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Анонсировано совещание Путина по наращиванию производства вакцин
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Президент Владимир Путин в понедельник намерен провести совещание на тему увеличения производства вакцин, а также совершить международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня главное – президент будет заниматься вопросами наращивания производства вакцин для массовой вакцинации россиян. Будет соответствующее совещание, которое президент проведет из Ново-Огарево в режиме видео-конференц-связи. Большое совещание, важное», – указал Песков, передает РИА «Новости».
В совещании примут участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, председатель совета директоров «Фармстандарта» Виктор Харитонин, гендиректор Biocad Дмитрий Морозов, председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов и директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.
Международный телефонный разговор у главы государства пройдет в первой половине дня, добавил Песков.
Ранее сообщалось, что РФПИ договорился совместно с Virchow Biotech производить в Индии 200 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно.
Немцы восхитились реакцией Путина на высказывания Байдена
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Большинство читателей немецкой газеты Welt, оценивая реакцию президента России Владимира Путина на высказывания президента США Джо Байдена в его адрес, осудили поведение американского лидера и восхитились ответом со стороны Москвы, назвав его «дипломатическим шедевром».
Пользователь Juergen L отметил, что «ответ Путина был дипломатическим шедевром», передает РИА «Новости».
«После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья – это просто супер! Уверен, что диалог в прямом эфире никогда не состоится», – добавил он.
«Вот таковы наши «демократы», которых ставят нам в пример. По сравнению с Байденом Трамп – прямо-таки изобретатель дипломатии», – сыронизировал michael s.
«Честное предложение. Прежде чем грозить «ударами» и «возмездием», нужно говорить друг с другом. А может быть, Джо Байден все-таки не такой уж «голубь мира», которого ждал мир?» – задумался Ferenc C.
«Остается надеяться, что Байден в следующие четыре года, пока Трамп вновь не станет президентом, не наделает слишком больших бед. Очень достойной была реакция Путина, предложившего провести дискуссию. Умный и дипломатичный, он не стал платить Байдену той же монетой», – отметил Jurgen H.
Читатель Nat K заявил, что Путин – «один из самых дальновидных игроков на мировой политической арене».
«Грандиозно! Путин действительно большой государственный деятель», – восхитился Marcus H.
Напомним, президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. По его словам, «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». «И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал Путин.
Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.
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Власти ЕС заявили об отсутствии необходимости в «Спутнике V»
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Евросоюз не нуждается в российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1.
«С марта по июнь мы поставим от 300 до 350 млн доз вакцин в Европу. Поскольку Европа – континент, на котором больше всего вакцин (четыре), которые одобрены медицинскими регуляторами, – мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен «Спутник V». Что касается «Спутника V», у россиян проблемы с его производством, и если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам», – приводит слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ТАСС.
Бретон призвал массово производить и распределять уже одобренные вакцины. Он также предположил, что добиться коллективного иммунитета к коронавирусу в Европе, возможно, получится к 14 июля – французскому национальному празднику.
Напомним, в субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.
В пятницу глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутник V» в ЕС.
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Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири
Президент Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки в одном из регионов Сибири, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе», – рассказал Песков, передает РИА «Новости». Он также пообещал, что пресс-служба президента распространит видеокадры и фотографии из этой поездки.
Песков добавил, что Путин вместе с Шойгу на вездеходе ездят по тайге, а также совершают пешие прогулки по тайге. Также министр обороны показал главе государства свою мастерскую, где он в виде хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.
Ранее Путин рассказал, что на выходных хочет «съездить в тайгу, немножко отдохнуть». В 2019 году Путин побывал в сибирской тайге накануне дня рождения. Президент и Шойгу прогулялись по сибирскому лесу.
Глава МИД Венгрии рассказал о политических нападках из-за «Спутника V»
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Венгрия подверглась «крупномасштабной политической атаке» из-за своей позиции по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.
«Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: «А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?» Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на восток, вместо того, чтобы смотреть только на запад», – передает слова министра RT.
Как отметил Сийярто, все больше западных лидеров призывают внести российский препарат в список одобренных вакцин. По его мнению, многие европейские страны допустили ошибку, придав вакцинации идеологический характер. Также министр считает, что Евросоюз выбрал неправильную стратегию закупки вакцин, что подтверждается недостатком препаратов в европейских странах.
15 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров и Сийярто по телефону обсудили поставки «Спутник V» в Венгрию. Первую партию российской вакцины от COVID-19 доставили в Венгрию в начале февраля.
Ранее Сийярто сообщил, что привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
Во Франции осудили высказывания Байдена о Путине
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Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине недопустимы, заявил французский сенатор от партии «Республиканцы», бывший министр обороны республики Жерар Лонге.
«Сказанное Байденом совершенно необъяснимо и не соответствует требованиям, предъявляемым к главе государства. Франция, которая неоднократно принимала президента Путина, должна дистанцироваться от высказываний Байдена. Подобным заявлениям нет места в многостороннем мире, который все мы хотим построить в интересах мира и прогресса», – подчеркнул Лонге, передает ТАСС.
Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от правящей партии «Республика на марше» Каролин Жанвье также выразила обеспокоенность ухудшением отношений между США и Россией в связи с высказываниями, допущенными хозяином Белого дома. «Я обеспокоена ухудшением американо-российских отношений. Это вызывает у меня сожаление», – сказала она.
Жанвье, возглавляющая группу дружбы Франции и России в Национальном собрании, призвала Вашингтон и Москву к диалогу. «Диалог между двумя великими державами представляется мне крайне важным», – подчеркнула она.
Тем временем большинство читателей немецкой газеты Welt, оценивая реакцию президента России Владимира Путина на высказывания президента США Джо Байдена в его адрес, осудили поведение американского лидера и восхитились ответом со стороны Москвы, назвав его «дипломатическим шедевром».
Напомним, президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора.
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Опубликованы кадры с отдыха Путина и Шойгу в тайге
Пресс-служба президента Владимира Путина опубликовала видео, на котором глава государства, а также министр обороны Сергей Шойгу отдыхают в Сибири.
На опубликованных в Telegram-канале кадрах видно, как Путин в теплом костюме сел за руль вездехода и прокатил министра обороны по тайге. Также они прогулялись по подвесному мосту через реку, а затем пообедали.
Также Шойгу показал Путину свою мастерскую по обработке сухих деревьев, где вырезает поделки.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что на выходных Путин и Шойгу ездят на вездеходе по тайге и совершают пешие прогулки в одном из регионов Сибири.
Путин назвал присоединение Крыма результатом укрепления России изнутри
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Президент Владимир Путин назвал воссоединение Крыма с Россией историческим событием, свидетельствующим об укреплении государства изнутри.
«Главная веха – это собирание, восстановление России как единого централизованного государства. К сожалению, мы в конце 90-х подошли к очень опасной черте, за которой могло нас ожидать всё что угодно. Но мы, благодаря терпению, мужеству нашего народа – я говорю это без всяких преувеличений – именно благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой угрозой террористической, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику», – сказал Путин в интервью в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».
По его словам, главное, что было сделано – восстановление социальной сферы и доходов, благополучия. «Ну а что касается возвращения Крыма и Севастополя, как я в свое время говорил «в родную гавань» – то, да, это, конечно, яркое очень событие. Историческое, без всякого преувеличения событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри», – добавил он.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
На Украине Киевскую область добавили в «красную» зону карантина
Киевская область попала в «красную» зону перечня областей по зонам карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации, обновленный список опубликован на сайте Минздрава Украины.
К «красной зоне», где введены самые жесткие ограничения, относятся Киев, Киевская область, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области. К «оранжевой» зоне относятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области в «желтой» зоне карантина. Ни один из украинских регионов не входит в «зеленую» зону, передает РИА «Новости».
