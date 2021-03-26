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Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой в три километра
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Вулкан Эбеко на Курилах утром в пятницу выбросил столб пепла на 3,5 км, пепловый шлейф распространился на 5 км к северу от вулкана, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
В Северо-Курильске пеплопад не зарегистрирован, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет, передает РИА «Новости».
Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации – это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.
Напомним, регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс был зарегистрирован 31 августа 2018 года, тогда столб дыма взметнулся на высоту 6 км из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Вулкан Эбеко высотой 1 тыс. 156 метров расположен на острове Парамушир в 7 км северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
Ранее на Камчатке начался выброс вулканических бомб.
Российский спутник сделал фото заблокированного Суэцкого канала
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал сделанный из космоса снимок севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given.
«Снимок сделан спутником «Канопус В» орбитальной группировки Роскосмоса», – пояснил Рогозин происхождение снимка в своем телеграм-канале.
Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра. За сутки после инцидента контейнеровоз удалось частично снять с мели, но движение по Суэцкому каналу все еще полностью заблокировано. По некоторым данным, разблокирование канала может занять несколько недель.
Из-за остановки движения по Суэцкому каналу застряли суда более чем с 10 млн баррелей нефти, из них 26% приходится на поставки из России. Стоимость попавших в пробку российских грузов оценивается примерно в 160 млн долларов.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, чем эта нештатная ситуация может быть полезна России.
Эксперт объяснил «вопли» ЕС и Украины из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму
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«За прошедшие семь лет у людей была возможность получить российское гражданство и переоформить недвижимость на себя еще раз», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя призыв депутата Госдумы Михаила Шеремета к Евросоюзу и киевским властям прекратить «вопль» по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части Крымского полуострова.
«До референдума о вхождении Крыма в состав России объектами недвижимости и землей на полуострове владели граждане Украины. Соответственно, в регистрационных документах до какого-то момента оставалась лакуна – собственность на территории России, а владеют ей украинские граждане. Теперь этот пробел закрыт», – отметил политолог Марат Баширов.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил: Евросоюзу и Киеву следует прекратить «вопль» по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части Крымского полуострова. Так парламентарий отреагировал на заявление внешнеполитической службы Евросоюза и МИД Украины – эти структуры отказались признавать указ Владимира Путина, который запрещает иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть землями на большей части Крыма.
Если бы украинский МИД и дипломатическое ведомство ЕС не сделали бы подобного заявления, то это могло бы быть истолковано, как признание Крыма частью России, что недопустимо для Киева и Брюсселя, заметил Баширов. «Это юридическая казуистика, не имеющая отношения к реальным вопросам о собственности на землю в Крыму», – пояснил собеседник. Изменения в правах иностранцев связаны с изменением статуса части крымских земель, указал эксперт.
По российскому законодательству, у иностранных граждан и лиц без гражданства есть право приобретать земельные участки в России. Но у этого права есть большое количество ограничений. Например, можно покупать участки под строительство жилья, но нельзя приобретать сельхозугодья, недра, леса, участки континентального шельфа.
Одно из важных ограничений – запрет иностранцам покупать землю на приграничных территориях, перечень которых устанавливается президентом (п. 3 статьи 15 Земельного кодекса России). Именно этот запрет и был введен в отношении части Крымского полуострова указом президента от 20 марта.
При этом у иностранцев остается возможность сохранить недвижимость в Республике Крым даже с учетом новых правил. Они могут оставить в собственности дом, оформив аренду на землю под ним, пояснили в среду в Госсовете – парламенте республики.
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«За прошедшие семь лет у людей была возможность получить российское гражданство и переоформить недвижимость на себя еще раз. Но и сейчас граждане Украины, которые числились владельцами этих земельных участков или домов, переоформят их в аренду и будут платить не земельный налог, а арендный платеж», – прокомментировал Баширов.
Ранее Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России.
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Китай отреагировал на национализацию Украиной завода «Мотор Сич»
Китай требует от Украины соблюдать законные права китайских инвесторов после указа украинского лидера Владимира Зеленского о защите авиадвигателестроения, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Мы обратили внимание на это сообщение. Китай требует от Украины соблюдать законные права китайских инвесторов и компаний, рациональным образом урегулировать соответствующие вопросы», – заявила Хуа Чуньин, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите авиадвигателестроения. В частности, указ предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства. Контрольный пакет в нем (56%) принадлежал акционерам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.
При этом МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Погребинский назвал цель уголовного дела против экс-командира «Донбасса» Семенченко
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«Цель этих уголовных дел – показать, что самодеятельных жуликов будут преследовать», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя обвинения СБУ в адрес бывшего командира батальона «Донбасс» и экс-депутата Рады Семена Семенченко.
«Если сейчас Семен Семенченко активно участвует в кампании против президента Украины Владимира Зеленского, то тогда понятно, что уголовное дело против него затевается, чтобы показать – по меньшей мере самодеятельных жуликов, за которыми ничего не стоит, будут преследовать», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении незаконного вооруженного формирования, в организации которого подозреваются депутат Верховной рады предыдущего созыва, экс-командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко (настоящее имя Константин Гришин) и другой экс-депутат Рады Евгений Шевченко.
Обоим фигурантам дела, помимо создания нелегальной частной военной компании, инкриминируют ввоз военных запчастей и товаров двойного назначения из России – «страны-агрессора», по мнению киевских властей.
«Семенченко – типичный жулик и аферист, – заметил Погребинский. – Не думаю, что его будут активно пытаться защищать, как это было с Сергеем Стерненко». Напомним, что экс-главу одесского отделения «Правого сектора*» Стерненко приговорили к семи годам заключения за незаконное хранение оружия, похищение и пытки тогдашнего депутата одного из местных советов Одесской области Сергея Щербича. В поддержку Стерненко ведется активная общественная кампания при поддержке окружения экс-президента Петра Порошенко и структур, связанных с Фондом Сороса, указывал Погребинский.
«До сих пор репрессии были только против тех, кто отнимает у Зеленского голоса на востоке Украины, а теперь появляется дело против того, кто в этом заподозрен быть не может, – отметил эксперт. – Но я не вижу в этом изменения политики репрессий. Вот если бы всерьез взялись за Порошенко, тогда можно было бы говорить о том, что идет диверсификация репрессивных действий существующей власти. Но пока об этом говорить нельзя».
«Кроме того, – подчеркнул собеседник, – нет никаких оснований сейчас говорить о том, что началась кампания по зачистке Украины от радикальных националистических групп. Понятно, что такой вопрос стоит на повестке. Но пока все это выглядит несерьезно».
Семенченко и Шевченко обвиняются по статье 260 Уголовного кодекса Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»). В СБУ заявили о том, что в ходе 80 обысков по делу экс-комбата «Донбасса» было изъято почти 5500 патронов различного калибра, семь реактивных противотанковых гранат, четыре подствольных гранатомета, ручной пулемет Калашникова, пистолеты, автоматы Калашникова, помповые ружья, 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 граната и шесть тротиловых шашек.
Ранее СБУ заявила, что разоблачила агента КГБ Белоруссии, который якобы собирал информацию о ситуации на границе для организации канала переправки оружия.
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Иран атаковал израильское судно в Аравийском море
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Иран атаковал грузовое судно, собственником которого является израильская компания XT Management, сообщили израильские СМИ.
«Контейнеровоз, следовавший из Танзании в Индию с грузом, ранним утром был поражен ракетой, выпущенной иранскими военными в Аравийском море. Судно было повреждено, но продолжало свой путь в порт назначения», – цитирует сообщение 12 канала РИА «Новости».
По этим данным, офис XT Management находится в Хайфе. Владелец компании Уди Энджел уведомлен о происшествии, в силовых структурах пытаются оценить, не собирается ли Иран открыть новый фронт против Израиля в море.
Отмечается, что судно продолжит свой путь по маршруту, оно встанет на ремонт в Индии.
Ранее СМИ писали, что с конца 2019 года Израиль организовал не менее десятка атак на танкеры, которые везли нефть из Ирана в Сирию.
При этом в Израиле полагают, что Иран может стоять за атакой на израильский корабль, произошедшей в четверг в Оманском заливе в феврале 2021 года.
Путин объяснил «моду на оголтелых НКВД-шников» в кино
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Президент России Владимир Путин высказался о «моде на оголтелых НКВД-шников» в кино, предположив, что авторы ориентируются на ленты, которые могут «проскочить» на международные конкурсы от России, поскольку «другие ленты просто не принимают».
Сценарист Игорь Угольников обратил внимание президента на недостоверные «киноподделки» о войне с «оголтелыми НКВД-шниками, генералами, которые гонят на смерть своих солдат». После таких картин приходится возвращать доверие зрителя к собственному кино.
