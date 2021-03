Захарова пообещала, что Россия пересмотрит подход к Twitter из-за изменения политики соцсети ФНС предложила установить налог на донаты треш-стримерам Роскомнадзор заявил об отсутствии реакции Twitter на требование ведомства 19 марта 2021, 13:49 Текст: Елизавета Булкина

Компания Twitter никак не реагирует на требования Роскомнадзора удалить запрещенную информацию, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. «Если говорить об иных иностранных площадках (YouTube, Facebook) – к ним тоже имеются претензии. Но к Twitter их больше, они не реагируют, мы не видим обратной связи, не видим каких-то подвижек к тому, чтобы на территории России эта платформа исполняла законодательство Российской Федерации», – передает его слова ТАСС. Роскомнадзор, отметил Зайцев, будет ждать месяц, после чего будет готов предпринять другие меры в отношении соцсети. Ранее Роскомнадзор пригрозил, что через месяц заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. На прошлой неделе ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия Роскомнадзора в отношении соцсети Twitter являются принуждением к исполнению российского законодательства, которое нарушается.

Захарова пообещала, что Россия пересмотрит подход к Twitter из-за изменения политики соцсети 19 марта 2021, 13:10 Текст: Елизавета Булкина

Россия пересмотрит свой подход к Twitter в связи с заявлением соцсети о пересмотре политики в отношении мировых лидеров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем Facebook она привела сообщения СМИ, согласно которым, Twitter «пересматривает свою политику в отношении мировых лидеров, чтобы решить, как поступать с теми политиками, которые будут нарушать правила использования социальной сети». В соцсети заявили, что хотят, чтобы их политика «оставалась актуальной с учетом постоянно меняющегося характера политического дискурса в Twitter». «А мы тоже хотим, чтобы наша политика оставалась актуальной с учетом постоянно меняющегося характера политического дискурса в Twitter, поэтому мы пересматриваем наш подход к Twitter», – заявила в ответ Захарова. Ранее Роскомнадзор пригрозил, что через месяц заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. На прошлой неделе ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия Роскомнадзора в отношении соцсети Twitter являются принуждением к исполнению российского законодательства, которое нарушается. Пользователей предупредили об опасности использования WhatsApp 19 марта 2021, 07:41

Изменения в политике конфиденциальности и пользовательском соглашении мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипулирования их мнением, говорится в исследовании Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр». Эксперты напомнили, что WhatsApp, Facebook и Instagram подчиняются законам США, где компании обязаны предоставлять спецслужбам соответствующий доступ и ключи шифрования даже без специальных оснований, установленных законом. «Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру», – приводит мнение авторов исследования РИА «Новости». Новая политика приватности также позволяет манипулировать мнением пользователей. Как поясняется в исследовании, ключевым риском в данной ситуации является тот факт, что оператор получает возможность «склеить» аккаунты пользователя в WhatsApp с аккаунтами в Facebook и Instagram, который также принадлежит Facebook, создав уникальный профиль пользователя с огромным количеством характеристик, что позволит, применяя технологии искусственного интеллекта, не только просчитывать поведение пользователя, но и «программировать его определенным образом, воздействуя на чувствительные для пользователя «триггеры» специально подаваемой информацией». Кроме того, в новой редакции пользовательского соглашения речь идет о передаче личных данных пользователей мессенджера компании Facebook, владеющей сервисом. «Так, начиная с 2014 года, мессенджер передает значительный объем пользовательских данных компаниям Facebook: номер телефона пользователя, номера телефонов контактов из записной книжки, адресат, время отправки и прочтения сообщений, местонахождение и параметры пользовательского устройства и так далее», – напоминают авторы исследования. Как отмечают эксперты НТЦ, технически WhatsApp имеет возможность собирать еще больше данных, нежели декларируется. Например, если пользовательское устройство разрешает доступ к файлам, приложение может считывать все, что находится в хранилищах данных. Соответственно, если разрешен доступ к камере и микрофону, приложение, теоретически, может вести запись без ведома пользователя в любой момент времени, резюмировали аналитики центра. Напомним, 16 января мессенджер WhatsApp отложил сроки введения новой политики, в соответствии с которой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook. Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, включив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В частности, компания собиралась получить сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о бегстве пользователей в Telegram из-за новой политики WhatsApp. Так, после обновления пользовательского соглашения от принадлежащего Facebook мессенджера отказалась администрация президента Турции. Кроме того, из WhatsApp в Telegram ушла глава ЦИК Элла Памфилова. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров неоднократно предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности. В Брянске начался суд над блогером за клевету на ветерана 17 марта 2021, 18:32 Текст: Ксения Панькова

