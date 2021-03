SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX осуществила в среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 4.28 по времени Восточного побережья США (11.28 мск). Первоначально запуск планировался на 21 марта, однако затем был перенесен, передает ТАСС.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при пяти запусках.

Сотрудники SpaceX намерены в очередной раз вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что через несколько минут после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

Напомним, 14 марта SpaceX запустила очередную группу спутников для сети Starlink.

