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Противники «Спутника V» опубликовали в Сети номер телефона премьера Словакии
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Противники применения в Словакии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» без регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) выложили номер мобильного телефона премьер-министра страны Игора Матовича в соцсети Facebook, сообщает Словацкое радио.
Неизвестные сопроводили номер премьера оскорбительной надписью, указывавшей на отрицательное отношение к усилиям политика, направленным на обеспечение населения Словакии вакциной «Спутник V», передает ТАСС.
Администрация соцсети уже удалила этот пост.
Напомним, премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Позже он пояснил, что это была шутка. Глава МИД Словакии Корчок принес извинения за шутку Матовича.
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Шведские ученые объяснили, почему «Спутник V» эффективнее других вакцин
Шведские ученые провели исследование, которое помогает понять причину более высокой эффективности векторных вакцин от коронавируса, таких как американская Johnson & Johnson и российская «Спутник V», сообщает телеканал SVT.
Подобные вакцины проникают в клетки организма с помощью так называемого аденовируса и, оказавшись внутри, запускают процесс по производству антител. Однако ученые из Университета Умео в Швеции, проводившие исследование совместно с немецкими и нидерландскими коллегами, выяснили, что у отдельных вакцин механизм проникновения в клетки не совсем такой, как считалось ранее, что и объясняет их более высокую эффективность, передает ТАСС.
«Это работает так: вакцина «зайцем» добирается до клетки и, оказавшись там, использует белок в качестве ключа для открывания клетки и доставки в нее гена, запускающего процесс производства антител», – рассказал профессор вирусологии Университета Умео Никлас Арнберг.
По его словам, ранее считалось, что все вакцины, использовавшие для транспортировки аденовирус, в качестве ключа для проникновения в клетку задействовали шиповый белок. «Но когда мы попробовали воспроизвести это в лабораторных условиях, у нас ничего не получилось. Тогда мы стали проверять другой белок, так называемый гексоновый, и обнаружили, что именно он выступает в роли ключа от клетки», – добавил он.
При этом Арнберг отметил более высокую степень защиты у российской вакцины. «Johnson & Johnson – это вакцинация только одной дозой, а российская вакцина – двумя. Это, вероятно, приведет к тому, что «Спутник» после двух доз обеспечит лучшую защиту, чем Johnson & Johnson», – прокомментировал он.
Исследование Университета Умео опубликовано в научном журнале PNAS.
Ранее главный инфекционист США, советник американского президента Джо Байдена Энтони Фаучи, что данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» достаточно хорошие.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что последние успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении мягкой силы нашей страны.
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Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России
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Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка.
Решение связано с тем, что сервис с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Роскомнадзором было направлено свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.
«С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ) распространение информации соцсетью Twitter внесено в перечень угроз.
«В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», – добавили в ведомстве.
В начале марта Роскомнадзор заявил, что социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя признанную запрещенной в России информацию.
На Украине не исключили «реверсные» поставки «Спутник V»
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«Политический хайп вокруг вакцины привел к нежеланию украинцев прививаться вообще», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Так он прокомментировал заявление главы местного Минздрава о том, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
«Беда Украины в том, что наши политики устраивают хайп на вопросах, которые должны обсуждаться профильными специалистами. Но пока у нас выясняют, какая вакцина патриотичнее, Украина получает третью волну эпидемии коронавируса в некоторых регионах на западе страны», – отметил украинский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Когда горит дом, некогда разбираться, какого цвета ведро и от кого оно – это логика адекватных здравомыслящих людей, но со здравомыслием на Украине сейчас большие проблемы», – продолжил эксперт.
«Также никто не отменял коррупционную составляющую, – добавил Золотарев. – Все это приводит к тому, что в стране сорваны все сроки начала вакцинации, а 57% украинцев не хотят прививаться вообще. Сильные антивакцинные настроения стали результатом политического хайпа».
«Понятно, что эффективность вакцины Covishield на порядок ниже, чем Pfizer, Moderna и «Спутник V». Не исключено, что Украина сможет привиться «Спутником V» в так называемом реверсном режиме. Более того, уже сейчас есть такое явление, как ковид-туры в Москву. Ряд бизнесменов предпочитают прививаться российской вакциной», – рассказал собеседник.
«Для Украины самое разумное сейчас – дать возможность частному бизнесу завести в страну все возможные вакцины, чтобы у людей была возможность выбора, а не устраивать на этом политический хайп», – резюмировал политолог.
Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что в стране развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.
«В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинальная кампания, целью которой является давление на национальную безопасность Украины. Одними из возможных заказчиков антивакцинальной истерии в том числе есть люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира – тот же Covishield, Pfizer, AstraZeneca и остальные вакцины. А использовала только вакцину, которая производится в стране-агрессоре», – передает слова украинского министра РИА «Новости».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. В то же время Израиль не признал применяемую Украиной вакцину от коронавируса.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
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В EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет проверена на соответствие обычным стандартам Евросоюза, Европейский лекарственный регулятор EMA примет решение, которое будет основано только на научных данных об эффективности и безопасности, заявил представитель ЕМА.
