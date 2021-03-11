НАСА и Роскосмос назвали разных командиров 65-й экспедиции МКС Роскомнадзор отверг обвинения со стороны Twitter в ограничении свободы дискуссии SpaceX запустила ракету со спутниками для сети Starlink 11 марта 2021, 12:34 Текст: Наталья Ануфриева

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками для орбитальной сети Starlink. Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 03.13 по времени Восточного побережья США (11.13 мск), передает ТАСС. В SpaceX намерены вновь вернуть первую ступень носителя на Землю. Ожидается, что через несколько минут после старта она плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Пуск первоначально был намечен на 9 марта, однако его перенесли из-за необходимости проведения дополнительных проверок. Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. Запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов. Компания уже запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить 499 долларов, ежемесячная абонентская плата составляет 99 долларов, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США. Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше. В начале марта SpaceX запустила ракету Falcon 9 с очередной партией из 60 спутников Starlink.

Google оплатил штраф за неудаление запрещенной информации 10 марта 2021, 18:30 Текст: Ксения Панькова

Компания Google оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. «Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента. Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливает требования, направленные на защиту граждан от социально опасного контента в интернете. В частности, обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки на интернет-ресурсы с запрещенной в стране информацией», – говорится в сообщении. Проводимый Роскомнадзором мониторинг зафиксировал, что компания выполняет требования российского законодательства лишь частично. Это стало основанием для возбуждения производства за повторное совершение административного правонарушения (ч. 2.1 ст.13.40 КоАП РФ). 25 мая 2020 года суд оштрафовал Google на сумму 1,5 млн рублей (штраф оплачен). Дальнейший мониторинг, как отметило ведомство, выявил, что в поисковой выдаче остается порядка 30% ссылок на запрещенный в России контент. В ноябре прошлого года Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google за неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России. В декабре суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за выдачу в поиске запрещенной в России информации. Google решил ввести налог для не американских блогеров YouTube 11 марта 2021, 09:23

Фото: Lucy Nicholson/Reuters

Текст: Дмитрий Зубарев

Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доход от рекламы. «От компании Google требуется начать вычитать в США налоги с авторов за пределами страны уже в июне 2021 года, что может повлиять на ваши доходы. Мы просим вас предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая, чтобы Google мог определить правильную сумму налогов для вычета, если таковые имеются. Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 года, Google может потребовать вычесть до 24% ваших общемировых доходов на YouTube», – передает РИА «Новости» текст обращения компании к авторам видеороликов. Уточняется, что налогом будет облагаться доход, полученный блогером от просмотра его контента с территории США, и если он предоставит необходимую информацию, его налоговая ставка будет составлять от нуля до 30% от дохода, относящегося к США, и будет зависеть от того, есть ли у соответствующей страны налоговое соглашение со Штатами. Google также поясняет, что согласно главе 3 Налогового кодекса США, Google несет ответственность за сбор налоговой информации от иностранных видеоблогеров, получающих доход, и за удержание налогов в определенных случаях. Напомним, в среду сообщалось, что иностранные платформы, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, могут обязать выплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд рублей. Ростелеком восстановил работу интернета после сбоя 10 марта 2021, 15:23

Фото: Александр Авилов/

Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Компания «Ростелеком» восстановила работу сети и доступ к ряду государственных и других сайтов после сбоя в среду днем. «В 14.45 работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны. Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», – сказали в компании, передает ТАСС. Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. После этого в полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. На данный момент сайты восстановили работу. В Роскомнадзоре сообщили, что проблемы с интернетом у «Ростелекома» произошли из-за сбоя его оборудования, у остальных операторов замедление работы соцсети Twitter проходит штатно. Захарова напомнила Twitter о блокировке аккаунта Трампа 11 марта 2021, 01:58

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на обеспокоенность компании Twitter «попытками ограничить общественную дискуссию» в России напомнила о блокировке соцсетью аккаунта 45-го президента США Дональда Трампа. «Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал [бывшего] президента США [Дональда Трампа], или в другом? Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает. Вот и выдает компания в результате сбоя системы обеспокоенность тем, чем сама же и занимается», – отметила Захарова на своей странице в соцсети Facebook. В среду ряд СМИ, в том числе The Wall Street Journal и Associated Press, опубликовали заявление Twitter, в котором компания выразила озабоченность «попытками ограничить общественную дискуссию» в свете замедления работы одноименной соцсети в России, передает ТАСС. Напомним, в среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за игнорирования компанией требований об удалении запрещенного контента. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации. В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов. Член Общественной палаты Никита Данюк в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Twitter целенаправленно пытается вмешиваться в дела суверенных государств. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за какие «заслуги» Роскомнадзор уронил акции Twitter. Роскомнадзор объяснил сбоем в работе дата-центра в Страсбурге проблемы с доступом к Google 10 марта 2021, 21:16 Текст: Ксения Панькова

