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Захарова: Гаага закрыла глаза на прегрешения Киева по делу о сбитом Boeing
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Решение правительства Нидерландов отказаться от расследования по факту незакрытия воздушного пространства над Донбассом в день крушения малайзийского Boeing свидетельствует о желании Гааги снять с официального Киева всю ответственность, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«На днях правительство Нидерландов отчиталось о завершении исследования ключевого, на наш взгляд, аспекта дела о крушении рейса МН17 – роли киевских властей в авиакатастрофе малайзийского Boeing», – отметила Захарова, слова которой приводятся на сайте МИД.
Официальный представитель ведомства напомнила, что все годы с момента крушения лайнера многие задавались вопросом: как стало возможным, что гражданские самолеты продолжали летать над зоной боевых действий, и почему Украина не закрыла свое небо для полетов пассажирских судов, как того требуют Чикагская конвенция 1944 года и правила ИКАО.
Захарова указала, что на протяжении многих лет Россия регулярно говорила о безответственном поведении киевских властей летом 2014 года. В конце концов этим озаботились и голландские парламентарии. «Именно по их требованию правительство заказало соответствующее исследование у американской НКО «Фонд безопасности полетов». И вот спустя месяцы изысканий, Фонд представил их итоги. Однако картина ничуть не прояснилась. На основании фактически пустого многостраничного доклада «сугубо независимой» экспертной группы официальная Гаага пришла к выводу, что «убедительных» оснований для привлечения Киева к ответственности нет. Украинские власти якобы не осознавали наличие угрозы для гражданской авиации в тот период времени», – добавила Захарова.
«Простите, а как же многочисленные заявления украинских военных о якобы имеющихся у ополченцев средств ПВО, а что насчет сбитых накануне самолетов ВСУ? Об этом авторы не распространяются. Вместо того чтобы последовательно изучить действия Украины с учетом стандартов и рекомендуемой практики ИКАО, эксперты лишь ограничились сухой исторической справкой и очередным анализом заявлений политиков со ссылками на социальные сети. … Вся суть исследования свелась к оправданию бездействия украинских властей, подкрепленному аргументами, что российская сторона, дескать, также не могла прогнозировать возможность катастрофы. ... А тот факт, что конфликт происходил в воздушном пространстве Украины, то есть вне зоны ответственности Российской Федерации, вновь «остается за скобками», – указали в МИДе.
Захарова заключила, что «явно неудобная для нидерландского правительства эпопея с ответственностью Украины заканчивается так, как и хотелось бы официальной Гааге, закрывающей глаза на все прегрешения своих подопечных в Киеве».
На прошлой неделе Нидерланды отказались привлекать к ответу Киев по делу о крушении MH17. В то же время Окружной суд Гааги отказался предоставлять эксперту российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» доступ к обломкам пассажирского Boeing.
Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.
8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета.
В ДНР оценили призыв Кравчука отвечать «выстрелом на выстрел» в Донбассе
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Призыв главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука отвечать «выстрелом на каждый выстрел» в Донбассе направлен на эскалацию конфликта, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«Мы категорически не приемлем тот факт, что глава делегации на площадке по мирному урегулированию конфликта в Донбассе позволяет себе делать заявления, в которых он открыто призывает к войне. И совсем возмутительно, что эти призывы вполне логично укладываются в русло той стратегии, которую Украина пытается продавить в своих недавних проектах», – приводит слова Никоноровой РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД ДНР.
По ее словам, речь идет о плане Киева по урегулированию в Донбассе, который противоречит Минским соглашениям.
«Таким образом, мы наблюдаем редкий случай синхронности и согласованности между тем, что представители Украины говорят, и тем, что они делают на практике. Вот только эта слаженная единодушная деятельность направлена отнюдь не на достижение мира в Донбассе, а на еще большую эскалацию, нарушение Минских соглашений, поражение в правах и свободах наших жителей и закреплении всего этого беспредела на законодательном уровне украинским парламентом», – заключила Никонорова.
Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Накануне Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
Напомним, представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ.
Захарова ответила Зеленскому на сравнение украинцев с подопытными кроликами
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Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично высказалась по поводу слов украинского лидера Владимира Зеленского, который, говоря о применении «Спутник V» на Украине, заявил, что «украинцы не кролики».
«На кроликах экспериментируют меньше», – отреагировала Захарова в Facebook на заявления президента Украины.