Суд в Брянске начал рассмотрение дела в отношении блогера и юриста Сергея Маслова, который обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, отца губернатора Брянской области Александра Богомаза, заседания будут проходить в закрытом режиме, сообщили в Брянском областном суде. «Сторона обвинения – прокуратура Брянской области, заседания будут проходить в закрытом режиме до момента оглашения резолютивной части», – рассказали в суде, передает РИА «Новости». Брянский блогер и юрист Сергей Маслов обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, отца губернатора Брянской области Александра Богомаза. В августе на Youtube был опубликован ролик, в котором адвокат рассказал, что ветеран якобы сотрудничал с контрразведкой Германии. В отношении Маслова было возбуждено уголовное дело за клевету. На среду было назначено первое судебное заседание по делу. Напомним, депутаты подготовили поправки ко второму чтению в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма и защите исторической памяти, который Госдума единогласно приняла в первом чтении 10 февраля. Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет. Все думские фракции поддержали поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов. 20 февраля суд Москвы признал блогера Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей. Instagram запретил взрослым писать сообщения незнакомым детям 16 марта 2021, 18:28 Текст: Алексей Дегтярев

Американская социальная сеть Instagram запретила взрослым писать сообщения несовершеннолетним, которые на них не подписаны. «Для защиты подростков от нежелательных контактов со стороны взрослых мы представляем нововведение, запрещающее взрослым писать сообщения людям, не достигшим 18 лет», – говорится в блоге Instagram. Взрослый, пытающийся написать сообщение несовершеннолетнему, который на него не подписан, получает уведомление о том, что direct message (личное сообщение) не проходит. «Нововведение полагается на работу по прогнозированию возраста людей с помощью технологии машинного обучения и возраста, который люди сообщают нам при регистрации», – отмечается в блоге. В 2019 году Instagram заявлял о внедрении ряда функций, которые помогут бороться с травлей в интернете. Депутат: Apple показала другим IT-гигантам пример конструктивного взаимодействия с властями РФ 16 марта 2021, 17:03 Текст: Андрей Самохин,

