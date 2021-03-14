Стало известно о планах Европы запустить спутники Galileo на «Союзе» SpaceX запустила очередную группу спутников для сети Starlink 14 марта 2021, 14:07 Текст: Елена Мирошниченко

Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с группой из 60 интернет-спутников Starlink, трансляция велась на сайте компании SpaceX. Запуск ракеты Falcon 9 прошел во Флориде на мысе Канаверал в 06.01 по местному времени (13.01 мск). Предполагается, что первая ступень ракеты сядет на плавучую платформу в Атлантике для последующего использования. Об этом сообщает РИА «Новости». Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. Запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов. Компания уже запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить 499 долларов, ежемесячная абонентская плата составляет 99 долларов, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США. Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше. Напомним, в четверг американская компания SpaceX осуществила очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink.

Захарова: IT-компании из США «пошли вразнос» 13 марта 2021, 11:14

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на блокировку IT-компаниями США контента из России, заявив, что, приняв такое решение, платформы «пошли вразнос». Захарова написала в Facebook, что «очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией американские цифровые платформы решили отметить по-своему». «Сперва Google произвольно ввел возрастное ограничение на размещенный в YouTube документальный фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» из-за якобы содержащихся в нем «сцен насилия». За пять лет наконец придумали, за что уцепиться. Затем Instagram реализовал частичную блокировку телеканала «Крым 24», лишив его возможности размещать текстовую информацию помимо фотографий», – указала она. Официальный представитель МИД подчеркнула, что «платформы пошли вразнос»: «Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских IT-компаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее». Захарова пояснила, что «они в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Это смысловой и технологический тупик». Дипломат считает, что «цифровой контент произвольно и безразборно цензурируется некими модераторами без решения суда или профильного компетентного органа власти». «Одновременно сами платформы продолжают смешить мир призывами к сохранению свободы в интернете и пагубностью владения ограничений на распространение контента», – добавила она. Таким образом, «чем больше будут изыматься «модераторами» из интернет-оборота и подвергаться цензуре неудобные с политической точки зрения материалы, тем быстрее и жестче будут вводиться регулятивные ограничения на действия платформ по всему миру», и виноваты в этом будут «исключительно интернет-монополии». «Принимаемые ими рестриктивные меры носят экстерриториальный характер и идут вразрез с международными обязательствами Вашингтона в области обеспечения свободы слова и выражения мнений. В частности, нарушают право граждан на свободный поиск, получение и распространение информации, зафиксированное в Международном пакте о политических и гражданских правах, подписантом которого являются США», – указала официальный представитель МИД России. Она подчеркнула, что «цель Вашингтона очевидна – использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции во всех сферах», и добавила, что «средства достижения этой явно неблагородной цели тоже неблагодарны». Напомним, YouTube определил фильм «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины. Затем стало известно, что страницу телеканала «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») частично заблокировали в Instagram. Администрация соцсети сообщила, что канал якобы «накручивал лайки», но в телеканале заявили, что такими услугами не пользуются. YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» 12 марта 2021, 10:12 Текст: Елизавета Булкина

Видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. «Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей», – указано в предупреждении на обложке фильма, опубликованного на YouTube-канале «Россия 24». Также для ролика установлено ограничение по возрасту. Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК журналист Кондрашов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией происходит увеличение количества просмотров ролика. Фильм, по его словам, смотрят и на классных часах в школах и в других учебных заведениях. «Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», – передает его слова РИА «Новости». Кондрашов напомнил об аналогичной ситуации с фильмом «Беслан» Александра Рогаткина. Первый замглавы ВГТРК отметил, что фильм полностью повторяет ранее опубликованные шестью телекомпаниями кадры. При этом компании в основном были западные и имели противоположную российской точку зрения на произошедшие в Беслане события. «Почему не блокируют эти фильмы? Ответ мы не получили до сих пор. Это просто бетонная стена, которую можно пилить только судами и российским законодательством, штрафами», – заявил Кондрашов. «Полнометражная документальная лента была задумана, чтобы сохранить для истории каждый значимый эпизод событий, происходивших в Крыму весной 2014 года. Съемки продолжались восемь месяцев и охватили Севастополь и Форос, Симферополь и Керчь, Ялту и Бахчисарай, Феодосию, Джанкой, Алушту и еще десяток населенных пунктов Крыма. По горячим следам был записан большой разговор с Владимиром Путиным, а потом еще больше полусотни интервью с участниками и свидетелями Крымской весны», – говорится в описании к фильму «Крым. Путь на Родину» на YouTube. Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан». Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1». Роскомнадзор из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ попросил IT-компании России создать отечественные видеохостинги и популяризовать их. Google объяснил наложение ограничений на фильм «Крым. Путь на Родину» 12 марта 2021, 14:23

