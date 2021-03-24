Иностранцам дали шанс сохранить недвижимость в Крыму

Иностранцы имеют возможность сохранить недвижимость в Республике Крым даже с учетом новых правил: они могут оставить в собственности дом, оформив аренду на землю под ним, сообщили в Госсовете Республики Крым.

Председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня рассказала, что «у граждан был год на то, чтобы указ исполнить: подарить, продать, еще каким-то образом распорядиться земельным участком», на данный момент «также никто не ограничивает их в желании это сделать, никаких репрессивных мер пока нет», передает ТАСС.

«Более того, запрет на владение распространяется только на землю, и если иностранец имеет в собственности дом, то он может отказаться только от земельного участка в пользу муниципалитета, и арендовать его, продолжая владеть домом», – добавила она.

Эксперт пояснила, что если владелец дома подает заявку на аренду участка, на котором он построен, то имеет приоритет перед другими претендентами. Таким образом, собственники могут сохранить свою недвижимость в Крыму.

Новый порядок никак не скажется на собственниках квартир и апартаментов.

Если гражданин другой страны получает землю по наследству, у него есть год, чтобы распорядиться ею.

По данным Госсовета, изменения коснулись 11 из 14 районов республики и восьми из 13 городских округов, в том числе он распространяется на наиболее популярные курорты Южного берега Крыма.

Добрыня пояснила, что если собственник-иностранец не решит вопрос с участком самостоятельно, то власти могут по решению суда продать землю в принудительном порядке. Для этого проведут оценку и торги, а бывший владелец получит вырученные за продажу средства за вычетом судебных и других издержек.

Первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс отметил, что основными собственниками земельных участков в Крыму из числа иностранцев являются граждане Украины.

Напомним, 20 марта вступил в силу указ президента России Владимира о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма.

Также иностранным гражданам и лицам без гражданства теперь запрещается владеть земельными участками в Астраханской и Калининградской областях.

Политолог Марат Баширов заявлял газете ВЗГЛЯД, что запрет «необходим, чтобы реализовывать (инфраструктурные) проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов».