Путин: Жители Крыма и Севастополя должны получать медуслуги по российским стандартам

Подготовку к процедуре лицензирования медучреждений Крыма и Севастополя необходимо завершить в течение двух лет, чтобы жители региона могли получать медицинские услуги на должном федеральном уровне, заявил президент России Владимир Путин.

Путин отметил в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи, что «есть вопрос с лицензированием», он «тонкий, связан с тем, что и государственные, и частные медицинские учреждения Крыма и Севастополя не готовы пока реализовывать предоставление услуг населению, жителям Крыма и Севастополя, на уровне российских федеральных стандартов», передает РИА «Новости».

«Просто технически не готовы. Кадры не готовы», – добавил он.

По его словам, именно поэтому «жесткое лицензирование» медучреждений было отложено на два года.

«Но после этого периода, конечно, я прошу и руководство Крыма, и Севастополя, соответствующих федеральных органов власти делать все для того, чтобы к этому периоду времени подготовка была закончена, и люди могли бы получать медицинские услуги на должном федеральном уровне», – сказал глава государства.

Как отметил Путин, за семь лет, которые прошли после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, в Крыму количество медучреждений увеличилось в два раза, а в Севастополе – в 4,6 раза.

«Конечно, сделать еще предстоит гораздо больше», – добавил он.

Российский лидер вспомнил, как в 2014 году руководители некоторых федеральных ведомств, которые начали приезжать по его поручению в санатории и лечебные заведения Крыма и Севастополя, столкнулись с тем, чего даже не могли ожидать.

«В России очень много проблем с медициной, это очевидная вещь, но даже для нас было много неожиданного. Заходили в санаторий – там люди должны жить. Спрашивают руководителя учреждения: «А как же здесь люди жить будут? Здесь полы проваливаются. Здесь линолеум сверху, а дальше чуть ли не земля». Ответ, знаете, какой был? «Да сюда в основном горняки да шахтеры приезжают, они, извините за моветон, стакан с утра засадят – и им все равно. Они и не обращают внимания. Мы привыкли». Но так невозможно. В России так быть не должно. И в Крыму так быть не должно. И в Севастополе», – заявил президент.

Он отметил, что решение этой проблемы требует финансов и времени, но дело даже не в деньгах, которые выделены – а в том, чтобы «наладить работу должным образом, должного качества, в срок, иметь возможность, опираясь на местные кадры, решать задачи современного уровня».

«Все это предусмотрено, будем двигаться по этому направлению – и будем двигаться уверенно», – сказал он.

Путин напомнил, что в Крыму открылся многопрофильный клинический центр на 700 коек «с блестящим медицинским персоналом».

«ФЦП предусмотрено много мероприятий: оснащение, строительство новых учреждений, оснащение медицинской техникой. И очень важно наладить подготовку медицинских кадров – все это есть в наших программах, все это будет делаться», – добавил президент.

Ранее Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения с Россией.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.