Фото: «Крым. Путь на Родину»/ВГТРК

Текст: Алина Назарова

Руководство Google объяснило введение ограничений в отношении фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube демонстрацией сцен насилия. «На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия – изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови. Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей», – отметили в компании, передает ТАСС. Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили из-за того, что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией. Роскосмос объяснил полет яркого объекта над Якутией 12 марта 2021, 21:36 Текст: Абдулла Шакиров

Пролетевшим в небе над поселком Усть-Нера в Якутии яркий объект мог быть сгорающий разгонный блок «Фрегат», использовавшийся в 2009 году для запуска спутников, рассказали в пресс-службы Роскосмоса. «Сгоревшим в атмосфере объектом может являться разгонный блок «Фрегат», запущенный в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б» в 2009 году с группой космических аппаратов разных государств», – передает сообщение представителя Роскосмоса РИА «Новости». В пятницу в Сети появилось видео с летящим над небом Якутии ярким объектом. Версия о «Фрегате» также была подтверждена российским экспертом по космонавтике Игорем Лисовым, который в своих предположениях основывался на открытых данных ВВС США. Уточняется, что разгонный блок «Фрегат» использовался в качестве верхней ступени ракеты «Союз-2.1б» и вывел с космодрома Байконур на орбиту шесть спутников: российские «Метеор-М», «Стерх», «Татьяну», «УГАТУсат» и «Блиц» и южноафриканский аппарат Sumbandila. Казахстан заявил о российской принадлежности обокраденной площадки Байконура 12 марта 2021, 08:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Охрану комплекса «Байконур», в том числе площадки 110, где произошла кража оборудования, обеспечивает Российская Федерация в рамках договора аренды, сообщили в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. «Объекты комплекса «Байконур», в том числе площадка 110, по договору аренды комплекса «Байконур» между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года переданы в аренду Российской Федерации. В соответствии с условиями данного договора правопорядок, безопасность, особый режим и охрану комплекса «Байконур» устанавливает и обеспечивает Российская Федерация», – передает РИА «Новости» сообщение министерства. По данным ведомства, «площадка 110 космодрома «Байконур» находится в эксплуатации филиала Акционерного общества «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» – «Космический центр «Южный» (филиал АО «ЦЭНКИ» – КЦ «Южный»)». «По полученной от российской стороны информации, было разукомплектовано оборудование комплекса 11П825. Филиалом АО «ЦЭНКИ» – КЦ «Южный» проводятся работы по уточнению перечня элементов разукомплектованного оборудования. Управлением министерства внутренних дел Российской Федерации на комплексе «Байконур» по вышеуказанному факту возбуждено уголовное дело», – проинформировали в министерстве. Ранее в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов, входит в Роскосмос) подтвердили кражу старого оборудования на Байконуре. До этого ряд СМИ писал о том, что со 110-й площадки космодрома, которая не эксплуатируется 30 лет, похитили детали с драгоценными редкоземельными металлами. Сообщалось, что радиодетали на площадке последний раз видели 1 февраля, а 19 февраля их на месте не обнаружили, входная дверь была взломана. Стартовая площадка № 110 предназначалась для запуска ракеты-носителя «Энергия», которая в 1988 году вывела на орбиту советский челнок «Буран». Напомним, 2 марта генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что оборудование, украденное на космодроме Байконур, было похищено с площадки, принадлежащей Казахстану. Канал «Крым 24» частично заблокировали в Instagram 12 марта 2021, 21:07 Текст: Алексей Дегтярев

Страницу телеканала «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») частично заблокировали в Instagram, об этом сообщил сам канал в социальных сетях. «В канун празднования седьмой годовщины Крымской весны социальная сеть Instagram (офис находится в США) частично заблокировала аккаунт телеканала «Крым 24». Так, сейчас есть возможность публиковать только фотографии, а сопроводить их текстом нельзя», – цитирует сообщение канала ТАСС. При попытке написать слово или вставить хештег сервис показывает сообщение о блокировке и отменяет публикацию. Администрация соцсети сообщила, что канал якобы «накручивал лайки», но в телеканале заявили, что такими услугами не пользуются. «Интересно, что снятие блокировки назначено на 19 марта – сразу после годовщины Крымской весны», – добавили в «Крым 24». Ранее YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины. Хинштейн сравнил мировых IT-гигантов в России с безбилетниками в метро 12 марта 2021, 19:31

