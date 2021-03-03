Ветеран МВД: За «скопинским маньяком» невозможно установить круглосуточный контроль

Сейчас у правоохранительных органов недостаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность проживающих в Скопинском районе Рязанской области, куда вернулся отбывший 17-летний срок известный как «скопинский маньяк» Виктор Мохов, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

В среду 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22:00).

Согласно материалам Пугачевского районного суда, за период отбывания наказания Мохов характеризовался отрицательно, к труду относился удовлетворительно, имел одно погашенное взыскание и семь поощрений, на мероприятия воспитательного характера реагировал слабо, участие в общественной жизни отряда принимал, «подчиняясь необходимости». При этом вину в преступлении он признал только частично, так и не «встав на путь исправления».

«Я считаю, что за то, чтобы данный маньяк-насильник не совершил еще одно преступление, отвечают сотрудники МВД, потому что именно на них наложена обязанность административного надзора за отбывшим наказание, но неисправившимся по своим взглядам и убеждениям. А вся проблема заключается в том, что у них попросту недостаточно сил и средств, в том числе технических, чтобы полностью обеспечить безопасность проживающих рядом с бывшим осужденным людей», – говорит Черноусов.

Он объясняет, что явка в полицейский участок дважды в месяц или какие-либо внезапные проверки сотрудников полиции не смогут предотвратить новое нарушение Моховым закона или не допустить его выход за пределы установленной территории, поскольку за ним невозможно установить круглосуточный контроль.

«Единственный способ реально отследить его местонахождение – это электронный браслет, по которому можно видеть маршрут движения конкретного лица. Но наше законодательство это не предусматривает: якобы использование браслета в профилактических целях нарушает его права», – считает собеседник. Эксперт подчеркивает, что постоянный контроль необходим за теми лицами, которые совершили особо тяжкие преступления, особенно в отношении детей, подростков или пожилых.

«Соответственно, случай со «скопинским маньяком» поднял в обществе несколько проблем. Во-первых, почему после такого тяжкого преступления он не получил пожизненное лишение свободы. А, во-вторых, как законодательно осуществлять за такими как он надзор, если отбывший наказание не исправился», – заключил Черноусов.

В 2000 году Мохов похитил двух школьниц, 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину, и на протяжении 3,5 лет держал школьниц в подземном бункере за гаражом в городе Скопине. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но оба раза преступник отнимал детей. На протяжении всего этого времени «скопинский маньяк» морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. В один из дней Мартыновой удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года похищенных девушек получилось освободить.

В феврале этого года Мартынова рассказала, что испытывает странные чувства в связи со скорым освобождением своего мучителя. Она подчеркнула, что не боится и, поскольку замужем, чувствует себя в безопасности.