Наталья Макарова

При обсуждении законопроекта об обязательной предустановке российского ПО на гаджеты, «диванные аналитики» предсказывали уход Apple с российского рынка. Но компания согласилась исполнять нормы закона, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, оценив договоренности американского производителя с Минцифры РФ об установке российских приложений на новые устройства Apple. «По теме предустановки отечественного программного обеспечения на устройства государство и российские компании единодушны – это эффективная и нужная мера. Ведь речь идет не о чем-то политическом, а всего-лишь о создании конкурентной среды между приложениями, о доступе к «архитектуре» цифровой платформы. Это абсолютно цивилизованная история», – пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «Кроме того, для иностранных компаний, которые здесь продают различные устройства, эта мера технологически легко выполнима», – заверил депутат. Во вторник компания Apple договорилась с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) о предустановке на свои устройства приложений от российских разработчиков, Как сообщило издание «Ведомости», уже 1 апреля при первом включении гаджета пользователь увидит на экране меню с российскими приложениями из утвержденного правительством списка. От них можно будет отказаться, убрав галочки напротив. Ранее было анонсировано появление карт «Мир» в Apple Pay. Российская платежная система «Мир» занимается вопросом добавления своих карт в сервис бесконтактной оплаты Apple Pay, заявили в пресс-службе системы. Горелкин напомнил о том, что год назад шла активная стадия обсуждения предустановки отечественного ПО на гаджеты. «Безусловно, логично и закономерно поддерживать отечественный IT-сектор. Это укладывается в нашу стратегию импортозамещения и развития российских продуктов», – добавил депутат. «Мы, в отличие от США и Великобритании, которые последнее время пытались активно выдавливать китайские IT-компании с собственных рынков, действуем честно и прозрачно, создавая понятные и равные условия для иностранных и российских производителей софтвера», – подчеркнул Горелкин. «Компании, продающие устройства на платформе Android, сразу сказали, что выполнят условия тогда еще законопроекта, – продолжил парламентарий. – А по поводу Apple пошли разговоры: диванные аналитики предрекали уход компании с российского рынка. Но я еще тогда заявил – Apple никуда не уйдет. Рынок наш может быть и не самый большой - и количественно и финансово для этой компании, но все же достаточно перспективный. Здесь сформирована большая лояльная аудитория пользователей. И она довольно объемна, если сравнивать с поклонниками других платформ. Поэтому и было найдено взаимоприемлемое решение, и компания взяла на себя обязательство его выполнения, начиная с 1 апреля этого года». Горелкин пояснил, что согласно договоренностям в а App Store появятся все ключевые отечественные приложения, которые сейчас можно скачать в Play Market. На гаджетах Apple появится специальное диалоговое окно, через которое пользователь сможет выбрать приложение на основе российского программного обеспечения. «Это пример конструктивного цивилизационного сотрудничества, в отличие от других крупных IT-платформ, – отмечает депутат. – У Apple в России есть полноценный офис, я часто взаимодействовал с ними и они всегда шли на контакт по всему кругу вопросов. Хотелось бы, чтобы другие западные компании – Facebook, Twitter, Google брали с нее пример конструктивного взаимодействия и исполнения российского законодательства». «Для нас важен сам диалог. Twitter получил замедление своего трафика потому, что упорно и демонстративно не шел на такой диалог, что выглядело неадекватным и маргинальным», – отметил Горелкин. Напомним, согласно постановлению правительства, на смартфоны и планшеты любых производителей в России должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, в том числе и платежная система «Мир». Стало известно об удалении браузера Alibaba из китайских магазинов приложений 16 марта 2021, 15:55 Текст: Алексей Дегтярев

Из китайских магазинов приложений для мобильных устройств удалили интернет-браузер компании Alibaba UC Browser, сообщили западные СМИ. Власти Китая якобы приняли меры в отношении браузера от Alibaba после того, как государственный телеканал КНР CCTV продемонстрировал сюжет о «вводящей в заблуждение медицинской онлайн-рекламе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. В сюжете шла речь о том, что при поиске в браузере по ключевым словам пользователи могли попасть на веб-страницы частных медицинских учреждений, а не государственных. По данным издания, большая часть китайских магазинов приложений, включая магазины Huawei, Xiaomi и Tencent, ввели блокировку на браузер UC Browser или удалили его. По данным газеты, удаление приложения – это стандартная мера в Китае, она применяется в качестве «наказания» для фирм, нарушающих правила. Разработчик браузера UCWeb, принадлежащий Alibaba, принес извинения за подобную рекламу, и пообещал устранить нарушения. Ранее западные СМИ сообщили, что китайское правительство якобы попросило сократить число медиаактивов компанию Alibaba. YouTube снял блокировку с канала «Вести Крым» 18 марта 2021, 18:38 Текст: Алексей Дегтярев

Видеохостинг YouTube снял блокировку с канала телекомпании «Вести Крым», сообщил директор телеканала Александр Минаков. «Только что нас разблокировали – без уведомления. Мы сами случайно это узнали», – поянил Минаков РИА «Новости». Он добавил, что причина блокировки была абсурдной. «В качестве претензии нам предъявляли видеохронику о зверствах фашистов и украинских националистов на территории Украины. Нам это вменили как разжигание ненависти к определенным социальным группам. То есть по логике видеохостинга YouTube выходило, что мы разжигаем ненависть к таким социальным группам как фашисты и украинские националисты. Это полный абсурд», – сообщил глава канала. Хронику позаимствовали из программы немецко-французского телеканала Arte, добавил Минаков. «Публикация в нашем аккаунте вышла два года назад. Поэтому мне кажется, что видеохостинг просто искал повод. Ведь неслучайно, что блокировка совпала с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», – поделился размышлениями руководитель телекомпании. На YouTube-канал подписаны около 45 тыс. человек, каждый месяц он набирает порядка 3 млн просмотров. Ранее сообщалось, что YouTube на неделю заблокировал возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым». До этого YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины. YouTube заблокировал возможность публикаций для канала «Вести Крым» 18 марта 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Видеохостинг YouTube на неделю заблокировал возможность публикаций и прямых трансляций на канале «Вести Крым» и угрожает заблокировать его полностью. «Причиной назвали публикацию двухлетней давности. Она вышла 21 апреля 2019 года под заголовком «Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР». В публикации использована хроника времен Великой Отечественной войны. На видео нацисты сжигают села в поисках еврейского населения. Якобы это видео нарушает правило, запрещающее демонстрацию насильственных действий против отдельных лиц или определенной группы людей или содержатся призывы их совершать», – сообщает телеканал «Россия 24». Видеохостинг, по информации вещателя, предупреждает, что если в ближайшие три месяца обнаружит еще какие-то нарушения, то заблокирует «Вести Крым» полностью, передает РИА «Новости». Ранее YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить». Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины. Эксперт назвала условия для полной блокировки Twitter в России 16 марта 2021, 20:27 Текст: Андрей Резчиков

«Если Twitter будет отказываться исполнять требования российского законодательства, то вполне логично, что эта соцсеть будет заблокирована на территории России», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Так она отреагировала на предупреждение Роскомнадзора заблокировать Twitter через месяц в случае неудаления запрещенного контента. «Роскомнадзор последовательно, практически в течение года, выдвигал различные требования к Twitter об удалении деструктивного контента. И результатом этого стало решение по замедлению трафика данной платформы», – напомнила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она рассказала, что волонтеры Лиги проверяют, удаляет ли Twitter запрещенный контент. «Мы провели акцию, чтобы привлечь внимание платформы к этому контенту, и показать, где он находится. Для этого мы маркировали подобный контент определенными хештегами, но в результате мы увидели, что соцсеть заботится о своем имидже больше, чем о пользователях, которые могут столкнуться с этим контентом. В результате запрещенный контент не был удален, а наши волонтеры были заблокированы. Если Twitter будет отказываться исполнять требования российского законодательства, то вполне логично, что эта соцсеть будет заблокирована на территории России», – уверена эксперт. Мизулина добавила, что у Роскомнадзора есть все технические средства для того, чтобы блокировка Twitter была действенной и при этом не пострадали другие сайты. Во вторник Роскомнадзор пригрозил, что через месяц заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. На прошлой неделе ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже. Красовский обратился в Роскомнадзор из-за политики YouTube в отношении RT 16 марта 2021, 15:28 Текст: Елизавета Булкина

Журналист Антон Красовский обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой обратить внимание на политику YouTube в отношении телеканала RT. Он заявил о притеснении его документального проекта «Эпидемия», созданного совместно с RT. «Год назад, когда в России началась эпидемия коронавируса, я и моя команда начали делать регулярный цикл репортажных фильмов – «Эпидемия». Внимание к теме было такое, что миллионы зрителей моментально обратили на продукт свое внимание. Миллионы зрителей видели его на канале «Россия 24», на Facebook RT, во «ВКонтакте» и, разумеется, на YouTube», — написал Красовский в письме к главе ведомства, которое опубликовал также в своем Telegram-канале. Он уточнил, что интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко за ночь собрало больше 2 млн просмотров и было тут же заблокировано модератором. «Разразился скандал, возможно, Вы его помните. И ролик восстановили. Но после этого YouTube, видимо, принял решение пессимизировать все, что мы производим. С каждым разом выдача нашего видеоконтента в поиске и рекомендациях сокращалась и в итоге свелась до нуля», – продолжил Красовский. Журналист пояснил, что команда попыталась перейти с YouTube и Google на коммерческие отношения: сократила вложения в производство, выделила сэкономленные деньги на промо и попробовала протестировать. По словам Красовского, ни одна из рекламных кампаний не была принята модераторами YouTube. «Мы пытались рекламировать вполне спокойный фильм про депутата Госдумы Оксану Пушкину, где она общается с женщинами, подвергшимися насилию. Фильм про российского параатлета Дмитрия Игнатова. (…) Мы пытались поставить на промо интервью с вице-мэром города Москвы Анастасией Раковой», – написал он. По словам Красовского, ни один из этих видеопродуктов не был принят модераторами с формулировкой «деликатный контент», а апелляции и разговоры с руководством русского YouTube и Google оказались бесполезными. «Именно поэтому я обращаюсь к Вам, поскольку надежды наши растаяли и терпение закончилось. Год нас убивают на нашей же земле, и мы ничего не можем сделать. Ни дать отпор, ни контратаковать, ни даже уйти в партизаны. Год мы унижаемся, клянчим, плачем на плече у сотрудников американской компании, чтобы хоть как-то выцыганить у них дозволение быть заметными. Я мог бы написать, что год на нас не обращают внимание. Но это не так. Год за нами пристально следят в YouTube и на корню пресекают хоть какое-то внимание к нам… Уважаемый Андрей Юрьевич, я прошу Вас и Роскомнадзор обратить внимание на несправедливое отношение YouTube к государственному производителю», – написал в письме журналист. В декабре прошлого года Госдума одобрила в первом чтении проект закона об ответных мерах за цензуру против российских СМИ. В Госдуме предложили оперативно блокировать ложные сообщения об актах терроризма 16 марта 2021, 20:36 Текст: Ксения Панькова

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в Госдуме принято решение внести поправку в действующее законодательство, ограничивающую доступ к информации, содержащей заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Решение о внесении поправки было принято на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Она будет внесена к уже принятому в первом чтении законопроекту об оперативной блокировке экстремистских материалов по решению Генерального прокурора или его заместителей, сообщает «ДумаТВ». По словам Пискарева, «ложные сообщения о терактах – это оружие информационной войны, которая все активнее ведется против нашей страны. Эти сообщения – легкий способ заставить любое государство нести колоссальные финансовые потери, одновременно сея панику и поддерживая атмосферу страха в обществе». При этом в текстах угроз зачастую стала размещаться информация об одновременном минировании нескольких десятков объектов, включая детские сады, школы, больницы, торговые центры, аэропорты, железнодорожные вокзалы, а также суды и отделы полиции. В выборный период, зачастую, таким атакам с целью сорвать голосование подвергаются именно школы, так как там располагаются избирательные участки. Сообщения о ложных терактах, уточнил парламентарий, в подавляющем большинстве направлялись с зарубежных электронных почтовых сервисов, в частности из США, Франции, Японии, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Канады и ряда других стран. «Решение об оперативной блокировке информационных ресурсов, распространяющих заведомо ложные сообщения о терактах, позволит оградить наших граждан от негативных последствий подобной провокационной деятельности и связанных с ней возможных рисков», – добавил он. Ранее Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект о блокировке информации, которая обосновывает или оправдывает экстремистскую и террористическую деятельность. Норма, которая предусмотрена законопроектом, позволит в короткие сроки блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию экстремистского и террористического толка. Краснов: половина экстремистских преступлений совершаются в интернете 17 марта 2021, 16:27 Текст: Алексей Дегтярев

Половина преступлений экстремистской направленности в России совершается в Сети, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на заседании коллегии надзорного ведомства. «Интернет стал одним из основных источников распространения экстремистской идеологии. С его использованием совершается половина соответствующих преступлений. При этом их общее число в истекшем году возросло почти вдвое», – цитирует Краснова ТАСС. В прошлом году прокуратура добилась удаления контента с призывами к экстремизму, терроризму и массовым беспорядкам с 52 тыс. интернет-ресурсов, также в 2020 году заблокировали доступ к 10 тыс. сайтов. «Наращивайте усилия по противодействию распространению в СМИ негативной и фейковой информации, нагнетающей эскалацию, содержащей призывы к насильственным действиям», – обратился глава ведомства к подчиненным. Также на заседании коллегии Генпрокуратуры президент Владимир Путин призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране и проявления национализма. Российские компании выступили за равные возможности в онлайн-поиске 18 марта 2021, 14:04 Текст: Алина Назарова

