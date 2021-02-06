Украина выразила солидарность с высланными из России дипломатами Нидерланды отказались привлекать к ответу Киев по делу о крушении MH17 6 февраля 2021, 15:36 Текст: Ксения Панькова

Нидерланды считают, что нет достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году, говорится в документе нидерландского правительства. Решение голландских властей основывается на отчете Фонда безопасности полетов (на сайте организации говорится, что она является международной, некоммерческой и независимой, штаб-квартира находится в США), в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов в период 1985-2020 годы, передает РИА «Новости». «В отчете говорится, что на основании имеющейся информации, включая информацию, предоставленную украинскими властями в рамках расследования, было установлено недостаточно фактов, указывающих на то, что украинские власти, ответственные в то время за безопасность гражданской авиации над восточной Украиной, знали об угрозе гражданской авиации над той частью воздушного пространства, которая уже была закрыта, или могли знать об этом», – говорится в письме исполняющего обязанности министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока. Отмечается, что на основе этих выводов правительство не видит причин для пересмотра предыдущей позиции правительства. «Таким образом, в настоящее время нет достаточно убедительных юридических оснований для того, чтобы Украина была привлечена к ответственности за неполное закрытие своего воздушного пространства», – подчеркивается в документе. Ранее голландский адвокат Баудевейн ван Эйк сообщил на судебных слушаниях по авиакатастрофе в июне, что власти Нидерландов согласились расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины, где потерпел крушение рейс MH17. В свою очередь начальник радиотехнических войск российских Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Кобан на брифинге о первичных радиолокационных данных воздушной обстановки в районе катастрофы Boeing 777 заявил, что Украина не обнародовала данные своих радиолокационных станций, это позволяет предположить, что ракету запустили с территории ВСУ. Напомним, авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, которая контролировалась украинской армией.

СБУ заявила о переходе спецназовцев на «сторону России» 5 февраля 2021, 22:57

Фото: Михаил Палинчак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Утверждается, что в состав агентурной сети входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины. Группа якобы действовала в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях. «В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для осуществления диверсий на территории Николаевской области», – отметили в СБУ. Также агенты якобы собирали данные о дислокации и перемещениях украинских войск, выполняли вербовочную работу. В числе прочего предполагаемым агентам приписывают намерение похитить одного из бывших командующих сил специальных операций. За это якобы предлагалось вознаграждение в 100 тыс. долларов. Отмечается, что у якобы «завербованных ФСБ агентов» изъяли четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, около четырех тысяч патронов и примерно три килограмма тротила. Ране Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсонской области мужчину, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда. На Украине приняли резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского 4 февраля 2021, 18:03

Фото: EPA/Toms Kalnins/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». «Делегаты XXIV съезда политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (…) постановили (…) начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента»», – говорится в сообщении на сайте партии. Также парламентарии поручили областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента президента за «нарушение конституции и законов Украины, противоправное закрытие телевизионных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK в частности». «Зеленский взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий. Это уже не первый случай, когда глава государства нарушил закон. Его сознательные и систематические действия, направленные на нарушение прав украинских граждан, вмешательство в работу других ветвей власти и средств массовой информации, имеют все признаки узурпации власти», – сказано в тексте резолюции. Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту. Зеленский пообещал не дать приватизировать русский язык 5 февраля 2021, 22:24

Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не дать приватизировать русский язык. Глава государства записал обращение к украинцам на русском языке и рассказал, почему закрыл три оппозиционных телеканала. По его словам, «если на русском сеют ложь, то и развенчивать ее надо правдой на русском», который является языком «многих защитников Украины». «И защитников от «защитников» того русского, который к нам приезжают защищать на танках. Украинцы не дадут приватизировать и никому не подарят русский язык», – заявил Зеленский в Twitter. Украинский лидер выложил в Facebook обращение на русском языке к украинцам по поводу ситуации с закрытием нескольких оппозиционных телеканалов. По его словам, владельцы заблокированных вещателей пытались «разделить» народ страны и занимались «профессиональным зомбированием» украинцев. Украинский лидер также перефразировал одного из героев «Собачьего сердца»: «Не читайте продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы, иначе получите порцию сочной и полной брехни». «Я же продолжаю лично рассказывать вам о нашей работе и о победах Украины. И сегодня хочу сделать это на русском языке. На этом языке особенно в последнее время нашим людям, увы, вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на русском я буду правдой на русском. На языке, что, по мнению одной партии и одной страны, у нас сильно притесняют», – сообщил Зеленский. Политик добавил, что несмотря на все проблемы и конфликты, многие защитники Украины говорят именно на русском языке. Он также опроверг, что Украина запретила продавать на своей территории книги Михаила Булгакова и Бориса Акунина, назвав эти известия «бредом космического масштаба». «Я мог бы подробно рассказать, что по данным книжной палаты, включая 2020 год, «Мастера и Маргариту» на Украине издавали 39 раз. Что этот роман в школьной программе. Что на ввоз «Мастера и Маргариты» выданы 14 разрешений», – цитирует РИА «Новости» Зеленского. Президент отметил, что лишь одному издательству, согласно украинскому законодательству, было отказано в ввозе экземпляров романа «Мастер и Маргарита», «но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма». По его словам, в самом центре Киева можно свободно купить книги, изданные на русском языке. Напомним, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президента. На Украине увидели «руку Москвы» в дефиците электроэнергии 6 февраля 2021, 05:55

