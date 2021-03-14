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В Польше раскрыли обман Запада и Украины при покупке российского газа
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Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк рассказал, как западным поставщикам и их партнерам на Украине удавалось годами «прекрасно зарабатывать» на простых украинцах при помощи «накручивания счетчика» и схем «виртуального реверса» поставок природного газа из России.
Автор статьи, опубликованной в Mysl Polska, напомнил, что в 2015 году Газпром перестал поставлять голубое топливо на Украину, поскольку страна «перестала платить по счетам». При этом украинские власти сочли это «политическим шантажом» и начали «с гордостью считать дни без российского газа», передает РИА «Новости».
«Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали «виртуальный реверс», – пояснил Щенсняк. Он уточнил, что для этого стал использоваться механизм «накручивания счетчика» – небольшая трубопроводная петля у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. В итоге, как отметил эксперт, украинцы продолжили получать российской газ, однако уже по европейским ценам.
«От сравнения украинских цен и цен на европейских биржах захватывало дух <...> Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. [Около] 25-50 процентов разницы в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление», – заметил публицист, подчеркнув, что западным поставщикам и их партнерам на Украине удалось «прекрасно зарабатывать на простой схеме».
Напомним, в январе руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. Ранее в том же месяце сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко призвал власти Украины подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. Отметим, что с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.
В ВСУ заявили о возвращении украинских офицеров в Крым
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Генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс.
В ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» он заявил, что украинские власти проиграли битву за разум и сердце своего народа. Он предложил «вспомнить, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно». Это произошло, так как «люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать» на подконтрольной Киеву территории, сказал генерал. Кривонос сообщил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить, их там «никто не ждал, никто не поддерживал», передает РИА «Новости».
Напомним, Кривонос сообщал, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». Он также указал, что идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения республики в случае войны с Россией неосуществима, так как украинцы не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт.
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Китай прокомментировал решение Украины национализировать «Мотор Сич»
Власти КНР требуют от Украины учесть интересы китайских компаний после принятого Киевом решения вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич», заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Лицзянь заявил, что Пекин требует от Украины учитывать «законные права китайских предприятий и инвесторов», передает ТАСС.
Также Лицзянь сообщил, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о российско-китайском партнерстве, что китайские власти намерены совместно с Россией продолжать борьбу с пандемией нового коронавируса и считают такое взаимодействие очень продуктивным: «Мы высоко оцениваем сотрудничество с Россией в данном направлении».
Ранее китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Владимира Зеленского санкции в Верховном суде Украины.
В январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение».
В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.
До этого, в августе 2019 года, китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.
7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Погребинский оценил перспективы двух судебных исков против Зеленского
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«Если Верховный суд Украины будет действовать в соответствии с буквой закона – Зеленский и его команда должны проиграть», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал обжалование в Верховном суде сразу двух указов президента Украины, которыми введены санкции против трех оппозиционных телеканалов и китайских инвесторов предприятия «Мотор Сич».
«Думаю, как и в отношении китайцев, так и в отношении закрытия каналов у власти не было законных оснований для введения санкций. Но это моя непрофессиональная точка зрения, потому что я не юрист», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Пока неясно, как Верховный суд поступит. Будет ли он действовать в соответствии с буквой конституции и закона? Если да, то в таком случае Зеленский и его команда должны проиграть. Но мы не знаем, в какой степени сейчас судьи зависимы от президента и его команды», – отмечает политолог.
«Что касается китайцев, думаю, они подали иск в Верховный суд без особой надежды. И отрицательное решение по иску даст основание китайцам обращаться в международные судебные институты», – прогнозирует Погребинский.
В то же время украинский политолог Андрей Золотарев считает, что в отношении оппозиционных каналов у власти есть «жесткий настрой не допустить их возвращения в эфир». «Это же касается и «Мотор Сич»: стоящие за украинской властью американцы не готовы допустить того, что китайская промышленность получит доступ к технологическим наработкам предприятия. Поэтому на суд будет оказываться колоссальное давление», – считает собеседник.
