Россиян предупредили о росте цен на оливковое масло

Снижение урожая оливок в Греции, Италии и Испании в сочетании с высоким спросом на оливковое масло в ЕС привело к росту европейских цен на продукт на 20–40%. Поставщики уже уведомили российские сети о повышении цен на оливковое масло в пределах 15%, сообщили СМИ.

Поставщики оливкового масла направили торговым сетям уведомления о повышении цен на свою продукцию, рассказали «Коммерсанту» источники, близкие к производителям, и собеседники среди торговых сетей.

По словам одного из поставщиков, среди причин – ожидаемое снижение урожая оливок в Испании.

На эту страну приходится около 50% мирового производства оливок, но из-за неблагоприятных климатических условий, в том числе холодной зимы и шторма «Филомена», сбор оливок в этом году будет меньше ожидаемого. Власти Андалусии уже снизили прогноз производства оливкового масла в этом сезоне с 1,34 млн до 1,05-1,1 млн тонн из-за «Филомены», а также засушливой и жаркой погоды осенью 2020 года. Среди поставщиков, ситуация усугубляется ожидаемым снижением урожая оливок в Греции и Италии на 10-30%. Как следует из материалов Еврокомиссии, в январе испанское оливковое масло Extra Virgin стоило 2,54 евро за 1 кг, что на 21% выше, чем годом ранее. Цены на итальянское масло Extra Virgin за тот же период выросли на 44,4%, до 4,75 евро за 1 кг, на греческое – на 17,7%, до 2,57 евро.

В крупной торговой сети сообщили, что новые заказы по импорту масла из Италии приходят с повышением цены на 6–15%, из Греции – цены не менялись. «Один из наших поставщиков из Италии говорит, что последнее время наблюдается очень высокий спрос на масло по всей Европе. Им приходится докупать сырье по завышенным ценам», – рассказывают в компании.

В другой сети говорят, что получали заявления о повышении цен на оливковое масло, но они связаны с курсом валют.

Решения пока не принято, добавили в сети. Один из поставщиков утверждает, что сети пока не соглашаются на рост цен. В ГК «Эфко» (выпускает масла и соусы с оливковым маслом под брендом «Слобода») уточняют, что поставщики оливкового масла «транслировали информацию о повышении цен в пределах 1-2%».

Потребление оливкового масла в России растет. По данным NielsenIQ, с февраля 2020 года по январь 2021 года продажи продукта в натуральном выражении увеличились на 7,7%, в денежном – на 17,1% год к году. Для сравнения: продажи всей категории съедобных масел за тот же период выросли на 1,7% и 14,3% соответственно. По словам собеседников издания, рост спроса может быть связан с переходом потребителей на готовку дома в связи с ограничениями из-за пандемии COVID-19, что сказалось на продажах нескольких импортных продуктов.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, Россия в год импортирует 15-20 тыс. тонн оливкового масла – это менее 0,3% рынка всех растительных масел.

Ранее Минпромторг полностью исключил возможность дефицита продуктов.