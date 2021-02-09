Инициатор флешмоба в поддержку Путина ответил критикам от оппозиции

«Когда у человека материальные ценности на первом месте, то можно понять, что других мотивов и стимулов для него не существует, и это очень грустно, но объясняет ваше поведение на улицах столицы» – с таким обращением к участникам акций протеста выступил муниципальный депутат Москвы Андрей Попов. Ранее он подвергся критике с их стороны за то, что организовал флешмоб в поддержку президента России.

«Людям, которые предают собственную страну под управлением западных спецслужб, моя гражданская позиция не понятна, чужда и противна. Хочу поинтересоваться у вас, соотечественники, за отстаивание каких духовных ценностей вы выходите на улицы, создавая социальную напряженность в стране, в попытке раскачать и разрушить суверенитет стен нашего общего дома под названием Россия?» – написал он на своей странице в Instagram.

«Хотелось бы понять, какой смысл и суть вы вкладываете в свободу слова, свободу выбора, если меня и людей, которые разделяют со мной мою гражданскую позицию, мои человеческие взгляды, выраженные нашими мирными флешмобами и постами в социальных сетях, вы презираете? Я – человек свободный от рождения, ибо свободной волей и правом свободного выбора меня наделил Господь, а кто наделил вас правом бросать в меня и в людей, разделяющих со мной взгляды, камнями осуждения? Ваши высокодуховные и глубокоморальные западные кукловоды?» – задался вопросом Попов.

Он рассказал, что 3 февраля предложил своим единомышленникам по доброй воле собраться на мирный флешмоб в поддержку президента России. По его словам, участниками были соблюдены все правила и эпидемиологические нормы, предписанные властями. «Теперь я слышу от вас, что нас либо заставили, либо мы это сделали за деньги. Когда у человека материальные ценности на первом месте, то можно понять, что других мотивов и стимулов для него не существует, и это очень грустно, но объясняет ваше поведение на улицах столицы», – отметил Попов.

Инициатор флешмоба подчеркнул, что однажды сделал свой осознанный выбор. «Я знаю, что тяжело, но именно вам придется проснуться и осознать, что враг не снаружи, а давно уже внутри, искусно манипулирует вами. Чем раньше вы поймете, что мы нужны друг другу и больше никому, тем быстрее вы осознаете, что ваши поступки, обусловленные эмоциями осуждения, зависти, злости и ненависти, – это путь разрушения. Только путь созидания и добра делает жизнь человека лучше, и когда власть любви победит любовь к власти, мы все вместе и наши с вами дети станем счастливы в нашей стране», – заключил он.

Ранее в волгоградской спортшколе опровергли сообщения о принудительной акции на Мамаевом кургане. Работники детско-юношеской спортивной школы № 23 из Волгограда заявили, что добровольно вышли на акцию в честь годовщины Сталинградской битвы в ответ на заявления в социальных сетях, что участников «вывезли принудительно», якобы для «создания атмосферы поддержки» президента России Владимира Путина.