Фото: Lilly/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Россия пытается «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев, считает украинский эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. Гончар полагает, что причиной такого развития событий стало отсутствие контроля над запасами топлива со стороны правительства Украины, а также якобы умышленные действия России, как игрока рынка, передает РЕН ТВ со ссылкой на издание «Главред». «Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько – игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», – заявил он. Эксперт отметил, что решить проблему с нехваткой электроэнергии достаточно легко – ее нужно закупить ее у Белоруссии или России. Однако это бьет по стране в целом, поскольку заставляет ее покупать электричество у «страны-агрессора». Гончар считает, что апокалипсиса с блэкаутами в стране не будет, но проблему следует оперативно решить. Ранее в Крыму предложили помочь Украине электроэнергией. Напомним, на Украине 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Зеленский начал проверку готовности войск в Донбассе 3 февраля 2021, 20:51

Фото: AP Photo/Vitali Komar/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ, сообщила пресс-служба президента. «По поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью вооруженных сил Украины и других военных формирований в 2021 году офис главы государства 2 февраля начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в рамках операции объединенных сил [ООС] на территории Донецкой и Луганской областей», – передает сообщение пресс-службы Зеленского РИА «Новости». Отмечается, что в рамках инспекции будет проведена проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач, а также определение эффективности мер, принимаемых руководством министерства обороны Украины, ВСУ и других органов военного управления. Также будут выявлены факторы, негативно влияющие на готовность к выполнению задач. «По результатам проверки будет подготовлен доклад президенту, а также предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решения имеющихся проблем в сфере обороны государства», – добавили в пресс-службе президента Украины. Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил об обострении ситуации в Донбассе. Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются боевые действия. Медведчук: В офисе Зеленского разговаривают на русском языке 4 февраля 2021, 12:51

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В украинском парламенте и офисе президента Владимира Зеленского разговаривают на русском языке, несмотря на заигрывание главы государства с национал-радикалами и поддержкой антироссийской политики, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, на Украине на русском языке разговаривают около 60% населения, хотя социологические исследования дают цифру меньше – от 35 до 47%, «это просто люди не хотят отвечать на вопрос». «А что, в коридорах власти разве не на русском языке разговаривают? В парламенте все разговаривают на русском языке, кроме выступлений официальных. А что, Зеленский разве со своей командой в офисе президента общается на другом языке? Да нет, тоже на русском языке», – сказал он в интервью программе «Браты» на канале RT Россия. Медведчук отметил, что «эта игра в моду, в актуальность, в какие-то непонятные устои, когда, с одной стороны, реализуется политика, которую взял на вооружение Порошенко, антироссийской истерии и пещерной русофобии, дискриминации русского языка, с другой стороны, заигрывание с теми национал-радикалами, которым это нравится». «Но они же все равно не признают в нем (Зеленском) своего. Они все равно считают, что он пророссийский. Потому что он из Кривого Рога, он всегда был пророссийским, и поэтому не надо было продолжать этот цирк, находясь на должности президента государства», – отметил он, передает РИА «Новости». Кроме того, Медведчук заявил, что Зеленский своим решением о санкциях против ряда украинских телеканалов хочет зачистить информационное и политическое вещание, за этим его решением стоят США. «Конечно, (Зеленскому) надо зачистить информационное и политическое вещание, потому что оно ему серьезно мешало все это время, рассказывая правду и общаясь и с простыми людьми, и с экспертами, и с политиками», – сказал он. «То, что в этом замешаны США и Вашингтон, я не сомневаюсь, потому что Вашингтон ввел внешнее управление с 2014 года. Оно удачно (в кавычках) развивалось при (экс-президенте Украины Петре) Порошенко и было передано по наследству Зеленскому. И хотя многие верили в то, что Зеленский не станет реализовывать политику внешнего управления, она приобрела еще более ужасающие последствия и объемы для Украины и украинского народа», – пояснил он. Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту. Украина попросила Белоруссию об экстренной поставке электричества 5 февраля 2021, 07:30

