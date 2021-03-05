Соловьев оценил идею Прилепина «забить телевидение досками»

«Такие вопросы надо решать на законодательном уровне», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя идею писателя Захара Прилепина «забить телевидение досками» после съемок ток-шоу со «скопинским маньяком» Виктором Моховым.

«В Соединенных Штатах есть законодательство, которое запрещает преступникам монетизировать свои преступления в любом виде, будь то книги, телевизионные сценарии или что-то еще», – сказал журналист и телеведущий Владимир Соловьев, рассуждая о необходимости принятия подобных мер в России.

«Также неприемлем тот факт, что этот человек вообще вышел на свободу. Ведь нельзя не учитывать те моральные мучения, которые он причинил своим жертвам. Эти люди в течение многих лет борются с ужасом, оставленным в их жизни этим мерзавцем», – отметил собеседник.

«Потому в этой проблеме есть не только морально-этический аспект, который должны учитывать наши телевизионные коллеги, но и очевидное несовершенство нашего законодательства. Эти вопросы надо решать на законодательном уровне. Освобождение такого маньяка, независимо от того, сколько лет ему присудили, в конечном итоге должно быть сопровождено заключением медико-психологической экспертизы. Если этот человек не испытывает сострадания и раскаяния, а затем выходит на свободу и получает деньги через СМИ – это по сути подготовка нового преступления», – считает телеведущий.

«Что касается идеи Прилепина забить наглухо досками телевидение, то я не очень представляю, как это сделать технологически. Ведь подобный контент может прийти на экраны людей не только через телевидение, но и через YouTube. Потому, повторюсь, проблема должна решаться на уровне законодательства», – заключил Соловьев.

Ранее сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин назвал омерзительным российское общество из-за съемок ток-шоу, на которое пригласили освободившегося «скопинского маньяка» Виктора Мохова.

«Я несколько раз писал, что современная Россия мучительно напоминает о советских фильмах, где показывали тлетворный Запад с его проститутками, воинствующими геями, педофилами. Запад оказался именно таким, нас не обманули. Но мы еще стали лучшим учеником этого Запада. Мы омерзительны», – добавил он. Писатель выразил опасение, что миллионы людей увидят это шоу, узнают о схеме маньяка и решат попробовать сделать так же.

«Только ради этого стоит устроить здесь временную диктатуру и все это телевидение забить досками наглухо. Оставить два телеканала: «Скрепы» и «Армия». И «Сад-огород» по выходным. И три собственных социальных сети: «Однополчане», «Сокурсники», «Волонтеры». И никакой анонимности», – призвал Прилепин. Маньяков после освобождения, по его мнению, стоит отправлять «на тихие поселения в вечной мерзлоте».

Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу.

В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. Затем стало известно, что Мохов нарушил условия административного надзора и после освобождения из колонии поехал в Москву для участия в ток-шоу. Домой в назначенный срок он не вернулся.

Адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что у правоохранителей на данный момент недостаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность проживающих в Скопинском районе Рязанской области, куда вернулся Мохов.