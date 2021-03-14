Россия ответила на запрос Хорватии по «Спутнику V»

Захарова заявила о бессильной злобе Запада из-за российских вакцин

Критические заявления западных стран о разработанных в России вакцинах от коронавируса происходят от бессильной злобы, им нечего противопоставить российскому опыту борьбы с пандемией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Очевидно уже, [что] много месяцев идет кампания против нашей вакцины. Хребтину этой информационной гидре преломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать [организовать] производство совместное или у себя на территории. Но это не означает, что эта грязная информационная кампания завершена. Она не завершена», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Кроме того, дипломат отметила стремление западных стран в условиях существующих у них связанных с пандемией проблем каким-то образом формировать у своего населения «неприятие всего того, что делает Россия».

Захарова также указала на механизм провокаций, который в последние годы отрабатывает Запад, в том числе в отношении России. «Если они дважды в течение трех лет исполнили номер под названием провокации с использованием так называемого химического оружия в отношении нашей страны. А в отношении Сирии сколько раз это было? Естественно, никаких доказательств [нет], наоборот, [есть] доказательства обратного, что это провокации, что эти провокации были намеренно спланированы. Мы прекрасно понимаем, что это в их арсенале. Этот инструмент, этот механизм, я имею в виду провокативный, с использованием различных методологий может быть применен в отношении чего хотите. Они отрабатывают этот механизм в последние годы», – отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

«Все, что они [страны Запада] говорят, заявляют и делают – от бессильной злобы. Все, о чем говорят наши западные партнеры, непосредственным образом связано с дискуссией [о вакцинации в России], крыть нечем, нечем отвечать», – подчеркнула Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сожалением отметила, что на Западе имели место «провалы» в противостоянии пандемии. «Почему провалы? Да потому, что все политизировано, потому что вокруг всего выстраивается жуткая канитель из какой-то политической интриги», – добавила Захарова.

«В этих самых цивилизованных странах министров заставляют уйти [в отставку], главам правительств угрожают всем, чем угодно, отставкой, руководителям государств – импичментом за то, что они посмели поставить вопрос о том, а нельзя ли подумать над закупкой, например, российской вакцины. Да в этот момент нужно думать, как людей спасать, как людей лечить, как людей вытаскивать из этой жуткой ямы», – сказала дипломат, отметив, что в ходе подобных политических интриг происходит навязывание идеологии, которая носит разрушительный характер.

Накануне стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V». Днем ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на идущую в мире борьбу между производителями вакцин против коронавирусной инфекции.

Напомним, к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В феврале научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%.

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