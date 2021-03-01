В Кремле не согласились с включением России в список «горячих точек» по ценам на продукты

В Кремле не согласны с оценками организаций, которые включили Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Согласно исследованию NielsenIQ, почти 70% потребителей в России вынуждены следить за расходами и экономить в связи с последствиями пандемии. В то же время агентство Bloomberg составило список государств, которые, согласно его оценкам, стали «горячими точками» по росту стоимости продуктов. В него вошла и Россия.

Комментируя эти данные, Песков заметил: «Что касается этой публикации, мы с ней не согласны». «У нас другие данные. Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, (считаем) неверными», – указал представитель Кремля, передает ТАСС.

Ранее Минпромторг полностью исключил возможность дефицита продуктов.

В декабре президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». После этого правительство объявило о комплексе мер, среди них – заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, которые действуют до 1 апреля 2021 года.