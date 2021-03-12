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Полицейские установили личности избивавших девочку в Домодедово женщин
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Правоохранительные органы установили личности женщин, которые у подъезда дома в Домодедово избили восьмилетнюю девочку, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Сотрудниками подмосковной полиции в одной из социальных сетей выявлена запись камер видеонаблюдения подъезда одного из домов, расположенных на Кутузовском проезде города Домодедово, на которой две женщины наносят удары малолетней девочке. В результате проведенных мероприятий полицейские установили личности данных гражданок и ребенка», – передает ее слова РИА «Новости».
По факту происшествия возбуждено административное делопроизводство по статье о побоях. Ребенок направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Также против мамы девочки составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Накануне в Сети появилось видео, на котором бьют девочку. СМИ сообщали, что мать и бабушка избили ребенка якобы за то, что она слишком медленно одевалась в школу. Девочку вытолкали в подъезд, а ее вещи выкинули на улицу.
В ВСУ заявили о возвращении украинских офицеров в Крым
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Генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс.
В ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» он заявил, что украинские власти проиграли битву за разум и сердце своего народа. Он предложил «вспомнить, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно». Это произошло, так как «люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать» на подконтрольной Киеву территории, сказал генерал. Кривонос сообщил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить, их там «никто не ждал, никто не поддерживал», передает РИА «Новости».
Напомним, Кривонос сообщал, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». Он также указал, что идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения республики в случае войны с Россией неосуществима, так как украинцы не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт.
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В Германии сравнили эффективность «Спутника V» и вакцины AstraZeneca
В Германии полагают, что российская вакцина от коронавируса может быть более эффективной, чем препарат британско-шведского производителя AstraZeneca, пишет The Times.
«Как и в случае с вакциной AstraZeneca, речь (в случае «Спутника V») идет о вакцине на основе аденовируса. Но в отличие от прививки AstraZeneca, в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз», – цитирует РИА «Новости» главу постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томаса Мертенса.
По словам эксперта, использование двух разных вирусных векторов является умным решением, поскольку это позволит уменьшить вероятность снижения эффективности второй дозы препарата.
«Это хорошая вакцина, и я предполагаю, что ее разрешат к применению в ЕС», – рассказал Мертенс в интервью Rheinische Post.
Он отметил, что российские ученые имеют большой опыт в создании вакцин.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
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Стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V»
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На Западе готовится сценарий информационной атаки на российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», в ходе которой произойдет инсценировка массовой гибели после использования препарата, сообщил высокопоставленный источник в Кремле.
«Через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд «Томсон Рейтер») и медиаструктуры (Би-би-си, Reuters, Internews) готовится сценарий информационной атаки на «Спутник V», в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о «неэффективности и опасности вакцины» инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата», – пояснил собеседник ТАСС.
Собеседник РИА «Новости» в Кремле уточнил, что против вакцины планируется провести масштабную информационную кампанию, она направлена «на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19».
В ходе атаки планируется выдвинуть и подкрепить тезисы о «неэффективности и опасности вакцины». «Одновременно США и их союзники планируют тиражировать «разоблачающие материалы» о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии», – указал он.
Целевой аудиторией для кампании избраны европейские страны, которые зарегистрировали «Спутник V» – Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.
«На Западе признание нашей вакцины этими странами вызвало всплеск антироссийской пропаганды. В частности, голландские СМИ подают наш «Спутник V» не как средство от COVID-19, а как «кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза», «орудие пропаганды Москвы». В качестве примера приводится как раз Венгрия, которая «поддалась на уловки России» и без согласования с Брюсселем приступила к прививанию своих граждан нашей вакциной», – пояснил источник.
При этом сами США ведут «беспрецедентно агрессивную политику» по продвижению собственной вакцины Pfizer, пытаясь добиться освобождения американской стороны от возможных исков в случае проявления побочных эффектов и от материальной ответственности за халатность производителя, в том числе за фабричный брак и нарушения условия хранения.
На эти условия, по данным источника, согласно расследованию британской организации Bureau of Investigating Journalism, пошли в Аргентине.
Напомним, российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в мире происходит борьба между производителями вакцин против коронавирусной инфекции.
Китай прокомментировал решение Украины национализировать «Мотор Сич»
Власти КНР требуют от Украины учесть интересы китайских компаний после принятого Киевом решения вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич», заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Лицзянь заявил, что Пекин требует от Украины учитывать «законные права китайских предприятий и инвесторов», передает ТАСС.
Также Лицзянь сообщил, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о российско-китайском партнерстве, что китайские власти намерены совместно с Россией продолжать борьбу с пандемией нового коронавируса и считают такое взаимодействие очень продуктивным: «Мы высоко оцениваем сотрудничество с Россией в данном направлении».
