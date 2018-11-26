Первые в мире генетически модифицированные близнецы родились в Китае

Родившиеся на свет девочки-близнецы были созданы с искусственно измененными генами, заявил автор проекта китайский ученый Хэ Цзянькуй.

ДНК двух новорожденных девочек изменили с помощью метода редактирования генов (CRISPR), передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

«Суть модификации заключается в том, чтобы придать организму невосприимчивость к вирусу ВИЧ. Подобная мутация естественно встречается среди людей, но очень редка», – рассказал Цзянькуй.

Ученый пояснил, что чувствует ответственность за эксперимент, он был произведен для того, чтобы проложить путь таким исследованиям.

По окончанию теста обнаружилось, что только одна из девочекполучила изменения в обеих копиях необходимого гена, у другой была изменена только одна копия, то есть она не получила иммунитета к ВИЧ.

Коллеги отреагировали на эксперимент неоднозначно. Некоторые заявили, что проведение подобных исследований преждевременно, опасно и нарушает врачебную этику.

В 2018 году американские ученые заявили, что смогут создать клетки человека, устойчивые к поражению тяжелыми заболеваниями.