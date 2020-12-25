Власти назвали опреснение воды в Крыму крайней мерой

Опреснение воды в Крыму является крайней мерой, если только запасы воды полностью закончатся, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Ведем работы по возможности применения опреснения воды. Считаем эту меру как крайнюю, если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение. Опреснение – это самое дорогое решение, но если мы не найдем запасов, пойдем тогда на опреснение», – передает его слова РИА «Новости».

«На случай, если не будут найдены запасы [воды], место, где ставить эти опреснительные установки, их стоимость, предпроектное решение – у нас уже все готово. Поэтому ждем разведку. Каждый день мне докладывают, как идет бурение скважин», – добавил Хуснуллин. По словам вице-премьера, сейчас рисков нехватки воды в Севастополе нет, в Симферополе такие риски еще сохраняются.



«Хочу сказать, что уже есть первые успехи, мы нашли дополнительные запасы воды и уже пробурили и начали подавать эту воду. Везде, где мы с Росгеологией вели разведку, пока все запасы подтвердились, даже с плюсовым дебитом. Мы перебросили воды с Ходыковского водохранилища на Севастополь, и сегодня уже у Севастополя рисков (нехватки) подачи воды нет. Пока сохраняется риск в Симферополе», – добавил он.

Ведется доразведка, работы ведутся по графику. Предполагается, что уже к весне начнется подача воды из Бештерек-Зуйского водозабора.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет в этом участвовать, чтобы помешать реализовать проект.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью».

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Киев, угрожая помешать опреснению воды в Крыму, только провоцирует ненависть к Украине.

В МИД России заявили, что угрозы Киева помешать опреснению воды в Крыму не повлияют на реализацию проекта.