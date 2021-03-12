Ученые заявили о рекордном увеличении случаев рождения близнецов за всю историю

В мире на сегодняшний день рождается больше близнецов, чем за всю историю, следует из данных масштабного международного исследования профессора Оксфордского университета Кристиана Мондена, которое опубликовано в журнале Human Reproduction.

Так, с 1980-х годов число близнецов, приходящихся на каждую тысячу новорожденных, выросло с 9 до 12. Из каждых 42 детей на планете один является близнецом, а в год в мире насчитывается в среднем 1,6 млн случаев, когда рождается больше одного ребенка за раз, передает «Ридус».

В ходе исследования была собрана информация по случаям рождения близнецов в 2010-2015 годах из 165 стран, в которых проживает 99% населения планеты.

Также исследователи опирались на статистику рождения близнецов с 1980 по 1985 годы по 112 странам мира. Выяснилось, что прирост числа близнецов на планете обеспечили в основном Европа (60%), Северная Америка (71%) и Азия (32%).

Такие данные объясняются тем, что в мире начали применять новые методы родовспоможения, лечения бесплодия и ЭКО. При гормональной терапии у женщины может созревать сразу несколько яйцеклеток, а при ЭКО в матку на всякий случай переносят сразу два или более эмбриона.

В 2018 году в Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы.