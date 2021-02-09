Захарова: Гаага закрыла глаза на прегрешения Киева по делу о сбитом Boeing

Решение правительства Нидерландов отказаться от расследования по факту незакрытия воздушного пространства над Донбассом в день крушения малайзийского Boeing свидетельствует о желании Гааги снять с официального Киева всю ответственность, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«На днях правительство Нидерландов отчиталось о завершении исследования ключевого, на наш взгляд, аспекта дела о крушении рейса МН17 – роли киевских властей в авиакатастрофе малайзийского Boeing», – отметила Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД.

Официальный представитель ведомства напомнила, что все годы с момента крушения лайнера многие задавались вопросом: как стало возможным, что гражданские самолеты продолжали летать над зоной боевых действий, и почему Украина не закрыла свое небо для полетов пассажирских судов, как того требуют Чикагская конвенция 1944 года и правила ИКАО.

Захарова указала, что на протяжении многих лет Россия регулярно говорила о безответственном поведении киевских властей летом 2014 года. В конце концов этим озаботились и голландские парламентарии. «Именно по их требованию правительство заказало соответствующее исследование у американской НКО «Фонд безопасности полетов». И вот спустя месяцы изысканий, Фонд представил их итоги. Однако картина ничуть не прояснилась. На основании фактически пустого многостраничного доклада «сугубо независимой» экспертной группы официальная Гаага пришла к выводу, что «убедительных» оснований для привлечения Киева к ответственности нет. Украинские власти якобы не осознавали наличие угрозы для гражданской авиации в тот период времени», – добавила Захарова.

«Простите, а как же многочисленные заявления украинских военных о якобы имеющихся у ополченцев средств ПВО, а что насчет сбитых накануне самолетов ВСУ? Об этом авторы не распространяются. Вместо того чтобы последовательно изучить действия Украины с учетом стандартов и рекомендуемой практики ИКАО, эксперты лишь ограничились сухой исторической справкой и очередным анализом заявлений политиков со ссылками на социальные сети. … Вся суть исследования свелась к оправданию бездействия украинских властей, подкрепленному аргументами, что российская сторона, дескать, также не могла прогнозировать возможность катастрофы. ... А тот факт, что конфликт происходил в воздушном пространстве Украины, то есть вне зоны ответственности Российской Федерации, вновь «остается за скобками», – указали в МИДе.

Захарова заключила, что «явно неудобная для нидерландского правительства эпопея с ответственностью Украины заканчивается так, как и хотелось бы официальной Гааге, закрывающей глаза на все прегрешения своих подопечных в Киеве».

На прошлой неделе Нидерланды отказались привлекать к ответу Киев по делу о крушении MH17. В то же время Окружной суд Гааги отказался предоставлять эксперту российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» доступ к обломкам пассажирского Boeing.

Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.

8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета.