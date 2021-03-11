Россиян предупредили о возможном попадании в базу данных ФССП из-за совпадения имен

Более 5 тыс. россиян рискуют попасть в базу данных судебных приставов из-за совпадений имен с реальными должниками, сообщила первый заместитель директора ФССП Ольга Помигалова, выступая на проходящем в режиме онлайн круглом столе в Совете Федерации.

«Учитывая граждан, которые являются должниками-двойниками должников, у которых полностью совпадают фамилия, имя, отчество, дата рождения и место рождения, таких у нас порядка 5-6 тысяч. По этим идентификаторам они являются полностью двойниками с нашими должниками, в отношении которых у нас производятся меры принудительного исполнения», – передает ТАСС слова Помигаловой.

«Чтобы полностью исключить возможность обращения взыскания на человека, который не является должником, но по совпадению данных с должником им стал, мы и предложили ввести дополнительные идентификаторы в виде паспорта или иного документа, устанавливающего личность, ИНН или СНИЛС, если они есть», – пояснила первый замглавы ФССП.

Она напомнила, что если, например, судебное решение вынесено в отношении гражданина, который никак не идентифицирован дополнительно, «у нас он автоматически станет должником: получая исполнительный документ мы обязаны в течение 3 дней возбудить исполнительное производство, информация появится в банке данных исполнительных производств и человек (двойник) автоматически становится должником, таковым по сути не являясь. С этого момента для этого гражданина наступают некие негативные последствия, потому что он по банку данных является должником», – уточнила она.

Комплексно решить проблему, по ее словам, поможет предлагаемый в разработанном законопроекте усеченный перечень дополнительных идентификаторов, которые должны указываться в поступающих приставам документах из судов, а наличие СНИЛС помогает установить место работы должника.

В то же время представитель ФССП признала, что для запуска включения дополнительных идентификаторов в тексты судебных решений потребуется решить техническую проблему взаимодействия судов с госорганами, которые являются держателями персональных данных о гражданах, «чтобы у судов была возможность получать все идентификаторы, не прося их у гражданина», поэтому для введения этой нормы предусмотрен переходный период. Законопроект в настоящее время находится в правительстве.

Напомним, в феврале на расширенной коллегии Главного управления ФССП по Москве главный судебный пристав столицы Сергей Замородских сообщил, что в прошлом году московские судебные приставы вынесли почти 500 тыс. постановлений об ограничении выезда должников.