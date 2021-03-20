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Twitter проигнорировал угрозы убить французского министра
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Французский министр по вопросам гражданства Марлен Шьяппа сообщила, что в Twitter ей поступали угрозы, но администрация соцсети бездействовала.
Шьяппа заявила, что «политическая активность не может быть оправданием для нападок в сети». Она пожаловалась на «волну киберпреследования, включающую угрозы смертью». Министр рассказала, что «направила жалобу и попросила Twitter действовать», но «Twitter бездействовал». В результате Шьяппа «сделала свой аккаунт приватным», ее публикации могут видеть только те пользователи, которые были на нее подписаны до закрытия профиля, передает РИА «Новости».
Напомним, в России Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в стране за систематический отказ удалять посты с пропагандой наркотиков, суицидов и детским порно. Ведомство направило свыше 28 тыс. требований об удалении ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.
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Во Франции предложили отменить наказание за неисполнение супружеского долга
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Во Франции суд признал виновной в разводе жену, переставшую вступать в интимные отношения с мужем. Адвокат женщины назвала такое решение абсолютно устаревшим и средневековым. Некоторые юристы выступили за изменение гражданского кодекса Франции, сообщил France 2.
По данным телеканала, понятие супружеского долга во Франции закреплено законом, а его неисполнение влечет за собой судебное наказание. Согласно гражданскому кодексу Франции, супруги обязаны вести совместную жизнь, в том числе сексуальную. При этом многие юристы сегодня выступают за отмену этой «устаревшей» обязанности, передает ИноТВ.
Как отмечает издание, судья, вынесший решение о разводе по вине жены, переставшей вступать в интимные отношения с мужем, считает, что брак предполагает сексуальные отношения в обязательном порядке.
«Это решение кажется мне абсолютно устаревшим, совершенно средневековым. Я считаю совершенно возмутительным, тот факт, что институт брака может использоваться для сексуального порабощения женщин», – заявила адвокат женщины.
Она собирается направить ходатайство в Европейский суд по правам человека в попытке изменить французское законодательство. В настоящее время Гражданский кодекс требует от лиц, состоящих в браке, вести совместную супружескую жизнь.
Доцент частного права университета Лион-3 Кристин Бидо отметила, что судьи все реже используют отсутствие сексуальных отношений как основание для вынесения решения о разводе по вине одного из супругов. При этом она также выступила за изменения гражданского кодекса.
Изменения также поддерживает доцент частного права и криминалистики Университета Верхнего Эльзаса Жюли Маттьюсси. «Сегодня важно, чтобы люди осознавали, что супружеский долг существует, но это не нечто само собой разумеющееся. Напротив, его позволено критиковать. И разумеется, сегодня пора это сделать, пора перевернуть эту страницу в правовом поле», – считает он.
Ранее сообщалось, что Россияне стали чаще вступать в брак и реже разводиться. По данным Росстата, количество зарегистрированных браков в России в январе 2021 года выросло на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а разводиться, наоборот, стали реже.
Захарова пообещала, что Россия пересмотрит подход к Twitter из-за изменения политики соцсети
Россия пересмотрит свой подход к Twitter в связи с заявлением соцсети о пересмотре политики в отношении мировых лидеров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В своем Facebook она привела сообщения СМИ, согласно которым, Twitter «пересматривает свою политику в отношении мировых лидеров, чтобы решить, как поступать с теми политиками, которые будут нарушать правила использования социальной сети». В соцсети заявили, что хотят, чтобы их политика «оставалась актуальной с учетом постоянно меняющегося характера политического дискурса в Twitter».
«А мы тоже хотим, чтобы наша политика оставалась актуальной с учетом постоянно меняющегося характера политического дискурса в Twitter, поэтому мы пересматриваем наш подход к Twitter», – заявила в ответ Захарова.
Ранее Роскомнадзор пригрозил, что через месяц заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. На прошлой неделе ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия Роскомнадзора в отношении соцсети Twitter являются принуждением к исполнению российского законодательства, которое нарушается.
Суточный прирост случаев коронавируса во Франции превысил 38 тыс.
На территории Франции за последние сутки выявлен 38501 новый случай заражения коронавирусом, днем ранее суточный прирост инфицирования составил почти 30 тыс. новых случаев, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения при министерстве социальных дел и здравоохранения.
От последствий заражения коронавирусом во французских больницах за последние сутки умерли 246 человек. Всего же с начала марта 2020 года было зафиксировано 91437 смертей, из них 66032 – в больницах, остальные – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях. За последние семь дней были госпитализированы 10207 человек, из них 2277 попали в реанимацию, передает ТАСС.
На протяжении последних дней суточный прирост новых случаев инфицирования во Франции заметно увеличился, и сейчас динамика схожа с той, что наблюдалась в конце октября 2020 года перед введением второго режима самоизоляции. Всего же с начала эпидемии во Франции было выявлено 4146609 случаев заражения коронавирусом. Из 2 млн тестов, сделанных за последние семь дней, 7,5% показали положительный результат.
Напомним, во вторник мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал Париж как можно скорее разрешить использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В прошлую субботу мэр Ниццы призвал медицинские власти Франции разрешить региону самостоятельно приобрести «Спутник V». В феврале Эстрози пожаловался на катастрофическую ситуацию с коронавирусом в департаменте Приморские Альпы на юге Франции.
Напомним также, 16 октября во Франции за сутки выявили 30621 случай заражения новым коронавирусом, что стало беспрецедентным для страны уровнем. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Макрон пообещал Франции «тяжелый период» борьбы с пандемией
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что до середины апреля Франции предстоит пережить тяжелый период в борьбе с пандемией, заявил мэр города Пуасси Карл Олив в эфире телеканала BFM.
По словам мэра города Пуасси, в ходе визита в местную больницу Сен-Жермен-ан-Ле Макрон заявил: «Будет тяжелый период до середины апреля», передает ТАСС.
При этом, по сведениям Олива, президент Франции рассчитывает на дополнительные меры по сдерживанию эпидемии и исключительно локальное их применение в зависимости от ситуации на местах. Однако к настоящему моменту окончательное решение насчет повторной самоизоляции граждан пока не принято, сообщил мэр Пуасси.
В свою очередь французское издание Les Echos со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что на данный момент в качестве приоритетного рассматривается вариант с введением режима самоизоляции по выходным в столичном регионе Иль-де-Франс и северном О-де-Франс, где фиксируется 425 и 364 случая инфицирования на 100 тыс. жителей соответственно. В среднем по Франции этот показатель равен 243. Аналогичные ограничения в дополнение к комендантскому часу с 18.00 уже были введены в Ницце и ряде других городов департамента Приморские Альпы, а также в Дюнкерке и департаменте Па-де-Кале. Согласно последним данным, с начала эпидемии во Франции было зафиксировано более 4 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 91 тыс. человек.
Накануне число выявленных за сутки случаев коронавируса во Франции превысило 38 тыс. Во вторник мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал Париж как можно скорее разрешить использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В феврале Эстрози пожаловался на катастрофическую ситуацию с коронавирусом на юге Франции.
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Пользователей предупредили об опасности использования WhatsApp
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Изменения в политике конфиденциальности и пользовательском соглашении мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипулирования их мнением, говорится в исследовании Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр».
Эксперты напомнили, что WhatsApp, Facebook и Instagram подчиняются законам США, где компании обязаны предоставлять спецслужбам соответствующий доступ и ключи шифрования даже без специальных оснований, установленных законом. «Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру», – приводит мнение авторов исследования РИА «Новости».
Новая политика приватности также позволяет манипулировать мнением пользователей. Как поясняется в исследовании, ключевым риском в данной ситуации является тот факт, что оператор получает возможность «склеить» аккаунты пользователя в WhatsApp с аккаунтами в Facebook и Instagram, который также принадлежит Facebook, создав уникальный профиль пользователя с огромным количеством характеристик, что позволит, применяя технологии искусственного интеллекта, не только просчитывать поведение пользователя, но и «программировать его определенным образом, воздействуя на чувствительные для пользователя «триггеры» специально подаваемой информацией».
Кроме того, в новой редакции пользовательского соглашения речь идет о передаче личных данных пользователей мессенджера компании Facebook, владеющей сервисом. «Так, начиная с 2014 года, мессенджер передает значительный объем пользовательских данных компаниям Facebook: номер телефона пользователя, номера телефонов контактов из записной книжки, адресат, время отправки и прочтения сообщений, местонахождение и параметры пользовательского устройства и так далее», – напоминают авторы исследования.
Как отмечают эксперты НТЦ, технически WhatsApp имеет возможность собирать еще больше данных, нежели декларируется. Например, если пользовательское устройство разрешает доступ к файлам, приложение может считывать все, что находится в хранилищах данных. Соответственно, если разрешен доступ к камере и микрофону, приложение, теоретически, может вести запись без ведома пользователя в любой момент времени, резюмировали аналитики центра.
Напомним, 16 января мессенджер WhatsApp отложил сроки введения новой политики, в соответствии с которой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook. Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, включив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В частности, компания собиралась получить сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о бегстве пользователей в Telegram из-за новой политики WhatsApp. Так, после обновления пользовательского соглашения от принадлежащего Facebook мессенджера отказалась администрация президента Турции. Кроме того, из WhatsApp в Telegram ушла глава ЦИК Элла Памфилова.
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров неоднократно предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
ФНС предложила установить налог на донаты треш-стримерам
Федеральная налоговая служба России предложила взимать налог на добровольные денежные переводы треш-стримерам, ведомство готовит соответствующие изменения в законодательство, сообщил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.
«Это необходимо как минимум потому, что их деятельность направлена на получение дохода», – цитирует Пушкова РИА «Новости».
Как пояснил сенатор, за счет донатов тре-стримеры получают прибыль, а за дополнительную плату могут снять эфир с конкретным сюжетом, но при этом по законодательству стримеру не платят с пожертвований налоги. Также, по словам Пушкова, обсуждается вопрос о регистрации стримеров как индивидуальных предпринимателей.
В феврале в Совфеде предложили возбуждать уголовные дела по трэш-стримам без жалоб жертвы.
Ранее в МВД сочли треш-стримы причиной повышения агрессии в обществе.
Конфискованные в нарколаборатории во Франции вещдоки оказались мешками со сладостями
Французская полиция объявила о конфискации крупной партии экстази в ходе спецоперации под Парижем, но при экспертизе выяснилось, что это перетертые сладости, сообщило агентство France- Presse со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Согласно первоначальному сообщению префектуры столичной полиции, опубликованному в среду, операция проводилась в нарколаборатории в коммуне Сен-Уэн, которая, по данным следствия, снабжала синтетическими наркотиками организаторов нелегальных вечеринок. В Twitter ведомства были опубликованы также две фотографии с мешком розового порошка и пакетами с прессованными гранулами такого же цвета. Стоимость конфискованного, по оценке правоохранительных органов, составила 1 млн евро, передает ТАСС.
Однако результаты токсикологического анализа показали полное отсутствие каких-либо наркотических веществ или ядов. Источник France- Presse сообщил, что конфискованный розовый порошок, из которого прессовали таблетки, был, скорее всего, получен путем «измельчения клубничных мармеладок». Парижская полиция пока не прокомментировала данную информацию.
Ранее более тысячи упаковок из-под чая, в которых была марихуана, изъяты в Подмосковье, злоумышленник арестован.