Проблемы с доступом к серверам YouTube, Google и других, отмеченные в России, были связаны с аварией в центре обработки данных (ЦОД) в Страсбурге, а не с принятым решением о замедлении трафика социальной сети Twitter в России, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. «Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге», – приводит ТАСС сообщение. Авария в этом дата-центре, по данным Роскомнадзора, «не связана с действиями ведомства по ограничению скорости доступа к социальной сети Twitter на территории России». В полдень среды в России были выявлены сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной думы и Совета Федерации. Позже сайты восстановили работу. В Минцифры поясняли, что проблемы с доступом к ряду государственных сайтов связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома», а не с замедлением работы Twitter со стороны Роскомнадзора. В среду СМИ сообщали, что в Страсбурге загорелся облачный хостинг компании OVHcloud, что привело к сбоям в Сети по всей Франции. Стоимость акций Twitter упала после решения о замедлении сети в России 10 марта 2021, 20:00 Текст: Ксения Панькова

Акции сервиса микроблогов Twitter снижаются в цене более чем на 2,5% на бирже в США после распоряжения Роскомнадзора о частичном замедлении работы сети на территории России, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.23 мск стоимость акций Twitter на нью-йоркской бирже снижалась на 2,78%, до 65,64 доллара за ценную бумагу. При этом американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавлял примерно 0,4%, передает РИА «Новости». В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию. Роскомнадзор пригрозил полностью заблокировать Twitter 10 марта 2021, 21:34 Текст: Ксения Панькова

Роскомнадзор уведомил Twitter о возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении запрещенного контента, сообщили в Роскомнадзоре, отметив, что администрация соцсети до сих пор не вышла на связь с ведомством. «Роскомнадзор направил в адрес администрации социальной сети Twitter письмо с информацией о том, что с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса», – приводит РИА «Новости» сообщение Роскомнадзора. В письме, по данным ведомства, также содержалась информация о том, что в случае продолжения игнорирования интернет-сервисом законных требований по удалению запрещенной информации, доступ к нему может быть ограничен полностью до тех пор, пока такая запрещенная информация не будет удалена. При этом, как подчеркнули в Роскомнадзоре, задачи полной блокировки Twitter на данный момент не стоит, однако она возможна. «Администрация соцсети на письмо не ответила, на связь с Роскомнадзором пока не вышла», – сказали в ведомстве, добавив, что продолжительность ограничительных мер будет зависеть от того, насколько оперативно администрация соцсети выполнит требования Роскомнадзора по удалению противоправного контента. В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию. Эксперт: Иностранные соцсети должны платить налоги с доходов популярных блогеров 10 марта 2021, 19:25 Текст: Андрей Резчиков

Обязать иностранные соцсети платить НДФЛ за блогеров, которые получают доход со своих площадок – это единственная возможность получать этот налог с рынка «инфлюенсеров», сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков. Так он прокомментировал соответствующую инициативу Минцифры. «Предложение ввести налог для иностранных соцсетей за рекламу у блогеров – вполне разумное. Но нужно будет проработать инструменты и то, как все это будут подсчитывать. Но в целом на сегодняшний день это единственная возможность получать налоги с рынка «инфлюенсеров» – популярных блогеров», – уверен исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков. В среду стало известно о предложении Минцифры (Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций) обязать иностранные интернет-платформы, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и TikTok выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге. Проект соответствующего закона планируется подготовить к середине текущего года – об этом говорится в плане развития отрасли информационных технологий в России. По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году российские видеоблогеры заработали около 18 млрд рублей. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в соцсетях. По экспертным оценкам, бюджет ежегодно не досчитывается миллиардов рублей. Отечественные блогеры в основной массе – налоговые резиденты РФ, то есть платят они в российский бюджет, в том числе – 13-процентный налог на доходы физических лиц (НДФЛ), отметил Смоляков. Но в данном случае речь идет о том, чтобы обязать сами интернет-платформы – Instagram, YouTube и т.д. перечислять налоги с тех денег, которые «которые выплачиваются инфлюенсерам», подчеркнул эксперт. «Есть деньги, которые блогеры получают за интеграцию рекламы в контент. С этого дохода выплачиваются налоги, если реклама оформляется по договору, «в белую». А есть деньги, которые площадки платят инфлюенсерам за просмотры, за размещение своей рекламы и тому подобного», – пояснил собеседник. Смоляков уверен, что необходимо добиваться от IT-гигантов открытия официальных представительств в России для облегчения взаимодействия с регуляторами. «Все к этому идет. На сегодняшний день в России есть и успешно работают официальные представительства Google, Facebook, YouTube. Другой вопрос, как сейчас реализуется схема по оплате рекламы для российских пользователей. Налоги за эту рекламу должны платиться в России. Это логично. Многие страны, в том числе европейские, идут по тому же самому пути», – подытожил исполнительный директор АКАР. Как ранее отметил директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский, проблема платежей, которые поступают блогерам через соцсети состоит в том, что «банк и налоговая не квалифицируют такой платеж как коммерческий, и если сумма не попадает под финмониторинг, то есть она менее 500 тыс. рублей, то по факту никто ею не интересуется и не отслеживает, откуда она пришла». Разработка законопроекта, призванного упорядочить налогообложение блогеров, поручена Минфину, Минэкономразвития и Федеральной налоговой службе. Противники «Спутника V» опубликовали в Сети номер телефона премьера Словакии 10 марта 2021, 13:35 Текст: Наталья Ануфриева

Противники применения в Словакии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» без регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) выложили номер мобильного телефона премьер-министра страны Игора Матовича в соцсети Facebook, сообщает Словацкое радио. Неизвестные сопроводили номер премьера оскорбительной надписью, указывавшей на отрицательное отношение к усилиям политика, направленным на обеспечение населения Словакии вакциной «Спутник V», передает ТАСС. Администрация соцсети уже удалила этот пост. Напомним, премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Позже он пояснил, что это была шутка. Глава МИД Словакии Корчок принес извинения за шутку Матовича. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Роскомнадзор объяснил сбой в работе сервисов «Ростелекома» 10 марта 2021, 14:25 Текст: Алина Назарова

Проблемы с интернетом у «Ростелекома» произошли из-за сбоя его оборудования, у остальных операторов замедление работы соцсети Twitter проходит штатно, сообщает Роскомнадзор. «Роскомнадзор отмечает, что оборудование фильтрации во всех регионах России работает в штатном режиме. Проблемы с интернет-доступом, которые возникли у пользователей «Ростелекома» с 12 часов 10 марта, произошли из-за сбоя в функционировании оборудования оператора, и не связаны с действиями Роскомнадзора, предпринимаемыми в отношении Twitter. По информации «Ростелекома», в ближайшее время работоспособность сети будет восстановлена», – сообщили в Роскомнадзоре. Там добавили, что на сетях всех остальных операторов связи замедление интернет-сервиса происходит в штатном режиме. В ведомстве также отметили, что на данный момент не ставят задачи полной блокировки Twitter, но она возможна, передает РИА «Новости». Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. После этого, в полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. На данный момент сайты восстановили работу. Рогозин объяснил замену российского космонавта для отправки к МКС 10 марта 2021, 14:15 Текст: Алексей Дегтярев

Замену российского космонавта Сергея Корсакова на американского астронавта Марка Ванде Хая в экипаже «Союза МС-18», летящем на МКС, провели для того, чтобы «не оставить без надзора» американский сегмент станции, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Риск оставить американский сегмент без надзора еще хуже», – написал Рогозин в Twitter, отвечая на реплику о том, что замена «ломает схему подготовки экипажей, тасует людей». Ранее американская компания Axiom Space выкупила у Роскосмоса место для Ванде Хая на «Союзе МС-18». Компания предоставит взамен место на американском корабле в 2023 году, передает РИА «Новости». Запуск «Союза МС-18» запланирован на 9 апреля, в состав экипажа также войдут россияне Олег Новицкий и Петр Дубов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Роскомнадзор составил три новых протокола на Twitter за не удаленный незаконный контент 10 марта 2021, 21:03 Текст: Ксения Панькова

Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола, которые составил в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин. «Мы по Twitter направили в мировой суд три протокола. Каждый протокол составлен за определенное административное правонарушение – неудаление запрещенной информации», – цитирует ТАСС Субботина. В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию. Сотый выпуск «Анекдот Шоу» выйдет на «Одноклассниках» 10 марта 2021, 14:50 Текст: Мария Бобылева