Напомним, Зеленский заявил, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Таким образом он объяснил отказ Киева от использования препарата российского производства.
Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось.
Между тем научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
«Сухой»: Су-57 летает без помощи пилота
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Истребитель пятого поколения Су-57 оснастили кабиной с максимально автоматизированными процессами, сообщил журнал «Новые горизонты», выпускаемой Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, находится под управлением Ростеха).
В истребителе максимально автоматизированы процессы пилотирования и боевого применения, передает ТАСС со ссылкой на публикацию журнала.
Глава отдела кабин ОКБ компании «Сухой» (входит в ОАК) Никита Дорофеев пояснил, что автоматизация, комплексирование информации и интеллектуальная поддержка являются главными требованиями к эргономике кабины истребителя.
«Теоретически летчик после выполнения взлета и до момента захода на посадку может вообще не заниматься пилотированием, а осуществлять поиск и атаку целей. Причем и этот процесс также в достаточной степени автоматизирован», – сказал Дорофеев.
По данным журнала, истребитель имеет многофункциональные индикаторы, которые передают пилоту большой объем информации об обстановке и работе систем самолета.
На борту также имеется технология интеллектуальной поддержки, помогающая летчику выполнять поставленные задачи.
Су-57 – многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем противовоздушной обороны.
В конце января Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал Вооруженным силам России первый из планируемой партии истребитель Су-57.
Семенович ответила на слова Быстрова про «отрезание сисек» ради спорта
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Призер чемпионатов России в танцах на льду, певица Анна Семенович ответила на оскорбления со стороны экс-полузащитника сборной России по футболу Владимира Быстрова о ее карьере в спорте.
«Высказываться в таком ключе, что если бы я хотела стать чемпионкой, то отрезала бы себе сиськи, как вы выразились... Мне кажется, это поведение аморального мужчины. Во-первых, у меня не сиськи, а грудь. Во-вторых, я не понимаю, почему моя грудь до сих пор вам всем не дает покоя. Я этого не понимаю. Я была легендарной спортсменкой. Я мастер спорта международного класса. А вам, дорогой Владимир, может быть, тоже стоило что-то отрезать, чтобы вы быстрее бегали по полю и забивали больше голов. Подумайте над этим», – заявила Семенович в Instagram.
Он также отметила, что слова Быстрова оскорбительны особенно на фоне того, что у футболиста есть дочь, которая также занимается фигурным катанием.
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Ранее в комментарии «Спорт-Экспресс» Быстров заявил, что «если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи». Так он прокомментировал слова журналиста о том, что Анне Семенович «пришлось тяжко в фигурном катании» из-за размера груди.
Назван срок завершения строительства «Северного потока – 2» в водах Дании
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Две нитки газопровода «Северного потока – 2» будут достроены до конца апреля 2021 года, заявили в датском морском управлении.
«Работы ведутся с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке строительных судов «Балтийский исследователь» и судно «Мурман», – цитирует морское управление ТАСС.
Как раньше сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2, трубоукладчик «Фортуна» завершил морские испытания и возобновил в субботу укладку газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
ЕС высылает российских дипломатов из Германии, Швеции и Польши
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Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата в ответ на высылку своих дипломатов из России.
«В соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, министерство иностранных дел объявило сегодня сотрудника посольства России в Берлине персоной нон грата. Таким шагом правительство Германии реагирует на решение Российской Федерации от пятницы, 5 февраля 2021 года. Россия выслала нескольких дипломатов ЕС, в том числе сотрудника посольства Германии в Москве. Это решение никоим образом не было оправдано», – передает РИА «Новости» сообщение МИД ФРГ.
Во внешнеполитическом ведомстве Германии добавили, что высланный из России немецкий дипломат «выполнял свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях, получая информацию о событиях на местах законными средствами».
О высылке российского дипломата объявила также глава МИД Швеции Анн Линде. «Мы сообщили послу России, что сотрудника российского посольства просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение выслать шведского дипломата, который лишь выполнял свои обязанности», – заявила она.
Варшава также объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства России в Познани. «В ответ на высылку без уважительной причины польского дипломата МИД Польши принял сегодня, в соответствии с принципом взаимности и в координации с Германией и Швецией, решение о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства России в Познани», – сказано в сообщении министерства иностранных дел Польши.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом.
«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны и которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», – сказала представитель ведомства.
