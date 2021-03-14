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Определена примерная стоимость первой в Крыму опреснительной установки
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Стоимость ялтинской опреснительной станции составит около 3 млрд рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Уверен, что только опреснение даст гарантированный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, примерный объем средств примерно около 3 млрд рублей, источники финансирования есть. В принципе к работе уже приступили», – приводит слова Аксенова РИА «Новости». При этом глава Крыма заметил, что технические параметры установки и производитель не названы из-за санкционного режима.
Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.
Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.
В ВСУ заявили о возвращении украинских офицеров в Крым
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Генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс.
В ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» он заявил, что украинские власти проиграли битву за разум и сердце своего народа. Он предложил «вспомнить, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно». Это произошло, так как «люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать» на подконтрольной Киеву территории, сказал генерал. Кривонос сообщил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить, их там «никто не ждал, никто не поддерживал», передает РИА «Новости».
Напомним, Кривонос сообщал, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». Он также указал, что идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения республики в случае войны с Россией неосуществима, так как украинцы не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт.
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СБУ возбудила дело по Харьковским соглашениям о размещении ЧФ в Крыму
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На Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму.
Соответствующее уголовное дело возбудила Служба безопасности Украины (СБУ), передает РИА «Новости».
«Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти. Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», – сообщили в СБУ.
Правоохранители также намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Напомним, за ратификацию соглашения также выступал городской совет Севастополя.
Действующие тогда президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали 21 апреля в Харькове соглашение по продлению базирования Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет.
Зеленский захотел найти виновных в потере Украиной Крыма
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Нужно «разобраться с тем, кто создал условия» для потери Киевом контроля над Крымом, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Когда мы говорим о деоккупации, то логично также разобраться с тем, кто и как создал условия для оккупации», – сказал он, пояснив, что говорит не только о событиях 2014 года, но и «об утверждении так называемых Харьковских соглашений».
Зеленский заверил, что украинские власти не снимают вопрос Крыма с повестки. Он подчеркнул, что создана «государственная стратегия деоккупации и рентеграции Крыма и Севастополя». «Тем, кто на что-то рассчитывал, хочу сказать: забудьте о том, что Украина забудет про Крым», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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МИД Украины назвал «трех китов» политики получения контроля над Крымом
Стратегия «реинтеграции» Крыма является одним из «трех китов» политики, которая должна позволить Киеву установить контроль над регионом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Комментируя утвержденную на заседании СНБО Украины «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», Кулеба назвал ее «историческим документом, который должен был быть еще в 2014» году. По его словам, Киев посылает «четкий сигнал» – Украина «не только призывает мир помочь вернуть Крым», но и «сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского», передает РИА «Новости».
Он назвал «трех китов» украинской политики в данном направлении: «Стратегия, одобренная сегодня; консолидация – работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы; синергия – восстановление международного права и как следствие – полного украинского суверенитета над АР Крым и города Севастополь».
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, комментируя слова украинского министра, заявил: «Никаких китов я тут не вижу. Максимум сморщенный морской конек, который готов на все, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо». По его мнению, «результат будет ожидаемый – очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью». Чегринец подчеркнул, что Крым был, есть и всегда будет российским, причем это «понимают» и на Украине, и в США.
Депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление Киева «бредом». «Какая консолидация? Кого? Граждан Украины, где каждый день нарушаются права собственных граждан, против тех, кто высказывается не так, как хочется руководству Украины?» – заявил Черняк, который считает, что украинские власти пытаются «увести внимание от огромных проблем, которые происходят на Украине».
Напомним, секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в четверг совет утвердил Стратегию «деоккупации» Крыма. Также он сообщил, что на Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму.
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Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России
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Москва расценивает озвученную Киевом стратегию «деоккупации» Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов России, а участие каких-либо государств в «Крымской платформе» – как посягательство на территориальную целостность России, заявил источник в Москве.
«Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ. Будем рассматривать участие каких-либо стран в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность РФ», – подчеркнул источник РИА «Новости».
Ранее в Госдуме заявили, что предстоящая встреча на международной площадке «Крымская платформа», посвященная «возвращению Крыма» под контроль Киева, окажется «пустопорожними разговорами».
В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Google объяснил наложение ограничений на фильм «Крым. Путь на Родину»
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Руководство Google объяснило введение ограничений в отношении фильма «Крым. Путь на Родину» на YouTube демонстрацией сцен насилия.
«На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия – изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови. Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей», – отметили в компании, передает ТАСС.
Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
По словам самого Кондрашова, доступ к видео ограничили из-за того, что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией.
Минобороны заявило о слежении за испанским фрегатом «Кристобаль Колон» в Черном море
Черноморский флот следит за действиями фрегата ВМС Испании «Кристобаль Колон», зашедшего в Черное море, сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной России (входит в Минобороны России).
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата «Кристобаль Колон» ВМС Испании, зашедшего в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Черного моря», – приводит ТАСС сообщение центра.
Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале Черноморский флот также отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции.
В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в Черном море кораблей стран, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.
Ранее сообщалось, что учения НАТО Poseidon 21 прошли в Черном море. Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием».
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину»
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину» Андрея Кондрашова, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи «Крым. Путь на Родину. Документальный фильм Андрея Кондрашова», а также проинформировать ведомство о причинах их введения», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
«Видеохостинг нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», – добавили там.
«В направленном в адрес компании Google письме Роскомнадзор указывает, что фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» транслировался в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и не содержит какой-либо запрещенной информации», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости»
Напомним, видеохостинг YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму.
Канал «Крым 24» частично заблокировали в Instagram
Страницу телеканала «Крым 24» (входит в ГТРК «Крым») частично заблокировали в Instagram, об этом сообщил сам канал в социальных сетях.
«В канун празднования седьмой годовщины Крымской весны социальная сеть Instagram (офис находится в США) частично заблокировала аккаунт телеканала «Крым 24». Так, сейчас есть возможность публиковать только фотографии, а сопроводить их текстом нельзя», – цитирует сообщение канала ТАСС.
При попытке написать слово или вставить хештег сервис показывает сообщение о блокировке и отменяет публикацию. Администрация соцсети сообщила, что канал якобы «накручивал лайки», но в телеканале заявили, что такими услугами не пользуются.
«Интересно, что снятие блокировки назначено на 19 марта – сразу после годовщины Крымской весны», – добавили в «Крым 24».
Ранее YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму ограничен. Как сообщили в пресс-службе Google, компания наложила ограничение на фильм из-за демонстрации сцен насилия. Фильм можно посмотреть, нажав кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».
Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК, журналист Андрей Кондрашов призвал оштрафовать YouTube за ограничения на доступ к его фильму, а Роскомадзор потребовал от Google снять ограничения с картины.
МИД согласился с выводами миссии ООН о ситуации с правами человека на Украине
Москва согласна с выводами Наблюдательной миссии ООН по правам человека, заявившей об ухудшении ситуации на Украине, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Комментируя очередной доклад миссии ООН, Захарова сообщила, что приведенная экспертами «печальная статистика вызывает тревогу». Хотя в июле было достигнуто соглашение о прекращении огня в Донбассе, там «продолжают гибнуть и получать ранения люди», а также «наносятся удары по гражданским объектам». Как следует из доклада, «с апреля 2014 года внутренний вооруженный конфликт унес жизни 3077 человек, включая 148 детей», сообщила официальный представитель МИД России.
При этом Захарова, комментарий которой приводится на сайте министерства, заявила, что миссия ООН «справедливо отмечает отсутствие внятной государственной политики на Украине и механизма по возмещению ущерба» жителям Донбасса. Тысячи семей остались без домов, но «лишь незначительное число получили компенсации или временное жилище». При этом украинские силовики «продолжают бесцеремонно занимать дома гражданских лиц, пользоваться коммунальными услугами за их счет».
Кроме того, из-за ограничений на передвижение жители Донбасса «испытывают серьезные трудности с реализацией своих социально-экономических прав», а Киев «продолжает игнорировать призывы» миссии «отказаться от порочной практики увязки выплаты пенсий с регулярной регистрацией в качестве внутренне перемещенного лица».
Захарова сообщила, что российская сторона «с сожалением разделяет выводы экспертов о значительном ухудшении ситуации» на Украине с правами человека в условиях коронавируса. На Украине «обострились проявления дискриминации и неравенства». Москва «обеспокоена содержащимися в докладе сведениями о широко распространенной практике применения насилия, пыток и произвольных задержаний» со стороны правоохранителей. Также продолжаются «нападения и угрозы со стороны радикалов в адрес журналистов, правозащитников, гражданских и политических активистов», а правоохранители демонстрируют «неспособность или нежелание положить конец беззакониям». Отмечается «отсутствие подвижек в установлении и привлечении к ответственности виновных в трагедии в Одессе» в 2014 году.
Москва считает, что миссия ООН «справедливо бьет тревогу и в отношении продолжающегося ущемления прав национальных меньшинств, включая венгров, русских, цыган». Россия поддерживает «рекомендацию украинским властям незамедлительно принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения». Москва надеется, что украинские власти прислушаются к рекомендациям наблюдателей ООН и Венецианской комиссии Совета Европы. Захарова выразила надежду, что Киев предпримет реальные меры «в плане улучшения ситуации с соблюдением прав и свобод человека».
При этом Москва напомнила, что Крым входит в состав России, поэтому «очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации» в российском регионе в доклад по Украине «является неправомерной».
Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта.
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Экс-спикер Рады оценил обвинения в госизмене при голосовании по ЧФ в Крыму
Бывший председатель Рады Владимир Литвин, голосовавший в 2010 году за ратификацию соглашений о пребывании Черноморского флота России в Крыму, заявил, что ратификация не была госизменой.
«Абсолютно нет, не считаю (госизменой). Это была вынужденная необходимость», – заявил Литвин в эфире украинского канала, передает РИА «Новости».
Политик пояснил, что вопрос о подписании и ратификации договора утвердили на заседании СНБО, тогда было признано, что «деваться некуда, надо идти на подписание этих соглашений» из-за экономической обстановки на Украине.
По словам экс-спикера Рады, привлечь голосовавших за ратификацию депутатов не удастся, это закончится тем, что «немного потреплют нервы».
«Я вижу, что будут таскать меня по поводу того, что происходило в Раде. Но если строго придерживаться правил парламентской жизни, то оснований (для уголовных дел) абсолютно нет», – добавил Литвин.
Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
В Крыму назвали встречу западных стран в ООН «клоунским междусобойчиком»
Неформальное заседание Совбеза ООН по крымской теме, инициируемое рядом западных стран и США, станет своего рода клоунским междусобойчиком, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Независимая Эстония всегда следовала в фарватере наиболее оголтелых западных «крымоненавистников», поэтому ничего удивительного в том, что эта страна выступила застрельщиком клоунского междусобойчика, на котором добровольно потерявшие всякую связь с полуостровом субъекты будут лить «крокодиловы слезы», нет», – передает РИА «Новости» слова Молохова.
Ранее сообщалось, что Эстония, а также европейские члены СБ ООН и США проведут в пятницу неформальное заседание Совбеза по теме Крыма. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия проведет 17 марта неформальное заседание СБ ООН по теме Крыма с участием представителей полуострова. По словам Полянского, Эстония отказалась дать право выступить на этом мероприятии крымчанам, не назвав причину.
Напомним, 22 мая 2020 года российский постпред при ООН Василий Небензя и жители Крыма рассказали в СБ ООН о воссоединении региона с Россией. В неформальной видеоконференции в СБ ООН по формуле Арриа впервые приняли участие жители полуострова. При этом Украина, США, Британия и Эстония не захотели слушать жителей Крыма в СБ ООН. Глава украинской общины Крыма назвала отказ слушать жителей Крыма в ООН лицемерием.
Аксенов назвал прожектерством заявление Киева о «трех китах» возврата Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «прожектерством и очковтирательством» заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «трех китах» стратегии возврата полуострова Киеву.
По словам Аксенова, что все так называемые «три кита» – бумажные, а Киев из года в год говорит об очередных «исторических» планах по «возвращению Крыма», но в реальности все происходит с точностью до наоборот.
«Полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины. Это показатель беспомощности украинской власти. Когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожектерством и очковтирательством», – отметил Аксенов.
«Кстати, три кита или три кiта? А может, три кота?», – написал Аксенов на своей странице ВКонтакте, иронизируя над тем, что кот по-украински пишется как «кiт».
Ранее Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России.
В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
ЕС продлил персональные санкции по Украине против России на полгода
Европейский союз продлил санкции в отношении российских и украинских граждан, введенные в 2014 году «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».
Санкции продлены до 15 сентября 2021 года без внесения каких-либо изменений в список ограничений, передает РИА «Новости».
В начале марта послы 27 стран ЕС согласовали продление на полгода действия персональных санкций против России по Украине. Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС и до последнего момента распространялись на 177 лиц и 48 организаций (в октябре прошлого года Брюссель добавил в список два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста).
Напомним, летом прошлого года постоянные представители 27 стран ЕС согласовали продление на год – до 23 июня 2021 года – ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. При этом Украина попросила усилить санкции против Москвы. Экономические санкции против России также неоднократно продлевались.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Напомним, Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
Москвичам предложили выбрать отель для отпуска во время Дней Крыма
В Москве во время проведения Дней Крыма откроют туристические шале, где можно будет подобрать гостиницу для будущего отпуска, узнать об основных туристических маршрутах, а также посмотреть выставку достопримечательностей, сообщили в мэрии столицы.
Правительство Москвы с 18 по 21 марта проводит в столице традиционные Дни Крыма. Начнутся мероприятия с праздничного концерта в Лужниках 18 марта 2021 года, который посвящен семилетию возвращения Крыма в состав России. В разных точках города откроют туристические шале. Здесь можно будет подобрать гостиницу, санаторий или здравницу для будущего отпуска, узнать об основных туристических маршрутах по Крыму, а также посмотреть выставку достопримечательностей, сообщается на сайте правительства Москвы.
Кроме того, до 31 марта на Тверском бульваре проходит фотовыставка «Крым сегодня». Посетители смогут увидеть фотографии природных, исторических и культурных достопримечательностей полуострова. С 18 марта до 18 апреля в парке «Зарядье» будет работать выставочный проект «Крым. История». На экспозиции представят более ста цифровых изображений старинных карт, планов, гравюр и фотографий, которые познакомят москвичей с историей Крыма с конца XVIII и до середины XX века.
Организаторами мероприятия являются Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Комитет по туризму города Москвы, Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы и АО «Олимпийский комплекс «Лужники».
Организаторы напоминают, на мероприятии будут соблюдаться все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором. Всем посетителям будет необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. При этом количество занятых зрителями мест не будет превышать 50% от общего числа.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.