В Крыму предостерегли Турцию от вступления в антикрымский союз с Украиной На решение проблемы обеспечения Крыма водой выделили 50 млрд рублей 19 октября 2020, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Правительство направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. «Президент поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя», – передает ТАСС слова Мишустина. По его словам, план предусматривает проведение 14 мероприятий, включая разработку новых источников воды. «Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд рублей, большая часть – из федерального бюджета. Это даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей», – сообщил Мишустин. Напомним, 11 октября Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму будут выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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