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Норвегия отложила возобновление вакцинации препаратом AstraZeneca
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Вакцинация препаратом AstraZeneca по-прежнему находится «на паузе», мы намерены проводить дальнейшие исследования случаев побочных реакций, сообщила директор норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг.
«Мы полагаем, что пока рано делать выводы и подождем со своим решением до следующей недели. Вакцинация препаратом AstraZeneca по-прежнему находится «на паузе» до тех пор, пока у нас не будет исчерпывающей картины относительно сложившейся ситуации»,– цитирует РИА «Новости» Столтенберг.
Она заявила, что существует сотрудничество между медицинскими профессиональными кругами в Норвегии и за рубежом. «Мы ищем подсказки, связанные как с клиническими исследованиями, так и с тем, где была произведена вакцина и какие стороны участвовали», – пояснила Столтенберг, посоветовав всем, кто испытал серьезные побочные реакции после вакцинации обратиться к врачу.
По словам директора норвежского агентства лекарственных средств Аудуна Хого, им известно о пяти случаях редко встречающего сочетания таких симптомов как образование тромбов, кровотечения и низкого количества тромбоцитов среди тех, кто прививался AstraZeneca. Он считает, что нельзя исключать, что это может быть связано с применением вакцины.
Ранее норвежские ученые раскрыли причину побочных эффектов от вакцины AstraZeneca. 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
Норвежские ученые раскрыли причину побочных эффектов от вакцины AstraZeneca
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Вакцина от коронавируса AstraZeneca способна вызывать сильный иммунный ответ, который может вызвать повышенное тромбообразование, установили ученые из университетской клиники Осло.
Норвежские исследователи заявили, что установили причину острой побочной реакции на препарат AstraZeneca у некоторых больных, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание VG.
Согласно гипотезе экспертов, вакцина вызвала неожиданную иммунную реакцию у трех заболевших медиков, попавших в госпиталь после прививки AstraZeneca. Это спровоцировало у них тромбов и снижение уровня тромбоцитов, отметил профессор Пол Андре Холме.
Ученые отметили, что это может быть наиболее вероятной причиной побочных эффектов от препарата. У тромбоцитов установлены специфические антитела, которые дают картину, известную в других областях медицины, но вызываемую другими препаратами.
13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
В Чехии расследуют 21 случай смерти после вакцинации от COVID-19
За неделю в Чехии общее число смертей, заявленных как возможный результат вакцинации, возросло с 11 до 21, сообщил Государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ).
«Общее число смертных случаев, которые подозреваются во взаимосвязи с вакцинацией от коронавируса, составляет 21, за последние семь дней их количество возросло на десять. Всего институтом получено 1923 сообщения о различных нежелательных последствиях вакцинации», – передает сообщение института РИА «Новости».
Однако ГИКЛ подчеркивает, что все заявленные случаи – лишь подозрения, но ни в коем случае не доказанные нежелательные последствия вакцинации.
«Между прививками и реакциями на них может существовать лишь взаимосвязь во времени без какой-либо взаимосвязи причин. Также могут быть заявлены такие нежелательные последствия, которые неправильно сформулированы», – отмечает институт.
По данным ГИКЛ, из 1923 заявленных случаев нежелательных последствий значительную часть, а именно 1068 случаев, составляют самые банальные, например повышение температуры, озноб, усталость, общая слабость, а также боли или покраснения в месте инъекции.
Все заявленные случаи подробно изучают специалисты, о самых серьезных сообщается в
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).
Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Чехии 27 декабря 2020 года. В стране применяются вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
«Спутник V» поддержали главы трех регионов Германии
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Премьер-министры трех федеральных земель Германии – Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии – поддержали российскую вакцину «Спутник V», сообщили издания редакционной группы Funke.
«По таким вопросам, как здравоохранение, медицина и вакцины, важную роль играет доверие. Россия в плане науки – большая страна. И у меня нет сомнений, что ученые там смогли создать эффективную вакцину», – приводит ТАСС слова премьера Саксонии Михаэля Кречмера. «Вакцину нужно допустить», – подчеркнул политик.
Глава Тюрингии Бодо Рамелов со своей стороны сказал, что «зависимость от [вакцины компании] AstraZeneca делает германскую прививочную кампанию уязвимой». «Поэтому важно наконец-то рассмотреть тему «Спутника V», – сказал он. Политик выступил против политического решения относительно российской вакцины.
