключая ничего из этого контекста», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что культура является духовным каркасом народа.

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    28 марта 2024, 01:11 • Новости дня
    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну

    Путин осудил заявления «ура-патриотов» о том, что Россия только для русских, напомнив, что в стране живет 190 этносов

    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке резко осудил высказывания в духе «Россия для русских», напомнив, что на территории страны проживает 190 различных этносов.

    «Когда я слушаю ура-патриотов,.. кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает... Если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ», – передает слова Путина ТАСС.

    Он добавил, что подобные ура-патриоты есть в любом обществе, в том числе в российском. По словам президента, к многообразию народов в России нужно относиться «очень по-взрослому, серьезно».

    «Не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждую фразу, каждое слово, думать о том, что у нас одна большая, единая Родина», – подчеркнул российский президент.

    В беседе с военнослужащими он отметил, что вне зависимости от национальности бойцы должны чувствовать, что защищают свою Родину. «И другой Родины у них ни у кого нет», – сказал Путин.

    Напомним, что Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку.

    Центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов. Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в начале марта Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

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    27 марта 2024, 18:45 • Новости дня
    Путин встретился с местными жителями в Торжке
    Путин встретился с местными жителями в Торжке
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин посетил город Торжок в Тверской области в рамках региональной поездки, это первая поездка после выборов.

    Как сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале, президент приехал на центральную площадь города, где вышел из машины к собравшимся людям, чтобы пообщаться.

    «Здравствуйте! Мы вас ждали, я ждала вас 20 лет!» – призналась одна из местных жительниц. Горожане снимали встречу на камеры смартфонов, тянули руки для рукопожатий.

    Ранее Путин посетил выставочный комплекс «Музейные ряды».

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    28 марта 2024, 00:58 • Новости дня
    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей

    Путин заявил, что в ходе СВО России защищает своих людей на исторических территориях

    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей
    @ Пресс-служба президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в ходе специальной военной операции защищает своих людей на своих исторических территориях, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с военными летчиками в Торжке.

    «Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях», – приводит слова президента ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия занята исключительно защитой своих людей на своих территориях, поэтому все разговоры о намерении России после Украины двинуться на Европу являются бессмысленными.

    «То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу – это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей», – заверил президент.

    Он также добавил, что Россия не имеет никаких агрессивных намерений и никогда бы не начала вести боевые действия на Украине, если бы там не произошел государственный переворот, за которым последовали военные действия на Донбассе.



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    27 марта 2024, 22:11 • Новости дня
    Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава в Торжке

    Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    «В центре глава государства осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в этом центре», – сообщает ТАСС.

    Другой информации о визите Путина не приводится.

    Отмечается, что центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов.

    Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    Ранее на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

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    27 марта 2024, 19:03 • Новости дня
    Путин заявил, что культура является духовным каркасом народа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Культура в переломные и трагические моменты дает жителям сил, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области.

    «Культура, поскольку создает такой духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, она, конечно, играет очень важную роль в такие переломные, сложные моменты, даже трагические, потому что силу придает народу, придает силу каждому конкретному человеку», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что призывать к отмене русской культуры или к отмене культуры народов России могут только «неумные люди». Отменить культуру целого народа или целых народов «просто нереально», в России проживает 190 народов и этносов, сказал президент.

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    27 марта 2024, 19:40 • Новости дня
    Путин выразил уверенность, что ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» построят

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимира Путин заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва – Санкт-Петербург» изменит стиль жизни.

    «Если дорогу скоростную построим, а я думаю, что мы это сделаем, то и у вас тоже жизнь немного изменится, она не будет такой размеренной. Зато динамика увеличится: если до Москвы будет час, а до Питера – 1.15, это другая жизнь», – передает РИА «Новости» слова Путина, сказанные во время встречи с работниками культуры Тверской области.

    Президент выразил уверенность, что «это существенно поменяет стиль жизни».

    Ранее Путин прибыл в Торжок, где встретился с местными жителями.

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    27 марта 2024, 18:25 • Новости дня
    Владимир Путин осмотрел коллекцию берестяных грамот в Торжке
    Владимир Путин осмотрел коллекцию берестяных грамот в Торжке
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин прибыл в Торжок в Тверской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Посещение Торжка связано с Днем работника культуры. Президент начал с осмотра выставочного комплекса «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографического музея, сообщили в Кремле.

    По его словам, Путин «осмотрел экспозицию музея, ознакомился с уникальной коллекцией берестяных грамот, другими экспонатами». После этого президент отправится в музейный комплекс «Гостиница Пожарских», где проведет встречу с работниками культуры Тверской области.

    После этого также в программе посещения у Путина запланирована беседа с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

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    28 марта 2024, 04:53 • Новости дня
    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет

    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет и отправки на Украину немецких военных

    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет
    @ Juliane Sonntag/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также отправлять на Украину немецких военных.

    «Как глава правительства я должен взять ответственность в вопросах войны и мира, это относится и к вопросу о Taurus... Мы не будем отправлять солдат на Украину. И при каждой поставке оружия мы тщательно оцениваем, что это означает», – приводит слова Шольца ТАСС.

    Немецкий канцлер подчеркнул: он сделает «все возможное, чтобы не допустить эскалации войны...  между Россией и НАТО».

    В то же время глава правительства ФРГ напомнил, что «Германия оказывает Украине такую мощную поддержку оружием, какую не оказывает ни одна другая страна в Европе».