Певцов призвал навсегда заблокировать Twitter в России
Актер Дмитрий Певцов призвал закрыть навсегда Twitter в России за пропаганду детской порнографии и призывы детей к суициду.
«Я бы его вообще закрыл навсегда за пропаганду того, что запрещено российским законодательством: за детскую порнографию, призывы детей к суициду и так далее», – цитирует «АиФ» Певцова.
Актер считает, что влияние западной «сексуальной революции» дошло до России в 1990-е годы и привело к развитию секс-индустрии. По его словам, интимная жизнь касается только мужчины и женщины, как было в его детстве. «Была любовь и рождаемость была хорошая», – отметил Певцов.
Ранее Роскомнадзор пригрозил, что заблокирует соцсеть Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию.
Напомним, Роскомнадзор впервые применил свои полномочия, предоставленные ему недавно принятыми законами. Регулятор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter на территории России за систематический отказ сервиса удалять посты с пропагандой наркотиков, суицидов и детским порно.
Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.
Сенатор: Для IT-гигантов штрафы в несколько миллионов рублей несущественны
«IT-компании, злостно нарушающие российское законодательство, логично штрафовать не фиксированными суммами, а процентами от их прибыли на нашем рынке», – заявила газете ВЗГЛЯД сенатор Ирина Рукавишникова. Она объяснила, почему иностранные IT-корпорации предпочитают уплатить штраф вместо того, чтобы выполнять предписания российского регулятора.
«Социальные сети, видеохостинги и поисковые системы для общественной жизни всех стран мира – это относительно новое явление. Они появлялись и декларировались как инструменты общения между людьми, которые находятся вне политики и не стремятся на что-то серьезно влиять. Они развивались стихийно и им дозволялось практически все – так проходила мягкая и тихая «колонизация» пользователей всего мира», – напомнила Ирина Рукавишникова, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
«Со временем IT-гиганты успешно коммерциализировались и превратились в мощные корпорации, которые не хотят, чтобы им ставились какие-то ограничения, а их деятельность регулировалась в каждой суверенной стране в рамках местного законодательства. Им удобнее работать по своим собственным правилам или вообще без правил, поэтому проще заплатить штраф, чем признать право каждого конкретного государство на защиту своих граждан от нежелательного или противоправного контента», – поясняет собеседница.
По словам сенатора, выручка Facebook за III квартал 2020 года составила 21,47 млрд долл. Аналогичная ситуация наблюдается по другим IT-гигантам. К примеру, холдинг Alphabet Inc., куда входит и Google, за 3-й квартал 2020 года заработал 11,25 млрд долларов. «Ощутимы ли для этих компаний штрафы в размере 3-4 млн рублей?», – риторически спросила Рукавишникова.
«Мы внимательно изучаем успешный опыт других государств по решению аналогичной проблемы. Очень интересен опыт Турции, где вводились и замедление трафика, и даже запрет на рекламную деятельность для недобросовестных игроков цифрового рынка. Также логична блокировка злостных нарушителей, либо ужесточение санкций за нарушения вплоть до ввода не фиксированных сумм, а определенного процента от оборота или прибыли компании. Это ставит под вопрос прибыльность бизнеса, с этим они вынуждены будут считаться», – пояснила сенатор.
«Оптимальный выход для каждого IT-гиганта – создание в России своего официального представительства, которое будет на месте решать все спорные вопросы, а также неукоснительное соблюдение всех норм российского законодательства в русскоязычном сегменте интернета», – резюмировала Рукавишникова.
Напомним, компания Google LLC в марте оплатила очередной штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента, сообщил Роскомнадзор .
В 2019 году в отношении Google было возбуждено дело об административном правонарушении за неудаление запрещенного контента из поисковой выдачи. Сумма штрафа составила 700 тыс. рублей, штраф был оплачен. Проводимый Роскомнадзором мониторинг зафиксировал, что компания выполняет требования российского законодательства лишь частично. Это стало основанием для возбуждения производства за повторное совершение административного правонарушения 25 мая 2020 года суд оштрафовал Google на сумму 1,5 млн рублей. Штраф был также оплачен. Дальнейший мониторинг выявил, что в поисковой выдаче остается порядка 30% ссылок на запрещенный в России контент, что повлекло новый штраф в марте этого года.