Фото: Mykola Miakshykov/ZUMA/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях, сообщают СМИ. Телеканал «Беларусь 1» сообщает, что на Украине 2-3 февраля были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС из-за аварий. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. Кроме того, на Запорожской станции произошел сильный пожар, передает РИА «Новости». «Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Объем поставок составит 500 мегаватт», – говорится в сообщении. Контрагентом украинской стороны в Белоруссии выступает компания «Белэнерго». Ранее Украине пригрозили отключением электричества из-за дефицита угля на ТЭС. До этого, в декабре 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2020 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. В январе Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды. Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить. На Украине планируют переименовать донбасский поселок в Нью-Йорк 3 февраля 2021, 18:20

Фото: Seth Wenig/AP/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В Верховной Раде порекомендовали переименовать поселок Новгородское Бахмутского района в Донецкой области в Нью-Йорк, сообщают украинские СМИ. «Есть предложение поддержать представление Донецкой областной военно-гражданской администрации о переименовании поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в поселок городского типа Нью-Йорк и поручить народным депутатам Украины – членам комитета – разработать и внести на рассмотрение парламента проект постановления о переименовании поселка», – цитирует председателя комитета по местному самоуправлению Рады Андрея Клочко УНИАН. В ходе обсуждения отмечалось, что ранее поселок уже носил такое название, оно использовалось до 1951 года. Парламентский комитет порекомендовал местным властям принять проект постановления о переименовании населенного пункта. В сентябре 2020 года депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил на государственном уровне переименовать на Украине Россию в Московию. В ЕС отреагировали на запрет оппозиционных телеканалов на Украине 3 февраля 2021, 18:47 Текст: Алексей Дегтярев

Евросоюз изучает последствия решения украинского президента Владимира Зеленского и СНБО о введении санкций против оппозиционных телеканалов, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Мы знаем, что 2 февраля 2020 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против Тараса Козака, владельца трех телеканалов («112 Украина», News One и ZIK – прим. ВЗГЛЯД). Мы оцениваем последствия этого решения», – цитирует Стано ТАСС. Он добавил, что Евросоюз придает первостепенное значение независимости и свободе СМИ. Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту. На Украине предупредили о возможных провокациях после закрытия телеканалов 4 февраля 2021, 00:57 Текст: Евгения Шестак

На Украине возможны силовые провокации со стороны внешних и внутренних сил после вступления в силу указа главы президента Владимира Зеленского о запрете ряда украинских телеканалов, заявил советник министра внутренних дел страны Зорян Шкиряк. «Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил», – приводит его слова ТАСС. Шкиряк подчеркнул, что подразделения полиции и Национальной гвардии будут жестко реагировать в рамках своих полномочий на любые попытки совершения преступлений, призывов к массовым беспорядкам, а также «провоцирование силовых и насильственных действий». Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о введении санкций не имеет никакого отношения к другим телеканалам, и на Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиабизнесу, сообщается на сайте офиса главы государства. По его словам, санкции были применены в связи с четким обоснованием «финансирования из России и сотрудничеством с террористическими организациями». Тем временем министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о блокировке украинских телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина». «Мы направляем в соответствии с протоколами YouTube, сообщаем им, что есть соответствующие решения органов государственной власти Украины для того, чтобы они, согласно своему протоколу, приняли это решение в дальнейшем», – отметил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту. Международные федерации журналистов осудили Киев за отключение телеканалов 4 февраля 2021, 09:51 Текст: Алина Назарова

Европейская и международная ассоциации журналистов (EFJ и IFJ) назвали решение президента Украины Владимира Зеленского об отключении вещания трех телеканалов «вопиющим нападением на свободу прессы». «Этот произвольный и политически мотивированный запрет неприемлем в условиях демократии. Запрет ставит под угрозу работу сотен работников СМИ, которые не имеют ничего общего с политической принадлежностью их владельцев», – заявил генеральный секретарь IFJ Энтони Беллэнджер, передает Deutsche Welle. В свою очередь генсек Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутиеррез подчеркнул, что «президентский запрет совершенно не соответствует международно-правовым стандартам свободы слова и вещания». Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту. Памятник Бандере во Львове облили краской 5 февраля 2021, 10:15 Текст: Наталья Ануфриева