«По поводу «моды на оголтелых НКВД-шников» при описании событий прошлых лет. Ну чего? Мода такая, ведь у нас, ведь понимаете, даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают», – заявил глава государства на встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для юношества за 2019-2020 годы, передает РИА «Новости».
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Путин предположил, что авторы знают заранее, что может «проскочить» и делают на это упор. Он подчеркнул, что проблем в новейшей истории достаточно и там есть, на что обратить внимание, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторялось. «Но это не должно для нас застилать глаза на величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны», – заявил Путин.
Ранее Владимир Путин выступил в поддержку фильма о народном ополчении.
На Украине готовят экстрадицию Януковича
Украинская генпрокуратура сообщила, что в ближайшее время может начаться процедура экстрадиции бывшего президента страны Виктора Януковича по делу о захвате власти.
«Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования», – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook ведомства.
Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.
В 2019 году сообщалось, что Янукович находится на территории Российской Федерации.
Названы вероятные сроки начала производства «Спутника V» в Италии
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Два итальянских предприятия готовы начать производство российской вакцины «Спутник V», оно может начаться с июня после получения разрешения со стороны Европейского фармакологического агентства, сообщил председатель совета директоров банка «Интеза», президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико.
«Мы нашли два предприятия на территории на севере Италии, они уже проинвестировали свои средства. Наша роль – финансирование. Также она будет состоять в том, чтобы финансировать и другие необходимые операции, например то, что помимо биореакторов – упаковка, маркетинг и так далее. Само предприятие готово производить хоть завтра. Оно уже подписало соглашение о передаче технологий и прав с РФПИ», – цитирует «Интерфакс» Фаллико.
По его словам, есть и другие предприятия, которые готовы производить «Спутник» на территории Европы. Он отметил, что до конца мая ожидается разрешения со стороны Европейского фармакологического агентства.
«Теоретически с июня может начаться производство, если европейская бюрократия не будет вставлять палки в колеса», – добавил он.
Ранее директор итальянского института профессор Франческо Вайя сообщил, что российскую вакцину «Спутник V» введут добровольцам в Италии в рамках испытаний эффективности вакцин от коронавируса.
Накануне премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется.
В Германии рассказали о разочаровании в Байдене
Надежды немецкого правительства на улучшение взаимоотношений с Вашингтоном при новой американской администрации не оправдались, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
Как отмечает издание, после победы Джо Байдена на президентских выборах в Европе и Германии предвкушали возвращение к «партнерскому сотрудничеству» с Соединенными Штатами, хотя в Берлине вряд ли кто-то питал иллюзии насчет того, что удастся решить все конфликтные вопросы, передает РИА «Новости».
«Однако надежды федерального правительства не оправдались», – пишет автор материала, приводя в пример ситуацию со строительством газопровода «Северный поток – 2» и переговорами по мирному урегулированию в Афганистане.
По его словам, первая личная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена со своим немецким коллегой Хайко Маасом на конференции министров иностранных дел НАТО в Брюсселе «не стала хорошим предзнаменованием», так как перед мероприятием американская администрация удивила своих союзников несогласованным предложением о будущем Афганистана, которое сводит на нет все предыдущие планы.
Кроме того, перед двусторонней встречей с главой МИД Германии Блинкен потребовал от Берлина окончательно остановить строительство «Северного потока – 2», не исключив при этом введения новых санкций. «Активный» и жесткий акцент госсекретаря Соединенных Штатов на теме газопровода помешал планам немецкого правительства «тактично» обсудить данный вопрос, указывает Der Tagesspiegel. «Даже противники трубопровода в Германии категорически против экстерриториальных санкций США», – заключает автор.
Тем временем европарламентарий от Франции Матильда Андруэ (фракция «Идентичность и демократия») подняла вопрос о необходимости противостоять введенным США санкциям против газопровода «Северный поток – 2» и защищать экономические интересы ЕС.
Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал условия, при которых Россия сможет завершить строительство «Северного потока – 2», отметив, что остановка проекта – «очень плохая идея».
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В Госдуме призвали ЕС прекратить «вопль» из-за земли в Крыму
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Евросоюзу и Киеву следует прекратить «вопль» по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части Крымского полуострова, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«ЕС и киевским властям пора прекратить вопль насчет владения землей в Крыму. Это законная территория Российской Федерации, и другим странам нечего засматриваться на чужие территории. Решение о запрете владения землей иностранцам – справедливое и необходимое, учитывая, что Крым является приграничной территорией», – сказал Шеремет РИА «Новости».
По его словам, те, кто получили российское гражданство, являются законными собственниками земельных участков.
Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма, вступил в силу 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований республики. Президент России Владимир Путин подписал этот указ год назад. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков. Внешнеполитическая служба ЕС и МИД Украины отказались признавать данный указ.
ФСБ задержала в Москве участника нападения банды Басаева на псковских десантников
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Правоохранители задержали в Москве бывшего боевика, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, когда погибли 84 военных, сообщают ФСБ и Следственный комитет.
«Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чеченской Республики Германа Арбинина, не понесшего за это уголовного наказания… Арбинин задержан в Москве», – говорится в сообщении спецслужбы, передает РИА «Новости».
Ему планируется предъявить обвинение по трем статьям УК России: о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов.
Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Арбинин был членом банды Шамиля Басаева, его задержание прошло в минувший вторник. Следствие, по ее словам, будет настаивать на его заключении в СИЗО. Розыск других участников террористических нападений этих лет продолжается.
В начале марта по уголовному делу о нападении на псковских десантников, которое произошло в Чечне в 2000 году, в розыск были объявлены пять человек.
Напомним, в Шатойском районе Чечни в 2000 году погибли 84 российских военнослужащих, которые дали бой многократно превосходящим силам боевиков банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Бой продолжался с 29 февраля по 1 марта. 90 бойцов шестой и четвертой рот 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии противостояли 2,5 тыс. боевиков.
В июне 2020 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух участников банды Басаева, которые причастны к нападению на псковских десантников, к 18 и 19 годам в колонии строгого режима.
Генерал МВД: Бандитам Басаева не удастся в покое дожить до старости
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«Правоохранителям нельзя ни на секунду прерывать работу по сбору доказательной базы по вероятным участникам бандформирований. Это способствует неотвратимости наказания», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов, комментируя задержание участника нападения банды Басаева на псковских десантников в 2000 году.
«Террористы, члены бандформирований, военные преступники находят много способов длительное время укрываться от правосудия. Так происходит не только у нас. Вспомните, через сколько лет после войны находили и судили нацистских преступников», – говорит генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов, руководивший Центром общественных связей МВД во время первой чеченской войны.
В четверг правоохранители задержали в Москве бывшего боевика, уроженца Чечни Германа Арбинина, участвовавшего в нападении банды Шамиля Басаева на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщили в четверг ФСБ и Следственный комитет. Само задержание произошло в минувший вторник силами сотрудников МВД и Росгвардии.
Арбинин, не понесший наказания непосредственно после совершения преступления, был задержан, поскольку «в ходе работы совместно со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база» участия в нападении, пояснили в Центре общественных связей ФСБ.
«Скрывающиеся преступники меняют фамилии, места проживания, иногда – внешность, но так или иначе возмездие настигает их. Главный принцип здесь – неотвратимость наказания», – отметил Ворожцов.
По оценке собеседника, в таком мегаполисе, как Москва, для злоумышленника вполне возможно в течение долгого времени скрываться при наличии подельников, помощников, которые также должны быть выявлены. «В Советском Союзе, где вроде бы все было под контролем, и то преступники порой прятались десятилетиями – и в столице в том числе. Методы сокрытия с тех пор сильно усовершенствовались, правда, и методы контроля тоже не стояли на месте», – отметил Ворожцов.
Правоохранителям нельзя ни на секунду прерывать работу по сбору доказательной базы по вероятным участникам бандформирований, поскольку у преступлений, подобных тому, в котором подозревается Арбинин, срока давности нет, указал собеседник.
Поимка террористов и участников незаконных вооруженных формирований через такой временной промежуток оказывает большое психологическое воздействие на тех, кому еще удается скрываться, подчеркнул Ворожцов. «Возникает понимание – их обязательно найдут, где бы они ни находились и под какой личиной ни прятались – в нашей стране, ближнем или дальнем зарубежье. Перед нами всегда стоит пример Израиля, чьи спецслужбы разыскивают палачей своего народа через десятилетия», – указал собеседник.
По словам эксперта, спецслужбы всех стран мира, атакованных террористами, стремятся поймать и предать суду всех причастных к таким преступлениям. «Можно утверждать, что членам чеченских и других бандформирований, запятнавших себя кровью, не удастся в покое дожить до старости – рано или поздно найдут», – заключил Ворожцов.
