В России решили создать фонд отечественного онлайн-контента

Фонд отечественного онлайн-контента планируют создать в России по аналогии с Фондом кино, сообщают СМИ.

Источники, знакомые с идеей, сообщают, что «Фонд кино занимается поддержкой контента, который выходит в прокат в кинотеатрах, механизма поддержки онлайн-контента, у которого своя специфика, сейчас нет», в Сети «количество российского контента увеличивается естественным образом, в том числе на это повлияла и пандемия, но с государственной поддержкой этот процесс может идти быстрее», передает РБК.

Указывается, что на субсидии от фонда могут рассчитывать создатели профессионального видеоконтента. Объем и источники финансирования пока не определены.

По словам собеседников издания, рассматриваемым вариантом источников финансирования являются средства, уплачиваемые в качестве НДС онлайн-кинотеатрами.

Это может быть новый фонд, либо в качестве основы задействуют одного из действующих операторов, например, Институт развития интернета (ИРИ), являющийся оператором конкурса по созданию интернет-контента для молодежи и поддержавший 211 проектов.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко отметил, что идея создания подобного фонда действительно существует.

В Минцифры сообщили, что поддерживать российский аудиовизуальный контент необходимо, но говорить о деталях пока преждевременно. В ИРИ не прокомментировали свое участие в создании фонда.

Напомним, Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года. Его основные цели – поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в России и за рубежом.

Ранее YouTube определил фильм «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия.

Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать сайт за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины.

Затем стало известно, что страницу телеканала «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») частично заблокировали в Instagram. Администрация соцсети сообщила, что канал якобы «накручивал лайки», но в телеканале заявили, что такими услугами не пользуются.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию, заявив, что зарубежные IT-платформы «пошли вразнос».