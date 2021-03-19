Камерун зарегистрировал «Спутник V»

Камерун зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», став 53 страной, одобрившей препарат, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет об одобрении применения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения республики Камерун. Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 53 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире», – говорится на сайте фонда.

Как отметил генеральный директор РФПИ, африканский континент входит в число лидеров по количеству государств, одобривших применение «Спутника V». Сегодня препарат одобрен в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане и Филиппинах.

Тем временем стало известно, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.