В ночь на пятницу неизвестные облили краской памятник Степану Бандере во Львове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного управления национальной полиции Украины. В ведомстве сообщили, что 5 февраля «в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове», передает РИА «Новости». На месте работали правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. Отмечается, что полицейские принимают все меры для установления злоумышленников и обстоятельств происшествия. Ранее в Канаде на украинском кладбище на монументе, посвященном легионерам дивизии СС «Галичина», написали: «Нацистский военный памятник». Сначала местные правоохранители сочли это «преступлением на почве ненависти», а после отозвали свои заявления, принесли извинения и подчеркнули, что не поддерживают нацизм. Мэр Оквилла (города, где произошел инцидент) Роб Бертон и шеф муниципальной полиции Стив Таннер призвали демонтировать данный монумент. В ООН отреагировали на закрытие оппозиционных телеканалов на Украине 4 февраля 2021, 18:32 Текст: Абдулла Шакиров

Запрет президента Украины Владимира Зеленского на вещание нескольких телеканалов может негативно сказаться на свободе слова в республике, заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Хуртадо. «УВКПЧ обеспокоено тем, что это скажется на свободе выражения мнений на Украине. Государства обязаны защищать и обеспечивать право на свободу выражения мнений, включая право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи. В настоящее время мы оцениваем соответствие этого решения международному праву в области прав человека», – передает сообщении Хуртадо РИА «Новости». Как уточнила представитель УВКПЧ, ООН беспокоит то, насколько необходимо и соразмерно ограничение свободы выражения мнений на Украине. Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции против телеканалов. Между тем Зеленский заявил, что решение о введении санкций не имеет никакого отношения к другим телеканалам и на Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиабизнесу. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту. В Крыму предложили помочь Украине электроэнергией 5 февраля 2021, 12:49 Текст: Алина Назарова

В случае обращения со стороны Киева Крым при восстановлении технических условий готов экспортировать на Украину электроэнергию, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «После того как Украина несколько лет назад обесточила Крым, подорвав электроопоры в Херсонской области, полуостров при помощи федерального центра достойно справился с блэкаутом. В кратчайшие сроки был построен энергомост из Кубани и две мощные теплоэлектростанции. Крым стал энергетически профицитным регионом. Теперь российский Крым готов рассмотреть возможность и начать поставки электроэнергии в рамках помощи не киевским властям, которые своей антироссийской политикой привели свою страну к коллапсу, а братскому украинскому народу», – сказал Гемпель РИА «Новости». По его словам, для начала поставки электроэнергии из России через Крым украинской стороне следует направить запрос в Москву и оперативно восстановить подорванные на границе с полуостровом электроопоры. В свою очередь, член комитета Госдумы по энергетике, депутат от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что переток из Крыма можно наладить, если Украина восстановит разорванные с полуостровом энергетические цепи. «Крым находится в общем энергетическом котле Российской Федерации, поэтому электроэнергию на Украину можно поставлять и с его территории», – сказал депутат. На Украине 2-3 февраля из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Глава МИД Украины объяснил отсутствие страны в НАТО 3 февраля 2021, 23:27 Текст: Евгения Шестак

Членство Украины в НАТО – вопрос решенный, хотя по ряду причин страна пока и не в альянсе, для этого необходимо пройти два промежуточных этапа: получить план действий по членству и консенсусное решение всех стран-участниц, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, не существует такой процедуры, как «подача заявки», вместо этого страна должна пройти «определенный путь». Первый этап пройден – на Бухарестском саммите в 2008 году альянс обещал, когда-нибудь принять Украину, заявил министр в эфире «Пятого канала». «Теперь есть два промежуточных этапа. Первый – получение плана действий по членству, это тот вопрос, который требует консенсусного решения, вопрос, который президент постоянно нарушает перед государствами-членами альянса, я его нарушаю. Пришло время выполнять обещание, данное на Бухарестском саммите. А второй – это консенсусное решение государств-членов альянса о том, что Украину принимают в состав НАТО», – отметил Кулеба. При этом глава украинского МИД подчеркнул, что у президента страны Владимира Зеленского есть сформировавшееся убеждение о важности членства государства в ЕС и НАТО. Ранее Зеленский в ходе интервью телеканалу HBO заочно поинтересовался у 46-го американского президента Джо Байдена, почему Украина до сих пор не входит в НАТО. Сенатор Алексей Пушков заявил о желании украинских националистов развязать войну с Россией с помощью вступления в НАТО.