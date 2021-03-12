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Минобороны Армении анонсировало масштабные учения
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Тактические учения с привлечением 7,5 тыс. военнослужащих пройдут в Армении по всем оперативным направлениям вооруженных сил 16-20 марта, сообщили в пресс-службе минобороны.
«К тактическим и тактико-профессиональным учениям 16-20 марта будут привлечены 7,5 тыс. военнослужащих, 200 ракетных, ракетно-реактивных, артиллерийских и более 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, свыше 90 средств ПВО. С целью поддержки тактических действий войск в учениях будут использованы средства воздушного нападения (авиация)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Цель учений, в которые будут вовлечены как общевойсковые подразделения, так и подразделения спецназа, – проверка боеготовности войск, взаимодействия различных сил и средств, возможностей управления оперативным звеном, способности к быстрым действия в сложившейся ситуации.
Будут проведены тренировки по управлению огнем подразделений с розыгрышем оперативно-тактических эпизодов, в том числе с боевой стрельбой, заявили в минобороны.
На прошлой неделе премьер Армении Никол Пашинян заявил, что глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян освобожден от должности, однако позже президент Армении оспорил увольнение главы генштаба в КС. Сам глава Генштаба ВС Армении также оспорил решение об увольнении в административном суде.
Тем временем Пашинян направил президенту страны ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником генштаба ВС Армении.
В ВСУ заявили о возвращении украинских офицеров в Крым
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Генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс.
В ходе круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения» он заявил, что украинские власти проиграли битву за разум и сердце своего народа. Он предложил «вспомнить, какое количество людей, которые сначала выехали с «оккупированных территорий», потом вернулись обратно». Это произошло, так как «люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать» на подконтрольной Киеву территории, сказал генерал. Кривонос сообщил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить, их там «никто не ждал, никто не поддерживал», передает РИА «Новости».
Напомним, Кривонос сообщал, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». Он также указал, что идея президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всего населения республики в случае войны с Россией неосуществима, так как украинцы не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт.
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Использование партии вакцины AstraZeneca приостановила еще одна европейская страна
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Власти Италии решили приостановить использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca из соображений безопасности, говорится в заявлении Итальянского агентства по лекарствам (Aifa).
«После сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от COVID-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны. В настоящее время причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим не установлена», – передает сообщение агентства РИА «Новости».
На данном этапе регулятор проводит все необходимые проверки.
Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины.
Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата. Среди решивших приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca стран также значатся Люксембург и Кипр.
Эта партия вакцин общим числом в миллион доз была доставлена в 17 стран Евросоюза.
Телеведущий обидел Пентагон словами о беременных женщинах в армии
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Пентагон выступил с критикой в адрес телеведущего Такера Карлсона, возмутившегося тем, что «беременные женщины будут воевать».
В своей программе на канале Fox News Карлсон заявил, что в войсках появилась специальная форма для беременных женщин, которые «будут воевать в войнах» США. По его мнению, «это издевательство над вооруженными силами США». Карлсон заявил, что китайские военные становятся «более мужественными», а американские – «более женственными», передает ТАСС.
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что слова Карлсона «унижают все вооруженные силы США» и что оборонное ведомство не намерено выслушивать «советы по личному составу или китайским военным от ведущего ток-шоу». Представитель Космических войск США Скотт Стокер указал, что Карлсон имеет право на свое мнение, но мнение это «основано ровным счетом на нулевом числе дней, проведенных в вооруженных силах». Стокер назвал слова ведущего «телевизионной драмой».
Напомним, женщины составляют 16% личного состава вооруженных сил США и 19% офицерского состава. В январе сообщалось, что сухопутные войска США внесут изменения в требования к внешнему виду служащих. Женщинам-военнослужащим армии США разрешат собирать волосы в длинные хвосты, делать очень короткие стрижки, носить серьги, красить губы и ногти, что ранее было под запретом.
Швеция сравнила готовность России и стран НАТО к крупномасштабной войне
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НИИ оборонных исследований Швеции (FOI) представил доклад «Западные военные возможности в Северной Европе – 2020», где приводится системный анализ соотношения сил между Западом и Россией.
Ответственный редактор доклада Кристер Паллин заявил, что в крупномасштабной войне в непосредственной близости от Швеции «у России будет явное преимущество, особенно на земле», если «на оборонную подготовку Запада не хватит времени», причем «преимущество будет длиться довольно долго». «По крайней мере, для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на SVT.
В FOI заявили, что государства НАТО проводят слишком мало учений, их силы, несмотря на преимущество в воздухе и на море, рассредоточены географически, а также имеют очень разные военные возможности. По мнению FOI, НАТО не нужно наращивать силы, ему требуется действовать быстрее. При этом увеличение военных расходов и приближение позиций НАТО к России не слишком изменили баланс сил.
В размещенной на сайте института статье говорится, что войска России «ограничены по сравнению с объединенным западным альянсом, тем не менее страна может представлять серьезную угрозу восточному флангу НАТО». Учитывая ограниченность «инвестиций западного мира в оборону в ближайшие годы», странам НАТО рекомендуют «сосредоточить внимание на краткосрочных улучшениях». В статье призывают к солидарности и координации усилий западных стран в подходе к России.
В феврале журналисты польского издания Gazeta Polska смоделировали сценарий ядерной войны России и НАТО. По их мнению, в случае конфликта российская сторона будет готова применить «самое смертоносное оружие».
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Песню Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении» за политический контекст
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Песню белорусской группы «Галасы ЗМеста» «Я научу тебя» не допустили к участию к песенном конкурсе «Евровидение» из-за несоответствия правилам, такое решение принял Европейский вещательный союз.
«Мы написали телекомпании БТРК [Белтелерадиокомпания], которая отвечает за участие Белоруссии в конкурсе песни «Евровидение», чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе», – передает заявление вещателя ТАСС.
Организаторы конкурса проанализировали композицию белорусских музыкантов и установили, что она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».
Белоруссии предлагается либо изменить текст песни, либо представить на конкурс новую композицию или же заменить исполнителя. В случае отказа страна будет отстранена от участия в конкурсе.
Лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков заявил, что в свете решения организаторов «Евровидения» Минск может сам отказаться от участия в конкурсе, передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста» исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в стране.
В песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке».
В США назвали три «самых крутых» российских самолета
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Эксперты американского журнала Popular Mechanics составили список «самых крутых» самолетов за последние четыре десятилетия, включив в него три российских воздушных судна.
Журналисты Popular Mechanics упорядочили самолеты по годам, когда был совершен первый полет. Так, в 1998 году издание выделило Бе-200 «Альтаир», который нередко участвовал в тушении лесных пожаров. Журналисты отмечают, что самолет способен направить 12 тонн воды над горящей целью, а затем приземлиться на озере или в море, взяв еще один груз всего за 14 секунд. Бе-200 «Альтаир» также можно задействовать для перевозки пассажиров или даже использовать в качестве летающей машины скорой помощи.
В 2000 году наиболее интересным проектом составители списка посчитали прототип двухмоторного истребителя с треугольным крылом – МиГ-1.44 МФИ. А самолетом 2010 года Popular Mechanics назвал Су-57 – российский истребитель пятого поколения, «сочетающий в себе скрытность, скорость и современное вооружение и технологии», передает РИА «Новости».
Ранее читатели американского издания Defence Blog признали российский самолет Су-35 поколения 4++ одним из самых красивых современных истребителей в мире.
В Германии сравнили эффективность «Спутника V» и вакцины AstraZeneca
В Германии полагают, что российская вакцина от коронавируса может быть более эффективной, чем препарат британско-шведского производителя AstraZeneca, пишет The Times.
«Как и в случае с вакциной AstraZeneca, речь (в случае «Спутника V») идет о вакцине на основе аденовируса. Но в отличие от прививки AstraZeneca, в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз», – цитирует РИА «Новости» главу постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томаса Мертенса.
По словам эксперта, использование двух разных вирусных векторов является умным решением, поскольку это позволит уменьшить вероятность снижения эффективности второй дозы препарата.
«Это хорошая вакцина, и я предполагаю, что ее разрешат к применению в ЕС», – рассказал Мертенс в интервью Rheinische Post.
Он отметил, что российские ученые имеют большой опыт в создании вакцин.
«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
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Эксперт объяснил заинтересованность Турции в российских Су-57
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«Эрдоган пытается играть в многовекторность, потому намерения Турции купить российские истребители в пику Вашингтону выглядят логичными», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал заявление министерства промышленности Турции о возможности покупки истребителей Су-35 и Су-57.
«Американцы давно находятся в состоянии конфликта с Турцией относительно некой свободы, которую проявляет Эрдоган в плане закупок технологий. Очевидно, что сам Эрдоган, как партнер России, сложный объект. Также очевидно, что сейчас маятник качнулся в сторону России. Комплексы С-400 он уже приобрел и сейчас с помпой открывает крупный энергетический объект на территории Турции. Да, ему много чем грозили американцы, но он все же настоял на своем», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
При этом собеседник призвал не переоценивать дружеское отношение Турции к России на нынешнем этапе отношений между странами.
«Эрдоган пытается играть в многовекторность. Он старается выстроить вокруг Анкары региональные структуры, которые позволят Турции превратиться в серьезный центр влияния на Ближнем Востоке. Потому разговоры о том, что он пытается купить технику у России в пику Вашингтону довольно логичны. Это, конечно же, озаботит Вашингтон, ведь страна – член НАТО не должна закупать технологии у России. Но рычаги влияния на Эрдогана Вашингтон давно утерял. И если США решат вводить против Турции серьезные санкции – я бы на это посмотрел, это довольно любопытно», – продолжил эксперт.
Также собеседник не видит проблемы в том, что Россия продает оружие стране – члену НАТО. «Мы продаем оружие по всему миру. Наши оборонные предприятия прекрасно понимают все риски, поэтому экспортные варианты оружия отличаются от той техники, которая используется у нас. Это обычная международная практика», – заключил Дробницкий.
В четверг министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк заявил, что Турция не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка собственных истребителей пятого поколения.
«Если у России имеется самолет, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе. В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции», – передает РИА «Новости» ответ Варанка на вопрос о возможности покупки Турцией Су-35 и Су-57.
Ранее Россия заявила о готовности продавать Су-57Э стратегическим партнерам.
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Бывших депутатов Рады могут обвинить в госизмене за Харьковские соглашения
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На Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
СНБО поручил Службе безопасности страны (СБУ) выяснить обстоятельства ратификации соглашений. «Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов [Верховной рады] голосовали по этому вопросу. (…) Если СБУ будет считать необходимым, то она должна возбудить по статье 111 Уголовного кодекса – о госизмене – против соответствующих лиц. Перечень депутатов я могу передать», – передает слова главы ведомства ТАСС.
Данилов напомнил, что голосование состоялось 27 апреля 2010 года. Несколько депутатов тех лет до сих пор являются действующими политиками, в частности экс-спикер Рады Владимир Литвин.
Секретарь СНБО заявил, что голосование за Харьковские соглашения произошло «в беспрецедентно короткий срок» – через четыре дня после их подписания. По мнению Данилова, в результате ратификации соглашений Украина потеряла Крым, а также имеет конфликт на востоке страны.
Напомним, 21 апреля 2010 года представители Украины и России подписали в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота России. В соответствии с документом, пребывание российского флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров. 27 апреля 2010 года депутаты Верховной рады ратифицировали соглашения.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.
В январе 2021 года Бывшего президента Украины Виктора Януковича заподозрили в государственной измене в связи с заключением в 2010 году с Россией Харьковских соглашений. Государственное бюро расследований Украины подозревает Януковича в том, что он предоставил иностранному государству – России – и ее представителю – на тот момент президенту Дмитрию Медведеву – помощь в «проведении подрывной деятельности против Украины».
Познер: Слово «вагина» можно использовать в заголовках СМИ
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Любое литературное слово можно использовать в заголовках СМИ, даже если речь идет о медицинских терминах, обозначающих половые органы человека. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Познер, комментируя реакцию популярных блогеров на заголовок статьи Елены Кондратьевой.
Некоторые известные общественники высказали мнение о недопустимости использования слова «вагина» в заголовках СМИ после выхода статьи газеты ВЗГЛЯД «Манижа разбудила у националистов зависть к вагине». По их мнению, использование подобных медицинских терминов в текстах немедицинской тематики в СМИ некорректно. Так, например, член Совета при Президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе написал в Twitter, что «должны же быть границы у хайпа и пошлости». А российский журналист и политолог Виталий Третьяков посчитал, что «у автора заголовка тоже что-то разбудили...».
«Такие слова абсолютно точно можно использовать в заголовках. С моей точки зрения, любое литературное слово можно использовать. Когда уже речь идет о непарламентских выражениях и так далее, то это уже вопрос другой. Хотя в художественной литературе используются всякие слова, в том числе классиками, тем же Александром Сергеевичем Пушкиным. Что касается обычных медицинских терминов, то я вообще не понимаю, в чем могут быть претензии», – говорит журналист и телеведущий Владимир Познер.
В свою очередь журналист, писатель и телеведущий Лев Новоженов также не увидел ничего возмутительного в употреблении в заголовках подобного рода слов. «Если имеется в виду слово «вагина», то что же тут такого, собственно говоря. Это вполне литературное нормативное слово. Есть же даже такой бестселлер «Монологи вагины», я не вижу здесь ничего плохого и вообще удивляюсь, когда это слово воспринимается как нечто запретное и брутальное. Это же часть человеческого тела, что же здесь может быть стыдного или неприличного?» – задается вопросом собеседник.
Он отмечает, что по этому принципу можно вообще запретить огромное количество литературных произведений, кинофильмов, пьес и так далее. «Это ханжеский подход к восприятию текста», – заключил Новоженов.
Кстати, «Монологи вагины» в своем посте упомянул и российский публицист, блогер и политический деятель Егор Холмогоров, отвечая на критику в свой адрес в статье газеты ВЗГЛЯД. «Мичиганский колледж отменил постановку «Монологов вагины» – популярной феминистической пьесы, потому что это название дискриминирует «женщин», у которых нет вагин, то есть трансженщин. Многие прогрессивные активисты считают, что феминизму больше не нужна эта пьеса, потому что она отражает «устаревшие взгляды старого поколения феминисток», – написал он.
МИД Украины назвал «трех китов» политики получения контроля над Крымом
Стратегия «реинтеграции» Крыма является одним из «трех китов» политики, которая должна позволить Киеву установить контроль над регионом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Комментируя утвержденную на заседании СНБО Украины «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», Кулеба назвал ее «историческим документом, который должен был быть еще в 2014» году. По его словам, Киев посылает «четкий сигнал» – Украина «не только призывает мир помочь вернуть Крым», но и «сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского», передает РИА «Новости».
Он назвал «трех китов» украинской политики в данном направлении: «Стратегия, одобренная сегодня; консолидация – работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы; синергия – восстановление международного права и как следствие – полного украинского суверенитета над АР Крым и города Севастополь».
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, комментируя слова украинского министра, заявил: «Никаких китов я тут не вижу. Максимум сморщенный морской конек, который готов на все, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо». По его мнению, «результат будет ожидаемый – очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью». Чегринец подчеркнул, что Крым был, есть и всегда будет российским, причем это «понимают» и на Украине, и в США.
Депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление Киева «бредом». «Какая консолидация? Кого? Граждан Украины, где каждый день нарушаются права собственных граждан, против тех, кто высказывается не так, как хочется руководству Украины?» – заявил Черняк, который считает, что украинские власти пытаются «увести внимание от огромных проблем, которые происходят на Украине».
Напомним, секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в четверг совет утвердил Стратегию «деоккупации» Крыма. Также он сообщил, что на Украине могут предъявить обвинение в государственной измене депутатам Рады, голосовавшим за ратификацию Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму.
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ЕС собрался расширить санкции против России
В санкционный список ЕС «за серьезные нарушения прав человека в мире» хотят внести граждан ряда стран, включая Россию и Китай, пишут СМИ.
В список собираются включить около десяти «официальных лиц из Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана». По этому вопросу постпреды стран ЕС достигли «предварительной договоренности» на встрече в Брюсселе. Санкции включают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов. Расширение санкционного списка могут утвердить на заседании глав МИД стран ЕС 22 марта, передает ТАСС со ссылкой на EUobserver.
Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
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Экс-кондитер Коркунов признан банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» и основного акционера казанского «Анкор банка» Андрея Коркунова, открыта процедура по реализации его имущества, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
«Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», – цитирует документ РИА «Новости». Другие подробности пока не сообщаются.
