Генетики предрекли создание устойчивого к тяжелым болезням человека

Биологическая и генная инженерия смогут создать клетки человека, устойчивые к поражению тяжелыми заболеваниями, и существенно продлить жизнь людей, рассказал генетик из Genome Project, профессор Гарвардской медицинской школы Джорд Черч.

Как сообщил ученый в интервью изданию Stat, из 20 тыс. человеческих генов необходимо удалить лишние кодоны (единицы генетического кода. – прим. ВЗГЛЯД), мешающие процессу развития человеческого организма.

Ближайшей задачей исследователей является создание белковых цепочек, которые способны сделать людей невосприимчивыми к радиации, образованию опухолей, холоду и тяжелым вирусным инфекциям.

Как отметил Джорд Черч, свои утверждения ученые подкрепляют опытом над клеткой бактерии кишечной палочки. По словам специалистов, над геномом бактерии было проделано 321 изменение, после чего клетка стала невосприимчивой к вирусам. Но для перепрограммирования генома млекопитающего потребуется больше усилий. Например, перепрограммирование каждого белка в человеческом гене потребует 400 тыс. изменений.

Также исследователи уверены, что нужных результатов можно будет добиться уже через 10 лет.

Напомним, в мерте пресс-служба расположенного в Архангельске Северного (Арктического) федерального университета сообщила, что ученые вуза извлекли из коры березы вещества, способные бороться с раком.