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YouTube снял блокировку с канала «Вести Крым»
Видеохостинг YouTube снял блокировку с канала телекомпании «Вести Крым», сообщил директор телеканала Александр Минаков.
«Только что нас разблокировали – без уведомления. Мы сами случайно это узнали», – поянил Минаков РИА «Новости».
Он добавил, что причина блокировки была абсурдной. «В качестве претензии нам предъявляли видеохронику о зверствах фашистов и украинских националистов на территории Украины. Нам это вменили как разжигание ненависти к определенным социальным группам. То есть по логике видеохостинга YouTube выходило, что мы разжигаем ненависть к таким социальным группам как фашисты и украинские националисты. Это полный абсурд», – сообщил глава канала.
Хронику позаимствовали из программы немецко-французского телеканала Arte, добавил Минаков.
«Публикация в нашем аккаунте вышла два года назад. Поэтому мне кажется, что видеохостинг просто искал повод. Ведь неслучайно, что блокировка совпала с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», – поделился размышлениями руководитель телекомпании.
На YouTube-канал подписаны около 45 тыс. человек, каждый месяц он набирает порядка 3 млн просмотров.
Ранее сообщалось, что YouTube на неделю заблокировал возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым».
До этого YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины.
Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram и WhatsApp
Проблемы в работе принадлежащих компании Facebook социальных сетях Instagram и WhatsApp наблюдаются в пятницу в ряде стран. Больше всего на сбои в работе мессенджера жалуются в США, России, Великобритании, сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающем работу интернет-ресурсов.
Глобальный сбой произошел у Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp. Сбои в работе соцсетей начались примерно в 20.10. О проблемах сообщали жители Польши, Венгрии, Италии, Аргентины и других стран. Жители России столкнулись со сбоями в работе WhatsApp и Instagram.
«Нам известно, что в данный момент некоторые люди испытывают трудности с доступом к сервисам семейства приложений Facebook. Мы делаем все возможное, чтобы устранить неполадки как можно скорее», – заявил официальный представитель Facebook, передает РИА «Новости».
Как отмечает сервис, 76% пользователей Instagram испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, 15% не могут войти на сайт, еще 7% жалуются на проблемы с заходом в свою учетную запись, передает ТАСС.
Около 71% пользователей WhatsApp, сообщивших о проблемах в работе приложения, испытывают проблемы с соединением. 26% жалуется на сложности в отправлении и получении сообщений, 1% не могут войти в свою учетную запись.
Ранее в работе «ВКонтакте» зафиксировали массовый сбой.
YouTube заблокировал возможность публикаций для канала «Вести Крым»
Видеохостинг YouTube на неделю заблокировал возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым» и угрожает заблокировать его полностью.
«Причиной назвали публикацию двухлетней давности. Она вышла 21 апреля 2019 года под заголовком «Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР». В публикации использована хроника времен Великой Отечественной войны. На видео нацисты сжигают села в поисках еврейского населения. Якобы это видео нарушает правило, запрещающее демонстрацию насильственных действий против отдельных лиц или определенной группы людей или содержатся призывы их совершать», – сообщает телеканал «Россия 24».
Видеохостинг, по информации вещателя, предупреждает, что если в ближайшие три месяца обнаружит еще какие-то нарушения, то заблокирует «Вести Крым» полностью, передает РИА «Новости».
Ранее YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины.
Обнаружен маскирующийся под Clubhouse для Android вирус
Специалисты разработчика антивирусов ESET обнаружили новый троян, маскирующийся под приложение Clubhouse для операционной системы Android, в то время как соцсеть доступна только на смартфонах с iOS.
«Сайт трудно отличить от настоящего, поскольку он выглядит как качественная копия легитимного сайта Clubhouse. Как только пользователь нажимает «Загрузить с Google Play», приложение автоматически загружается на устройство пользователя. Стоит отметить, что легитимные веб-сайты всегда перенаправляют пользователя в Google Play, а не предлагают сразу загрузить приложение», – передает РИА «Новости» слова исследователя ESEТ Лукаша Стефанко.
Эксперты назвали новый вирус BlackRock. Они пояснили, что троян может получать доступ к данным для входа в различные онлайн-сервисы. BlackRock при запуске приложения отображает окно для входа в систему, идентичное настоящей программе, однако вместо входа пользователь передает свои учетные данные. Вирус может похищать данные для входа в Twitter, WhatsApp, Facebook, Amazon, Netflix, Outlook, eBay, Coinbase, Plus500, Cash App, BBVA и Lloyds Bank, уточняется в сообщении.
На прошлой неделе социальная сеть Twitter анонсировала запуск аналога Clubhouse.
В феврале об опасности Clubhouse предупреждало Роскачество.
Роскомнадзор заявил об отсутствии реакции Twitter на требование ведомства
Компания Twitter никак не реагирует на требования Роскомнадзора удалить запрещенную информацию, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.
«Если говорить об иных иностранных площадках (YouTube, Facebook) – к ним тоже имеются претензии. Но к Twitter их больше, они не реагируют, мы не видим обратной связи, не видим каких-то подвижек к тому, чтобы на территории России эта платформа исполняла законодательство Российской Федерации», – передает его слова ТАСС.
Роскомнадзор, отметил Зайцев, будет ждать месяц, после чего будет готов предпринять другие меры в отношении соцсети.
Ранее Роскомнадзор пригрозил, что через месяц заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. На прошлой неделе ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия Роскомнадзора в отношении соцсети Twitter являются принуждением к исполнению российского законодательства, которое нарушается.
Российские компании выступили за равные возможности в онлайн-поиске
Российские компании подписали открытое письмо, в котором выразили недовольство отсутствием конкуренции, обвинили «Яндекс» в нарушении принципа равенства условий и выступили за установление равных возможностей в онлайн-поиске.
Среди 20 подписантов такие компании как «Авито», «Дром», «Кассир.ру», «Туту.ру», «Циан», IVI, 2ГИС, Profi.ru, YouDo.com и другие, передает РИА «Новости».
«В современной цифровой экономике потребитель сталкивается с большим разнообразием товаров и услуг и конкуренцией их поставщиков. Выбор такого поставщика – интернет-магазина или сервиса – большинство пользователей осуществляет с помощью поисковых систем. Если все поставщики товаров и услуг находятся в равных условиях, то потребитель имеет возможность найти оптимальное по цене и качеству предложение», – говорится в письме.
При этом авторы документа считают, что «именно этот принцип равенства условий, по мнению ФАС, пытается нарушить компания «Яндекс», которая «контролирует поисковую систему и в многих категориях товаров и услуг предоставляет собственным сервисам преимущества перед конкурентами».
«Участники интернет-отрасли уверены, что честная конкуренция – важнейший элемент экономического развития общества и государства. … Мы полагаем, что злоупотребление доминирующим положением недопустимо и что пользователи поисковых систем имеют полное право получать объективную информацию обо всем многообразии товаров и услуг – в том числе, с помощью инструментов, равнодоступных всем участникам рынка. Мы убеждены, что интересы и потребителей, и бизнеса, и государства в этом вопросе совпадают», – считают авторы письма.
В феврале ФАС выдала «Яндексу» предупреждение за создание дискриминационных условий в поисковой системе. Компания должна предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. Сам поисковик заявлял, что не согласен с ФАС, утверждая, что часть требований ведомства уже реализована в поиске, а исполнение всех – ухудшит качество поиска.