После мероприятия в честь «проклятых солдат» в Бресте возбудили дело о реабилитации нацизма

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НОВОСТЬ ЧАСА

Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей

10 марта, среда  |  Последнее обновление — 20:15  |  vz.ru
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В России придумали новый способ борьбы с ростом цен

Власть подает сигнал бизнесу о необходимости сдерживать цены Виталий Аньков/РИА «Новости»
Российское правительство вводит новую методу контроля за ценами. Теперь каждое ведомство должно проводить постоянный мониторинг и быстро выявлять резкий рост цен на определенные товары. Как будет работать эта система ценового контроля, чем она отличается от существующей, и главное – поможет ли она удержать рост цен? Эксперты опасаются, что перегибы здесь чреваты возникновением дефицита. Подробности...
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Госдеп атаковал «Спутник V» с неожиданной стороны

В версии Госдепа информационная кампания против американских вакцин превратилась в операцию российских спецслужб Luc Nobout/Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Госдепартаменте США заявили, что российские спецслужбы ведут информационную войну с западными вакцинами через несколько малоизвестных сайтов. Это очевидная чушь, но сейчас эта чушь нужна США и ЕС, чтобы не проиграть в «вакцинной войне». Подробности...
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Российской оборонке пришлось вернуться к советским хитростям

В портовом Гамбурге пограничники пресекли попытку вывоза в Россию «подозрительных» станков Christian Charisius/Reuters
В Германии на три года осудили бизнесмена, поставлявшего России «продукцию двойного назначения». Это были высокоточные станки, необходимые для создания боевых ракет. Российскому ВПК по-прежнему удается, вопреки «крымским» санкциям, добывать на Западе компоненты и оборудование, используя фактически тайные операции. Как избавить отечественную оборонку от зарубежной зависимости? Подробности...
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Чем опасны Москве и Минску польские «проклятые солдаты»

Всего «проклятых солдат», как считают польские историки, было порядка 20 тысяч человек общественное достояние
Из Белоруссии высылают польского консула, Варшава возмущена и угрожает ответом. Причина дипломатического конфликта – так называемые проклятые солдаты и память о них. У поляков и белорусов эта память разная. Одни помнят героев, другие – жестоких убийц. Чего добивались борцы за «объединение польских земель»? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Почему дети стали обузой

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы должны признать, что наша малодетность – от трусости. Что мы боимся не то чтобы буквально «не прокормить» своих детей, мы боимся, что дети помешают нам наслаждаться мелкобуржуазным образом жизни. Подробности...
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Кто на самом деле раскалывает общество

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Я не против других политических взглядов, не против протестов и обличений свинцовых мерзостей русской жизни. Уважаю многих оппозиционеров, а либералов, которые в хорошем смысле, просто люблю. Но я против плохих смыслов и в поиске здравого. Подробности...
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Как «русской женщине» Маниже не врезаться в стену

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
«Креативные» и «прогрессивные» цинично лгут и лицемерят, притворяясь для русских своими, правильными традиционалистами – и одновременно продвигая «радужную» повестку. Причем продвигают ее с помощью таких искренне ищущих себя людей, как Манижа. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий
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Чем опасны «проклятые солдаты»

Русофобы Сербии доказали правоту Достоевского

«Экстремальные санкции» от США и Британии

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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей
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    После мероприятия в честь «проклятых солдат» в Бресте возбудили дело о реабилитации нацизма

    10 марта 2021, 19:30

    Текст: Алексей Дегтярев

    Прокурором Бреста возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.

    «Прокурор Бреста возбудил уголовное дело по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса республики Белоруссия», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    В ходе доследственной проверки выяснилось, что 28 февраля в помещении, которое арендует общеобразовательное учреждение «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», провели массовое незаконное мероприятие. В нем также участвовали несовершеннолетние и молодежь.

    «Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый», – пояснили в ведомстве.

    Уголовное дело передали в Следственный комитет по Брестской области.

