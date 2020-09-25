Аксенов анонсировал строительство первого в России опреснителя воды

Первый в России опреснитель морской воды планируется построить в Крыму для решения проблемы с водоснабжением полуострова, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Вопрос о строительстве будет решен Минпромторгом в течение двух недель. Установка будет находиться в селе Николаевка, передает ТАСС.

«Все на берегу моря – 30 км прямая линия будет. В стране таких проектов никто никогда не реализовывал, по сути решение, которое будет принято здесь, будет уникальное, впервые в истории будет это сделано», – сказал Аксенов.

Также он добавил, что крымские власти формируют программу строительства очистных сооружений на реке Салгир, русло которой пролегает через Симферополь.

С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов начался самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления водохранилищ. Питьевая вода подается по часам утром и вечером.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что основная ответственность за обеспечение жителей Крыма водой лежит на России, но и у Украины есть обязанности.

При этом сам Крым не желает вести переговоры с Украиной о возобновлении поставок воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.