Норвегия отложила возобновление вакцинации препаратом AstraZeneca

Вакцинация препаратом AstraZeneca по-прежнему находится «на паузе», мы намерены проводить дальнейшие исследования случаев побочных реакций, сообщила директор норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг.

«Мы полагаем, что пока рано делать выводы и подождем со своим решением до следующей недели. Вакцинация препаратом AstraZeneca по-прежнему находится «на паузе» до тех пор, пока у нас не будет исчерпывающей картины относительно сложившейся ситуации»,– цитирует РИА «Новости» Столтенберг.

Она заявила, что существует сотрудничество между медицинскими профессиональными кругами в Норвегии и за рубежом. «Мы ищем подсказки, связанные как с клиническими исследованиями, так и с тем, где была произведена вакцина и какие стороны участвовали», – пояснила Столтенберг, посоветовав всем, кто испытал серьезные побочные реакции после вакцинации обратиться к врачу.

По словам директора норвежского агентства лекарственных средств Аудуна Хого, им известно о пяти случаях редко встречающего сочетания таких симптомов как образование тромбов, кровотечения и низкого количества тромбоцитов среди тех, кто прививался AstraZeneca. Он считает, что нельзя исключать, что это может быть связано с применением вакцины.

Ранее норвежские ученые раскрыли причину побочных эффектов от вакцины AstraZeneca. 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.