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн высказал мнение, что России не стоит церемониться с огромными международными монополиями, злоупотребляющими открытостью информпространства страны исключительно с целью извлечения прибыли. Хинштейн отметил, что Россия не пошла по пути Китая в области защиты своего информационного пространства и ей ближе опыт Австралии и некоторых европейских стран. «Мне очень нравится образ с турникетами. В одних станциях метро или учреждениях турникет всегда закрыт, а когда ты к нему прикладываешь карточку или кидаешь жетон, он открывается. На других станциях он открыт, но, если ты жетон не приложил, турникет перед тобой защелкнется. Так вот, Россия – это страна с открытым турникетом. И он закрывается только тогда, когда кто-то пытается пройти без билета», – объяснил Александр Хинштейн в новом выпуске шоу «Дайте сказать», передает Life.ru. Он напомнил, что с 1 февраля в России заработала норма, которая обязывает владельцев соцсетей удалять любой противоправный контент. Хинштейн подчеркнул, что закон касается именно цифровых корпораций, а не блогеров, которые, по его словам, «лишь гости на чужом празднике жизни». «Но мы имеем дело не с нашими единомышленниками, людьми, близкими нам ментально, мы имеем дело с огромными международными монополиями, целью которых цинично является извлечение прибыли. Все, что касается морали, нравственности и законов, в конечном счете для них вторично. Главное – деньги, суперприбыль», – отметил он. Хинштейн, который является активным пользователем Twitter, поддержал решение Роскомнадзора замедлить трафик сервиса микрорблогов из-за грубых нарушений. На вопрос ведущих шоу «а не жестко ли мы с Twitter?» парламентарий ответил: «В самый раз». Депутат сообщил, что он как законотворец, политический деятель и гражданин, отнесся к этому как к вынужденной, но необходимой мере. «Мириться дальше с тем, что происходит, тоже нельзя, поэтому это некий сигнал, это первый шаг к тому, чтобы понудить интернет-гиганты соблюдать российские законы», – заявил Хинштейн. По словам депутата, к санкциям со стороны Роскомнадзора привело упорное нежелание администрации Twitter удалять противоправные сообщения, 2,5 тыс. из которых – это призывы к самоубийству, 450 – детская порнография, 149 – использование и пропаганда наркотиков. «Так или иначе это завязано в общую историю с госполитикой на суверенизацию нашего цифрового пространства, и закон о суверенном Рунете здесь очень важная вещь. Когда его принимали несколько лет назад, многие смеялись, а политические оппоненты говорили о том, что мы превращаем Россию в цифровой концлагерь и ставим по границам колючую проволоку. Но время показало, что это было необходимостью», – сказал парламентарий. Напомним, Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже. Стало известно об утечке воздуха из российского модуля МКС после ремонта 13 марта 2021, 12:51 Текст: Вера Басилая

Воздух из промежуточной камеры российского модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС) продолжает утекать, давление снижается, несмотря на заделку двух трещин, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА. Космонавт Сергей Рыжиков около 10.00 мск в субботу сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами, что давление в промежуточной камере модуля «Звезда» составляет 678 миллиметров ртутного столба. В пятницу около 22.30 мск после закрытия люка в отсек оно составляло 730 миллиметров ртутного столба, таким образом за 11,5 часов давление в камере снизилось на 52 миллиметра ртутного столба, передает РИА «Новости». «На борту порядок. Давление 730 мм рт. ст. на станции, [в промежуточной камере] – 678», – приводит ТАСС слова Рыжикова Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях. Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. Сообщалось, что космонавт Сергей Рыжиков засверлил два конца трещины в корпусе российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Затем на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле. Трещины на МКС пообещали заделать до 12 марта. Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида 13 марта 2021, 15:24 Текст: Ксения Панькова