«Традиционно, – продолжил эксперт, – в украинском правосудии сильны позиции олигархических групп. А с действующим законодательством действия президента не согласуются. Поэтому принятое решение станет маркером баланса сил в стране».
Золотарев также согласился с точкой зрения экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, заявившего о том, что среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию «государства-кидалова».
«Украина сегодня – это страна, где все друг друга обманывают.
Бизнес и большие деньги любят понятные правила игры, а когда эти правила меняются – это служит негативным сигналом для инвесторов», – заключил Золотарев.
Ранее Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины постановил открыть три производства об обжаловании указа Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.
При этом накануне Зеленский заявил, что в Киеве намерены добиться блокирования вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik, в отношении которых власти Украины ввели санкции, на платформе YouTube. Ранее Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов борьбой с пропагандой.
Кроме того, китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Зеленского санкции в Верховном суде Украины.
Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
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Россия предостерегла Украину от силового сценария в Донбассе
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Москва предостерегает власти Украины, а также «горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют» от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что Москва хотела бы «предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», передает ТАСС.
Так она прокомментировала высказывания главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о неких «радикальных шагах» Киева в случае отказа России признать себя стороной конфликта на востоке Украины.
Риторика представителей украинских властей, по словам Захаровой, «заставляет задуматься об истинных намерениях Киева на данном историческом отрезке».
«В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и наконец взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашением», – указала она.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Киев с завидной регулярностью пытается прикрыть свое бездействие и откровенный саботаж достигнутых ранее договоренностей по урегулированию ситуации на востоке страны обвинениями в адрес России и переложить ответственность.
«При этом в Киеве пытаются всех убедить, что якобы Москва является стороной конфликта и что у нее якобы есть некие обязательства по минскому комплексу мер», – добавила она.
Захарова также напомнила, что стороны конфликта в Донбассе четко определены Минскими соглашениями – это Киев с одной стороны, Донецк и Луганск – с другой.
«Именно нежелание признавать этот факт украинскими переговорщиками и их отказ договариваться с Донбассом, собственно, и является той причиной, которая препятствует установлению долгосрочного мира в регионе», – отметила дипломат.
Ранее ЛНР призвала мировое сообщество предотвратить новую войну в Донбассе. До этого там заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе.
Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
Также представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.
Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе
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Украинские военные не планируют начинать наступление в Донбассе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По его словам, «российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина вот завтра-послезавтра пойдет в наступление и наступлением будут брать Донецк и Луганск». Он заверил, что это «не соответствует действительности». Как утверждает Данилов, «это такая психологическая атака идет».
Данилов признал, что в Донбассе «происходит обострение», возросло «количество обстрелов». «Но мы не можем сказать, что это критическая ситуация и она не находится под контролем наших военных. Ситуация полностью контролируемая», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта.
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СБУ возбудила дело по Харьковским соглашениям о размещении ЧФ в Крыму
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На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму.
Соответствующее уголовное дело возбудила Служба безопасности Украины (СБУ), передает РИА «Новости».
«Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти. Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», – сообщили в СБУ.
Правоохранители также намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Напомним, за ратификацию соглашения также выступал городской совет Севастополя.
Действующие тогда президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали 21 апреля в Харькове соглашение по продлению базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет.
На Украине назвали «главную ошибку» России по Донбассу
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Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал «главной ошибкой» России в связи с конфликтом в Донбассе неумение «понимать Украину».
По его словам, обострение ситуации в регионе приведет к ужесточению ограничений против Москвы со стороны Европы, США и Канады, в результате которых «санкционный иммунитет» России может быть подорван, передает РИА «Новости».
Министр также отметил, что не верит в реальную угрозу для Украины со стороны России, поскольку обострение отношений невыгодно Москве. По мнению Резникова, россияне чаще всего руководствуются прагматическими соображениями, хотя «часто ошибаются». «Главная их ошибка – они так и не научились понимать Украину», – заявил он.
Ранее в ДНР заявили о росте интенсивности обстрелов в Донбассе. Кроме того, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о пяти фактах обстрелов со стороны украинских силовиков.
Во вторник, 9 марта, представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции ДНР заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе.
