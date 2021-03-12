В России оценили шансы на успех книги датского писателя о «скопинском маньяке»

Документальная книга датского писателя Карстэна Граффа о «скопинском маньяке» Викторе Мохове, недавно вышедшем на свободу, будет иметь популярность у читателей, поскольку подобные рассказы богаты драматизмом, считает психиатр Евгений Фомин.

«Позволяют соприкоснуться с так называемой темной стороной их личности. Мы все подавляем эмоции – злости, гнева, желания наказать кого-то. И это не значит, что мы избавились полностью от этих эмоций, это значит, что мы не даем им проявляться. Мы их избегаем, мы отказываем себе в том, что они у нас есть», – рассказал Фомин телеканалу «360».

Как пояснил специалист, при просмотре фильмов ужасов или прочтении книг с драматическим сюжетом люди сочувствуют жертвам маньяка, как бы присутствуя при его действиях. По словам Фомина, читатели или зрители зачастую испытывают скрытые эмоции, которые они не проявляют, так как «социум требует определенных правил поведения». В сообщении уточняется, что датский писатель при написании книги про Мохова общался с самим маньяком, а также одной из его узниц. Произведение выйдет на русском языке в середине марта.

Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22.00).

При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих ток-шоу.

Также Мохов сообщал, что намерен жениться, маньяк говорил, что нашел себе возможную избранницу. Также он хочет встретиться со своими жертвами и попросить у них прощения.

До этого сообщалось, что сотрудники гостиницы «Верда» в Скопине отказались Мохова по причине ремонта и отсутствия мест.