Большой астероид 2001 FO32, который приближается к Земле, скорее всего не опасен, заявил ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории Георгий Гончаров. По его мнению, единственно опасные небесные тела – те, что приближаются на расстояние около 384 тыс. километров. Все остальные подчиняются движению вокруг Солнца и вряд ли изменят траекторию и упадут на Землю, сообщает телеканал «Звезда». Он считает, что скорость 2001 FO32 также не несет в себе никакой угрозы. «Скорость у всех тел на определенном расстоянии от Солнца определена жестко именно движением вокруг Солнца, они законам физики подчиняются, она должна быть порядка 30 километров в секунду и сильно варьироваться от этого значения не может», – заверил специалист. Астероид из группы Аполлона 2001 максимально сблизится с Землей 21 марта в 19.03 по московскому времени. Ранее ученые Самарского национального исследовательского университета им. Королева совместно с коллегами из филиала Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН) и учеными из университета Эмори (США) создали лазерную установку нового типа, на основе которой в будущем можно будет создать лазеры для защиты Земли от астероидов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Нарушающим российские законы IT-компаниям предложили запретить рекламную деятельность 12 марта 2021, 15:39 Текст: Алина Назарова

Для нарушающих российское законодательство компаний можно ввести запрет на рекламную деятельность на территории страны, а также повысить штрафные санкции, заявил депутат Госдумы Антон Горелкин на слушаниях в Общественной палате «Вынужденное замедление Twitter – выводы для всех». По словам Горелкина, Twitter зарабатывает в России порядка 3-4 млрд рублей. По его мнению, запрет на рекламную деятельность на территории страны мог бы стать действенной мерой для компаний, нарушающих российское законодательство. Также депутат отметил возможность применения к нарушителям повышенных штрафных санкций, говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. «Я считаю, что перспективен механизм оборотных штрафов, и законодательная база для этого уже создана. Но от какого оборота считать? Доходы на российском рынке они (зарубежные интернет-площадки) не показывают, поэтому стоит, наверное, брать от глобального дохода, и тогда штрафы будут сопоставимы с теми, что применяются в ЕС. … У нас нет стремления и намерения заблокировать или как-то ущемлять в правах иностранные платформы. Но мы хотим создать единые правила и механизмы для всех российских и иностранных компаний», – подчеркнул он. Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин назвал абсурдными заявления руководства компании Twitter о том, что замедление скорости работы сервиса является попыткой ограничить свободу дискуссии в интернете. В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже. Эксперт: Россия показала способность защитить детей от вредного контента в соцсетях 11 марта 2021, 20:45 Текст: Андрей Самохин, Артур Приймак

Любая информация на любом интернет-ресурсе, которая пагубно влияет на воспитание, на моральное состояние наших детей и опасна для них, должна быть удалена. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД активист движения «Матери России» Светлана Недилько, комментируя решение Роскомнадзора об ограничении трафика социальной сети Twitter. «Я рада, что вредный контент в Сети теперь будет отслеживаться и на глаза нашим детям больше не попадут призывы об участии в несанкционированных митингах или приглашения в «группы смерти», – заявила председатель Краснодарского регионального отделения движения «Матери России» Светлана Недилько. – Нам не нужно, чтобы социальные сети наших детей учили делать то, что не принято в наших семьях и о чем здравомыслящему человеку неприятно даже думать». Как надеется Недилько, также необходимо изменить ситуацию, когда дети могут с легкостью зарегистрироваться в социальных сетях и смотреть все, что предлагают им Twitter, TikTok и другие ресурсы. «Надо, чтобы ребенок мог создать аккаунт в социальных сетях только с разрешения взрослых. А опасный контент там должен выделяться, – допустим, по ключевым словам, – и сразу блокироваться», – считает собеседница. «Мы в курсе, что владельцы больших интернет-платформ зачастую игнорируют российское законодательство. Но почему же они тогда недовольны, если наша власть их за это наказывает? Сейчас мы показали, что можем защитить наших детей от опасной для них информации», – заключила Недилько. Напомним, в среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы соцсети Twitter. Решение связано с тем, что сервис с 2017 года отказывается удалять контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также пропаганду наркотиков. Перед этим Роскомнадзор направил в Twitter. выше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. «В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», – добавили в ведомстве. Компания Twitter назвала решение Роскомнадзора «попыткой заблокировать и задушить общественную дискуссию в интернете». Сопредседатель Национальной родительской ассоциации, член СПЧ Галина Осокина ранее так прокомментировала заявление Twitter: «Конечно, никакие дискуссии решением Роскомнадзора не глушатся. Ограничения введены против действительно опасного контента, который угрожает жизни и здоровью детей. Но идет информационная война, поэтому Россию обвиняют непонятно в чем». Автор фильма «Крым. Путь на Родину» призвал оштрафовать YouTube 12 марта 2021, 15:42 Текст: Алина Назарова