Зеленский захотел найти виновных в потере Украиной Крыма
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Нужно «разобраться с тем, кто создал условия» для потери Киевом контроля над Крымом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Когда мы говорим о деоккупации, то логично также разобраться с тем, кто и как создал условия для оккупации», – сказал он, пояснив, что говорит не только о событиях 2014 года, но и «об утверждении так называемых Харьковских соглашений».
Зеленский заверил, что украинские власти не снимают вопрос Крыма с повестки. Он подчеркнул, что создана «государственная стратегия деоккупации и рентеграции Крыма и Севастополя». «Тем, кто на что-то рассчитывал, хочу сказать: забудьте о том, что Украина забудет про Крым», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Саакашвили посетовал на репутацию у Украины «государства-кидалова»
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Среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию «государства-кидалова», заявил экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.
«На Украине нет иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2%», – передает РИА «Новости» слова Саакашвили. При этом он отметил, что это не что-то абстрактное, а живые деньги, «которые должны зайти, чтобы создавать для украинцев рабочие места». «А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают», – сказал Саакашвили. Бывший грузинский лидер добавил, что основная проблем инвесторов в том, что их на Украине «обирают до нитки». «Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек», – заключил он.
Напомним, в январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс. 7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
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МИД Украины назвал «трех китов» политики получения контроля над Крымом
Стратегия «реинтеграции» Крыма является одним из «трех китов» политики, которая должна позволить Киеву установить контроль над регионом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Комментируя утвержденную на заседании СНБО Украины «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», Кулеба назвал ее «историческим документом, который должен был быть еще в 2014» году. По его словам, Киев посылает «четкий сигнал» – Украина «не только призывает мир помочь вернуть Крым», но и «сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского», передает РИА «Новости».
Он назвал «трех китов» украинской политики в данном направлении: «Стратегия, одобренная сегодня; консолидация – работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы; синергия – восстановление международного права и как следствие – полного украинского суверенитета над АР Крым и города Севастополь».
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, комментируя слова украинского министра, заявил: «Никаких китов я тут не вижу. Максимум сморщенный морской конек, который готов на все, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо». По его мнению, «результат будет ожидаемый – очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью». Чегринец подчеркнул, что Крым был, есть и всегда будет российским, причем это «понимают» и на Украине, и в США.
Депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление Киева «бредом». «Какая консолидация? Кого? Граждан Украины, где каждый день нарушаются права собственных граждан, против тех, кто высказывается не так, как хочется руководству Украины?» – заявил Черняк, который считает, что украинские власти пытаются «увести внимание от огромных проблем, которые происходят на Украине».
Напомним, секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в четверг совет утвердил Стратегию «деоккупации» Крыма. Также он сообщил, что на Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму.
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Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России
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Москва расценивает озвученную Киевом стратегию «деоккупации» Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов России, а участие каких-либо государств в «Крымской платформе» – как посягательство на территориальную целостность России, заявил источник в Москве.
«Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ. Будем рассматривать участие каких-либо стран в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность РФ», – подчеркнул источник РИА «Новости».
Ранее в Госдуме заявили, что предстоящая встреча на международной площадке «Крымская платформа», посвященная «возвращению Крыма» под контроль Киева, окажется «пустопорожними разговорами».
В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Бывших депутатов Рады могут обвинить в госизмене за Харьковские соглашения
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На Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
СНБО поручил Службе безопасности страны (СБУ) выяснить обстоятельства ратификации соглашений. «Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов [Верховной рады] голосовали по этому вопросу. (…) Если СБУ будет считать необходимым, то она должна возбудить по статье 111 Уголовного кодекса – о госизмене – против соответствующих лиц. Перечень депутатов я могу передать», – передает слова главы ведомства ТАСС.
Данилов напомнил, что голосование состоялось 27 апреля 2010 года. Несколько депутатов тех лет до сих пор являются действующими политиками, в частности экс-спикер Рады Владимир Литвин.