Захарова уточнила, что Россия выслала из страны представителей европейских посольств и консульств, «которые были пойманы с поличным».
«Но что интересно, когда на протяжении нескольких лет коллективный Запад проводил акции по высылке российских сотрудников загранучреждений, никаких материалов нам не передавали. Когда мы обосновывали свои решения, мы предоставили фактуру, фактические материалы. Мы сказали, что это не политический жест, а обоснованное, с наличием фактов на руках решение», – отметила дипломат.
В пятницу в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высылка из России дипломатов ряда стран связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия.
На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.
Нидерланды приобщили к делу о крушении MH17 отчеты «Алмаз–Антея»
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Суд Нидерландов постановил приобщить к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году отчеты российской компании «Алмаз–Антей», в которых говорится, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией, сообщил судья Хендрик Стинхейс.
«На слушаниях в 2020 году суд постановил включить документы, предоставленные следственным судьей, в дела всех обвиняемых. Это относилось и к отчетам «Алмаз-Антея». Гособвинение заявило, что не будет возражать против того, чтобы отчеты «Алмаз-Антея» за 2015-2016 годы были включены в досье. Суд поручил прокуратуре добавить эти документы к делам всех четырех обвиняемых», – цитирует РИА «Новости» судью.
Ранее стало известно, что Нидерланды отказались привлекать к ответу Киев по делу о крушении MH17.
Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.
8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета.
Россия объявила албанского дипломата персоной нон грата
МИД России объявил первого секретаря посольства Албании в Москве персоной нон грата в ответ на решение албанских властей выслать первого секретаря российского посольства в Тиране.
«8 февраля посол Албании Газиони был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря посольства Албании в Москве Йониды Дрогу. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что российская сторона пошла на этот шаг в ответ на решение Албании выслать из страны «под совершенно надуманным предлогом» первого секретаря посольства России в Тиране.
«Действия албанской стороны рассматриваем как провокацию с целью набрать политические очки в условиях начавшейся в Албании избирательной кампании, подыграть антироссийским силам на Западе и заручиться их поддержкой. Действия албанской стороны противоречат заверениям Тираны о стремлении развивать дружественные отношения между нашими странами, фактически отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах. Такая непоследовательность достойна сожаления», – сказано в сообщении МИД России.
Напомним, в январе албанские власти объявили российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата якобы из-за нарушения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. При этом Албания не предоставила соответствующих доказательств.
Журналист ВГТРК рассказала о съемках на вилле Навального в Германии
Шеф европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова рассказала о съемках на вилле, в которой жил Алексей Навальный во время нахождения в Германии.
Попова отвергла утверждение владельца виллы, в которой жил Навальный в Германии, о том, что съемочная группа «России 1» якобы снимала его скрытой камерой, а сам он якобы не знал, что говорит с российскими журналистами. «Ага, скрытой камерой, которую оператор держал как обычно в руке перед лицом говорящего, которого, в свою очередь, на тот момент не заинтересовала бумага на немецком о том, что мы – журналисты телеканала «Россия» в рабочей командировке», – написала Попова в своем Telegram-канале.
Ранее Анастасия Попова была специальным корреспондентом «Вестей» на Ближнем Востоке, освещала военные действия в Сирии, удостоена редкой в мирное время государственной награды – медали «За отвагу».
Репортаж Анастасии Поповой о пребывании Навального в Германии вышел в программе «Вести недели» на «России 1» в воскресенье, 7 февраля. Шеф европейского бюро ВГТРК показала виллу в престижнейшем районе Фрайбурга, которую арендовал Навальный, а также подсчитала, что на проживание в течение двух месяцев блогер потратил почти 30 тыс. евро.
Телеведущий Дмитрий Киселев оценил репортаж Поповой о вилле Навального в Германии как блестящую работу. «Репортаж, который делала Настя Попова, – блестящий совершенно – стал самодостаточным событием», – отметил телеведущий. Саму виллу, в которой жил Навальный во время нахождения в Германии, Киселев назвал чрезмерной роскошью.
Накануне политолог Борис Межуев заявил газете ВЗГЛЯД, что Навальный готов продать себя в качестве орудия, необходимого Западу для решения своих проблем внутри России. Как и в свое время Ходорковский, Навальный сейчас является частью передового отряда евроатлантики внутри России.