Автор фильма «Крым. Путь на Родину», первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать видеохостинг YouTube, который ввел ограничения на доступ к его фильму. «Они предложили нам шахматную партию, мы согласились, научились прекрасно играть и стали их обыгрывать. На этой доске оказались такие корпорации, как Russia Today, холдинг ВГТРК. После того, как они поняли, что проигрывают, они стали играть шашками в Чапаева, сгоняя все фигуры с доски. Что нам остается делать? Я думаю, что надо просто принимать новые правила игры и сгонять их со стола, как они пытаются согнать нас. Надо заваливать штрафами, тормозить, как Twitter, и в конце концов предложить уйти с нашего рынка», – сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Он уверен, что недоразумения с американскими медиагигантами еще будут возникать. По мнению журналиста, не надо бояться ухода с российского рынка Google и других гигантов, у России «есть все, чем можно заменить отсутствующих американцев». «Google ничем не отличается от турецких помидоров. Мы бы до сих пор не увидели на наших прилавках ни ростовские, ни краснодарские, ни азербайджанские помидоры, если бы там по-прежнему лежали турецкие. Все говорили, мол, как же проживем без них? Да вот прожили же и дали возможность нашим производителям заполнить полки», – сказал Кондрашов, передает ТАСС. «Так же будет с продуктами IT-индустрии, она у нас прекрасная. Просто никто не дает развиваться, пока монополисты сидят на рынке, еще и цензурируют нас, как будто мы находимся на территории США», – заключил первый замглавы ВГТРК. Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили из-за того, что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией. Twitter собрался запустить аналог Clubhouse 12 марта 2021, 11:01 Текст: Елизавета Булкина

Социальная сеть Twitter намерена к апрелю сделать свой сервис голосовых чатов Spaces доступным для всех пользователей, сообщила пресс-секретарь сайта микроблогов. Сервис тестируется с февраля и, как ожидается, может составить конкуренцию популярному приложению Clubhouse, которое доступно только по приглашениям от других пользователей, передает Reuters. Судя по ролику, опубликованному Twitter, через Spaces пользователи соцсети смогут создавать свои чаты и присоединяться к чужим обсуждениям. We’re working on something we think you’ll love — Twitter Spaces!



Still in test mode but rolling out soon. Here’s a peek at what everybody’s talking about... pic.twitter.com/KMXzmKzbDp — Twitter (@Twitter) March 11, 2021 Приложение Clubhouse – социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя. Роскачество сообщало, что основными угрозами безопасности при использовании Clubhouse являются запись разговоров, доступ к контактам, поддельные приглашения и приложения-клоны на Android. Facebook по требованию Роскомнадзора удалил рекламу вакансий наркокурьеров 12 марта 2021, 11:31 Текст: Алина Назарова

Социальная сеть Facebook уведомила Роскомнадзор об удалении страниц и аккаунтов, публиковавших рекламу вакансий наркокурьеров. «В целях защиты российских граждан от зловредного контента 5 марта Роскомнадзор направил в адрес администрации Facebook письмо с требованием незамедлительно принять меры по недопущению размещения в социальной сети рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров, в том числе популяризирующих и положительно оценивающих данную противоправную деятельность. Распространение на территории Российской Федерации подобного рода информации запрещено», – указано в сообщении на сайте Роскомнадзора. Ведомство также потребовало от Facebook провести проверку и привести в соответствие механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента. В ответ Facebook сообщил, что страницы и аккаунты, распространявшие рекламу, на которые указывало ведомство, были удалены. «Согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к такого рода противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 3 до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании», – напомнили в Роскомнадзоре, добавив, что расследование будет продолжено. В ОП оценили блокировку фильма о Крыме на YouTube 12 марта 2021, 12:55 Текст: Алина Назарова

Ограничение платформой YouTube доступа к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» является политическим давлением, заявила член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. «Это очередная попытка цензуры со стороны этой платформы, это политическое давление», – подчеркнула она. По словам Мизулиной, фильм будет доступен на платформе «Точка.ру», пишут «Известия». Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили, из-за того что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией.