В России предложили запретить продавать животных в зоомагазинах и на рынках

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») разработал и направил на отзыв в правительство законопроект о запрете продажи животных на рынках и в зоомагазинах.

«Направили в правительство наш законопроект, запрещающий продажу животных через зоомагазины и птичьи рынки. Механизм запрета – установление требований к местам продажи», – передает ТАСС слова Бурматова.

Законопроект предлагает внести изменения в закон об ответственном обращении с животными. В частности, Бурматов предлагает устанавливать требования к местам, где осуществляется продажа животных, в том числе к зоомагазинам и рынкам. Предполагается, что устанавливать такие требования будет уполномоченный кабмином федеральный орган исполнительной власти.

Как напоминает автор инициативы, закон сегодня содержит нормы, направленные на защиту животных от жестокого обращения. При этом нередкими остаются случаи негуманного обращения с животными в местах, где осуществляется продажа животных. Например, на птичьих рынках, в зоомагазинах, – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как говорится в документе, сегодня в законе не установлены требования к местам продажи животных, в результате чего животные в зоомагазинах и на птичьих рынках содержатся в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм. В связи с этим Бурматов предлагает установить требования к местам продажи животных, исключающие жестокое обращение с ними.

Ранее в России предложили конфисковывать животных за жестокое обращение.