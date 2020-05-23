Отказ Украины слушать жителей Крыма в ООН назвали лицемерием

Отказ украинской стороны и ряда нескольких западных стран от участия Совбеза ООН посвященного крымскому вопросу – это лицемерие, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

«Ничего удивительно в том, что Украина проигнорировала уникальное заседание по формуле Арриа, нет. Украине не нужна правда о жизни крымчан, им нужна финансовая и политическая выгода. Лицемерие и конъюнктурщина украинской власти в очередной раз показали себя во всей красе», – заявила Гридчина, передает РИА «Новости».

Она добавила, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо обновить дипломатический корпус.

«Ему необходимы профессионалы, которые будут отстаивать интересы Украины, а не память своих дедушек немецких полицаев», – сказала глава общины.

Напомним, российский постпред при ООН Василий Небензя и жители Крыма рассказали в СБ ООН о воссоединении региона с Россией. В неформальной видеоконференции в СБ ООН по формуле Арриа впервые приняли участие жители полуострова.

При этом участие в мероприятии не принимали представители Украины, США, Великобритании и Эстонии.