Напомним, в 2000 году в Шатойском районе Чечни погибли 84 российских военнослужащих, которые дали бой многократно превосходящим силам боевиков банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Бой продолжался двое суток. 90 бойцов шестой и четвертой рот 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии противостояли 2,5 тыс. боевиков.
В июне прошлого года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух участников бандгруппы Басаева, причастных к нападению. В начале марта этого года в розыск были объявлены пять человек.
Российский траулер перевернулся при спуске на воду в норвежском Киркенесе
Российский траулер «Мелкарт», длина которого составляет 53 метра, опрокинулся у причала судоремонтной верфи «Кимек» в норвежском Киркенесе, где ремонтируется множество российских судов, сообщила телерадиокомпания NRK.
«Российское рыболовное судно опрокинулось в Киркенесе у причала «Кимека». Никто из 26 членов команды не пострадал, на борту во время инцидента находились восемь человек, они в порядке», – передает РИА «Новости» сообщение телекомпании.
ЧП произошло в среду вечером – судно опрокинулось на бок на небольшой глубине, часть корпуса торчит из воды. На месте работала полиция для выяснения причин инцидента. По данным местных властей, пока нет данных о загрязнении акватории, вокруг судна плавает только мусор, однако предприняты все меры для предотвращения возможного загрязнения.
Как сообщила телекомпания, судно находилось на верфи на ремонте, а опрокидывание произошло во время спуска траулера обратно на воду. «Траулер был пустой внизу, а сверху вес оказался большим, судно было не сбалансировано, и, когда его спускали на воду, потеряло устойчивость и опрокинулось», – пояснили в телекомпании. По ее данным, судно собиралось на промысел в ближайшее время.
Напомним, в июне два буксира у берегов Норвегии сняли с мели российский рыболовный траулер «Кокшайск», на борту которого находились 35 человек.
Названа официальная версия смерти внука Назарбаева в Лондоне
Айсултан Назарбаев, внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, умер в Лондоне в 2020 году из-за наркозависимости, заявили представители семьи молодого человека в Британии со ссылкой на выводы коронера Западного Лондона Фионы Уилкокс.
«Вчера на слушаниях коронер пришел к выводу, что смерть Айсултана в прошлом году наступила по естественным причинам и в результате кокаиновой зависимости», – пояснили собеседники РИА «Новости».
Правоохранительные органы, основываясь на показаниях свидетелей, полиции и психиатра, сообщили, что причины смерти 29-летнего Айсултана, который несколько лет страдал от наркозависимости, не являются подозрительными, они связаны с наркотиками.
«Мы опустошены потерей нашего любимого Айсултана. Его смерть стала для нас немыслимым горем, от которого мы никогда не оправимся. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем тем, кто оказал такую большую поддержку в течение последних шести месяцев, и коронеру за достойное проведение расследования; мы просим о конфиденциальности в это очень трудное время», – сообщила семья Назрабаевых.
В начале 2020 года Айсултан Назарбаев заявил, что попросил политического убежища в Великобритании. В Facebook он объяснил решение тем, что на него «оказывает давление семья». В августе того же года стало известно, что Айсултан скончался.
Грузия предложила обсудить проблему Карабаха без участия России
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил о невозможности работы с Россией в совместной региональной платформе по урегулированию вокруг Нагорного Карабаха. Он предложил новую платформу – Грузия, Азербайджан и Армения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Никаких платформ с Россией, которая оккупировала наши территории (Тбилиси обвиняет Москву в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии после войны-2008), мы не рассматриваем», – заявил он на пресс-конференции.
По его словам, поэтому предлагаемая платформа «три плюс три» с участием стран Южного Кавказа, России, Турции и Ирана неприемлема для Грузии.
«Мы хотим быть вовлечены в процессы (урегулирования), – заявил Давид Залкалиани. Мы предлагаем новую платформу – Грузия, Азербайджан и Армения. Тбилиси – как место диалога, с участие международных партнеров».
«Грузия – единственный и самый надежный партнер Запада в этом регионе», – отметил он.
Министр также сказал, что внутриполитический кризис в Грузии, вызванный бойкотом большей части оппозиции парламента страны, «льет воду на российскую мельницу».
«Недопустим глубокий кризис в Грузии и потому, что в регионе – новые геополитические реалии, налицо рост российского военного присутствия», – заявил глава грузинской дипломатии.
В начале марта стало известно, что Грузия не захотела участвовать в предложенном Турцией региональном формате «три плюс три» из-за России.