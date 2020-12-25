Москва раскритиковала желание Украины «нагадить» Крыму

Угрозы Киева помешать опреснению воды в Крыму не повлияют на реализацию проекта, заявил источник в МИД России, отметив, что «собака лает, караван идет».

«Слова [министра иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебы показывают подлинное отношение нынешних украинских властей к жителям Крыма: ради своих целей им наплевать на жизнь людей. Желание нагадить – это не самое благородное желание, и не свидетельствует о высоких моральных качествах наших украинских коллег, которые так заявляют, не думая о насущных потребностях населения. Их подход – чем хуже, тем лучше, это на их совести», – сообщил РИА «Новости» источник в российском МИДе.



По его словам, независимо от подобных заявлений в Киеве, проблема с водоснабжением Крыма будет решена. «Да, они будут гадить, это понятно, но это линия, которая может вызывать только сожаление. Люди не понимают правду жизни, не понимают того, что от их действий ничего не зависит, это неконструктивный подход. К ним уважения и доверия такие действия не вызывают», – подчеркнул собеседник агентства.

Он также напомнил поговорку: «собака лает, караван идет». «От высказываний господина Кулебы едва ли планы по решению проблемы водоснабжения Крыма каким-то боком зависят. Чуть раньше, чуть позже, но все равно все проблемы, которые есть в Крыму, будут решены», – заключил представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти «обязательно найдут» ту международную компанию, которая будет в этом участвовать, чтобы помешать реализовать проект.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что желание киевских властей сорвать строительство опреснительных установок в Крыму продиктовано их «злобной разрушительной сущностью».

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Киев, угрожая помешать опреснению воды в Крыму, только провоцирует ненависть к Украине.