«ЕМА в настоящее время оценивает вакцину против COVID-19 «Спутник V» по процедуре постепенной экспертизы rolling review. ЕМА оценит соответствие «Спутник V» обычным стандартам ЕС, любая рекомендация будет базироваться на научных данных, подтверждающих безопасность, качество и эффективность вакцины, и ни на чем ином», – рассказал представитель EMA, сообщает РИА «Новости».
По его словам, регулятор будет делать экспертизу постепенно, по мере поступления данных, чтобы решить, превышают ли преимущества вакцины связанные с ней риски. Проверка будет осуществляться пока не будет достаточно доказательств для подачи формальной заявки на авторизацию.
Он также прокомментировал слова одного из руководителей EMA и представителя австрийского национального лекарственного регулятора Кристы Виртумер-Хохе, ранее она сравнила возможное экстренное одобрение «Спутника V» в Австрии с «игрой в русскую рулетку».
«Позиция европейской регулирующей сети в отношении национальных разрешений для вакцин изложена в заявлении от 20 ноября 2020 года. Это позиция национальных компетентных органов и ЕМА была обозначена еще в самом начале, до того, как какая-либо вакцина была одобрена, и эта позиция не нова», – рассказал представитель ЕМА. Это значит, что вакцины против коронавируса, при производстве которых задействованы сложные биохимические процессы, попадают под положение ЕС 726 от 2004 года. Это положение, в частности, предусматривает централизованную процедуру одобрения таких лекарственных препаратов европейским регулятором ЕМА.
Ранее председатель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе сравнила с «русской рулеткой» перспективу экстренного одобрения «Спутник V» в Австрии по примеру Венгрии. Она отметила, что пока недостаточно данных о привитых. Создатели «Спутника V» потребовали извинений от ЕМА за слова о вакцине.
Тем временем «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. Кроме того, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии.
4 марта EMA приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.
Вирусолог объяснил, почему Израиль не признает используемую на Украине индийскую вакцину
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Индийская вакцина от коронавируса Сovishield, которую использует Украина, пока никак себя не заявила, поэтому у Израиля и есть сомнения насчет нее, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов.
Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что Киев и Иерусалим пока не могут договориться о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий, поскольку Украина использует индийскую вакцину от коронавируса Сovishield, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которую Израиль пока не собирается одобрять.
«Не видел какого-то недовольства вокруг индийской вакцины, но и не попадались мне какие-то публикации касательно нее. То есть эта вакцина пока никак себя не заявила, чтобы уверенно ее взять, поэтому у Израиля и есть сомнения насчет нее», – говорит Чепурнов.
Он отмечает, что Израилю на данный момент выгодно тестировать в первую очередь те препараты, которые уже показывают высокую эффективность и проявили себя на рынке. Так, например, они уже одобрили американские вакцины Pfizer, вакцинация которой началась еще в декабре, и Moderna.
«Израилю гораздо выгоднее сейчас брать какие-то более популярные препараты. Например, нашу вакцину, которую они уже попросили на тест. Причем, думаю, что нам как раз Израиль все согласует и все будет нормально, потому что из России к ним идет достаточно мощный туристический поток, им это выгодно. Не зря же они договорились о безвизовом туристическом потоке, то есть они хотели заполучить нашего туриста», – рассуждает собеседник.
Ранее украинская сторона запретила регистрировать российские вакцины от коронавируса в стране, опубликовав соответствующее постановление. Второго марта президент Владимир Зеленский сообщил, что прошел вакцинацию от коронавируса препаратом Сovishield.
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Глава немецкой комиссии по вакцинации похвалил «Спутник V»
Председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс дал положительную оценку российской вакцине «Спутник V».
Мертенс заявил газете Rheinische Post, что «это хорошая вакцина, которая, по всей вероятности, когда-нибудь будет допущена и в ЕС». Он также указал, что «у российских исследователей очень большой опыт в сфере вакцин», и «Спутник V» разработан умело», передает Deutsche Welle.
Вместе с тем председатель организации, разрабатывающей рекомендации по вакцинации населения Германии, отметил, что «Спутник V», как и препарат шведско-британского концерна AstraZeneca, является векторной вакциной, базирующейся на аденовирусе.
«Но, в отличие от AstraZeneca, в нем используются два различных векторных вируса для первой и второй дозы. Это очень разумно, поскольку тем самым можно предотвратить потенциальное снижение эффективности из-за иммунной реакции на векторы», – указал Мертенс.
На данный момент в ЕС допущены три вакцины от коронавируса – препараты BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca. 11 марта EMA, предположительно, одобрит также вакцину американского концерна Johnson & Johnson.
