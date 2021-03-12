Определены даты проведения Восточного экономического форума

Шестой Восточный экономический форум состоится 2-4 сентября 2021 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщила пресс-служба Росконгресса.

«Уверен, что в этом году форум преумножит свою инвестиционную составляющую, а учитывая опыт взаимодействия с азиатскими странами по борьбе с коронавирусной инфекцией, он приобретет также важное значение и с точки зрения развития гуманитарных контактов», – приводятся на сайте Росконгресса слова советника президента, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова.

Он добавил, что форум будет организован на самом высоком уровне, учитывая рекомендации Роспотребнадзора и ВОЗ по коронавирусу.

«Восточный экономический форум во Владивостоке является эффективным инструментом развития многостороннего сотрудничества и международной кооперации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ежегодно здесь собираются лидеры ведущих стран АТР для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики», – подчеркнул Кобяков.

ВЭФ проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее замминистра иностранных дел Александр Панкин выразил надежду на то, что эпидемическая обстановка позволит провести в 2021 году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ) и II Каспийский экономический форум.