«Когда речь идет о здоровье, то происхождение вакцины не должно играть роль, – сказал премьер Cаксонии-Анхальт Райнер Хазелоф. – Когда я был ребенком, я получил российскую вакцину от полиомиелита, и никаких проблем не было».
Напомним, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. В понедельник премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер призвал Евросоюз как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из России и Китая. Ранее председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс положительно оценил российскую вакцину «Спутник V». 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
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Врач рассказал, как часто надо делать тест на антитела после прививки от коронавируса
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После прививки от коронавируса можно сдать тест на антитела для своего личного успокоения, но это совершенно необязательно, сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.
В весенний период, по словам Альштейна, в России ожидается спад заболеваемости коронавирусом, который, достигнув определенного уровня, выйдет на плато. Тем не менее, он предупреждает, что если россияне не будут вакцинироваться, то есть риск нового всплеска распространения инфекции, из-за чего количество больных начнет увеличиваться. «Гражданам необходимо пройти вакцинацию, иначе мы годами будем сидеть, погруженные в пандемию», – уточняет вирусолог.
При этом сама вакцинация не всем категориям граждан дает максимальный эффект, о чем рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он объяснил, что из-за ослабленной иммунной системы препарат оказывает наименьший эффект на пациентов с хроническими или онкологическими заболеваниями.
Если же у человека нет данных заболеваний, то и проверяться на наличие антител к коронавирусу после получения вакцины нет никакой необходимости, считает Альштейн. «После прививки можно сдать тест на антитела для своего личного успокоения, чтобы чувствовать себя уверенно. Но это совершенно необязательно, в этом нет необходимости», – говорит специалист.
Кроме того, он подчеркивает, что не стоит делать данный тест слишком часто, для убеждения в наличии антител к COVID-19 достаточно всего одного раза.
«Врачи очень редко назначают тест на антитела, так что это, скорее, желание самого человека провериться. Тут каждый для себя решает сам – проверяться или не проверяться. Это совсем не обязательно», – подытожил вирусолог.
Ранее врач-терапевт, диетолог высшей категории Екатерина Бурляева рассказала, что соблюдение Великого поста православными христианами не является помехой для того, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции. При этом она порекомендовала придерживаться не очень строгих ограничений, чтобы получать в эпидемиологически неблагополучное время необходимое организму количество белков, витаминов и минеральных веществ.
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Медсестра в Грузии впала в кому после прививки вакциной AstraZeneca
Медсестра клиники в грузинском городе Ахалцихе впала в кому, как предполагается, после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca, сообщил местные СМИ.
Члены семьи медсестры ворвались в клинику, сломали инвентарь и выбили стекла. На месте мобилизована полиция. Минздрав пока не комментировал случившееся.
Вакцинация в Грузии началась 15 марта. Прививаются пока только вакциной от коронавируса компании AstraZeneca, первая партия которой - 43 200 доз поступила в Грузию по линии UNICEF 13 марта. Грузия планирует к концу года вакцинировать 60-65% населения, или 1 млн 700 тыс. человек.
В четверг вакцинировалась президент Саломе Зурабишвили, она сделала это в свой 69-й день рождения.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
Канцлер Австрии призвал ЕМА к скорейшему допуску «Спутника V» в ЕС
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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) должно скорейшим образом зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» при условии ее безопасности, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
«Что касается «Спутника V» и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны. Чем больше вакцин, тем лучше», – приводит слова Курца ТАСС.
«Это вполне реально», – заявил Курц в эфире телеканала «Ое-24.ТВ» в ответ на вопрос, сможет ли Австрия получить для применения «Спутник V».
Напомним, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. 9 марта создатели вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA), представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хох за сравнение возможности экстренного одобрения препарата с «русской рулеткой». В тот же день в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС, уточнив, что экспертиза будет осуществляться до получения достаточных доказательств для подачи заявки на авторизацию. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.
26 февраля президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц обсудили по телефону поставки в республику и совместное производство вакцины от коронавируса «Спутник V». В начале февраля Курц заявлял о готовности Австрии организовать производство российской и китайской вакцин от нового коронавируса в случае их регистрации EMA. Он также призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию российской и китайских вакцин от коронавируса в ЕС.
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Умер президент Танзании Магуфули
Президент Танзании Джон Магуфули умер на 62 году жизни, сообщило Reuters.
«Президент Объединенной Республики Танзания, достопочтенный доктор Джон Помбе Джозеф Магуфули умер от болезни сердца в больнице Мзена в Дар-эс-Саламе (столица Танзании), где он проходил лечение», – приводит ТАСС слова вице-президента Танзании Самии Хасан Сулуху.