    Напомним, МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». В Варшаве пообещали «немедленный и адекватный» ответ на высылку своего консула.

    «Проклятые солдаты» – участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из «героев», в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый – военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в дипломатическом конфликте двух стран.


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    Полет «Альтиуса» с применением управляемых ракет запланирован на лето
       8 марта 2021, 03:54
    Фото: Минобороны России/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Летом состоятся испытательные полеты опытного образца российского разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус», сообщил источник в ОПК.

    Полеты проведут «с нанесением первых авиаударов по мишеням на полигонах управляемым вооружением класса «воздух – поверхность». В частности, речь идет о «высокоточных управляемых ракетах и корректируемых авиабомбах из состава комплекса», который создан специально для БПЛА.

    В ходе испытаний планируется отработать программы типовых ударных вылетов с ударами по таким целям, как танки, легкобронированная техника, скопления живой силы условного противника, позиции различных средств поражения. В ходе предварительных испытаний уже состоялись сбросы неуправляемых свободнопадаюших бомб, передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны подписало контракт на поставку первой партии тяжелых беспилотников «Альтиус». В 2019 году Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника.

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    На «Евровидении» Минск представит исполняющая язвительные песни о протестах группа

    9 марта 2021, 18:14

    Текст: Ксения Панькова

    На международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» Белоруссию представит группа «Галасы ЗМеста», исполняющая язвительные песни о протестах, сообщили белорусские СМИ.

    Белорусская группа «Галасы ЗМеста» исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в стране, сообщил портал Tut.by со ссылкой на Белтерадиокомпанию.

    По данным издания, группа поедет на конкурс с песней под названием «Я научу тебя», в которой есть слова слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке».

     

    В феврале депутат Европарламента от шведской партии «Либералы» Карин Карлсбру призвала собрать подписи под письмом в Европейский вещательный союз с требованием запретить Белоруссии участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение».

    Ранее стало известно, что певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» с песней Russian woman.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к представляющей Россию на «Евровидении 2021» певице Manizha?



    Обсуждение:  66 комментариев

    Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.

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    В США сообщили о разногласиях Франции и Германии из-за нового истребителя

    10 марта 2021, 12:17

    Текст: Алина Назарова

    Реализация совместного проекта истребителя шестого поколения оказалась под угрозой из-за разногласий между Францией и Германией, рассказали американские аналитики.

    «Париж и Берлин в прошлом не раз были врагами, однако и сейчас между ними имеются противоречия, несмотря на то, что Франция и Германия уже давно являются союзниками», – отметил военный эксперт Стивен Сильвер в своей статье для The National Interest.

    Объединение французской и немецкой сторон в рамках разработки боевой воздушной системы будущего (FCAS), которая должна стать стелс-истребителем шестого поколения, произошло еще в 2017 году, напомнил аналитик. Позже к созданию самолета, постройка которого должна завершиться к 2040 году, подключилась и Испания, уточнил он, передает ФАН.

    Стоимость проекта превышает 120 млрд долларов, что делает его самым масштабным в Европе, подчеркнул Сильвер. Согласно планам, новый самолет должен прийти на смену истребителям Rafale в ВВС Франции, а также крылатым машинам Eurofighter в войсках Германии и Испании. Однако разработка боевого самолета нового поколения находится под угрозой, так как между Парижем и Берлином все время возникают разногласия в этой сфере, из-за чего требуются постоянные переговоры, уточнил журналист.

    Причинами противоречий между Францией и Германией стали вопросы распределения финансирования проекта и рабочих мест, а также секретные технологии, отметил автор материала. Сильвер сослался на февральскую статью Reuters, в которой говорилось о переговорах Парижа и Берлина. В ходе диалога присутствовала заметная напряженность, отмечается в публикации. Журналисты издания подчеркнули, что отношения между двумя государствами пропитаны недоверием и распрями на почве корпоративных вопросов и распределения рабочих мест.

    «Самым большим камнем преткновения, по-видимому, является интеллектуальная собственность, причем Франция «особенно чувствительна в отношении доступа к своей цепочке поставок ядерного потенциала», – пишет аналитик.

    Франция и Германия так и не смогли найти взаимопонимание в области создания нового истребителя, несмотря на то, что прошло уже достаточно большое количество времени, приводит Сильвер слова журналистов Reuters. По их мнению, проект находится под угрозой. «Спустя четыре года Франция и Германия все еще спорят о том, как работать вместе. Проект может в конечном счете развалиться, что вынудит три страны вновь объединиться в меньшую коалицию, объединиться с другими странами или работать в одиночку», резюмировали в Reuters.

    Главы министерств обороны Франции и Германии в феврале 2019 года подписали контракт по опытно-конструкторским работам над истребителем шестого поколения. Проект будет проходить под названием Future Combat Air System (FCAS), стоимость двухлетнего контракта варьируется от 65 до 74 млн евро. Новые самолеты должны стать заменой устаревшим французским истребителям четвертого поколения «Рафаль» и немецким «Еврофайтер Тайфун».

    Коментарии (11)
    Назван срок передачи ВМФ многоцелевой АПЛ проекта 885М «Новосибирск»
       9 марта 2021, 03:31
    Фото: Минобороны России/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» будет передана ВМФ России в конце 2021 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    «Атомную субмарину передадут флоту в четвертом квартале 2021 года. До этого «Новосибирск» должен завершить заводские ходовые испытания и пройти государственные», – приводит слова источника ТАСС. Он уточнил, что в ходе госиспытаний субмарина выполнит пуски ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ».

    Таким образом, в 2021 году корабелы «Севмаша» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) готовятся передать ВМФ России головную субмарину проекта 885М «Казань» и первую серийную – «Новосибирск». На предприятии в разных стадиях строительства находятся еще шесть субмарин этого проекта.

    В прошлый четверг в ОСК сообщили, что все замечания на вооруженной крылатыми ракетами головной атомной многоцелевой подлодке проекта 885М «Казань» устранены, корабль готов к передаче в боевой состав Военно-морского флота. Тем временем на «Севмаше» приступили к формированию корпусов седьмой и восьмой АПЛ проекта 885М. Помимо головной атомной подлодки проекта 885М «Казань» и первой серийной – «Новосибирск» – на предприятии в разных стадиях строительства находятся еще шесть субмарин этого проекта.

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    Первый Ту-160М прибыл на летно-испытательную базу «Туполева» в Жуковском

    10 марта 2021, 15:29

    Текст: Алексей Дегтярев

    Модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями перелетел из Казанского авиазавода на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» в подмосковном городе Жуковский, сообщила пресс-служба Ростеха.

    «Самолет успешно прошел заводские испытания. Сегодня новый ракетоносец передан на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» для подготовки к следующему этапу полетов – предварительным испытаниям», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.

    Там добавили, что Ту-160М теперь имеет новые двигатели НК-32-02 и модернизированное бортовое оборудование. Самолетом управлял экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя России Анри Наскидянца. «Полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний», – добавили там.

    Напомним, 3 ноября модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02.

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    Спецслужбы Белоруссии заявили об обнаружении тайников с оружием

    10 марта 2021, 07:57

    Текст: Антон Никитин

    Тайники с большим количеством взрывчатки, оружия и дистанционными средствами по подрыву различных объектов обнаружены в Белоруссии, заявил глава КГБ республики Иван Тертель.

    «Обнаружены тайники на нашей территории с большим количеством взрывчатых веществ. Тротил, к примеру, там исчисляется десятками килограммов, пластит – большое количество, большое количество взрывных устройств, большое количество специального оружия, предназначенного для разведывательно-диверсионной деятельности.., дистанционные средства по подрыву различных объектов. Это серьезная профессиональная вооруженная группа. Поверьте, что эти взрывчатые вещества и иное оружие не предназначалось, к примеру, для браконьерской ловли рыбы», – приводит РИА «Новости» слова главы КГБ Белоруссии в интервью телеканалу «Беларусь 1».