    «На это мы тратим свыше 28 млрд евро. Больше, чем многие другие страны вместе взятые. И будем делать это столько, сколько потребуется», – подчеркнул Шольц.

    Ранее Шольц объяснял, что для эффективного применения ракет Taurus требуется участие германских военнослужащих.

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    27 марта 2024, 19:52 • Новости дня
    Путин обсудил с деятелями культуры повышение интереса россиян к чтению
    Путин обсудил с деятелями культуры повышение интереса россиян к чтению
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области призвал усиливать поддержание интереса к литературе и чтению.

    «Носители информации меняются. Нам нужно понять, как распространять нужный контент в самом широком смысле этого слова. А содержание классической литературы – тоже в определенном смысле контент, морально-нравственный, исторический», – приводит слова главы государства Telegram-канал Кремля.

    Он добавил, что необходимо продолжать модернизацию библиотек, в том числе в отдаленных населенных пунктах.

    Также в ходе встречи он указывал, что культура является «духовным каркасом» народа.

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    28 марта 2024, 06:37 • Новости дня
    Потребление мяса в России достигло в 2023 году 80,8 кг на человека

    Потребление мяса в России достигло в 2023 году 80,8 кг на человека, что является рекордным показателем

    Tекст: Денис Тельманов

    Потребление мяса в России в 2023 году достигло рекордных показателей в 80,8 кг на человека, подсчитал Россельхозбанк.

    «В 2023 году потребление мяса в России продолжило рост и достигло 80,8 кг на человека. В 2024 году, как ожидается, будет поставлен новый рекорд – 83 кг», – приводит сообщение Россельхозбанка РИА «Новости».

    Ожидается, что в 2024 году потребление свинины достигнет 31,9 кг на человека в год, бройлера – 33 кг, говядины – 12,6 кг на человека в год.

    Небольшой рост ожидается по прочим видам птицы, например, по индейке и утке – до 3,7 кг.

    Отмечается, что норма Минздрава – 73 кг мяса в год, однако этот продут является ценным источником всех девяти не синтезируемых нашим организмом аминокислот и большинства незаменимых жирных кислот, подчеркнули в Россельхозбанке.


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    28 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин не приезжал в «Крокус»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не приезжал на место трагедии в «Крокус Сити Холле», так как не хотел мешать работе по спасению людей, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    С первых минут теракта все ведомства и правительство Подмосковья во главе с губернатором Андреем Воробьевым принимали все необходимые меры для спасения людей, оказания медпомощи и тушения пожара, подчеркнул Песков, передает ТАСС.

    В такие дни проведение «каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно», это препятствовало бы штабной работе, организованной на месте, ответил представитель Кремля на вопрос о том, почему Путин не приезжал в «Крокус».

    Он добавил, что с семьями родственников погибших организована плотная работа со стороны всех соответствующих ведомств, выделены и начаты выплаты со стороны федеральных властей, Московской области и Москвы.

    «Это было все сделано в максимально возможное короткое время, эта работа продолжается», – подчеркнул Песков.

    Говоря о возможной встрече президента с семьями погибших, представитель Кремля пояснил, что в случае необходимости таких контактов о них сообщат прессе.

    Отвечая на вопрос о том, означала ли попытка террористов сбежать через украинскую границу, что на этом участке границы есть проблемы, он указал на проведение следственных действий.

    Как только возникнет официальная информация, ее озвучат следственные органы и спецслужбы, в том числе и по вопросу о границе, пояснил Песков.

    «Здесь нужно исходить из того, что пока совсем мало прошло и нужно время для того, чтобы аргументированные версии возникли», – добавил представитель Кремля.

    Также в четверг Песков отмечал, что в Кремле на повестке дня нет вопроса о возможной реконструкции «Крокус Сити Холла».

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    28 марта 2024, 16:56 • Новости дня
    В Херсонской области задержали диверсанта с американскими минами

    Силовики задержали диверсанта с двумя американскими минами в Херсонской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Херсонской области силовики задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт с помощью двух противопехотных мин американского производства, сообщают в региональном управлении ФСБ.

    Отмечается, что в Херсонской области пресекли действия гражданина жителя города Алешки (Украина) 1991 года рождения, готовящего диверсионно-террористические акты на территории области, передает РИА «Новости».

    Так, во время обыска по месту жительства подозреваемого изъято одно самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины американского производства M18A1 «Клеймор».

    Уточняется, что задержанный в 2022 году был завербован сотрудником ГУР МО Украины, под его руководством он прошел обучение минно-взрывному делу.

    Диверсант планировал совершить теракт в отношении представителей органов госвласти, правоохранителей и военнослужащих.

    Ранее в Белоруссии заявили о возможных диверсантах с Украины. До этого в Забайкалье в суд передали дело о 13 диверсантах.

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    28 марта 2024, 13:51 • Новости дня
    Песков: Визит Путина во Вьетнам согласовывается

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Визит российского президента Владимира Путина во Вьетнам предстоит согласовать, он приглашен туда, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    У Путина есть действующее приглашение посетить Вьетнам с визитом, будут согласовываться сроки поездки, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он пояснил, что продолжится работа по дипломатическим каналам.

    Ранее газета Vietnamnet, входящая в министерство информации и коммуникаций Вьетнама, сообщала, что генсек ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонг пригласил Путина посетить Вьетнам. Издание отмечало, что Путин принял приглашение.

    Напомним, беседа российского лидера Владимира Путина и генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуена Фу Чонга проходила 26 марта.

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