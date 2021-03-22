Пензенский губернатор доставлен в московский изолятор

Задержанный по подозрению во взяточничестве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев доставлен в один из московских изоляторов, рассказал источник в правоохранительных органах.

В понедельник Басманный суд может решить вопрос о мере пресечения Белозерцеву. Ранее сообщалось, что обвинение намерено просить об аресте, передает РИА «Новости».

Тем временем «Коммерсант» сообщил, что Белозерцева заподозрили также в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.

Так, с момента, когда Белозерцев стал губернатором, Счетная палата нашла множественные злоупотребления в госучреждениях и ведомствах Пензенской области на 2,9 млрд рублей. В муниципальных образованиях региона выявлено около 400 нарушений в более чем 100 организациях и ведомствах. Самые серьезные – более чем на 1,5 млрд рублей – были обнаружены при реализации федеральных целевых программ. Так, фонд капремонта уличен в излишних тратах – 69 млн рублей на ремонт исправных лифтов, которые не были признаны аварийными.

«Кроме того, в 2017-м в департаменте ЖКХ выявлены незаконные изменения условий контрактов на ремонт дорог. За счет этого произошло завышение расходов почти на 25 млн рублей. Регулярно допускались нарушения и на всех стадиях госзакупок, начиная с их планирования», – рассказал источник издания, предположив, что эти и другие факты могут стать основанием для того, чтобы в деле появились эпизоды превышения должностных полномочий и злоупотребления ими или, по крайней мере, халатности (ст. 286, 285 или 293 УК РФ).

Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Кроме того, сообщалось, что в ходе обыска в доме Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей

В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его жена, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.