    По словам руководителя ведомства, задержанная организованная группа состоит «из определенного количества лиц». Тертель отметил, что пока в интересах следствия не может разглашать более подробную информацию и называть какие-то фамилии, но пообещал сообщить в ближайшее время, когда это станет возможным.

    Накануне КГБ Белоруссии получил информацию о подготовке дестабилизации ситуации в республике. Позже он раскрыл три сценария запланированных конец марта протестов.

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    Консулу Польши в Бресте предложили покинуть страну за «героизацию нацизма»

    9 марта 2021, 20:25

    Текст: Ксения Панькова

    МИД Белоруссии вручил польской стороне ноту, в которой консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию страны.

    Как пояснили в МИД Белоруссии, 9 марта временному поверенному в делах Польши в Белоруссии Мартину Войцеховскому был заявлен решительный протест в связи с участием консула в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат» (членов польского антикоммунистического подполья), которое прошло в Бресте 28 февраля с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций, говорится в сообщении белорусского дипведомства.

    «Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении «проклятых солдат» и их типичных представителей – «банды Бурого» остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма», – отмечается в сообщении.

    В МИД также подчеркнули, что «проклятые солдаты» под командованием Ромуальда Райса «поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями». Там отметили, что в Белоруссии разжигание расовой и национальной розни и реабилитация нацизма являются уголовными преступлениями.

    «Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права … В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь», – добавили в белорусском дипведомстве.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что в республике не допустят переписывания истории Великой Отечественной войны.

    Напомним, в 2019 году польский посол в Белоруссии был вызван в МИД страны для дачи пояснений в связи с оправданием казненного антикоммунистического активиста времен Второй мировой войны Ромуальда Райса, признанного виновным в массовом убийстве белорусов.

    В 2016 году жители города Хайнувка на востоке Польши в письме президенту страны выразили протест против марша национал-радикальных сил в честь «проклятых солдат» – подразделения Ромуальда Райса, который в 1946 году провел карательную операцию в деревнях.

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    Госдеп назвал Лукашенко последним диктатором Европы

    8 марта 2021, 21:48

    Текст: Абдулла Шакиров

    Президент Белоруссии – это последний диктатор Европы, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Выступая в понедельник на вручении ежегодных наград Госдепартамента США за гражданское мужество женщинам из различных стран мира, Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения политических заключенных в Белоруссии.

    Руководитель внешнеполитического ведомства США открыл церемонию, проходившую в формате телемоста, с чествования члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

    «В преддверии [белорусских] президентских выборов, состоявшихся в прошлом году, она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко – последнего диктатора Европы», – передает слова главы Госдепа ТАСС.

    «Соединенные Штаты продолжат призывать к ее немедленному освобождению, а также к освобождению всех политических заключенных в Белоруссии», – отметил глава Госдепа.

    Попутно Блинкен поздравил женщин с 8 Марта. «США признают тот факт, что равное участие женщин в социальной, политической и экономической жизни критически важно для мира и процветания в нашем сообществе», – цитирует Блинкена РИА «Новости».

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    Модульный пистолет Лебедева прошел госиспытания

    9 марта 2021, 09:21

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Модульный пистолет Лебедева (МПЛ), разрабатываемый группой компаний (ГК) «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») успешно завершил государственные испытания, сообщили в пресс-службе Калашникова.

    «В феврале 2021 года МПЛ успешно завершил государственные испытания. Пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии в ходе опытно-конструкторской работы (ОКР) «Разработка перспективного пистолета под патрон 9х19 мм с расширенными тактическими возможностями», шифр «Рысь», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

    «Работы по тематике МПЛ начаты в 2017 году по тактико-техническому заданию Росгвардии. Эти работы доведены до конца, испытания завершены с положительным результатом», – привели в пресс-службе слова замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками нацгвардии Алексея Беззубикова.

    Госкомиссия утвердила результаты государственных испытаний пистолета и рекомендовала его к принятию на вооружение Росгвардии, добавили в пресс-службе.

    Предполагается, что интерес к новому пистолету проявят и другие силовые структуры. «Хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии и в первую очередь ориентирован на технические требования данного ведомства, мы надеемся, что потенциально этот пистолет может представлять интерес и для других ведомств», – процитировали в пресс-службе гендиректора «Калашникова» Дмитрия Тарасова.

    Напомним, в 2019 году Беззубиков рассказал, что модернизированный пистолет Лебедева может стать штатным табельным оружием Росгвардии взамен пистолета Макарова.

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    В Белоруссии запланировали массовое производство «Спутник V»

    7 марта 2021, 21:55

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Белоруссии в конце марта может начаться промышленное производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил замминистра здравоохранения страны Дмитрий Чередниченко.

    «26 февраля выпущена первая партия – 15 тыс. ампул, которые сейчас в институте имени Гамалеи (Россия) проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и т.д. И с 30-31 марта мы уже начнем производить вакцину. По плану – 500 тыс. доз ежемесячно. Это довольно большие объемы», – заявил замглавы ведомства в эфире канала ОНТ, передает БелТА.

    Он пояснил, что главная задача – насытить белорусский рынок, чтобы вакцинировать население Белоруссии. «Когда появится возможность для экспорта вакцины – будем поставлять ее за рубеж. В частности, это предусмотрено договором», – сказал Чередниченко.

    Напомним, общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Этот российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.

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    КГБ Белоруссии получил информацию о планах по дестабилизации извне

    9 марта 2021, 14:23

    Текст: Елизавета Булкина

    У Комитета госбезопасности Белоруссии есть данные о планах дестабилизации извне в период 25-27 марта, заявил глава ведомства Иван Тертель по итогам доклада главе республики Александру Лукашенко.

    «В целом мы констатируем, что обстановка в стране стабильная. Вместе с тем обращаем внимание на несколько моментов. Первое – беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе – попытки и планы по дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта», – приводит его слова «СБ. Беларусь сегодня».

    Напомним, ранее комитет государственной безопасности Белоруссии внес в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, 17 граждан республики.

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    Первый блок БелАЭС запустили после плановой остановки

    8 марта 2021, 10:01

    Текст: Алексей Дегтярев

    Первый блок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) вновь подключили к сети после плановой остановки, сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.

    «После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 2.14 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение уровня мощности реакторной установки», – цитирует сообщение белорусского ведомства РИА «Новости».

    На первом блоке планируется в соответствии с программой эксплуатации продолжить испытания систем и оборудования, а также регламентные работы. Из 394 запланированных испытаний этого этапа успешно пройдены 259, добавили в министерстве.

    Ранее сообщалось, что на втором энергоблоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок.

    Россия завершила строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта – Белорусской атомной электростанции, которая меняет энергетическую карту Европы. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Первый энергоблок планируется сдать в промышленную эксплуатацию в апреле – мае.

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    В ОП поддержали поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов

    9 марта 2021, 18:37

    Текст: Ксения Панькова

    Члены Общественной палаты России поддержали поправки группы депутатов, среди которых вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, об ответственности за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также уголовное наказание за унижение их чести и достоинства, сообщила пресс-служба Яровой.

    «Общественная палата РФ поддержала поправки в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, устанавливается уголовная ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», – отмечается в сообщении пресс-службы, передает ТАСС.

    По словам Яровой, такое мнение выразили участники круглого стола «Законодательные механизмы противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов ВОВ» в Общественной палате.

    «Сегодня атаки и агрессия, которые направлены против нашей страны как страны победителя во Второй мировой войне, связаны с будущим, с желанием пересмотра той живой роли, которую сегодня играет наша страна в определении принципов мировой безопасности», – отметила она.

    Напомним, депутаты всех фракций Госдумы внесли в профильный комитет поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства.

