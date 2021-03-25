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Эксперт объяснил «вопли» ЕС и Украины из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму
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«За прошедшие семь лет у людей была возможность получить российское гражданство и переоформить недвижимость на себя еще раз», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя призыв депутата Госдумы Михаила Шеремета к Евросоюзу и киевским властям прекратить «вопль» по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части крымского полуострова.
«До референдума о вхождении Крыма в состав России объектами недвижимости и землей на полуострове владели граждане Украины. Соответственно, в регистрационных документах до какого-то момента оставалась лакуна – собственность на территории России, а владеют ей украинские граждане. Теперь этот пробел закрыт», – отметил политолог Марат Баширов.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил – Евросоюзу и Киеву следует прекратить «вопль» по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части Крымского полуострова, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Так парламентарий отреагировал на заявление внешнеполитической службы Евросоюза и МИД Украины – эти структуры отказались признавать указ Владимира Путина, который запрещает иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть землями на большей части Крыма.
Если бы украинский МИД и дипломатическое ведомство ЕС не сделали бы подобного заявления, то это могло бы быть истолковано, как признание Крыма частью России, что недопустимо для Киева и Брюсселя, заметил Баширов. «Это юридическая казуистика, не имеющая отношения к реальным вопросам о собственности на землю в Крыму», – пояснил собеседник. Изменения в правах иностранцев связаны с изменением статуса части крымских земель, указал эксперт.
По российскому законодательству, у иностранных граждан и лиц без гражданства есть право приобретать земельные участки в России. Но у этого права есть большое количество ограничений. Например, можно покупать участки под строительство жилья, но нельзя приобретать сельхозугодья, недра, леса, участки континентального шельфа.
Одно из важных ограничений – запрет иностранцам покупать землю на приграничных территориях, перечень которых устанавливается президентом (п. 3 статьи 15 Земельного кодекса России). Именно этот запрет и был введен в отношении части Крымского полуострова указом президента от 20 марта.
При этом у иностранцев остается возможность сохранить недвижимость в Республике Крым даже с учетом новых правил. Они могут оставить в собственности дом, оформив аренду на землю под ним, пояснили в среду в Госсовете – парламенте республики.
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«За прошедшие семь лет у людей была возможность получить российское гражданство и переоформить недвижимость на себя еще раз. Но и сейчас граждане Украины, которые числились владельцами этих земельных участков или домов, переоформят их в аренду и будут платить не земельный налог, а арендный платеж», – прокомментировал Баширов.
Ранее Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России.
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На Украине предложили отказаться от «Донбасса»
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов призвал не называть Донецкую и Луганскую области Донбассом. Он утверждает, что это слово – «нарратив, навязанный Россией».
«Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», – сказал он во время форума, посвященного избирательной реформе на Украине, сообщает «Страна.ua».
В понедельник украинский снайпер застрелил мирного жителя на западе Донецка. Управление народной милиции ДНР сообщило, что снайперский обстрел украинскими военными поселка Александровка в Донецкой области, в результате которого погиб 71-летний житель, велся по личному приказу командующего третьим батальоном 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины Максима Марченко.
21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка.
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Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму после запрета на владение
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Иностранные граждане и компании отказались как минимум от 500 земельных участков в Крыму после вступления в силу запрета для иностранцев владеть землей на полуострове, сообщили в госкомитете Крыма по государственной регистрации и кадастру.
В ведомстве отметили, что до введения ограничений им принадлежало 11,5 тыс. земельных участков на полуострове. По данным Росреестра, на 1 января 2021 года количество таких участков снизилось до 11 тыс., передает РБК.
Ранее в Госсовете Республики Крым сообщили, что иностранцы имеют возможность сохранить недвижимость в Республике Крым даже с учетом новых правил: они могут оставить в собственности дом, оформив аренду на землю под ним.
Напомним, 20 марта вступил в силу указ президента России Владимира о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма. Под запрет не попали Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы – там пока владеть участками могут все желающие.
В Евросоюзе указ не признали, заявив что это очередная попытка «принудительной интеграции» полуострова в состав России. Там считают, что указ может «понудить жителей региона принять российское гражданство», что приведет к «произвольному лишению права собственности».