Российские компании подписали открытое письмо, в котором выразили недовольство отсутствием конкуренции, обвинили «Яндекс» в нарушении принципа равенства условий и выступили за установление равных возможностей в онлайн-поиске. Среди 20 подписантов такие компании как «Авито», «Дром», «Кассир.ру», «Туту.ру», «Циан», IVI, 2ГИС, Profi.ru, YouDo.com и другие, передает РИА «Новости». «В современной цифровой экономике потребитель сталкивается с большим разнообразием товаров и услуг и конкуренцией их поставщиков. Выбор такого поставщика – интернет-магазина или сервиса – большинство пользователей осуществляет с помощью поисковых систем. Если все поставщики товаров и услуг находятся в равных условиях, то потребитель имеет возможность найти оптимальное по цене и качеству предложение», – говорится в письме. При этом авторы документа считают, что «именно этот принцип равенства условий, по мнению ФАС, пытается нарушить компания «Яндекс», которая «контролирует поисковую систему и в многих категориях товаров и услуг предоставляет собственным сервисам преимущества перед конкурентами». «Участники интернет-отрасли уверены, что честная конкуренция – важнейший элемент экономического развития общества и государства. … Мы полагаем, что злоупотребление доминирующим положением недопустимо и что пользователи поисковых систем имеют полное право получать объективную информацию обо всем многообразии товаров и услуг – в том числе, с помощью инструментов, равнодоступных всем участникам рынка. Мы убеждены, что интересы и потребителей, и бизнеса, и государства в этом вопросе совпадают», – считают авторы письма. В феврале ФАС выдала «Яндексу» предупреждение за создание дискриминационных условий в поисковой системе. Компания должна предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. Сам поисковик заявлял, что не согласен с ФАС, утверждая, что часть требований ведомства уже реализована в поиске, а исполнение всех – ухудшит качество поиска. В Кремле оценили действия Роскомнадзора в отношении Twitter 17 марта 2021, 13:12 Текст: Елизавета Булкина

Действия Роскомнадзора в отношении соцсети Twitter являются принуждением к исполнению российского законодательства, которое нарушается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это надзорное ведомство, и надзорное ведомство действует в строгом соответствии с законами России. И это ведомство не ведет деятельность против Twitter и не может этого делать. Они ведут действия, которые направлены на соблюдение российского законодательства и на принуждение компаний к выполнению российских законов в случае, если они от этого демонстративно отказываются», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости». Журналисты отметили, что ведомство развернуло активную кампанию, в том числе информационную, против Twitter и теперь призывает блокировать аккаунты, например, аккаунт «МБХ медиа». У Пескова поинтересовались, согласовывает ли Роскомнадзор свои действия с администрацией президента, «Безусловно, администрация президента информируется об этих действиях», – сказал он в ответ. «Но в данном случае Роскомнадзор выполняет свои обязанности, это его функция. Невозможно себе представить, чтобы любая компания – не важно, какого она размера, любая компания, которая действует в сфере IT, в сфере социальных сетей и так далее, чтобы она действовала в нарушение законов России. И в случае больших компаний, и в случае средних. и в случае микрокомпаний это требует совершенно одинаковых действий по возвращению законности в их деятельность», – уточнил Песков. Во вторник Роскомнадзор пригрозил, что через месяц заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. На прошлой неделе ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента. Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже. «Если Twitter будет отказываться исполнять требования российского законодательства, то вполне логично, что эта соцсеть будет заблокирована на территории России», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. ФНС предложила установить налог на донаты треш-стримерам 19 марта 2021, 15:11 Текст: Абдулла Шакиров

Федеральная налоговая служба России предложила взимать налог на добровольные денежные переводы треш-стримерам, ведомство готовит соответствующие изменения в законодательство, сообщил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. «Это необходимо как минимум потому, что их деятельность направлена на получение дохода», – цитирует Пушкова РИА «Новости». Как пояснил сенатор, за счет донатов тре-стримеры получают прибыль, а за дополнительную плату могут снять эфир с конкретным сюжетом, но при этом по законодательству стримеру не платят с пожертвований налоги. Также, по словам Пушкова, обсуждается вопрос о регистрации стримеров как индивидуальных предпринимателей. В феврале в Совфеде предложили возбуждать уголовные дела по трэш-стримам без жалоб жертвы. Ранее в МВД сочли треш-стримы причиной повышения агрессии в обществе.