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что напряженная ситуация с распространением коронавируса в стране продлится до конца апреля.
По действующим правилам в «красной» зоне приостановлена работа общественного транспорта, торговых центров, заведений общественного питания, запрещено посещение учебных заведений. Согласно решению правительства, «красный» уровень вводят при пятикратном превышении в регионе средней по стране заражаемости коронавирусом и заполненности больниц пациентами с коронавирусом выше 70%. В «оранжевой» не разрешена работа хостелов, туристических баз, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, запрещены плановые госпитализации. В «желтой» зоне, помимо масочного режима и ограничения на число пассажиров транспорта, запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.
Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации.
Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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Гинцбург посоветовал переболевшим COVID привиться
Минимум 20% граждан, которые переболели коронавирусом, не вырабатывают защитные антитела, им необходимо привиться от COVID-19, заявил директор центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург.
«Среди переболевших (коронавирусом – прим. ВЗГЛЯД) – это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител», – сказал он в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1». Об этом сообщает ТАСС. Он добавил, что таким гражданам для гарантированной выработки антител необходимо привиться от коронавируса.
Также он добавил, что нет никаких оснований говорить о том, что вакцины, созданные по такому же принципу доставки генетического материала в клетки, что и «Спутник V», будут неэффективны против новых штаммов коронавируса.
Ранее Александр Гинцбург заявил, что вакцинация первым компонентом вакцины «Спутник V» может усилить иммунитет у тех, кто перенес коронавирус, при этом второй компонент может не дать дополнительной защиты.
Власти Германии задумались о продлении карантина до 18 апреля
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Ведомство федерального канцлера Германии Ангелы Меркель настаивает на продлении действующих в ФРГ ограничительных мер до 18 апреля с целью сдерживания распространения коронавируса, сообщил телеканал n-tv.
Телеканал ссылается на проект резолюции по ситуации с пандемией, которую в понедельник обсудят глава правительства ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры германских регионов. В свою очередь Bild сообщает, что в регионах ФРГ, где на 100 тыс. жителей приходится 100 случаев заражения коронавирусом в неделю, будет введен ночной комендантский час. Школы и детские сады при этом продолжат работать, на дистанционное обучение предполагается переходить лишь в регионах, где за неделю будет фиксироваться 200 случаев заражения на 100 тыс. человек, передает ТАСС.
В проекте документа нет речи о возможных общих послаблениях карантина, но отмечается, что власти регионов могут запустить «ограниченные по времени пилотные проекты», чтобы «при условии строгих защитных мер и на основе концепции тестирования позволить открыть отдельные области общественной жизни». Ведомство канцлера ФРГ также предлагает разработать программу помощи туристической отрасли и смежным с ней областям.
Напомним, в субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В немецком Касселе акция протеста против карантина в Германии переросла в беспорядки. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.
В пятницу глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутник V» в ЕС.
Иван Ургант заразился коронавирусом
Российский телеведущий Иван Ургант сообщил в соцсетях, что заболел коронавирусом.
«Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи», – написал Ургант в Twitter.
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Ранее сообщалось, что народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин находится в больнице, врачи поставили ему диагноз коронавирус.
Онищенко ответил на заявление властей ЕС о «ненужности» «Спутника V»
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«Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, отвечая на заявление еврокомиссара о том, что Европе не нужна российская вакцина от коронавируса.
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка француз Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина против коронавируса «Спутник V». По его словам, четырех уже одобренных вакцин хватит, чтобы уже к середине июня достичь коллективного иммунитета на всем континенте.
«В словах еврокомиссара о поставке вакцины мы не видим конкретных сроков, он их не называет. А «до июня» – это очень обширное понятие. Пока мы видим только беспрерывные скандалы и отказы стран, и это очень серьезно. А все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы, потому что любая затяжка с вакцинацией измеряется жизнями людей. Вот это еврокомиссару надо четко и ясно себе представлять, а все это – политиканство и заявления. Его разглагольствования – это жизни людей», – говорит Онищенко.
