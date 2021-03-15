Песков заявил о попытках политизировать применение российской вакцины от COVID-19

В мире, в том числе в Европе имеют место попытки политизации применения российской вакцины от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили уточнить, действительно ли в Кремле не видят политизации вопроса использования российской вакцины, например, в ЕС. «К нашему сожалению, мы не можем так сказать. Вы знаете, что президент Путин всегда, с самого начала этой истории, выступал против политизации вакцинной тематики», – ответил Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что общая задача мирового сообщества – как можно быстрее привить необходимую часть населения, чтобы остановить пандемию. «Президент Путин всегда был против того, чтобы эта тема становилась инструментом в руках недобросовестных политиков и провокаторов. Мы видим, что, к сожалению, такие попытки имеют место. Мы слышим много заявлений, в том числе из европейских стран, – заявлений не очень удачных», – подчеркнул представитель Кремля.

Но все это, по его словам, «никоим образом не останавливает добросовестную, планомерную работу и российских ученых, и российских представителей, которые удовлетворяют все растущий международный спрос на эту прививку».

В то же время Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян.

Тем временем стало известно, что власти Евросоюза намерены начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Для начала этого процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.