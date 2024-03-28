Эксперт: Развитие культуры должно соответствовать современным технологиям и веяниям

Политконсультант Август: Культура делает Россию духовно богатой и экономически сильной

Tекст: Олег Исайченко

«Культуре уделяется особенное значение в нашей стране. Это одна из сфер, которая всегда поддерживается президентом», – сказала политконсультант Алена Август. Она отметила, что встреча Владимира Путина с работниками культуры состоялась в День театра, а по ее итогам был намечен план развития отрасли.

«Так, например, будет расширена «Пушкинская карта», с помощью которой учащиеся могут посещать бесплатно многие мероприятия. В каждой школе скоро появится театр, что будет способствовать развитию ребенка с точки зрения искусства коммуникации и презентации себя. Кроме того, в России активно развиваются корпоративные музеи – это структурные подразделения негосударственных учреждений и предприятий. Они выполняют в том числе профориентационную роль, потому что, изучив историю, скажем, завода и его героев, молодежь может захотеть пойти работать в это место, что будет способствовать восстановлению технологического суверенитета РФ», – считает собеседница.

Также в ходе встречи обсуждалась новая программа «Земский работник культуры», добавила Август. «Культурные мероприятия не могут быть сосредоточены только в крупных городах. Наша задача – поддерживать комплексное развитие этой сферы в каждом регионе. Для этого, конечно, нужны специалисты. В рамках проекта будут привлечены порядка 10 тыс. профессионалов», – указала спикер. Она подчеркнула, что развитие культуры должно соответствовать современным технологиям и веяниям.

Собеседница напомнила, что в Госдуме рассматривается закон о креативных индустриях. «Культурные проекты, креативные технологии приносят не только пользу с точки зрения создания важного контента, но и действительно дают людям возможность зарабатывать. Это делает нашу страну как духовно богаче, так и экономически сильнее», – резюмировала политконсультант.

В среду Владимир Путин прибыл в Торжок. Он посетил выставочный комплекс Всероссийского историко-этнографического музея, где осмотрел уникальную коллекцию берестяных грамот. В экспозиции хранится тысячный по счету документ, который был найден на территории России. Главе государства также показали образцы древних вооружений, предметов ремесла и быта, рассказали об истории города.

После осмотра экспозиции президент провел встречу с работниками культуры Тверской области. «25-го числа у нас День работника культуры. Собирался провести эту встречу именно в этот день, но в связи с трагическими событиями в Москве, с этим варварским терактом, мы сдвинули все мероприятия подобного рода», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

На встрече была обсуждена новая программа «Земский работник культуры», которая стартует в 2025 году и призвана стимулировать переезд в малые города и села специалистов этой отрасли. Владимир Путин отметил, что важно не только привлечь новых людей, но и поддержать тех, кто уже работает в учреждениях культуры в малых городах и селах. Будет уделено внимание и материально-техническому состоянию этих учреждений.

О планах запустить программу «Земский работник культуры» Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию. Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в один млн рублей. На Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии такая выплата будет вдвое выше.