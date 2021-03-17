В Кремле оценили действия Роскомнадзора в отношении Twitter

Действия Роскомнадзора в отношении соцсети Twitter являются принуждением к исполнению российского законодательства, которое нарушается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это надзорное ведомство, и надзорное ведомство действует в строгом соответствии с законами России. И это ведомство не ведет деятельность против Twitter и не может этого делать. Они ведут действия, которые направлены на соблюдение российского законодательства и на принуждение компаний к выполнению российских законов в случае, если они от этого демонстративно отказываются», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».

Журналисты отметили, что ведомство развернуло активную кампанию, в том числе информационную, против Twitter и теперь призывает блокировать аккаунты, например, аккаунт «МБХ медиа».

У Пескова поинтересовались, согласовывает ли Роскомнадзор свои действия с администрацией президента, «Безусловно, администрация президента информируется об этих действиях», – сказал он в ответ.

«Но в данном случае Роскомнадзор выполняет свои обязанности, это его функция. Невозможно себе представить, чтобы любая компания – не важно, какого она размера, любая компания, которая действует в сфере IT, в сфере социальных сетей и так далее, чтобы она действовала в нарушение законов России. И в случае больших компаний, и в случае средних. и в случае микрокомпаний это требует совершенно одинаковых действий по возвращению законности в их деятельность», – уточнил Песков.

Во вторник Роскомнадзор пригрозил, что через месяц заблокирует доступ к Twitter на территории России, если сервис не удалит запрещенную информацию. На прошлой неделе ведомство замедлило работу соцсети до удаления всей запрещенной информации. Также Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении Twitter из-за неудаления незаконного контента.

Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в России уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже.

«Если Twitter будет отказываться исполнять требования российского законодательства, то вполне логично, что эта соцсеть будет заблокирована на территории России», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.