Секретарь СНБО заявил, что голосование за Харьковские соглашения произошло «в беспрецедентно короткий срок» – через четыре дня после их подписания. По мнению Данилова, в результате ратификации соглашений Украина потеряла Крым, а также имеет конфликт на востоке страны.
Напомним, 21 апреля 2010 года представители Украины и России подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России. В соответствии с документом, пребывание российского флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров. 27 апреля 2010 года депутаты Верховной рады ратифицировали соглашения.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.
В январе 2021 года Бывшего президента Украины Виктора Януковича заподозрили в государственной измене в связи с заключением в 2010 году с Россией Харьковских соглашений. Государственное бюро расследований Украины подозревает Януковича в том, что он предоставил иностранному государству – России – и ее представителю – на тот момент президенту Дмитрию Медведеву – помощь в «проведении подрывной деятельности против Украины».
Россия уличила Запад в поддержке саботажа минских договоренностей
Запад поддерживает саботаж минских договоренностей, это является ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Некоторые представители западных государств перед этим в Совбезе ООН в очередной раз обвинили Россию в «оккупации» Крыма и подпитке конфликта на востоке Украины.
«В связи с прозвучавшими сегодня заявлениями ряда наших западных коллег, содержащими ложную трактовку ситуации вокруг урегулирования внутриукраинского конфликта, хотел бы подчеркнуть, что именно их действия по поддержке деструктивных шагов киевских властей, направленных на саботаж минских договоренностей, являются сегодня ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Он также призвал «западных спонсоров поработать со своими подопечными с тем, чтобы вместо искажения реальности и политических провокаций они занялись насущными вопросами восстановления диалога с жителями востока Украины, как это предусмотрено Минскими соглашениями».
Кроме того, Полянский посоветовал западным дипломатам воздержаться от обвинений, «посмотреть в зеркало» и перестать закрывать глаза на «вопиющие нарушения прав человека, свободы слова и СМИ, а также ставшие повседневной реальностью случаи героизации нацистских преступников и их пособников не только на «постмайданной» Украине, но и в странах Прибалтики, в частности в Эстонии».
«Это будет полезно не только для вашей изрядно подмоченной репутации, но и для восстановления климата доверия и сотрудничества в зоне ответственности ОБСЕ», – добавил он.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.
Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Также Россия созвала 17 марта неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму. До этого западные страны анонсировали проведение в пятницу, 12 марта, по «формуле Арриа» (неформальное обсуждение с участием гражданского сообщества) очередной встречи Совбеза ООН, посвященной Крыму.
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Зеленский поддержал американские санкции в отношении Коломойского
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал санкции США против Игоря Коломойского и других бывших собственников «Приватбанка».
По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский заявил, что украинские власти «поддерживают» решение Вашингтона о «санкциях против бывших собственников «Приватбанка». По его словам, Киев «работает над тем, чтобы вернуть на Украину средства», передает ТАСС.
Напомним, США ввели санкции олигарха Игоря Коломойского и его семьи за коррупцию. Украинскому бизнесмену, его жене и двум детям будет запрещен въезд в США. Американские власти считают, что с 2008 по 2016 год, когда «Приватбанк» был национализирован решением украинского правительства, Коломойский вывел из него миллиарды долларов.
Автомобиль протаранил МиГ-29 под Киевом
В результате столкновения с автомобилем на аэродроме в Василькове под Киевом получил повреждения и загорелся истребитель МиГ-29.
По предварительным данным, военный инженер, будучи пьяным, на личном легковом автомобиле выехал на рулежную дорожку аэродрома воинской части. После чего врезался в хвостовую часть самолета, который в тот момент буксировался к месту стоянки.
«В результате столкновения произошло возгорание самолета, которое было локализовано и ликвидировано пожарными. ДТП привело к повреждениям двигателя самолета и других агрегатов боевой машины», – передает ТАСС со ссылкой на «Обозреватель».
Инженер при столкновении с истребителем получил ушибы грудной клетки и лица. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, процессуальное руководство в нем осуществляет группа прокуроров Киевского гарнизона. В Минобороны Украины инцидент пока не прокомментировали.
Ранее в московском аэропорту Шереметьево самолет по касательной столкнулся со служебным автомобилем.