Напомним, в сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ от лица казанского «Анкор банка» ввел начальную процедуру банкротства в отношении Коркунова. Суд включил в реестр требований кредиторов Коркунова его задолженность перед «Анкор банком» по двум кредитам в размере 1,9 млн рублей.
Тогда в суде представитель Коркунова заявил, что тот обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований банка, однако, поскольку находится за границей, «у него возникают сложности… с коммуникацией со своими кредиторами». При этом юрист наличие долга не оспаривал и не возражал против введения реструктуризации долгов.
В ходе первой процедуры банкротства к Коркунову предъявлены еще три требования. Требование ФНС в размере около 6 тыс. рублей включено в реестр, рассмотрение требования министерства земельных и имущественных отношений Татарстана на 607 млн рублей на данный момент отложено, а производство по требованию «Анкор банка» на 5,9 млрд рублей приостановлено. АСВ в деле о банкротстве казанского банка требует привлечь к субсидиарной ответственности его экс-руководителей, в том числе Коркунова. В январе первая инстанция АСВ отказала.
«Анкор банк» был признан банкротом Арбитражным судом Татарстана еще апреле 2017 года. В марте 2020 года АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности 15 бывших контролирующих лиц банка.
По данным ЦБ, по состоянию на март 2015 года доля Коркунова в «Анкор банке» составляла 49,79%. Коркунов в 2007-2009 годах продал свою Одинцовскую кондитерскую фабрику, работавшую под брендом «Коркунов». В июле 2008 года экс-кондитер купил казанский Татэкобанк (в 2009 году переименован в «Анкор Банк Сбережений»), совет директоров которого возглавил лично.
Названы провоцирующие депрессию продукты
При злоупотреблении определенными продуктами у человека может появиться раздражительность и даже развиться депрессия, заявила врач-диетолог Дарья Русакова.
«Сладкие газированные напитки могут вызывать временный подъем настроения, а потом упадок сил. Связано это с колебанием сахара и инсулина в крови. Если у человека есть хроническая усталость и хронический недосып, то избыточное употребление кофе и других кофеиносодержащих стимуляторов тоже будет приводить к истощению нервной системы», – пояснила Русакова в беседе с «Ридусом».
Она пояснила, что это напрямую не приводит к депрессии, но человек может чувствовать себя подавленным и без сил.
Также чрезмерное и постоянное употребление сладких и жирных продуктов приводит к ожирению, в организме начинает вырабатываться много кортизола – гормона стресса. Появляется постоянная тревожность, апатия и нежелание что-то менять.
«Продукты, которые содержат добавленный сахар и избыточное количество рафинированных жиров, приводят к ожирению, а ожирение вызывает в организме негативные процессы. Человек уже не хочет двигаться, у него все болит, у него нет ни настроения, ни сил для того, чтобы совершать какие-то действия. Тогда включается замкнутый круг», – указала диетолог.
Русакова отметила, что чрезмерно соленые продукты также могут ухудшить качество жизни, они могут вызвать мигрени и привести к постоянной усталости и стрессу.
Чрезмерное потребление соленых продуктов провоцирует отеки, повышает давление, нарушает сердечную деятельность и питание головного мозга, пояснила врач.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что женщинам для поддержания здоровья необходимо потреблять продукты с кальцием и витамином D.
Ученые назвали точное место формирования нового континента на Земле
Французские и австралийские эксперты увидели признаки того, что в Индийском океане появляется новый материк, следует из статьи, опубликованной в журнале Terra Nova.
Ранее считалось, что новые континенты могут появляться только на границах суши и океана. Континентальные породы слишком грубые, а океанические – мягкие и могут складываться. Последнее усложняет образование земной тверди, передает «Московский Комсомолец».
Сейчас ученые видят, что на океаническом плато могут образовываться континенты. В индийском океане обнаружены скопления магмы после извержения вулканов. Состав пород схож с континентальным. Это значит, что вскоре тут может образоваться суша.
Сейчас на месте будущего континента располагается архипелаг Кергелен. Те самые мягкие породы в океане могут расширить его.
Ранее ученые предсказали появление на Земле нового океана.