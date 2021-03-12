Минобороны Армении анонсировало масштабные учения

Тактические учения с привлечением 7,5 тыс. военнослужащих пройдут в Армении по всем оперативным направлениям вооруженных сил 16-20 марта, сообщили в пресс-службе минобороны.

«К тактическим и тактико-профессиональным учениям 16-20 марта будут привлечены 7,5 тыс. военнослужащих, 200 ракетных, ракетно-реактивных, артиллерийских и более 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, свыше 90 средств ПВО. С целью поддержки тактических действий войск в учениях будут использованы средства воздушного нападения (авиация)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Цель учений, в которые будут вовлечены как общевойсковые подразделения, так и подразделения спецназа, – проверка боеготовности войск, взаимодействия различных сил и средств, возможностей управления оперативным звеном, способности к быстрым действия в сложившейся ситуации.

Будут проведены тренировки по управлению огнем подразделений с розыгрышем оперативно-тактических эпизодов, в том числе с боевой стрельбой, заявили в минобороны.

На прошлой неделе премьер Армении Никол Пашинян заявил, что глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян освобожден от должности, однако позже президент Армении оспорил увольнение главы генштаба в КС. Сам глава Генштаба ВС Армении также оспорил решение об увольнении в административном суде.

Тем временем Пашинян направил президенту страны ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником генштаба ВС Армении.