Видео с танцами якутянок в минус 45 восхитило пользователей Сети
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В Сети быстро расходится видео, на котором запечатлены танцы более 30 активисток общественной организации «Центр калланетики и танца» в парке культуры и отдыха в Якутске в минус 45 градусов.
«Группа «Зумба голд» общественной организации «Центр калланетики и танца» Марины Кузьминой в эти выходные в парке культуры и отдыха станцевали якутские танцы в -45 градусов. Позитивное видео, где жительницы города, несмотря на морозы, танцуют на улице, сразу же набрало большую популярность среди пользователей социальных сетей», – говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Национальные танцы на морозе исполнили более 30 женщин. «В этот день на улице стоял чудесный легкий мороз. У всех участниц было приподнятое, радостное настроение и ощущение гордости за то, что, несмотря на небольшое время подготовки, мы это сделали», – рассказала Кузьмина.
Хореограф добавила, что ранее центр устраивал флешмобы к 9 Мая, национальному празднику Ысыах и первому городскому фестивалю «Золотая пора».
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Ранее читатели британского таблоида The Daily Mail прокомментировали материал о воспитанниках детского сада в Красноярске, которые в рамках учебной программы занимаются закаливанием при минусовой температуре.
Мэрию Москвы призвали вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку
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Вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.
Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы, передает РИА «Новости».
Среди подписавших – Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Лекух, Владимир Селиванов, Леся Рябцева и другие.
«Когда мы говорим о необходимости возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы, мы говорим даже не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента», – указано в обращении.
По словам авторов письма, работа монументалиста Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова успела стать частью исторического и культурного ландшафта Москвы. Они также полагают, что память о самом Феликсе Дзержинском как исторической личности «вполне жива до сих пор».
«Возвращение памятника Феликсу Дзержинскому работы Вучетича на исторически обусловленное место его установки, на Лубянскую площадь, никоим образом не подменяет установленный на этой же площади Соловецкий камень, а, напротив, если хотите, дополняет его. Потому что это всего лишь разные грани истории нашей страны. Которую надо любить и принимать такою, какая она есть», – сказано в обращении.
Возможность возвращения на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно.
Нужно ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку?
Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре столицы.
Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, поскольку, по мнению церкви, подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х.
Летом 2015 года Лубянская площадь вновь стала предметом активного обсуждения москвичей после предложения КПРФ вернуть на нее памятник Дзержинскому. Соответствующее предложение поддержала Мосгордума. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже появились опасения, что восстановление монумента спровоцирует раскол в обществе.
В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону.
По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%.
Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского.
Железного Феликса изваял выдающийся советский скульптор Евгений Вучетич, и воздвигли его под окнами здания бывшего страхового общества «Россия», в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее – ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Несмотря на несомненную художественную ценность, памятник был низвергнут с пьедестала 22 августа 1991 года как один из главных символов рухнувшего коммунистического режима.
Власти ЕС обвинили в убийстве миллионов европейцев из-за русофобии
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Руководство Евросоюза убивает миллионы европейцев из-за отказа от российской вакцины «Спутник V» по причине ксенофобии к русским, выразил мнение один из читателей болгарского портала dir.bg, комментируя публикацию Bloomberg о признании препарата крупнейшим научным прорывом России со времен СССР.
Болгарские читатели портала dir.bg резко осудили руководство ЕС, которое не разрешает применение российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза. В статье dir.bg рассказывается о публикации Bloomberg, назвавшего создание российского препарата крупнейшим научным прорывом со времен СССР. В частности, в материале отмечается, что страны начали «выстраиваться в очередь» за поставками препарата после публикации в научном журнале The Lancet результатов третьей фазы клинических исследований, подтвердивших высокую эффективность «Спутника V».
«Если вакцины действительно так необходимы, Европейский союз из-за своей ксенофобии по отношению к русским убивает миллионы своих граждан, отказываясь от российской вакцины. Пора ЕС признать, что ксенофобия по отношению к русским важнее, чем жизни европейских граждан», – передает РИА «Новости» одного из читателей.
«Единственный способ двигать мир вперед – свободно общаться и обмениваться идеями, кадрами и моделями. Пора завязывать с этой дурацкой ненавистью – какая разница, чья это вакцина – американская, русская или немецкая, важно, чтобы она работала», – высказался другой.
«Лично я считаю, что векторная российская вакцина лучше, чем ДНК-вакцины Pfizer и Moderna», – заявил еще один читатель. Он также напомнил о сотрудничестве компании AstraZeneca с производителем российского препарата.