Сотый по счету выпуск юмористической программы «Анекдот Шоу» с Вадимом Галыгиным выйдет на платформе «Одноклассники» 14 марта в 20.00, сообщили создатели программы. «Анекдот Шоу» – это наша попытка вдохнуть новую жизнь в популярный жанр анекдота. Уже седьмой сезон мы с командой раз в неделю радуем наших зрителей свежими выпусками. … Ко мне в гости приходят звезды – актеры театра и кино, певцы, блогеры, спортсмены и политики. Лев Лещенко и Гарик Мартиросян, Елена Воробей и Анна Седакова, Павел Деревянко и Михаил Галустян – это только несколько из более 300 гостей «Анекдот Шоу», – рассказал Галыгин, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Он отметил, что за все время гости шоу рассказали уже более 2,5 тыс. анекдотов и сотни уморительных историй из жизни. «Все это – наша дань знаменитому жанру. Мы очень хотим стать достойными продолжателями традиций мэтра анекдотов Юрия Никулина», – добавил Галыгин. Генеральный продюсер шоу Владимир Микулич, комментируя юбилей программы, напомнил, что первый выпуск «Анекдот Шоу» вышел в 2018 году. «С тех пор мы показали уже 100 программ, которые набрали более полумиллиарда просмотров. Для нас это очень важный проект, и мы стараемся сделать его еще масштабнее, ярче и интереснее», – добавил Микулич. В Минцифры отвергли связь проблем с доступом к госсайтам с замедлением работы Twitter 10 марта 2021, 13:34 Текст: Алина Назарова

Проблемы с доступом к ряду государственных сайтов связаны со сбоем маршрутизаторов в сети крупнейшего интернет-провайдера «Ростелеком», а не с замедлением работы Twitter со стороны Роскомнадзора, сообщили в пресс-службе Минцифры. «Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО «Ростелеком». Компания предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети», – сказали в Минцифры, передает РИА «Новости». Там добавили, что по информации, полученной от «Ростелекома», временные проблемы с доступностью ряда сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter. Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка. После этого, в полдень среды начались сбои при загрузке сайтов Кремля, правительства, Государственной Думы и Совета Федерации. На данный момент сайты восстановили работу. Сотрудникам «Ростеха» запретили общаться в WhatsApp 11 марта 2021, 10:09 Текст: Алина Назарова

Все корпоративные и рабочие чаты сотрудников госкорпорации «Ростех», а также ее дочерних холдингов и компаний в ближайшее время должны быть переведены из WhatsApp в другой мессенджер, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Соответствующее решение принято в связи с тем, что руководство мессенджера WhatsApp объявило об изменениях в политике конфиденциальности и передаче дополнительных персональных данных пользователей в Facebook – свою головную компанию. «При этом сотрудникам госкорпорации и ее предприятий по-прежнему будет разрешено иметь WhatsApp на личном телефоне для личного общения», – добавил собеседник РБК. Второй источник РБК в сфере ОПК сообщил, что запрет на использование иностранных приложений в рабочих целях сотрудниками предприятий оборонного комплекса существовал всегда, но не все сотрудники уделяли ему должное внимание. «И сейчас, и раньше на рабочий компьютер просто невозможно было установить тот же WhatsApp или Skype. Но для ускорения процессов коммуникации и собственного удобства многие сотрудники несанкционированно использовали Zoom, Skype и так далее», – пояснил он. При этом если до пандемии практически все совещания проходили офлайн, то в период пандемии большая часть мероприятий ушла в онлайн, отметил источник. «В связи с этим вопросы относительно безопасности и возможных утечек обострились, и руководство решило ужесточить запреты новыми распоряжениями», – подытожил он. В «Ростехе» подтвердили наличие ограничений в использовании зарубежных приложений – таких как Zoom, Skype, WhatsApp и других, уточнив, что эти приложения запрещено устанавливать на корпоративные ноутбуки и компьютеры. Вместо них предлагается использовать отечественные решения, в том числе собственные разработки «Ростеха». «В частности, на протяжении всего периода пандемии онлайн-совещания проходили на платформе IVA», – сообщили в «Ростехе». Личной техники сотрудников эти ограничения не касаются, уточнили в пресс-службе госкорпорации, заверив, что с новой политикой WhatsApp они никак не связаны: «Риски не сейчас возникли, они существовали всегда, и мы обязаны были их нивелировать».