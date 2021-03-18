В Крыму назвали сроки выхода на федеральный уровень оказания медуслуг

В Подземном музее парка Зарядье открылась выставка «Крым. История»

В Подземном музее парка Зарядье состоялось открытие выставочного проекта «Крым. История», который рассказывает о развитии полуострова с конца XVIII и до середины XX века. Один из важнейших разделов выставки посвящен Черноморскому флоту и его основной базе – городу Севастополю.

Первыми посетителями экспозиции стали Министр культуры России Ольга Любимова, директор Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Александр Воронко, гендиректор Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО Захар Коловский, директор парка Зарядье Иван Демидов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Выставочный проект «Крым. История» рассказывает о развитии полуострова с конца XVIII и до середины XX века. В нем представлены уникальные фотографии середины XIX века, на которых запечатлены виды городов, прибрежных поселений, морских и горных пейзажей, а также жители Крыма.

Знакомясь с экспозицией, глава Минкультуры России отметила, что эта выставка – для всей семьи.

«Парк Зарядье предполагает, что сюда могут прийти люди самого разного возраста. На фотографиях и уникальных документах, тонко подобранных нашими коллегами из РОСФОТО, можно увидеть историю и быт, невероятной красоты пейзажи, уникальные архивы Ялтинской конференции, быт царской семьи, невероятно интересные подробности жизни, то, как отдыхали наши бабушки и дедушки, мамы и папы в «Артеке»», – сказала она.

Всего на выставке «Крым. История» собрано более ста цифровых изображений – старинных карт, планов, гравюр, фотографий известных российских и советских авторов.

«Проект – не просто документальный показ материалов. Это художественный проект для зрителей, эти материалы подобраны так, чтобы зритель оказался погруженным в атмосферу, чтобы побродить по ландшафтам, по старым крымским городам, посмотреть на «Артек», вспомнить свое детство. И одновременно увидеть очень серьезные материалы, связанные с Великой Отечественной войной, и увидеть вот эту вот мощь российской крымской истории, почувствовать насколько они взаимосвязаны», – подчеркнул Захар Коловский.

Отдельный раздел выставки посвящен крымской резиденции Российского императорского дома. На фотоснимках посетители увидят старый Ливадийский дворец, новый дворец, построенный в 1911 году для императора Николая II, императорскую яхту «Штандарт», Ливадийский парк. Также представлены фотографии семьи Николая II, отдыхающей в своей крымской резиденции.

Один из важнейших разделов выставки посвящен Черноморскому флоту и его основной базе – городу Севастополю. Здесь представлены дореволюционные и советские снимки кораблей Черноморского флота, боевых походов и учений, российских и советских матросов и офицеров.

Значительная часть экспозиции посвящена периоду Великой Отечественной войны: кадры фотохроники боев за освобождение Крыма и важнейшего события, определившего миропорядок на многие десятилетия вперед, – Ялтинской конференции союзных держав.

В разделе, посвященном Крыму как всесоюзной здравнице, экспонируются снимки отдыхающих на пляжах Южного берега Крыма, морских прогулок, пионеров «Артека» и других санаториев.

В проекте приняли участие Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российский государственный архив военно-морского флота, Военно-медицинский музей Министерства обороны Российской Федерации и Российский государственный исторический архив.