«Пока в ЕС будут обсуждать российскую вакцину, Сербия будет ее производить», – отметил пользователь.
«Видимо, США не особо следят за российскими научными открытиями, раз для них это крупнейшее», – пошутил юзер.
«По всем вопросам Брюсселю нужно ждать мнение Дяди Сэма. Европейские чиновники страдают слабоумием, они настолько политизированы и зашорены, что Вашингтону приходится все время говорить им, что делать», – возмутился читатель портала.
«Запад пытается как-то выйти из неловкой ситуации, в которой он оказался. Первоначально западные лидеры были против «Спутника V» и спустили сотни миллиардов на фармацевтические компании США и ЕС. Результат – ноль... Сейчас они на стадии частичного признания российской вакцины. Предстоит полное признание и покупка российского продукта», – заключил еще один из пользователей.
Ранее американское издание Bloomberg выразило мнение, что создание первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» стало, возможно, самым существенным научным прорывом России с советских времен.
В прошлый четверг канцлер Австрии призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса. 20 января Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило получение заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины «Спутник V». В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.
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Псаки объяснила решение Байдена позвонить Путину до разговора с Си
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Пресс-секретарь главы Белого дома Джо Байдена Джен Псаки объяснила, почему президент Соединенных Штатов позвонил российскому лидеру Владимиру Путину раньше, чем пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.
Отвечая на вопрос о том, почему Байден до сих пор не пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, Псаки пояснила, что президент США вступил в должность чуть более двух недель назад и еще не успел позвонить каждому мировому лидеру. При этом она выразила уверенность, что «в предстоящие недели он будет больше это делать». Псаки также добавила, что Байден активно обсуждал тему Китая с союзниками и партнерами, передает РИА «Новости».
В ответ на замечание, что Байден уже провел телефонный разговор с Путиным, «который не является союзником» США, Псаки сказала: «Определенно не является. <...> Но эта беседа отчасти имела место, потому что <...> приближалось истечение срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России, но в основном все остальные звонки до настоящего времени были обращены партнерам и союзникам <...> в Азии и Европе».
Напомним, телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник, 26 января. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
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Канада остановила процедуру депортации в Россию эсэсовца Оберлендера
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В Канаде приостановили процедуру депортации бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, обвиняемого в России в убийствах мирных жителей в СССР во время Великой Отечественной войны.
«Отдано распоряжение о приостановке процедуры. Слушание отменено», – заявил представитель комиссии по иммиграции перед началом запланированного рассмотрения дела, передает РИА «Новости».
Он не уточнил причин такого решения.
В декабре российское посольство в Оттаве заявило, что влиятельные заступники Оберлендера пытаются затормозить лишение его канадского гражданства.
Канада всячески затягивает процесс депортации одного из последних нацистских преступников – бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера. Следственный комитет России по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942–1943 годах, когда выяснилась судьба одного из семи бежавших из СССР переводчиков зондеркоманды – Оберлендера. В архивных документах управления ФСБ по Краснодарскому краю подтверждается, что Оберлендер участвовал и в других казнях. Оберлендера лишили гражданства Канады.
В Нидерландах после вакцинации от COVID-19 умерли 15 пожилых людей
В Голландии после вакцинации от коронавирусной инфекции скончались 15 пожилых людей, сообщил нидерландский исследовательский центр Lareb.
«К настоящему моменту получены сообщения о смерти 15 человек вскоре после вакцинации. Речь идет преимущественно о пожилых людях, имевших серьезные проблемы со здоровьем», – цитирует ТАСС сообщение организации.
Наиболее вероятное объяснение для этих случаев – проблемы пациентов со здоровьем, указали в центре. У половины из скончавшихся были симптомы, аналогичные побочным эффектам вакцины, среди них высокая температура, тошнота и ухудшение самочувствия в целом.
«Эти симптомы сами по себе не являлись причинами смерти, однако могли внести вклад в ухудшение уже и так плохого состояния здоровья этих слабых пожилых людей», – добавили в lareb.
Двое умерших были в группе от 70 до 84 лет, остальные 13 – в возрасте от 85 и старше. Смерть наступила в период с одного до девяти дней после вакцинации.
На данный момент, по информации центра, в Нидерландах вакцинировали до 500 тыс. человек. Порядка 2,8 тыс. сообщили о побочных эффектах.
В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.