Он также уверен, что те страны Евросоюза, которые отказываются от вакцины AstraZeneca и, особенно те, кто не поддерживают слова действующего еврокомиссара, должны просто поставить вопрос о соответствии Бретоном занимаемой должности.
Несмотря на то, что вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, была признана первой в мире зарегистрированной вакциной, Бретон утверждает, что Европа – первый континент в плане производства вакцин. «Ему нужно любыми возможностями пользоваться, а не ерунду говорить», – комментирует Онищенко.
Кроме того, еврокомиссар заявил, что «у россиян проблемы с производством «Спутника V», и если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам. «Чья бы корова мычала. Пусть он у себя сначала порядок наведет, а мы без него разберемся», – заключил Онищенко.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в мире, в том числе в Европе, пытаются политизировать применение российской вакцины от коронавируса.
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Мясников предупредил о вспышке опасной болезни после пандемии
Всплеск заболеваемости туберкулезом ожидается в России из-за пандемии коронавируса, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, темпы работы по выявлению смертельного заболевания в стране сбавились за время пандемии. Сейчас в России на 100 тыс. населения приходится от 60 до 100 заболевших туберкулезом, рассказал специалист в беседе с Ura.ru.
«Нас ждет волна – это 100%. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке», – отметил врач.
Кроме того, по словам Мясникова, подобная ситуация складывается не только с туберкулезом, но и с другими недугами, в том числе с онкологическими болезнями. Борьба с туберкулезом осложняется высокой резистентностью к антибиотикам, напомнил врач. Его опасения подтвердила и фтизиатр Наталья Скрынник, отметив, что ситуация опасна.
«Если выявляемость больных упала, то они будут обнаруживаться позднее, но уже в поздней форме. А пока они не обнаружены, они заразят других», – пояснила она.
Также врач напомнила, что коронавирус влияет на легкие, что может в будущем повлиять на эффективность диагностики и лечения туберкулеза.
Ранее Мясников посоветовал обращать внимание на цвет ногтей на руках, поскольку его изменения могут указывать на смертельно опасную опухоль.
Стало известно о планах ЕС блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Евросоюз намерен пересмотреть и отменить разрешение на экспорт в Великобританию вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca, сообщили СМИ.
По словам источника агентства Bloomberg, у Евросоюза есть свои собственные контракты с компанией, которые сейчас не соблюдаются. Подчеркивается, что любые вакцины и ингредиенты, произведенные на европейских заводах, зарезервируют для местных поставок, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в Великобританию из Евросоюза было экспортировано более 10 миллионов доз, но только их малая часть была связана с вакциной AstraZeneca или ее составными частями.
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен открыто пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины из Евросоюза (ЕС) из-за сокращения согласованных поставок препарата в страны сообщества.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.
До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.
Доверие европейцев к вакцине AstraZeneca упало
Большинство жителей Германии, Франции, Испании и Италии считают вакцину против коронавируса от британско-шведского фармконцерна AstraZeneca небезопасной, следует из опроса британского института YouGov.
По данным исследователей, сразу в нескольких европейских странах упало доверие к вакцине. В течение одного месяца количество немцев, не доверяющих AstraZeneca, увеличилось на 15 процентных пунктов и достигло 55%. Всего 32% жителей ФРГ считают вакцину безопасной для использования, передает Deutsche Welle.
Тем временем во Франции число не доверяющих AstraZeneca достигает 61%. В Испании и Италии менее 40% доверяют безопасности препарата. При этом в Великобритании по-прежнему две трети населения уверены в безопасности вакцины AstraZeneca. Доверие к вакцинам BioNTech/Pfizer и Moderna сохраняется на неизменном уровне.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен пересмотреть и отменить разрешение на экспорт в Великобританию вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.
До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.