Британская медиагруппа Би-би-си со ссылкой на лидера танзанийской оппозиции Тунди Лису сообщила 10 марта, что 61-летний Магуфули находится в больнице в Кении в связи с коронавирусом и проблемами с сердцем.
Напомним, 2 декабря 2020 года умер экс-президент Франции Жискар д'Эстен. По словам родственников политика, причиной смерти бывшего французского лидера стало вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19). В ноябре того же года из-за вызванных коронавирусом осложнений умерла супруга бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.
Суточный прирост случаев коронавируса во Франции превысил 38 тыс.
На территории Франции за последние сутки выявлен 38501 новый случай заражения коронавирусом, днем ранее суточный прирост инфицирования составил почти 30 тыс. новых случаев, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения при министерстве социальных дел и здравоохранения.
От последствий заражения коронавирусом во французских больницах за последние сутки умерли 246 человек. Всего же с начала марта 2020 года было зафиксировано 91437 смертей, из них 66032 – в больницах, остальные – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях. За последние семь дней были госпитализированы 10207 человек, из них 2277 попали в реанимацию, передает ТАСС.
На протяжении последних дней суточный прирост новых случаев инфицирования во Франции заметно увеличился, и сейчас динамика схожа с той, что наблюдалась в конце октября 2020 года перед введением второго режима самоизоляции. Всего же с начала эпидемии во Франции было выявлено 4146609 случаев заражения коронавирусом. Из 2 млн тестов, сделанных за последние семь дней, 7,5% показали положительный результат.
Напомним, во вторник мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал Париж как можно скорее разрешить использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В прошлую субботу мэр Ниццы призвал медицинские власти Франции разрешить региону самостоятельно приобрести «Спутник V». В феврале Эстрози пожаловался на катастрофическую ситуацию с коронавирусом в департаменте Приморские Альпы на юге Франции.
Напомним также, 16 октября во Франции за сутки выявили 30621 случай заражения новым коронавирусом, что стало беспрецедентным для страны уровнем. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Макрон пообещал Франции «тяжелый период» борьбы с пандемией
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что до середины апреля Франции предстоит пережить тяжелый период в борьбе с пандемией, заявил мэр города Пуасси Карл Олив в эфире телеканала BFM.
По словам мэра города Пуасси, в ходе визита в местную больницу Сен-Жермен-ан-Ле Макрон заявил: «Будет тяжелый период до середины апреля», передает ТАСС.
При этом, по сведениям Олива, президент Франции рассчитывает на дополнительные меры по сдерживанию эпидемии и исключительно локальное их применение в зависимости от ситуации на местах. Однако к настоящему моменту окончательное решение насчет повторной самоизоляции граждан пока не принято, сообщил мэр Пуасси.
В свою очередь французское издание Les Echos со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что на данный момент в качестве приоритетного рассматривается вариант с введением режима самоизоляции по выходным в столичном регионе Иль-де-Франс и северном О-де-Франс, где фиксируется 425 и 364 случая инфицирования на 100 тыс. жителей соответственно. В среднем по Франции этот показатель равен 243. Аналогичные ограничения в дополнение к комендантскому часу с 18.00 уже были введены в Ницце и ряде других городов департамента Приморские Альпы, а также в Дюнкерке и департаменте Па-де-Кале. Согласно последним данным, с начала эпидемии во Франции было зафиксировано более 4 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 91 тыс. человек.
Накануне число выявленных за сутки случаев коронавируса во Франции превысило 38 тыс. Во вторник мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал Париж как можно скорее разрешить использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В феврале Эстрози пожаловался на катастрофическую ситуацию с коронавирусом на юге Франции.
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В Бразилии за сутки выявили более 90 тыс. случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за минувшие сутки выросло на рекордные 90303, до 11693838, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.
За последние 24 часа в Бразилии зарегистрировано 2648 смертей от последствий инфицирования, их общее число составило 284775. Выздоровели почти 10,3 млн человек, активных случаев заболевания насчитывается более 1,1 млн. На 100 тыс. жителей приходятся 5565 случаев заражения и 136 летальных исходов. За прошлую неделю зафиксированы 500722 новых случая заражения и 12777 смертей. Эти показатели вторую неделю подряд достигают самых высоких значений за все время эпидемии в стране, передает ТАСС.
Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля 2020 года. 12 марта 2021 года страна заняла второе место после США по числу заболевших, опередив по этому показателю Индию. По числу смертей Бразилия также уступает только Соединенным Штатам.
Напомним, 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V». Позже стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Партию поддельной вакцины «Спутник V» изъяли в Мексике
В Мексике изъята партия препарата, имитирующего российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Ранее сегодня власти Мексики изъяли партию вакцины, дизайн и упаковка которой являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину «Спутник V», – говорится в сообщении на сайте РФПИ.
В фонде поблагодарили мексиканские власти, таможенные органы и вооруженные силы за задержание поддельной партии.
«Анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток. Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины «Спутник V», – сказано в сообщении.
В РФПИ подчеркнули, что каждая произведенная партия вакцины «Спутник V» проходит самый строгий контроль. «Каждая ампула вакцины имеет уникальный QR-код, позволяющий РФПИ и партнерам отследить ее происхождение. Транспортировку вакцины «Спутник V» осуществляют только авторизованные перевозчики, которые соблюдают самые высокие стандарты безопасности, включая дистанционный контроль температуры», – пояснили в фонде.
Как полагают в РФПИ, попытка поставки поддельной партии вакцины «является примером возможных провокаций против российского препарата, как и сообщали на прошлой неделе российские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники».
«Правительство Мексики остановило и предотвратило эту провокацию, направленную на дискредитацию вакцины «Спутник V» путем поставок ее подделки. РФПИ, Минздрав России и российские государственные структуры будут сотрудничать с властями Мексики в ходе расследования», – заявили в РФПИ.
Отмечается, что фонд и российские государственные органы продолжат сотрудничество с мировыми правительствами и партнерами для совместной идентификации поддельной вакцины «Спутник V» и обеспечения безопасности цепочки поставок.
«Безопасность поставок и подлинность вакцины имеет приоритетное значение для РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. «Спутник V» поставляется только через официальные каналы, а вакцинация препаратом проводится исключительно в рамках соответствующих официальных государственных программ», – заключили в РФПИ.
Ранее резидент России Владимир Путин заявил, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России, в том числе в медицине.
Так, стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V».
При этом российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В феврале научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%.
В Киеве решили ввести строгий карантин
Власти Киева решили ввести строгие ограничения в городе из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом сроком на три недели – с 20 марта до 9 апреля, заявил мэр столицы Виталий Кличко.
«Чтобы приостановить стремительное распространение коронавируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям города с 00.00 (01.00 мск) 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, вводит строгие карантинные ограничения», – цитирует ТАСС Кличко.
Он отметил, что эти меры будут действовать три недели – по 9 апреля включительно.
Ранее опрос центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова показал, что более половины украинцев не собираются делать прививку от коронавируса.
Накануне глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В России выявили 9,8 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 9803 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9803 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1934, Санкт-Петербурге – 918, Московской области – 537. Всего в стране выявлено 4 428 239 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 037 036 человек, из них 12 061 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 460 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 93 824 человека.
Накануне, 17 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8998. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 805.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Германии выросло число пострадавших и погибших после применения вакцины AstraZeneca
В ФРГ зафиксировали 13 случаев тромбоза после применения препарата AstraZeneca против коронавирусной инфекции, три человека умерли, сообщили в институте Пауля Эрлиха.
Местные телеканалы со ссылкой на минздрав сообщили, что количество пострадавших выросло с семи до 13 человек, речь идет о 12 женщинах и одном мужчине в возрасте от 20 до 63 лет, три человека умерли, передает РИА «Новости».
«Я могу подтвердить эту информацию», – сказала агентству представитель немецкого регулятора в области лекарственных средств и препаратов.
13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Норвежские ученые позже выяснили, что вакцина AstraZeneca способна вызывать сильный иммунный ответ, который может вызвать повышенное тромбообразование.
К «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.
Киргизия закупит 500 тыс. доз «Спутника V»
Киргизия договорилась с Россией о поставке 500 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.
«Имеется договоренность о поставке 500 тыс. доз вакцины «Спутник V». Точные сроки поставки пока не озвучены», – сообщил Бейшеналиев, передает «Интерфакс».
Также он отметил, что Бишкек в пятницу ожидает поступление из Китая 150 тыс. доз вакцины Sinopharm.
Глава Минздрава добавил, что Киргизия ждет результаты исследования о смертельных случаях в Европе после применения вакцины AstraZeneca. Бейшеналиев заключил, в случае доказательства летальных исходов, Киргизия откажется от вакцины в пользу других препаратов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.