Вместе с тем в ЕС обвиняют Россию в якобы использовании вакцины от COVID для «ведения пропаганды». Об этом, например, заявил накануне председатель Евросовета Шарль Мишель, указав, что «Европа не будет использовать вакцины в пропагандистских целях».
Между тем в Венгрии уже началась вакцинация «Спутником V», Чехия и Словакия хотят последовать ее примеру.
Напомним, общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших его государств.
«Спутник V» решено производить в Италии без одобрения ЕМА
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии даже без одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), заявил президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.
Он утвердительно ответил на вопрос о том, возможно ли производство препарата в Италии даже без одобрения со стороны EMA.
«Здесь важно понимать, что сам процесс производства не имеет отношения к розничным продажам вакцин, это два разных процесса. Я думаю, что если не будет разрешения [в ЕС], то существует много других стран, где эта вакцина очень нужна», – передает слова Трани ТАСС.
В понедельник сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии, соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что производство «Спутника V» может начаться в Италии в июне, кроме того, РФПИ ведет соответствующие переговоры с компаниями в Германии и Франции.
Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
В Европе начали продавать фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса
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Мошенники в Цюрихе начали распространять листовки с предложением приобрести поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса за 99 швейцарских франков (107 долларов), заплатить за сертификат они предлагают биткоинами, об этом рассказали в местной полиции.
«Приближающееся открытие границ для людей, вакцинированных от коронавируса, также активизировало мошенников. Они предлагают поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса... Мошенники распространяют листовки формата A5 через почтовые ящики и предлагают поддельный сертификат вакцинации от коронавируса за 99 швейцарских франков», – сообщили в полиции кантона Цюрих, об этом сообщает РИА «Новости».
Также на сайте полиции были опубликованы листовки мошенников. На них напечатано предложение купить «поддельную вакцинацию», сертификат о ней и справку, также на листовках размещена информация о том, как оплатить услугу биткоинами.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) представит первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе 17 марта, решение же об их практическом применении будет приниматься позднее.
В Кремле прокомментировали решение о замедлении работы Twitter в России
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Власти обоснованно принимают меры, обязывающие иностранные сайты выполнять российские законы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя действия Роскомнадзора по замедлению и возможной блокировке отдельных иностранных соцсетей.
«Никакого желания ни у кого ничего блокировать нет. Но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, – конечно, это вполне обоснованно», – заметил представитель Кремля, передает ТАСС.
Он отметил, что у россиян «должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам», однако надзорная функция заключается в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законы и законные требования российских ведомств на территории страны, передает РИА «Новости».
Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в России с 10 марта на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств из-за неудаления незаконного контента. В случае продолжения игнорирования российских законов со стороны Twitter сервису грозит блокировка.
Иностранные соцсети могут обложить налогом за рекламу у российских блогеров
Иностранные платформы, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, могут обязать выплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». Такое предложение Минцифры изложило в плане развития отрасли информационных технологий в России.
Для этого предлагается принять федеральный закон, его проект планируется подготовить к середине текущего года. Такой шаг приведет к росту поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет, сказано в плане.
Исполнителями проекта назначены Минфин, Минэкономразвития и ФНС. На просьбу прокомментировать инициативу в ведомствах не ответили, пишут «Ведомости»
По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд рублей. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в интернете, в частности через социальные сети.
«Банк и налоговая не квалифицируют такой платеж как коммерческий, и если сумма не попадает под финмониторинг, то есть она менее 500 тыс. рублей, то по факту никто ею не интересуется и не отслеживает, откуда она пришла», – сказал директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский. По его словам, оценить, сколько недополучает бюджет, сложно, но это «миллиарды рублей ежегодно».
Руководство иностранных IT-компаний за неуплату налогов в РФ предложено привлекать к уголовной ответственности
Необходимо ввести уголовную ответственность для топ-менеджеров иностранных IT-компаний, которые отказываются от уплаты налогов и штрафов на территории России. С такой инициативой выступил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
По мнению эксперта, применение блокировки в качестве наказания для ITнарушителей является малоэффективным средством. «Блокировка – это самый плохой вариант. Поэтому лучше – удар по кошельку. Потеря прибыли для публичной компании – один из самых действенных инструментов Поэтому можно ограничить распространение рекламы на территории РФ. Конечно, существует опасность, что реклама пойдет неофициально в Facebook, а через блогеров. Но для платформы потеря прибыли будет ощутимой», - заявил Зыков.
Кроме того, по словам эксперта, зарубежных игроков необходимо обязать перенести в Россию службы модерации и зарегистрировать в нашей стране официальные представительства, наделенные всеми необходимыми полномочиями, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Эффективность ограничения распространения рекламы для недобросовестных онлайн-платформ отметил и председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. В качестве другого действенного средства эксперт назвал запрет на обновление приложений и скачиваний их через маркетплейсы.
«Подобная мера уже реализована у нас в части защиты авторского права. Можно предусмотреть и запрет на услуги доставки контента и оптимизацию приложения, а также ограничения по улучшению, модернизации сайта, его русификации. Эти меры будут иметь фактическое воздействие непосредственно на нарушителя, и они, в отличие от других, будут исполнимы», – подчеркнул юрист на круглом столе «Нештрафные санкции: как убедить иностранные онлайн-платформы соблюдать законы России?», который прошел на площадке ОП.
Также Журавлев предложил развивать международный диалог при участии БРИКС, ЕврАзЭС и Евросоюза, направленный на выработку совместных правил регулирования глобальных технологических корпораций. По его мнению, чем больше государств будет защищать своих граждан и локальный бизнес, тем больше вероятности, что IT-компании в конечном итоге подчинятся.
В конце января сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать отечественные интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, необходимо ли России в будущем полностью отказаться от иностранных сервисов и гаджетов и какие бреши есть в отечественной линейке IT-продуктов?
Пензенского подростка заподозрили в подготовке к расстрелу одноклассников
В Пензенской области следователи возбудили дело в отношении 16-летнего школьника, который писал в соцсети, что собирается расстрелять одноклассников. Подростка поместили под домашний арест, сообщил источник в силовых структурах.
По дынным источника РИА «Новости», в отношении школьника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 – части 1 статьи 205 УК «Приготовление к террористическому акту». Источник также рассказал, что в воскресенье суд избрал ему домашний арест, однако вину подросток не признает.
В прошлом году в лицее № 2 в Нальчике произошла драка между учениками и одним из учителей. Обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета. При стрельбе пострадали два человека, в том числе сам педагог.
Гондурас заключил контракт на покупку российской вакцины «Спутник V»
Власти Гондураса подписали контракт на закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил президент республики Хуан Орландо Эрнандес.
«Мы только что закончили встречу с руководством Российского фонда прямых инвестиций, нам прислали договор о контракте, он подписан», – приводит слова главы республики ТАСС.
Напомним, в конце февраля Агентство по регулированию в здравоохранении республики Гондурас зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Регистрация вакцины прошла в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Authorization, EUA).
Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.
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В СПЧ призвали создать аналоги зарубежных онлайн-площадок вместе с их бизнес-моделями
В России необходимо создать аналоги зарубежных онлайн-площадок и переносить туда бизнес-модели, чтобы блогеры не лишились заработка, считает член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов.
По его мнению, отечественные аналоги необходимы, чтобы российские блогеры не лишились законного заработка в случае применения санкций к иностранным IT-компаниям. В качестве примера он привел видеосервис Youtube. «И если мы вдруг захотели бы его закрыть, как китайцы, то мы не можем это сделать, потому что у нас нет аналога. Причем аналога нет не только технологического, а аналога в формате бизнес-модели для тех людей, кто зарабатывает в YouTube приличные деньги, а их десятки тысяч, я думаю, а, может, и сотни тысяч», - приводит слова Ашманова РИА «Новости».
Поэтому, по его мнению, вместе с созданием собственных IT-прощадок, на них необходимо переносить и бизнес-модели, чтобы зарабатывающие на том же YouTube не потеряли свой доход.
На круглом столе «Нештрафные санкции: как убедить иностранные онлайн-платформы соблюдать законы России?», который прошел на площадке ОП, член СПЧ также высказал предположение, что причины несоблюдения зарубежными игроками норм российского цифрового рынка заключаются в их стремлении вести в России собственную политическую игру.
Он напомнил, что одна из основных претензий к соцсетям, в том числе к Twitter и TikTok связана с призывами несовершеннолетних пользователей на несанкционированные митинги в конце января и распространение призывов к суициду в начале марта.
В конце января сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать отечественные интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, необходимо ли России в будущем полностью отказаться от иностранных сервисов и гаджетов и какие бреши есть в отечественной линейке IT-продуктов?
Служебных собак в Польше научат выявлять больных коронавирусом
Польские кинологи обучат служебных собак выявлять носителей коронавирусной инфекции, ля этой цели уже отобраны лабрадоры и кокер-спаниель, сообщает польское телевидение.
«Первые в Польше розыскные собаки вместе с проводниками начинают восьминедельный курс с целью научиться выявлять больных COVID-19 в аэропортах», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Обучение собак ведется под наблюдением ученых из Вроцлавского университета. Животных будут обучать при помощи биоматериалов взятых от больных и здоровых людей, а также привитых и выздоровевших от коронавируса.
В первую группу отобраны собаки породы лабрадор и один английский кокер-спаниель.
Ранее вирусолог объяснил, почему в России не используют собак для определения коронавируса.