Федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих ток-шоу

Основные федеральные каналы не приглашали недавно освободившегося из колонии «скопинского маньяка» Виктора Мохова в свои ток-шоу.

«У нас нет планов съемки программы с таким героем», – рассказал РИА «Новости» ведущий «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов.

«Я не могу комментировать подобные вещи. Но, скажем так, у меня с ним никаких материалов не было», – заявила Ксения Собчак, ведущая на Первом канале шоу «Док-ток».

Агентство не получило информацию от телеканала относительно других ток-шоу.

В пресс-службе ВГТРК («Россия 1», «Россия 24», Россия К») также сообщили, что Мохов не принимал участия в записи ток-шоу телеканалов вещателя, делать передачи с его участием не планируется.

«На наших телеканалах ни в каких форматах такого гостя не было», – уточнили в Газпром-медиа (ТНТ, «Пятница», «Суббота», ТВ-3 и «Матч ТВ»). В пресс-службе НТВ также опровергли участие Мохова в съемках программ.

Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22.00).

При этом, как сообщалось, сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу.

Ранее сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин назвал омерзительным российское общество из-за съемок ток-шоу, на которое пригласили освободившегося «скопинского маньяка» Виктора Мохова, и предложил «телевидение забить досками наглухо».

Комментируя слова Прилепина, телеведущий Владимир Соловьев заявил газете ВЗГЛЯД, что «такие вопросы надо решать на законодательном уровне». «В Соединенных Штатах есть законодательство, которое запрещает преступникам монетизировать свои преступления в любом виде, будь то книги, телевизионные сценарии или что-то еще», – сказал журналист, рассуждая о необходимости принятия подобных мер в России.

Съемки ток-шоу с участием преступников недопустимы, заявил сенатор Алексей Пушков.