Регулятор ЕС заступился за вакцину AstraZeneca

Преимущества вакцины от коронавируса AstraZeneca перевешивают риск побочных эффектов, заявило Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

EMA указало, что коронавирус привел к «глобальному кризису с разрушительными последствиями для системы здравоохранения, общества и экономики». В такой ситуации вакцины «помогают защищать от заражения людей, в том числе работников служб здравоохранения и наиболее уязвимых слоев населения, в частности пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями».

В связи с этим EMA считает, что «преимущества от вакцины AstraZeneca с точки зрения предотвращения распространения коронавируса и связанных с этим рисков госпитализаций и смертельных исходов, перевешивают риски побочных эффектов». Однако «расследование инцидентов продолжается», передает ТАСС.

На днях EMA признало риск анафилактического шока после вакцины AstraZeneca. Уже целый ряд стран приостановил вакцинацию AstraZeneca. Консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения проведет срочное совещание по безопасности вакцины. Однако пока ВОЗ рекомендовала странам ЕС продолжить вакцинацию препаратом.