Политолог Марат Баширов заявлял газете ВЗГЛЯД, что запрет «необходим, чтобы реализовывать (инфраструктурные) проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов».
Зеленский национализировал завод «Мотор Сич»
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич», сообщает офис главы государства.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей», – говорится в указе, который, в частности, предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства, передает ТАСС.
Ранее в марте Шевченковский районный суд Киева арестовал 100% акций компании «Мотор Сич» и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Этому предшествовало решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о возвращении предприятия в госсобственность. Контрольный пакет в нем (56%) принадлежал акционерам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.
При этом МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Германия попросила ЕК закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне
Германия просит Еврокомиссию (ЕК) закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя администрации ФРГ.
«Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки «Спутник V», – заявил представитель властей на брифинге в Берлине. «Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры», – передает его слова ТАСС.
В Германии выразили надежду, что процесс подготовки закупки вакцины может быть начат уже сейчас, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рассматривает заявку о разрешении использования российского препарата на территории ЕС. «Мы бы посчитали правильным, если бы переговоры начались безотлагательно», – сказал собеседник издания.
Он уточнил, что Еврокомиссия пока не начала переговоры с Москвой о возможной закупке «Спутник V», однако обсуждение процедуры закупки может произойти «в ближайшем будущем».
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии сообщило, что Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами-членами Евросоюза о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
В то же время президент Владимир Путин, комментируя заявления о «Спутнике V», подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
В Госдуме призвали ЕС прекратить «вопль» из-за земли в Крыму
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Евросоюзу и Киеву следует прекратить «вопль» по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части Крымского полуострова, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«ЕС и киевским властям пора прекратить вопль насчет владения землей в Крыму. Это законная территория Российской Федерации, и другим странам нечего засматриваться на чужие территории. Решение о запрете владения землей иностранцам – справедливое и необходимое, учитывая, что Крым является приграничной территорией», – сказал Шеремет РИА «Новости».
По его словам, те, кто получили российское гражданство, являются законными собственниками земельных участков.
Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма, вступил в силу 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований республики. Президент России Владимир Путин подписал этот указ год назад. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков. Внешнеполитическая служба ЕС и МИД Украины отказались признавать данный указ.
Экс-премьера Украины подозревают в госизмене из-за Харьковских соглашений
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего премьера страны Николая Азарова в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, сообщила пресс-служба ГБР.
Азаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и ряду высших чиновников пришлось выехать из страны. В марте СНБО Украины решил ввести «максимальные санкции» против Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников.
«ГБР по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову в совершении последним государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Установлено, что содержание и условия соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины Николаю Азарову в Москве в два часа ночи, 21 апреля 2010 года, накануне подписания», – приводит РИА «Новости» сообщение ГБР.
По данным следствия, Азаров обеспечил визирование и согласование проекта документов со стороны соответствующих должностных лиц, в частности, министров, руководителей правоохранительных органов и кабинета министров Украины, а также способствовал реализации интересов России на всех стадиях согласования проекта соглашения.
«Следствие получило оригиналы документов, свидетельствующих о сознательных действиях бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины», – добавили в ГБР.
Напомним, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести «максимальные санкции» против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников.
На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
На Украине зарегистрирована вторая смерть от индийской вакцины от COVID
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Провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта, сообщил Минздрав Украины.
По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина привился против COVID-19. Вакцинацию работников военного госпиталя провела мобильная бригада. А 16 марта скорая помощь доставила мужчину в городскую клиническую больницу № 3, где он лечился от инсульта, сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что противопоказаний к введению вакцины, а именно, аллергии к любому из компонентов препарата, у провизора не было. В тот же день из того же флакона были привиты еще девять человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано, добавили в украинском Минздраве.
Ранее сообщалось, что в Одесской области военная скончалась через два дня после прививки от коронавируса.
Между тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщал, что заболел COVID-19. Он также сообщил, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca.
2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
На Украине заявили об угрозе экономической катастрофы из-за национализации «Мотор Сич»
Национализация украинского завода «Мотор Сич» приведет к катастрофе в экономике страны и отдалит перспективы «возвращения» Крыма, считает эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк.
По мнению Степанюка, своими действиями официальный Киев показал всему миру, что инвестировать в Украину нельзя, потому что государство без юридических причин отбирает собственность. «Китай – это самый крупный торговый партнер Украины. Если она потеряет рынок Китая, то я не знаю, что случится с экономикой – это будет просто катастрофа», – заявил Степанюк, передает РИА «Новости».
Кроме того, полагает эксперт, подобным решением Киев отодвинул от себя перспективы «возвращения» Крыма. Дело в том, что из-за национализации «Мотор Сич» китайские инвесторы теряют свои вложения, как следствие – они начинают сотрудничать с Россией, что означает признание юрисдикции Москвы над Крымом, пояснил он.
«Если хоть одно великое государство (Китай) признает Крым российским, можно сказать – все, борьба за возвращение может быть прекращена, потому что она будет просто смешно выглядеть», – резюмировал Степанюк.
В среду президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов предприятия, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.
МИД КНР требовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
«Мотор Сич» – предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
ЕК проведет переговоры о возможной закупке «Спутника V»
Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами-членами Евросоюза о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.
«Такие переговоры еще не начались», – отметил источник и подчеркнул, что Германия будет приветствовать их скорейшее начало, передает ТАСС.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
В то же время президент Владимир Путин, комментируя заявления о «Спутнике V», подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
Китайцы оценили заявление Лаврова о проблемах в отношениях с ЕС
Пользователи китайского ресурса Guancha оценили заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова об отсутствии нормальных отношений с Евросоюзом, которое он сделал во время визита в Китай.
Публикация ресурса вызвала активный отклик читателей в комментариях. «Китай всегда надеялся, что Европа может вырасти до полюса мира, но факты показывают, что она более склонна оставаться второстепенным последователем американского императора», – написал один из пользователей, передает РИА «Новости».
«Похоже, что с приходом к власти (президента США Джо) Байдена возродился менталитет Европы, когда они стремились вести себя как можно глупее», – выразил мнение другой читатель.
«Положение в мире начало наконец проясняться, и страны, которые до этого колебались, начали выстраиваться по две стороны баррикад», – отметил третий комментатор.
«Поворот России на Восток – действительно самое правильное решение», – добавил четвертый пользователь.
«ЕС в одностороннем порядке разрушил отношения между Россией и Европой, а теперь сфабриковал синьцзянскую ложь для введения санкций против Китая. Очевидно, он также пытается разрушить нормальное развитие китайско-европейских отношений», – заметил еще один читатель.
Российский министр ранее заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам Лаврова, Европа «эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться». Кроме того, Москва выступила за формирование максимально широкой коалиции стран, выступающих против односторонних санкций.
Боррель назвал Россию «опасным» соседом
Глава евродипломатии Жозеп Борель назвал Россию «опасным соседом», но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющий взаимный интерес.
Верховный представитель ЕС прибыл в среду в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во втором дне заседаний Совета НАТО на уровне глав МИД, в ходе которого будут обсуждаться отношения альянса с Россией, передает РИА «Новости».
«Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия – это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие, как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата. Но вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать России», – сказал он.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом.
22 марта президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. Ранее в понедельник в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС.
Украинские военные провели учения с системами «Смерч» возле границы с Крымом
Вооруженные силы Украины провели учения с привлечением реактивных систем залпового огня «Смерч» вблизи границы с Крымом, сообщила пресс-служба ведомства.
«Расчеты противовоздушной обороны, выполняющие боевые задачи на границе с временно оккупированной территорией Крымского полуострова, пресекли попытку проведения воздушной разведки условным противником», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По словам командующего объединенными силами ВС Украины Сергея Наева, артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений.
«С целью подавления дальнейших попыток противника по ведению разведки, для уничтожения пунктов его дислокации, к учениям приобщилось подразделение реактивных систем залпового огня «Смерч», – сказал Наев.
Также он отметил, что в ходе учений проводился мониторинг воздушной обстановки и распознавание воздушных объектов условного противника.
Ранее замминистра обороны России Андрей Картаполов сообщил, что самолеты-разведчики НАТО стали на 60% чаще летать у Крымского полуострова после провокации в Керченском проливе в 2018 году.
На Украине заблокировали российский новостной агрегатор «СМИ2»
На Украине заблокировали российской новостной агрегатор «СМИ2», сообщила директор объединенного партнерского отдела «СМИ2» и «МирТесен» Ольга Арцева, отметив, что украинская сторона не выходила на связь с агрегатором.
«Мы только сегодня утром поняли, что нас блокируют на Украине. И приняли решение у себя внутри, что будем в ответ, соответственно, блокировать все сообщения в нашем новостном агрегаторе про Украину, про [президента Украины Владимира] Зеленского. Мы, скажем так, обиделись», – цитирует РИА «Новости» Арцеву.
По ее словам, ответные ограничения коснутся всех новостей, появляющихся и в российском, и в украинском инфополе, и будут действовать вплоть до снятия блокировки.
Арцева добавила, что украинская сторона не выходила на связь с агрегатором.
«Мы зашли на сайт Рады и увидели сообщение о том, что Зеленский подписал такой указ. Насколько я знаю, это часто происходит <...>. Вот и до нас докатилась такая волна, скажем так», – добавила она.
Руководство «СМИ2» считает действия украинских властей нарушением свободы слова, подчеркнула представитель агрегатора.
«Мы независимая организация. И блокировать нас на Украине – очень странное решение. Мы частная компания», – указала Арцева.
Как сообщается на сайте «СМИ2», сервис включает в себя новостной агрегатор и партнерскую сеть с более чем 2,5 тысячи участников, среди которых ресурсы федерального уровня, отраслевые сайты и региональные издания. «СМИ2» в режиме реального времени выстраивает новости в формате рейтинга в зависимости от популярности у аудитории.
Ранее Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и «Зик», в отношении которых ввели санкции, на платформе YouTube.
Напомним, в феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций.
На Украине допустили введение общенационального локдауна
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных украинских регионах придется «закрыть всю страну».
«Когда мы полностью закрываем области – это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна. Ведь жизнь человека должна быть на первом месте», – сказал Данилов в интервью Би-би-си News Украина.
По его словам, в ближайшее время Совет нацбезопасности может провести отдельное заседание по COVID-19.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян не устраивать толпы в транспорте, пригрозив остановкой транспорта и введением нового локдауна.
«Толпы в транспорте я считаю безответственностью тех людей, которые не придерживаются рекомендаций и пренебрегают правилами», – цитирует РИА «Новости» Кличко.
По его словам, функционирование общественного транспорта необходимо для того, чтобы на работу могли добираться сотрудники предприятий критической инфраструктуры. «Давайте осознанно относиться к ситуации и реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственного легкомыслия. Иначе, если ситуация не улучшится и местная власть и правительство будут принимать решение относительно остановки общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий, очень жесткий локдаун», – сказал Кличко, напомнив, что в 2020 году локдаун, во время которого не работал общественный транспорт, вызывал недовольство людей. При этом он призвал предприятия некритической инфраструктуры перейти на удаленную работу.
Ранее Киевская область попала в «красную» зону перечня областей по зонам карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации.
По действующим правилам в «красной» зоне приостановлена работа общественного транспорта, торговых центров, заведений общественного питания, запрещено посещение учебных заведений. Согласно решению правительства, «красный» уровень вводят при пятикратном превышении в регионе средней по стране заражаемости коронавирусом и заполненности больниц пациентами с коронавирусом выше 70%. В «оранжевой» не разрешена работа хостелов, туристических баз, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, запрещены плановые госпитализации. В «желтой» зоне, помимо масочного режима и ограничения на число пассажиров транспорта, запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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ЕС и США договорились координировать усилия против «конфронтационного поведения» России
Евросоюз и США намерены координировать усилия против «конфронтационного поведения России», заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Мы договорились координировать наши усилия в ответ на конфронтационное поведение России и побудить Россию отказаться от этого пути», – передает его слова ТАСС.
По итогам встречи Боррель и Блинкен вновь перечислили «исходящие от России вызовы: дезинформация, вмешательство в избирательные процессы, злонамеренная кибератака». Между тем ЕС и США заявили, что «готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и призывать Россию отказаться от конфронтационных подходов».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс не смогут в одиночку справиться с вызовами, которые исходят от России, поэтому им надо работать вместе.
Между тем президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. Ранее в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС.