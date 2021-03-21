В Черногории захотели закупить больше «Спутника V»

Черногория надеется, что в ближайшее время закупит больше российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития страны Ивана Джурович.

«Надеемся, что в ближайшее время мы подпишем договор о закупке большего количества российской вакцины «Спутник V». Мы, конечно, хотим, чтобы это произошло как можно скорее», – рассказала она РИА «Новости».

Кроме того, Подгорица намерена закупить 200 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса, а вакцины из ЕС поступят в республику 31 марта, рассказала Джурович. По ее словам, «самое главное – провести вакцинацию достаточного количества людей и подготовиться к туристическому сезону». Также она заверила, что если в Черногории будет больше вакцины, чем нужно населению страны, вакцинировать разными препаратами будут и иностранных граждан.

Помимо этого, госсекретарь по туризму рассказала, что власти страны активно работают над улучшением эпидемиологической ситуации в Черногории и надеются возобновить прямые авиарейсы с Россией до июня. Она также добавила, что туристы из России могут въехать в страну, если у них есть отрицательный ПЦР-тест, вакцинирование «Спутником V», или наличие антител к коронавирусу.

«Границы Черногории открыты для туристов из России. Граждане Российской Федерации могут быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации «Спутник V», – сказала она.

Подтверждение вакцинации против коронавируса должно быть выдано уполномоченным учреждением здравоохранения не менее, чем за семь дней до прибытия в Черногорию, а отрицательный ПЦР-тест должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до прибытия.

«Если у человека есть положительный серологический тест, то есть антитела, выданные зарегистрированной лабораторией и не старше 30 дней, он также может въехать в страну», – пояснила Джурович.

Препарат «Спутник V» одобрен в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Камеруне, Намибии, Азербайджане и Филиппинах.

Сообщалось, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

Напомним, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.