Ранее китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» оспорили введенные указом Владимира Зеленского санкции в Верховном суде Украины.
В январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение».
В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.
До этого, в августе 2019 года, китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.
7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Россия предостерегла Украину от силового сценария в Донбассе
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Москва предостерегает власти Украины, а также «горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют» от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что Москва хотела бы «предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», передает ТАСС.
Так она прокомментировала высказывания главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о неких «радикальных шагах» Киева в случае отказа России признать себя стороной конфликта на востоке Украины.
Риторика представителей украинских властей, по словам Захаровой, «заставляет задуматься об истинных намерениях Киева на данном историческом отрезке».
«В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и наконец взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашением», – указала она.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Киев с завидной регулярностью пытается прикрыть свое бездействие и откровенный саботаж достигнутых ранее договоренностей по урегулированию ситуации на востоке страны обвинениями в адрес России и переложить ответственность.
«При этом в Киеве пытаются всех убедить, что якобы Москва является стороной конфликта и что у нее якобы есть некие обязательства по минскому комплексу мер», – добавила она.
Захарова также напомнила, что стороны конфликта в Донбассе четко определены Минскими соглашениями – это Киев с одной стороны, Донецк и Луганск – с другой.
«Именно нежелание признавать этот факт украинскими переговорщиками и их отказ договариваться с Донбассом, собственно, и является той причиной, которая препятствует установлению долгосрочного мира в регионе», – отметила дипломат.
Ранее ЛНР призвала мировое сообщество предотвратить новую войну в Донбассе. До этого там заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе.
Представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
Также представительство Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе.
В Кремле отметили, что отслеживают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.
Ученые назвали точное место формирования нового континента на Земле
Французские и австралийские эксперты увидели признаки того, что в Индийском океане появляется новый материк, следует из статьи, опубликованной в журнале Terra Nova.
Ранее считалось, что новые континенты могут появляться только на границах суши и океана. Континентальные породы слишком грубые, а океанические – мягкие и могут складываться. Последнее усложняет образование земной тверди, передает «Московский Комсомолец».
Сейчас ученые видят, что на океаническом плато могут образовываться континенты. В индийском океане обнаружены скопления магмы после извержения вулканов. Состав пород схож с континентальным. Это значит, что вскоре тут может образоваться суша.
Сейчас на месте будущего континента располагается архипелаг Кергелен. Те самые мягкие породы в океане могут расширить его.
Ранее ученые предсказали появление на Земле нового океана.
Телеведущий обидел Пентагон словами о беременных женщинах в армии
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Пентагон выступил с критикой в адрес телеведущего Такера Карлсона, возмутившегося тем, что «беременные женщины будут воевать».
В своей программе на канале Fox News Карлсон заявил, что в войсках появилась специальная форма для беременных женщин, которые «будут воевать в войнах» США. По его мнению, «это издевательство над вооруженными силами США». Карлсон заявил, что китайские военные становятся «более мужественными», а американские – «более женственными», передает ТАСС.
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что слова Карлсона «унижают все вооруженные силы США» и что оборонное ведомство не намерено выслушивать «советы по личному составу или китайским военным от ведущего ток-шоу». Представитель Космических войск США Скотт Стокер указал, что Карлсон имеет право на свое мнение, но мнение это «основано ровным счетом на нулевом числе дней, проведенных в вооруженных силах». Стокер назвал слова ведущего «телевизионной драмой».
Напомним, женщины составляют 16% личного состава вооруженных сил США и 19% офицерского состава. В январе сообщалось, что сухопутные войска США внесут изменения в требования к внешнему виду служащих. Женщинам-военнослужащим армии США разрешат собирать волосы в длинные хвосты, делать очень короткие стрижки, носить серьги, красить губы и ногти, что ранее было под запретом.
Швеция сравнила готовность России и стран НАТО к крупномасштабной войне
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НИИ оборонных исследований Швеции (FOI) представил доклад «Западные военные возможности в Северной Европе – 2020», где приводится системный анализ соотношения сил между Западом и Россией.
Ответственный редактор доклада Кристер Паллин заявил, что в крупномасштабной войне в непосредственной близости от Швеции «у России будет явное преимущество, особенно на земле», если «на оборонную подготовку Запада не хватит времени», причем «преимущество будет длиться довольно долго». «По крайней мере, для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на SVT.
В FOI заявили, что государства НАТО проводят слишком мало учений, их силы, несмотря на преимущество в воздухе и на море, рассредоточены географически, а также имеют очень разные военные возможности. По мнению FOI, НАТО не нужно наращивать силы, ему требуется действовать быстрее. При этом увеличение военных расходов и приближение позиций НАТО к России не слишком изменили баланс сил.
В размещенной на сайте института статье говорится, что войска России «ограничены по сравнению с объединенным западным альянсом, тем не менее страна может представлять серьезную угрозу восточному флангу НАТО». Учитывая ограниченность «инвестиций западного мира в оборону в ближайшие годы», странам НАТО рекомендуют «сосредоточить внимание на краткосрочных улучшениях». В статье призывают к солидарности и координации усилий западных стран в подходе к России.
В феврале журналисты польского издания Gazeta Polska смоделировали сценарий ядерной войны России и НАТО. По их мнению, в случае конфликта российская сторона будет готова применить «самое смертоносное оружие».
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МИД Украины назвал «трех китов» политики получения контроля над Крымом
Стратегия «реинтеграции» Крыма является одним из «трех китов» политики, которая должна позволить Киеву установить контроль над регионом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Комментируя утвержденную на заседании СНБО Украины «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», Кулеба назвал ее «историческим документом, который должен был быть еще в 2014» году. По его словам, Киев посылает «четкий сигнал» – Украина «не только призывает мир помочь вернуть Крым», но и «сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского», передает РИА «Новости».
Он назвал «трех китов» украинской политики в данном направлении: «Стратегия, одобренная сегодня; консолидация – работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы; синергия – восстановление международного права и как следствие – полного украинского суверенитета над АР Крым и города Севастополь».
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, комментируя слова украинского министра, заявил: «Никаких китов я тут не вижу. Максимум сморщенный морской конек, который готов на все, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо». По его мнению, «результат будет ожидаемый – очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью». Чегринец подчеркнул, что Крым был, есть и всегда будет российским, причем это «понимают» и на Украине, и в США.
Депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление Киева «бредом». «Какая консолидация? Кого? Граждан Украины, где каждый день нарушаются права собственных граждан, против тех, кто высказывается не так, как хочется руководству Украины?» – заявил Черняк, который считает, что украинские власти пытаются «увести внимание от огромных проблем, которые происходят на Украине».
Напомним, секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в четверг совет утвердил Стратегию «деоккупации» Крыма. Также он сообщил, что на Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму.
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Бывших депутатов Рады могут обвинить в госизмене за Харьковские соглашения
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На Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
СНБО поручил Службе безопасности страны (СБУ) выяснить обстоятельства ратификации соглашений. «Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов [Верховной рады] голосовали по этому вопросу. (…) Если СБУ будет считать необходимым, то она должна возбудить по статье 111 Уголовного кодекса – о госизмене – против соответствующих лиц. Перечень депутатов я могу передать», – передает слова главы ведомства ТАСС.
Данилов напомнил, что голосование состоялось 27 апреля 2010 года. Несколько депутатов тех лет до сих пор являются действующими политиками, в частности экс-спикер Рады Владимир Литвин.
Секретарь СНБО заявил, что голосование за Харьковские соглашения произошло «в беспрецедентно короткий срок» – через четыре дня после их подписания. По мнению Данилова, в результате ратификации соглашений Украина потеряла Крым, а также имеет конфликт на востоке страны.
Напомним, 21 апреля 2010 года представители Украины и России подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России. В соответствии с документом, пребывание российского флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров. 27 апреля 2010 года депутаты Верховной рады ратифицировали соглашения.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.
В январе 2021 года Бывшего президента Украины Виктора Януковича заподозрили в государственной измене в связи с заключением в 2010 году с Россией Харьковских соглашений. Государственное бюро расследований Украины подозревает Януковича в том, что он предоставил иностранному государству – России – и ее представителю – на тот момент президенту Дмитрию Медведеву – помощь в «проведении подрывной деятельности против Украины».
ЕС собрался расширить санкции против России
В санкционный список ЕС «за серьезные нарушения прав человека в мире» хотят внести граждан ряда стран, включая Россию и Китай, пишут СМИ.
В список собираются включить около десяти «официальных лиц из Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана». По этому вопросу постпреды стран ЕС достигли «предварительной договоренности» на встрече в Брюсселе. Санкции включают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов. Расширение санкционного списка могут утвердить на заседании глав МИД стран ЕС 22 марта, передает ТАСС со ссылкой на EUobserver.
Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
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Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России
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Москва расценивает озвученную Киевом стратегию «деоккупации» Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов России, а участие каких-либо государств в «Крымской платформе» – как посягательство на территориальную целостность России, заявил источник в Москве.
«Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ. Будем рассматривать участие каких-либо стран в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность РФ», – подчеркнул источник РИА «Новости».
Ранее в Госдуме заявили, что предстоящая встреча на международной площадке «Крымская платформа», посвященная «возвращению Крыма» под контроль Киева, окажется «пустопорожними разговорами».
В четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия «деоккупации» и реинтеграции; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Захарова назвала безумием публикации американских СМИ о действиях Красной армии в Польше
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «опасным безумием» сообщения ряда американских СМИ о якобы убитых солдатами Красной армии монахинях в Польше.
«Сейчас в американской прессе появляются материалы о найденных польскими археологами монахинях, как было написано – прямая цитата, «убитых русскими солдатами в 1945 году». Американской аудитории с подачи неких польских структур рассказывается о том, что Польша была охвачена войной с Германией и в этот момент ее Советский Союз оккупировал. Это уже не фейк и не фальшь, это безумие. Опасное безумие», – указала Захарова, передает ТАСС.
По ее словам, источником материалов в западных изданиях послужили «неподтвержденные некие данные» Института национальной памяти Польши. «Именно эта структура несет ответственность за разрушение и ликвидацию сотен мемориалов погибшим при освобождении Польши более шести тысячам советских солдат», – напомнила дипломат.
Захарова заверила, что работа по разоблачению деятельности «этой псевдоисторической структуры» продолжится, и порекомендовала американским СМИ воздержаться от работы с институтом, в котором, по ее словам, «на руководящие посты назначаются ультраправые активисты». «С американскими СМИ будем работать также адресно по этой теме», – добавила она.
Так Захарова отреагировала на публикацию интернет-издания Live Science, которое со ссылкой на Институт национальной памяти Польши сообщило об обнаруженных археологами на севере страны останках монахинь, якобы убитых в конце Второй мировой войны красноармейцами. Материал использовали некоторые американские СМИ.
Ранее доктор исторических наук Елена Малышева заявила, что влияние России в различных регионах мира тревожит Запад. Он пытается формировать негативный образ России, представляя ее как агрессора, развязавшего Вторую мировую войну.
Эксперт оценил угрозу размещения новых войск США у границ России
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«Наращивание у наших границ вооруженных сил США говорит о том, что Америка готовится к ведению реальных боевых действий против России», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя сообщение начальника штаба американской армии Джеймса Макконвилла о размещении новых оперативно-тактических групп в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«В последнее время в США появилось очень много терминов, которые не несут в себе какого-то особенного смысла. Так и формулировка «многосферная оперативно-тактическая группа» имеет чрезвычайно затемненное значение – нельзя сказать точно, что именно принципиально нового она подразумевает. По всей видимости, речь идет просто о создании группировки вооруженных сил, которая будет состоять из войск разных видов (флота, авиации, сухопутных войск, космического командования) и управляться единой автоматизированной системой оперативно-тактического уровня. Но, опять же, это не является каким-то нововведением США», – объяснил доктор военных наук Константин Сивков.
Эксперт также отметил, что у США до сих пор нет системы гиперзвукового оружия, о которой ранее заявлял начальник штаба американской армии Джеймс Макконвилл. «Однако сам факт наращивания у границ России вооруженных сил США, объявления о развертывании оперативно-тактических группировок представляют однозначную угрозу для нашей страны. Становится понятно – Америка готовится к ведению реальных боевых действий против России», – заключил Сивков.
Ранее начальник штаба армии США Джеймс Макконвилл сообщил о размещении одной новой оперативно-тактической группы в Европе и еще двух в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Эти соединения пока формируются и оснащаются, их «создают прямо сейчас», сказал он. По его словам, они будут обладать высокоточным вооружением большой дальности, вероятно, от гиперзвуковых ракет до ракет средней дальности. Также у военных будут средства для ведения разведки, информационных операций, боевых действий в киберпространстве, радиоэлектронной борьбы, космические средства и ПРО. Пентагон называет данные подразделения многосферными оперативно-тактическими группами, передает ТАСС.
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не собирается выводить американские войска из Европы, несмотря на глобальный пересмотр дислокации войск США. Остин сообщил, что Пентагон проведет обзор расположения военных США по всему миру. До этого президент США Джо Байден объявил о приостановке вывода войск из Германии.
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Глава Минздрава Словакии подал в отставку после скандала со «Спутником V»
Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи намерен уйти в отставку, чтобы прекратить скандал из-за поставок в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«Две коалиционные партии сделали мою отставку условием того, чтобы они остались в коалиции. В такой ситуации, думаю, не было смысла спорить... Я не приклеен к своему месту», – передает слова Крайчи «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V».
Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав разрешил применение препарата в стране.
«Разрешение на использование в стране «Спутника V» дал Минздрав, который, согласно действующему законодательству, в экстренных ситуациях может позволить применять лекарства, незарегистрированные в Евросоюзе. Ныне сложилась как раз такая ситуация», – заявил премьер.
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