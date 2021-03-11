В Крыму назвали встречу западных стран в ООН «клоунским междусобойчиком»

Вильфанд оценил прогноз о наступлении полугодового лета в России

Наступление полугодового лета в России к концу века из-за глобального потепления возможно, но вопрос требует очень серьезной дискуссии, сказал газете ВЗГЛЯД научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, комментируя соответствующее исследование.

Ученые из Китая проанализировали период с 1952 по 2011 год и пришли к выводу, что к 2100 году России и других странах Северного полушария из-за глобального потепления лето будет длиться почти полгода и станет жарче, а зима будет занимать всего два месяца. По их словам, смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья.

«Речь идет о конце века, то есть это не с завтрашнего дня начнется. Все это, конечно, возможно, но требует очень серьезной дискуссии. Просто я такой человек, который требует очень много проверок», – говорит Вильфанд.

Ученый подчеркивает, что проведенное исследование нельзя назвать прогнозом, поскольку оно не дает никакой стопроцентной гарантии. Данные выводы правильнее называть сценариями, потому что они зависят от целого ряда факторов. Причем существуют как жесткие, так и мягкие сценарии, которые касаются не только летнего периода, но и зимнего.

«Да, это яркое событие, но оно будет еще неоднократно обсуждаться в научных кругах, ведь речь идет о моделировании климатической системы, что является очень сложной задачей. Нужно учитывать все природные факторы, взаимодействие океана, атмосферы, ледников, всех климатических составляющих. Нужно учитывать, какая концентрация парниковых газов является главным источником потепления», – рассказывает собеседник.

Он отмечает, что природные процессы могут вести как к потеплению, так и к похолоданию, в то время как антропогенный фактор (воздействие человека на природу) приводит исключительно к потеплению, именно поэтому и необходимо выявить источник. Все эти расчеты как раз ведутся Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC), где очень детально обсуждаются абсолютно все научные публикации, которые выходят в мире на тему климата, а затем ученые приходят к консенсусному решению.

«Думаю, эта статья тоже станет одним из компонентов для обсуждения. Так что давайте пока относиться спокойно к тому, что будет в конце века, все это еще требует подтверждений и обсуждений», – заключил Вильфанд.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предупредил, что из-за глобального потепления понятие сезона размывается, а времена года сместились примерно на месяц вперед, в связи с чем весна теперь будет наступать позже.

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