    За публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны предлагается лишать свободы сроком на три года, а при наличии отягчающих обстоятельств – до пяти лет.

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    КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов

    10 марта 2021, 07:30

    Текст: Антон Никитин

    Глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель назвал три сценария протестов, запланированных оппозицией на 25-27 марта.

    По словам главы КГБ, спецслужбам республики достоверно известно о готовящихся «попытках дестабилизации» ситуации в Белоруссии в конце марта, передает РИА «Новости».

    «Будет подана официальная заявка на проведение мероприятия (оппозиции) 25 числа, предусматривается сбор людей на площади Якуба Коласа, последующий марш до площадки в районе театра оперы и балета, затем – неконтролируемый выход людей по призыву известных Telegram-каналов, провокация для столкновений с правоохранителями», – заявил Тертель в интервью телеканалу «Беларусь 1».

    Он добавил, что возможны «более жесткие сценарии с участием третьих лиц и нанесением увечий здоровью людей и граждан», которые будут находиться в районе акций.

    Второй вариант развития событий предполагает подачу заявки по заявительскому принципу на проведение официальных мероприятий в районе площади Бангалор в Минске. Затем последует вывод людей в центральные районы города на несанкционированную акцию «с эмоциональным подогревом», продолжил он. Тертель отметил, что в этом случае также будут провокации в адрес правоохранительных органов.

    «Третий сценарий предусматривает в случае отсутствия разрешения на заявку отслеживание ситуации, информационная манипуляция, ориентирование на домовые чаты, на координаторов, с последующим призывом их на несанкционированные акции, столкновения с правоохранителями в центральной части города», – сообщил Тертель. Он подчеркнул, что во всех случаях КГБ будет «действовать жестко, в соответствии с законодательством».

    Председатель ведомства уточнил, что первый вариант разрабатывают за рубежом с участием представителей оппозиции, которые ранее покинули территорию Белоруссии. «Крайними» по этому сценарию должны стать известные среди оппозиционеров лица – Григорий Костусев, Юрий Губаревич и некоторые другие, а также так называемые координаторы домовых чатов, сказал глава КГБ.

    «Предусматривается, что организаторы получат основные финансовые дивиденды, а те лица, которые предпримут попытку официальной организации мероприятий, впоследствии будут отвечать за вывод людей на несанкционированную часть мероприятий на улицы с элементами провокаций, с возможными пострадавшими из числа простых граждан и каких-то чрезвычайных ситуаций», – пояснил глава КГБ Белоруссии.

    Как утверждает Тертель, уехавшие из Белоруссии в страны ЕС оппозиционеры «серьезно конкурируют» между собой за финансовые потоки.

    «Мы констатируем: в настоящее время за границей сложилось несколько так называемых политэмигрантских центров, подрывных центров, в которых находятся так называемые беглецы. Они находятся на содержании иностранных спецслужб, <… > финансируются ими, и на сегодняшний день основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот период (в конце марта)», – добавил глава КГБ Белоруссии.

    Накануне КГБ Белоруссии получил информацию о подготовке дестабилизации ситуации в республике.

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    В Кремле сочли беспочвенными опасения США по поводу российской активности в космосе

    9 марта 2021, 14:28

    Текст: Наталья Ануфриева

    Опасения США о высокой российской активности в космосе беспочвенные, Россия – это мирная страна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что складывается ощущение, будто «само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов», передает РИА «Новости».

    «Это совершенно беспочвенное опасение, Россия – мирная страна, она выступает за сотрудничество. Мы ценим российско-американское сотрудничество в космосе. Мы надеемся, что оно будет продолжаться и не падет жертвой различных русофобских проявлений», – добавил он.

    Так представитель Кремля прокомментировал заявление командующнго Космическими силами США генерал-майора Джона Реймонда: тот сказал, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения, эти страны обладают множеством лазерных систем разного уровня и мощности, которые можно использовать для уничтожения или повреждения с Земли спутников.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как возможности России в космосе испугали США.

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